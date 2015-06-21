حظك اليوم الأحد 21 – 6 - 2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 21 – 6 - 2015
>مواليد برج الحمل مميزون فى تعاملاتهم مع الآخرين ويستطيعون السيطرة على الآخرين بسهولة، وحين يريد استخدام هذه السيطرة لمصلحته يمنعه وخز الضمير من فعل ذلك، ورغم ذلك هو محبوب من الناس.
توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية
>حاول التخلص من حب الامتلاك والسيطرة واستغل حب الناس لك فى فعل ما هو نافع ومفيد.
2- حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 21 – 6 - 2015
>مولود برج الثور رجل ناجح فى عمله، يقوم بكل الأعمال المطلوبة منه بمفرده لأنه لا يثق فى أحد، ولا يوجد أى أحد ينافسه فى نشاطه التجارى فحسن الكلام والمعاملة للآخرين تكسبه مزيدا من النجاحات.
توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين
>حياتك العاطفية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والحب للشريك، فأنت تهتم بذاتك ورفعتها عن الاهتمام بالمحيطين بك.
3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 21 – 6 - 2015
>غالبا ما يتصف مواليد هذا البرج بالعصبية وممكن أن يصابوا بالاكتئاب نتيجة عدم توافقهم مع المحيطين بهم فى الأفكار والرؤى، وبالرغم من ذلك هم ناجحون على المستوى العاطفى ويملكون شجاعة الاعتراف بالحب.
توقعات ماجى فرج لمواليد برج "الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين
>حاول أن تتخلص من عصبيتك حتى تكتمل حياتك فأنت شخص ناجح ولا يهم أن يتحد كل من تتعامل معهم فى أفكارك .
4-حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 21 – 6 - 2015
>غالبا ما يهمل مواليد برج السرطان فى صحتهم والاهتمام بمتع الحياة، ليس لديهم خطط فى تمضية الأوقات وليس لهم أى هدف فى هذا، ويتصفون بالعشوائية فى التخطيط، وحياتهم غير منظمة.
توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>حاول أن تجد مخرجا لحياة مكتملة جديدة تعتمد فيها على الجمال والانطلاق فالحياة مليئة بأشياء ومتع رائعة، فتش عن الجمال والحب ستجده.
5 - حظك اليوم برج " الأسد" يوم الأحد 21 – 6 - 2015
>فى كثير من الأحيان تنقلب حياته عندما يواجه أمورا صعبة ولا يستطيع التعامل معها، بالرغم من أنه فى العادى لديه طاقة للعمل والإنجاز، أما حياته العاطفية فيشوبا بعض القلق لأنه لا يخطط لها جيدا ولا يحدد أولوياته.
توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>حاول التخلص من اللامبالاة التى تصيبك حين تقع فى مشكلة أو أمر يتعلق بالحياة العملية، حتى اختيارات العاطفية ليس لها معنى لأنك غير محدد فى الهدف.
6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 21 – 6 - 2015
>العقل هو المحرك الأساسى لأصحاب هذا البرج، ومولود العذراء لديه حس عال فى اختيار الفتاة الذكية التى تبهره ولا تهمه العاطفة الجياشة، المهم فى علاقته أن تكون ذكية ومراوغة وهنا يشعر بالسعادة لأنه اختياره كان موفقا، وكثيرا ما يواجه مشكلات فى علاقاته مع الآخرين نتيجة لانتقائه الأشخاص الذى يتعامل معهم.
توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>شخصية مغرورة تحتاج إلى ترتيب الأولويات، الانتقاء يخسرك الكثير ويمكن أن يفرض عليك شخص تحتار فى معاملته ويسبب لك كثيرا من المشكلات.
7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 21 – 6 - 2015
>صفاتك سامية وقلبك أبيض، محبوب بين الناس لأن علاقاتك طيبة مع الجميع، ولكنك حاد فى بعض المواقع ويمكن أن تخسر أناس تحبهم . لكن على المستوى العملى فأنك كثيرا ما تحب أن تعمل منفردا من أجل الاحتفاظ بالنجاح لك.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>شخصيتك الحادة ممكن أن تخسرك الكثير من العلاقات الاجتماعية والعاطفية أبذل ما فى وسعك لمعالجة هذه الحدة أنت إنسان جميل فى الأصل.
8- حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 21 – 6 - 2015
>رجل برج العقرب موهوب فى كل ما يقدمه من أعمال، وله أفكار خاصة لا يخجل فى التعبير عنها وقراره من رأسه ويعلن مسئوليته الكاملة عن هذا، المبدع والفنان بداخله ممكن أن يصيبه بالاكتئاب إذا ما قدر الناس فنه وإبداعه.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>شخصية مرهفة الحس بالرغم من الهالة التى قد تكون حوله فانه رقيق يخرج مشاعره وإحساسه على لوحاته فيعبر عما يقول دول التحدث بالصمت أنا أتكلم.
9- حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 21 – 6 - 2015
>مواليد برج القوس يتسمون بقدرة هائلة على الإقناع والتحدث بلباقة، ويحسن اختيار تعبيراته ولذلك هو محبوب بين الناس،وأعماله ناجحة بفضل ذلك الإقناع وخصوصا معاملاته التجارية، وهو فى حياته العاطفية غير مكترث بالعواطف والمشاعر.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>نجاحك فى المجالات العملية وحسن معاملتك للناس لا يشفع لك عدم الاهتمام بالشريك، يزعجه عدم اهتمامك به مطلقا وقد تصحو يوما وتجده خرج من حياتك.
10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 21 – 6 - 2015
>رجل برج الجدى مزايد على زملاء العمل ويتخذهم معبر للوصول لهدفه، ولهذا هو غير محبوب فى مجال العمل ولكنه على العكس من هذا تماما فى معاملاته خارج نطاق العمل، يعرف كيف يصل لقلب الأصدقاء والأقرباء لأنه يحب أن يكون الرجل المهم وسطهم أن يكون الأول دائما.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين
>شخصية متقلبة وغير مرحب بها إطلاقا فى مجال العمل، وينقصك الكياسة فى التعامل مع الحبيب، ولابد من سماع النصائح التى تقدم له.
11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 21 – 6 - 2015
>رجل هادئ، محبوب بين الناس وله قدر بين أقاربه ويستطيع أن يفعل الكثير من أجل إسعاد الآخرين، يحب شريكه ولكن ينقصه الاهتمام به.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.
>إسعادك للآخرين صفة جميلة تتمتع بها ولكن هذا يأتى دائما على حجم الاهتمام بالشريك حاول أن تهتم به وتفعل ما يسعده.
12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 21 – 6 - 2015
>مولود هذا البرج لديه نشاط وحركة دائبة، مطيع ووديع فى حال كان مزاجه رائقا ويحب أن يكون موضع اهتمام الآخرين، نجده مبدعا فى مجالات متعددة منها الكتابة والتأليف.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>التحول الذى يحدث فى شخصيتك قد يزعج البعض، حاول ألا يفهم المحيطين بك هذا التحول بالطريقة الخاطئة حتى لا تخسر من يعتبرونك مهما فى حياتهم.