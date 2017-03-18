حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 19 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: لا تطلق العنان لمخيلتك في معالجة الأمور، بل حكّم عقلك حتى لا تندم مستقبلاً

عاطفياً: تتخلص من سوء تفاهم عابر مع الشريك، وتعالج الأمور سريعاً قبل تفاقمها

صحياً: معالجة الأمور بحكمة وروية تبعد عنك أسباب الانفعال وفقدان الأعصاب

برج الثور

مهنياً: خيارات متعددة ونجاحات كثيرة على الرغم من بعض التأخير والمماطلة أو تضاعف المسؤوليات

عاطفياً: قلق وانزعاج، لا علاقة للحبيب بهما، بل بسبب هواجس ضاغطة أو مسألة عالقة

صحياً: تمنّي النفس بالحصول على جسم رشيق. التمنّي وحده غير كاف، بل يجب أن يكون مترافقاً مع الإرادة

مهنياً: مشروع جديد يطرح عليك تمهل بشأنه، لا تركن إلى كل الآراء واختر الصائب منها

عاطفياً: أهلاً بالرومانسية، إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن. فكّر بطريقة الخروج عن المألوف

صحياً: الشعور بالدوخة الدائمة غير مطمئن، استشر طبيبك قبل تفاقم الوضع

مهنياً: لا تناقش في مشاريع ترى أنك غير معني بها أو لا تملك القدرة على الدخول فيها كي لا تسبب لنفسك الإحراج

عاطفياً: لا تتصرف بطريقة عشوائية، وفكر في مصلحة الحبيب وفي قضاء المستقبل معاً

صحياً: تناول المعجنات يومياً يسبب السمنة والإصابة بالكولستيرول وغيره

برج الأسد

مهنياً: ترتفع المعنويات وتحرز تقدّماً كبيراً وتكون الظروف مؤاتية لإحداث تغيير في حياتك، قد تتلقى خبراً أو تفرح لانفراج، وتحقق المرتجى

عاطفياً: أمل كبير بعد سلسلة من الخيبات سببها العناد والتسلّط، فكن حذراً في المرات المقبلة لئلا تقع في الخطأ نفسه

صحياً: جدد النشاط الذي يعرفة الآخرون فيك، وبرهن للجميع أنك قادر على استعادته

مهنياً: فكّر في مستقبلك بجدية أكبر، مسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية

عاطفياً: تعرف بعض التردّد في العلاقة بالشريك، والسبب هو غياب الثقة ر بينكما

صحياً: لا تتردد في الالتحاق بأحد الأندية الرياضية برفقة الأصدقاء

برج الميزان

- مهنياً: رغبتك في التطوير قد تواجه ببعض الآراء المغايرة، لكنّ إصرارك يعيد تصويب الأمور لمصلحتك

عاطفياً: لن يعكر صفو العلاقة بينك وبين الشريك المغرضون والمصطادون في الماء العكر

صحياً: كن من أصحاب الأجسام الرشيقة كتلك التي تشاهدها في البرامج الخاصة بالحفاظ على صحة سليمة ورشيقة

مهنياً: كن متقبّلاً لأوضاعك من دون ضغط وساير النمط الذي يدعوك إلى التمهّل والتأمّل، في حين تميل أنت إلى الحركة

عاطفياً: إسداء النصائح قد يكون مفيداً، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيوداً لم تكن تتوقعها

صحياً: مفتاح المعدة لقمة، فإذا كنت تعجز عن الحد من شراهتك، ما عليك سوى استشارة أخصائي تغذية

برج القوس

مهنياً: انتبه جيداً لأنك تميل إلى المواجهة وطرح التحديات في كل المجالات حتى مع الزملاء والعاملين معك

عاطفياً: قد تلجأ الى إخفاء مكان إقامتك أو ترك منزلك أو تعتمد التنقل الدائم بين مكان ومكان لتختبر مدى حب الشريك لك

صحياً: عليك التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض

برج الجدي

مهنياً: تواجه بعض المتاعب اليوم في تنفيذك لمشاريعك، لكنك قد تحقق أرباحاً لطالما تمنيتها

عاطفياً: أجواء رومانسية تعيشها مع الحبيب اليوم وتقربك منه أكثر. استشر أحداً بشأن ما يتعلق بمشاكلك معه

صحياً: لا تعرض نفسك للبرد كثيراً، وخذ الاحتياطات اللازمة إذا قررت التوجه إلى المناطق الجبلية

مهنياً: مواجهات صعبة في مجال العمل، لكنّ التاريخ الجيّد يساعدك لتتخطى كل المصاعب

عاطفياً: كن أكثر جدية مع الشريك، وقد بعض التنازلات الضرورية لمصلحة العلاقة، فهذا لا يضرّ

صحياً: توخَّ الحذر في تنقلاتك الطويلة وخصوصاً في المناطق المرتفعة إذا كنت تعاني الضغط

مهنياً: عليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك، على الرغم من أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك

عاطفياً: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها أخيرا

صحياً: كثيرة الأمراض التي يعانيها الناس اليوم، وبعضها ناتج من الإهمال والاستخفاف. كن حذراً

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