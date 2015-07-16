حظك اليوم: توقعات الأبراج الخميس 16 يوليو / تموز 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 16 يوليو تموز 2015

2-حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 16 يوليو / تموز 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 16 يوليو / تموز 2015

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 16 يوليو/ تموز 2015

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الخميس 16 يوليو / تموز 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 16يوليو / تموز 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 16 يوليو/ تموز 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 16 يوليو/ تموز 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 16يوليو / تموز 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 16 يوليو / تموز 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 16 يوليو 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 16 يوليو 2015

>مولود برج الحمل يصدق فى كل شىء فسوء النية ليس من بين صفاته، كما أنه لا يكذب أبدا وإن حاول الكذب فشل ويثير الغموض أعصابه ذلك، لأنه واضح للغاية وما تسمعه منه هو نفس ما يدور بداخله.>يحكم أصحاب برج الثور كوكب الزهرة وهو آله الجمال ولذلك نجد التناسق التام فى جميع أعضاء الجسم لديهم وصاحب هذا البرج ينجذب إلى الجنس الآخر ولا يتوانى فى سعيه وأى غاية صعبة المنال ويفضل جذب الناس إليه بدلا من استغلال طاقته سعيا وراء معرفة الناس وحبهم.>مولود برج الجوزاء سياسى ماهر ألفاظه منتقاة وأسلوبه مقنع ولذلك فهو كثير الأصدقاء ولا يغضب منه أحد فهو محاور بطبيعته وفطنته تجعله لا ينطق إلا بما يراد سماعه ولذا فأصحاب الجوزاء من أبرع الكتاب ولا سيما فى القصص والمسرحيات والموضوعات التى تكثر بها الحوارات.>وهب الله صاحب برج السرطان موهبة الخيال بمشاعره عميقة ويستطيع أن يعبر عنها بشكل يعكس إحساسه بداخلك فهو يستوعب ويمتص ثم يعكس كل ما استوعبه بأمانه ، كما أن كل موقف أو ذكرى تثبت فى قلبه وعقله ولا ينسى ما يتعلمه من أيامه فالخطأ لا يتكرر مرتين ، عموما يظهر على وجهه انطباعات مختلفة تعكس مزاجه أثناء الحديث معه فسماته معبرة ولكنه يستطيع أن يتحكم فيها عندما يفكر فى شىء غامض.>مولود برج الأسد سريع الغضب سريع الصفح والنسيان يكره كل من ينتقد تصرفاته ويعتبر النقد إهانة شخصية موجهة إليه ولا يسكت عنها أبدا إلا إذا تراجع الناقد بكلمة لينة تزيل أثرا سيئا من نفسه ومن أشد عيوبه أنه يعتقد أنه دائما على حق وصواب فى كل ما يقوله أو يفعله لا يتخلى أبدا عن واجبه ولا يرفض أى مسئولية مهما كانت كبيرة .>مولود برج العذراء يصعب عليك أن ترضيه وتلزمه معاملة خاصة فهو يقوم بكل شى بمنتهى الدقة وتجد دائما مظهره مهندما تكاد العين لا تقع على خطأ واحد يخص نظافته ودقته لا يصبر على من يتهمه بالكسل والخمول قليل الوهم والحلم فى الحياة أو مع الناس حتى مع من يحب سواء رجل أو امرأة العواطف لا تعميه ولا تدفعه لقضاء وقت مثير لا يبقى منه إلا الذكريات الجميلة.>يبالغ فى تصرفاته رغم أنه يتصف بالاعتدال والتوازن ولكنه يأكل ويعمل بإسراف ومبالغة حتى فى وقت الراحة يمكنك أن تصف الكسل ببرج الميزان، والمثير للعجب أن نشاطاته المتمثلة فى الأعمال الذهنية والجسدية كثيرة وبشكل واضح وملموس ولا يستطيع الشخص العادى القيام بها بنفس الوقت ولا الدقة التى يقوم بها صاحب برج الميزان.>مولود برج العقرب يكمن فى داخله خطر داهم وأن كان ليس شريرا ولكنه صارم وعنيف وذو عزيمة قوية، إذا بدأ فى عمل يجب الانتهاء منه فهو لا يعترف بالفشل وسوف يكرر محاولاته حتى يفوز بالنجاح لا تطلب رأيه أو حكم أو نصيحته فى أى شىء يخصك إذا كنت من أصحاب المشاعر المرهفة فهو سيقول الحقيقة بمنتهى الصراحة والوضوح مهما كانت قسوتها فهو لا يجامل بأى حال من الأحوال.>مولود برج القوس من أفضل الناس استماعا للغير ومشاكلهم ومحاولة تهدئة من حالهم والقليل جدا من هؤلاء المواليد لا يعتبروا متحدثين بالرغم من أسلوبهم الاجتماعى البشوش إلا أنهم يفرضوا على الجميع احترامهم وإذا قابلهم شخص جرئ أو فظ سوف يصدمونه برد فعلهم الذى يجعل كل شخص يلزم حدوده.>رغم انجذاب الناس لمولود برج الجدى إلا أنه يختار من يشعر معهم بالآمان والتفاهم والراحة ليكونوا أصدقاءه فبرغم اجتماعيته وحبه للاختلاط مع الناس ، إلا أنه يشتاق إلى الوحدة وخاصة عندما تكون مع صديق قريب ومخلص.>يستطيع مولود برج الدلو تحليل شخصيات الأصدقاء والأقارب وحتى الغرباء وأحيانا يكون مزعجا وفظ فى توجيه الأسئلة لمن حوله وخصوصا المباشرة وبالرغم من ذلك فقد يخطأ فى حكمه لأنه لا يحلل أو يحاسب تصرفاته كما يحاسب الغير، وبالرغم من أن محبة الغير والصداقة من صفاته إلا أنه ليس لديه أصدقاء مقربين لأنه يبحث عن الكم وليس الكيف .>الحوت الذى يقرر السباحة عكس تيار المياه سيدفن أحلامه أو سيهملها لفترة حتى يصل إلى مشاكله ويقوم بحلها ويقوم بمسئولياته على أكمل وجه ورغم أن الحوت ينكمش من المنافسة والمضاربة والمزاحمة إلا أن الكوكب المسيطر عليه نبتون يبعث بالكثير منها لهم لأن طبيعتهم فى غاية الطموح ولكن يسودها الخجل والحياء .