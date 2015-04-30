توقعات الأبراج يوم الخميس 30/4/2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 30/4/2015

يتمتع مواليد برج الحمل بحب السفر والترحال يرون فى أنفسهم القدرة على تحمل المشقة وحل المشاكل، ولكن يكتشفون دائمًا أن اختيار الصديق قبل الطريق من الأمور التى يجب أن ينظر إليها فى المرحلة المقبلة.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

>مواليد برج الحمل لديهم قدرة كبيرة على توقع الأحداث، فهم يعيشون دائمًا بخطط مسبقة ويرون أن الحياة سهل أن تكون مملؤة بالسعادة.

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العاطفية لعام 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 30/4/2015

>ترى أن باستطاعتك حل مشاكلك العاطفية مع الشريك اسع لوضع نهاية للمواقف السيئة التى تحدث بينكم وتعود المياه لمجاريها الطبيعية.

يتسم مواليد برج الثور بالقوة والشجاعة، حب المغامرة يجرى فى عروقهم فهم يؤمنون أنه لا يفوز بالذات إلا كل مغامر .

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 30/4/2015

>تعيش حياة عاطفية يسودها الدفء هذه الأيام ما يجعلك على استعداد لتقرب من الحبيب وبذل كل ما هو غالٍ ونفيس فى سبيل إسعاده وإضفاء لمسات مميزة على حياتكم العاطفية.>لا تجعل المواقف السلبية تفقدك حماسك فكل إنسان ناجح له معارضين وحاقدين ومن الذكاء أن تتجاهل ذلك بمزيد من الاستمرار والمثابرة للوصل إلى أعلى المراتب.>تستعيد لياقتك البدنية بعد وعكة صحية ألمت بك حافظ على اتباع نصائح الطبيب فالصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى.

دائمًا يعانى مواليد برج "الجوزاء" من التردد فى اتخاذ القرارات فهم يضعون الخيارات الكثيرة أمامهم وهذا ما يجعلهم يتأخرون فى حياتهم كثيرًا.

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 30/4/2015

>تشعر بتشويش فيما يدور حولك من علاقات فى محيط العمل، حاول أن ترتب أولوياتك حتى تصل إلى ما تريد، لا تجعل العمل يأخذ الوقت الأكبر من حياتك فالعمل لا ينتهى مهما كانت الظروف.>تسعى لمد علاقات جديدة فى محيطك الخارجى وهذا سيكون جيدًا فى المرحلة المقبلة فأنت قادر على تكوين شبكة علاقات عامة جيدة تفيدك فى جميع نواحى حياتك.

يتمتع مواليد برج "السرطان" بروح مرحة تجعلهم قادرين على جذب كل من حولهم إلى محيطهم الصغير ليكونون بمثابة محور التمركز فى المكان.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

>تستعد لإطلاق مشروع جديد يحكى عن طموحك وقدراتك العملية، لا تتراجع عن حلمك فأنت وحدك قادر على أن تصل إلى حلمك وتحققه بعد قليل من الصبر والمثابرة.

تعيش حياة عاطفية سعيدة تضفى ظلالها على جميع مناحى حياتك، استمتع بهذا الهدوء النفسى فأنت تستحق هذا اللحظات السعيدة أن تدوم أكبر وقت.

حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 30/4/2015

يتمتع مواليد برج الأسد بهدوء الأعصاب الذى يصل إلى حد البرود، ما يجعلهم شخصيات تتسم بالاستفزاز لكل من حولهم، وفى النهاية هم لا يهتمون بمشاعر الآخرين.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 30/4/2015

>يوم عاصف من المشاكل العملية التى تحتاج إلى تركيز حتى تتجاوزها حاول أن يكون هناك عدة حلول منطقية وسهلة التنفيذ لتجاوز الأزمات وتحويل الخسائر إلى مكاسب.>لا تتوقع أن يغفر لك الحبيب تجاوزك فى حقه فى المراحل السابقة، فأنت قمت بكسر حاجز الاستقرار بينكما، حاول أن تجعل الأمور هادئة لعل الأيام أن تمحو ما حدث بينكما من خلافات.

يتسم مواليد برج "العقرب" بالكتمان الذى قد يسبب الكثير من المشاكل مع المحيطين لهم، فهم نادرًا ما يفصحون عن مشاعرهم أو يطلبون الاهتمام أو التقدير من الآخرين.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 30/4/2015

>تحقق أحلامك فى محيطك العملى فأنت طموح ومثابر ولديك موهبة يصعب أن يتجاوزها الآخرين، اسع أكثر أن تصل إلى قمة المجد والشهرة.>وأخيرًا يدق الحب باب حياتك لترى الزهور تشرق فيها، لا تترد فى فتح الباب فأنت بحاجة إلى هذا الحب فى هذا الوقت لتكون أفضل ويكون داعم لحياتك العملية.

يتسم مواليد برج "الميزان" بالعناد الدائم فهم قادرون على مواصلة التمسك بآرائهم حتى لو كانت خاطئة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

>يصعد نجمك عاليًا وتحقق ما كنت تتمنى، لا بأس من بعض الإرهاق والتعب فكل طريق موفق يحتاج إلى المزيد من المثابرة، لا تتراجع فالأحلام لا تنتهى على مدار عمر الإنسان.

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>لقد أخفقت أكثر من مرة فى الدخول بعلاقة حب ناجحة وهذا ليس نهاية المطاف حاول من جديد فالحب على الأبواب والاختيارات المطروحة جيدة عليك بالانتقاء الموفق حتى تصل إلى ما تريد.

حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 30/4/2015

يتسم مواليد برج "العقرب" بالعصبية المفرطة وسرعة إصدار الأحكام ما يجعلهم فى موقف هجوم دائم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

>يصرون على النجاح مهما كانت الظروف غير ملائمة معهم، يصرون على المواجهة، حاول أن تتجنب كل الانتقادات هذا اليوم حتى لا تكون شخصًا متشائمًا وتصاب بالإحباط، ثابر لتحقق حلمك وتصل إلى أهدافك.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

>هناك سحابة صيف تعكر صفو علاقتك مع الحبيب لا تقلق فسرعان ما سوف تزول وتعود الحياة إلى صفوها المعهود، عليك بالصبر والتحلى بهدوء الأعصاب.

حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 30/4/2015

مواليد برج "القوس" يتسببون دائمًا فى ضياع حقوقهم عند انقيادهم خلف آراء الآخرين، يرون أن الحياة صعبة عليهم وهم لا يدركون أن السبب وراء ذلك تدخل الآخرين فى حياتهم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية.

حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 30/4/2015

>تحقق طفرات فى مشوارك العملى وترى أن الحياة سوف تمنحك الكثير، كن سعيدًا بما حققت فأنت تسير فى الطريق الصحيح، وسوف تحصل على ما تريد.>ترى أن الحبيب يسعى لسد الفجوات التى حدثت مؤخرًا بينكما حاول أن تفتح قلبك من جديد فهذا سيجعل العلاقة تسير فى خطى ناجحة نحو الأفضل.

يتسم مواليد برج "الجدى" بالحنان وطيبة القلب، ما يجعلهم محورًا لعائلتهم الصغيرة وصندوق الأسرار .

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>تستطيع أن تكون إنسان فعالاً فى عملك وهذا سيظهر فى الفترة المقبلة، حاول أن تتخطى العقبات وعدم الاستماع إلى وشاية الحاقدين والحاسدين فى محيط العمل.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 30/4/2015

>يراك الحبيب كل الدنيا ويسعى لإرضائك طوال الوقت حاول أن تعطيه نصيب من اهتمامك حتى يشعر برد الجميل تجاهه.

يتسم مواليد برج "الدلو" بالتراخى والتخاذل يسعون دائمًا لإيجاد شماعات لأخطائهم الدائمة، ولا يتعلمون من الماضى بسهولة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

>حاول أن تعتمد على نفسك فى إيجاد حلول للمشاكل التى تمر بها فهذا سيكون أفضل من الاستسلام للفشل، نهاية الأسبوع فرصة كبيرة لتصفية الذهن واستعادة النشاط والقوة التى فقدتها بعد أسبوع عمل طويل.

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 30/4/2015

>الحبيب سيكون له دور كبير هذا اليوم فى إزالة التعب الذى ألم بك فى الفترة الأخيرة، لا تترد فى أخذ إجازة من العمل لتكون فى عطلة جميلة مع الشريك.

يتسم مواليد برج "الحوت" بصفاء النية وحسن الخلق، مثاليون إلى أبعد الحدود ويرون أن الحياة يجب أن تكون ما بين اللون الأبيض واللون الأسود دون الحاجة للرمادى.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>تصاب بالتعب والإرهاق هذا اليوم ولكنك سوف تصل إلى ما تحلم به لتكون الأحلام فى قبضة يدك، لا تتعجل الأمور فما نيل المطالب بالتمنى ولكن تأخذ الدنيا بالجد والاجتهاد.>تشتعل فى حياتك شمعة حب جديدة حاول أن توقظها بالحب والرعاية والحنان حتى تدفء حياتك كلها، لا تتعجل النتائج فالحب نبتة صغيرة تحتاج إلى رعاية حتى تنمو وتزهر فى الحياة.