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اعتقال روسى ذى أصول أذربيجانية فى المغرب "يتبنى توجهات تكفيرية"

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اعتقال روسى ذى أصول أذربيجانية فى المغرب "يتبنى توجهات تكفيرية" اعتقال روسى ذى أصول أذربيجانية فى المغرب "يتبنى توجهات تكفيرية"
اعتقلت السلطات المغربية مواطنا روسيا من أصل أذربجانى فى مدينة الناظور شمال شرق المغرب، وقالت إنه "يتبنى توجهات تكفيرية"، حسبما أفاد بيان رسمى ليلة الجمعة.

وقال البيان الذى توصلت فرانس بنسخة منه أن "مصالح الأمن بمدينة الناظور تمكنت فى 29 يونيو الماضى من إيقاف مواطن روسى ذى أصول آذربيجانية يتبنى توجهات تكفيرية".

وأضاف البيان أن هذا المواطن الروسى "غادر بلده الأصلى منذ سنة 2012، بعدما تخلص من جميع وثائقه الثبوتية، ليقيم بكل من ايطاليا واسبانيا" قبل وصوله إلى المغرب.

وبحسب التحريات التى قامت بها السلطات، كما يضيف البيان، فإن "المعنى بالأمر قرر الهجرة من بلده باعتباره دار كفر"، موضحة انه"سيتم تقديم المشتبه فيه إلى العدالة فور انتهاء البحث الذى يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة".
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