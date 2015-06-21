حظك اليوم الأحد 21 – 6 - 2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 21 – 6 - 2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

2- حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 21 – 6 - 2015

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 21 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرج لمواليد برج "الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 21 – 6 - 2015

>مواليد برج الحمل مميزون فى تعاملاتهم مع الآخرين ويستطيعون السيطرة على الآخرين بسهولة، وحين يريد استخدام هذه السيطرة لمصلحته يمنعه وخز الضمير من فعل ذلك، ورغم ذلك هو محبوب من الناس.>حاول التخلص من حب الامتلاك والسيطرة واستغل حب الناس لك فى فعل ما هو نافع ومفيد.>مولود برج الثور رجل ناجح فى عمله، يقوم بكل الأعمال المطلوبة منه بمفرده لأنه لا يثق فى أحد، ولا يوجد أى أحد ينافسه فى نشاطه التجارى فحسن الكلام والمعاملة للآخرين تكسبه مزيدا من النجاحات.>حياتك العاطفية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والحب للشريك، فأنت تهتم بذاتك ورفعتها عن الاهتمام بالمحيطين بك.>غالبا ما يتصف مواليد هذا البرج بالعصبية وممكن أن يصابوا بالاكتئاب نتيجة عدم توافقهم مع المحيطين بهم فى الأفكار والرؤى، وبالرغم من ذلك هم ناجحون على المستوى العاطفى ويملكون شجاعة الاعتراف بالحب.>حاول أن تتخلص من عصبيتك حتى تكتمل حياتك فأنت شخص ناجح ولا يهم أن يتحد كل من تتعامل معهم فى أفكارك .>غالبا ما يهمل مواليد برج السرطان فى صحتهم والاهتمام بمتع الحياة، ليس لديهم خطط فى تمضية الأوقات وليس لهم أى هدف فى هذا، ويتصفون بالعشوائية فى التخطيط، وحياتهم غير منظمة.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>حاول أن تجد مخرجا لحياة مكتملة جديدة تعتمد فيها على الجمال والانطلاق فالحياة مليئة بأشياء ومتع رائعة، فتش عن الجمال والحب ستجده.

5 - حظك اليوم برج " الأسد" يوم الأحد 21 – 6 - 2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 21 – 6 - 2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 21 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 21 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

9- حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 21 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 21 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 21 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 21 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>فى كثير من الأحيان تنقلب حياته عندما يواجه أمورا صعبة ولا يستطيع التعامل معها، بالرغم من أنه فى العادى لديه طاقة للعمل والإنجاز، أما حياته العاطفية فيشوبا بعض القلق لأنه لا يخطط لها جيدا ولا يحدد أولوياته.>حاول التخلص من اللامبالاة التى تصيبك حين تقع فى مشكلة أو أمر يتعلق بالحياة العملية، حتى اختيارات العاطفية ليس لها معنى لأنك غير محدد فى الهدف.>العقل هو المحرك الأساسى لأصحاب هذا البرج، ومولود العذراء لديه حس عال فى اختيار الفتاة الذكية التى تبهره ولا تهمه العاطفة الجياشة، المهم فى علاقته أن تكون ذكية ومراوغة وهنا يشعر بالسعادة لأنه اختياره كان موفقا، وكثيرا ما يواجه مشكلات فى علاقاته مع الآخرين نتيجة لانتقائه الأشخاص الذى يتعامل معهم.>شخصية مغرورة تحتاج إلى ترتيب الأولويات، الانتقاء يخسرك الكثير ويمكن أن يفرض عليك شخص تحتار فى معاملته ويسبب لك كثيرا من المشكلات.>صفاتك سامية وقلبك أبيض، محبوب بين الناس لأن علاقاتك طيبة مع الجميع، ولكنك حاد فى بعض المواقع ويمكن أن تخسر أناس تحبهم . لكن على المستوى العملى فأنك كثيرا ما تحب أن تعمل منفردا من أجل الاحتفاظ بالنجاح لك.>شخصيتك الحادة ممكن أن تخسرك الكثير من العلاقات الاجتماعية والعاطفية أبذل ما فى وسعك لمعالجة هذه الحدة أنت إنسان جميل فى الأصل.>رجل برج العقرب موهوب فى كل ما يقدمه من أعمال، وله أفكار خاصة لا يخجل فى التعبير عنها وقراره من رأسه ويعلن مسئوليته الكاملة عن هذا، المبدع والفنان بداخله ممكن أن يصيبه بالاكتئاب إذا ما قدر الناس فنه وإبداعه.>شخصية مرهفة الحس بالرغم من الهالة التى قد تكون حوله فانه رقيق يخرج مشاعره وإحساسه على لوحاته فيعبر عما يقول دول التحدث بالصمت أنا أتكلم.>مواليد برج القوس يتسمون بقدرة هائلة على الإقناع والتحدث بلباقة، ويحسن اختيار تعبيراته ولذلك هو محبوب بين الناس،وأعماله ناجحة بفضل ذلك الإقناع وخصوصا معاملاته التجارية، وهو فى حياته العاطفية غير مكترث بالعواطف والمشاعر.>نجاحك فى المجالات العملية وحسن معاملتك للناس لا يشفع لك عدم الاهتمام بالشريك، يزعجه عدم اهتمامك به مطلقا وقد تصحو يوما وتجده خرج من حياتك.>رجل برج الجدى مزايد على زملاء العمل ويتخذهم معبر للوصول لهدفه، ولهذا هو غير محبوب فى مجال العمل ولكنه على العكس من هذا تماما فى معاملاته خارج نطاق العمل، يعرف كيف يصل لقلب الأصدقاء والأقرباء لأنه يحب أن يكون الرجل المهم وسطهم أن يكون الأول دائما.>شخصية متقلبة وغير مرحب بها إطلاقا فى مجال العمل، وينقصك الكياسة فى التعامل مع الحبيب، ولابد من سماع النصائح التى تقدم له.>رجل هادئ، محبوب بين الناس وله قدر بين أقاربه ويستطيع أن يفعل الكثير من أجل إسعاد الآخرين، يحب شريكه ولكن ينقصه الاهتمام به.>إسعادك للآخرين صفة جميلة تتمتع بها ولكن هذا يأتى دائما على حجم الاهتمام بالشريك حاول أن تهتم به وتفعل ما يسعده.>مولود هذا البرج لديه نشاط وحركة دائبة، مطيع ووديع فى حال كان مزاجه رائقا ويحب أن يكون موضع اهتمام الآخرين، نجده مبدعا فى مجالات متعددة منها الكتابة والتأليف.>التحول الذى يحدث فى شخصيتك قد يزعج البعض، حاول ألا يفهم المحيطين بك هذا التحول بالطريقة الخاطئة حتى لا تخسر من يعتبرونك مهما فى حياتهم.