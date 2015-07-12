حظك اليوم: توقعات الأبراج الأحد 12 يوليو / تموز 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 12 يوليو / تموز 2015

2-حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 12 يوليو / تموز 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 12 يوليو / تموز 2015

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 12 يوليو / تموز 2015

5 - حظك اليوم برج " الأسد " يوم الأحد 12 يوليو / تموز 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 12 يوليو / تموز 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 12 يوليو / تموز 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 12 يوليو / تموز 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 12 يوليو / تموز 2015

. 10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 12 يوليو / تموز 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 12 يوليو / تموز 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 12 يوليو / تموز 2015

>مولود برج الحمل مندفعا فنجده دائما يسير بسرعة مندفعا إلى الأمام ، وغالبية هؤلاء المواليد يتعرضون فى أى سن من حياتهم للإصابة بسبب تهورهم ، والحمل يحتل الترتيب الأول فى دائرة البروج " الزودياك " ويعتبر جنينها ولهذا فهو يمثل الطفل بين باقى البروج ويتميز بصفات الطفولة البريئة فإذا شعر بالجوع فأنه يصرخ ايا كانت الظروف فهذا لا يعنيه ، وإذا طرأت له فكرة فسيبلغ الناس بها قبل أن تختمر فى ذهنه وذلك من شدة تسرعه ، وأن كنت نائما فسوف يوقظك تماما كالطفل الذى لا يهتم إلا بلعبته>يتميز بقوة تحمل كبيرة فربما يحيا شهورا وأعواما يتجنب المشاكل ويتجاهل ما لا يعجبه حتى تأتى القشة التى قصمت ظهر البعير لينفجر ويحطم كل شئ أمامه والحق أنه لا يحطم بل يبيد ويدمر وسيمر وقت طويل حتى ينجلى الغبار ويعود إلى هدوءه ويعم السلام مرة أخرى.>مولود برج الجوزاء يتعجل فى كل شىء فى حياته اليومية والدليل أنه يحب مثلا قراءة الجريدة من الصفحة الأخيرة وحين يبدأ فى قراءة كتاب فسرعان ما يمل ويظل يقلب فى أوراقه لعله يستطيع أن يكون فكرة عند بدون أن ينتهى منه وهو يتكلم بسرعة ويسمع بسرعة وحركاته عصبية ونشيطة وصوته مرتفع ويمل البطء وتثير أعصابه التفاصيل المملة.>هو متقلب المزاج كالقمر الذى يتحكم فى برجه ويعتبر كوكبه تارة بدر وتارة هلال وتارة شعاع يتسرب من وراء السحب ولذا فصاحب برج السرطان يحتار أحيانا فى تصرفاته وانفعالاته التى لا يعرف لها سببا واضحا والسبب هو تأثير شعاع القمر على برج السرطان كما يتحكم القمر فى المد والجزر تماما .>مولود برج الأسد يغره الإطراء ويستهويه المديح ، ويضيق جدا من الإحساس بعدم الاهتمام من المحيطين به ويحب المجاملات وغالبا ما نجده مصطنعا للخجل فليس هناك أسد يخجل ، واثق من نفسه ولديه كبرياء وشموخ يدعو للتعجب فمهما تعرض للجروح القاتلة إلا أن زئيره يظل يهز ربوع الغابات.>مولود برج العذراء لا يحلم أحلام اليقظة فى النهار، هو عندما يأتى الليل يكون مجهدا حتى أنه لا يسأل النجوم عن آماله ووجهه يوحى دائما بأن هناك مشكلة تشغل باله ويبحث عن الحل لها أو يوحى بأن هناك كا يقلقه والغريب ان القلق من أسوأ عادات صاحب هذا البرج رغم أنه يخفيها بابتسامته الساحرة فسمات وجهه البريئة تخفى ما فى عقله.>يحب الناس لكنه يكره التجمعات الكبيرة يكره الوقاحة وإن كانت تصرفاته الحازمة توحى بالجرأة ، مهاراته فى فض المشكلات والمعارك لا تقل مهارة فى خلقها ولكن عموما طبيعته جميلة وهو فى غاية الذكاء والبساطة لكنه يكره تلقى الأوامر أو تملى عليه تصرفات معينة وقدرته على الاستماع إليك لا تقل قدرة عن الكلام وهو قلق لكنه غير مندفع وهو ايجابى جدا فى نشاطه العقلى والجسمانى.>سر جاذبية العقرب فى عينيه ففيهما قوة خافية لا تستطيع مقاومتها وإذا استمعت إلى حديثه تجده بطئا، صوته خافت ولكنه حاد كل ما يقوله لا يطمس شخصيته المستقلة فهو يعرف واجباته ولا يقصر فيها ويصر على التمسك بحقوقه.>يتصف مواليد برج القوس بالنشاط والحيوية واذا تكلم طربت لحديثه وصوته رنان وجذاب ، والقوس الجيد خلق ليكون زعيما عظيم الثقة فى نفسه وقدرت ومواهبه وإذا خطب فى الناس أو تكلم تشعر بنبره الاعتزاز والثقة فى صوته، وهو بطبيعته يحب الاحتفالات والاجتماعيات ويهتم بالأعياد والمناسبات ويسام فيها بقسط وافر .>مولود برج الجدى لا يخشى بأس أحد نهائيا مهما كانت قوته ولا يقبل الظلم لنفسه أو لغيره ولا يرضى التحدى ولا التعسف وإذا ما تعرض له أحد فأما المقاومة بكل قوة وعزيمة حتى النصر وأما الموت فى سبيل هذا الأمل فهم يحطمون الضغوط بكافة أنواعها بمنتهى الصبر والإصرار ، لكنه فى النهاية عاقل .>مولود برج الدلو واقعى بالرغم من انه ينتمى إلى عالم المستقبل يفكر فى أشياء عديدة لا تتماشى مع عقلية هذا المجتمع الذى يعيش فيه وتثبت الأيام صدق ما تنبأ به أو صوره له عقله وخياله وهو رجل أو امرأة ليس له شكل مميز لكنهم يميلون إلى الطول ونظرتم غريبة حالمة يملؤها الغموض ويجعله كوكب اورانس متمردا بطبيعته لا يقبل الافكار القديمة ولا القوانين والأنظمة التى لا تساير الزمن وكثير النقد للمجتمع وأنظمة الحكم .>يوجد الحوت الإيجابى والحوت السلبى الذى لا يتأثر بسلبيته أحد أو يتأذى منها إلا هو فقط بما يحيط به من مستقبل وحياة ، ولحسن الحظ لا يتأثر مواليد الحوت بتيار المياه غير ان البعض منهم يفعل ذلك والايجابى والسلبى وصفهما كالاتى ، الشخصان يمتلكان نفس الصفات ولكن الاختلاف هو كيفية اكتشاف واستغلال تلك الصفات والعادات وكوكب نبتون يتحكم فى صفات هؤلاء المواليد حتى يكتشفها هو