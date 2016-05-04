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سفير فلسطين بالقاهرة: أبو مازن يلتقى الرئيس السيسى الاثنين المقبل

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سفير فلسطين بالقاهرة: أبو مازن يلتقى الرئيس السيسى الاثنين المقبل سفير فلسطين بالقاهرة: أبو مازن يلتقى الرئيس السيسى الاثنين المقبل
أعلن سفير دولة فلسطين لدى ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكى، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيصل القاهرة الأحد المقبل، فى زيارة تستمر لمدة يومين، وذلك للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الاثنين لبحث آخر التطورات الراهنة فى فلسطين.

وقال السفير جمال الشوبكى فى تصريح لوكالة "وفا"، إن الرئيس أبو مازن حريص كل الحرص على إجراء مشاورات مع الرئيس السيسى فيما يخص الوضع الفلسطينى بشكل عام، خاصة الجهود الرامية لدفع عملية السلام فى ظل العدوان الإسرائيلى المستمر على الشعب الفلسطينى.

وأضاف، أن الرئيس الفلسطينى سيعقد خلال زيارته عدة لقاءات مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، ووزير الخارجية المصرى سامح شكرى.

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