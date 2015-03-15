حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/3/15

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/3/15

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/3/15

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/3/15

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/3/15

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/3/15

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/3/15

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/3/15

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/3/15

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/3/15

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/3/15

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/3/15

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

الهدوء وصفاء الذهن والرغبة فى الابتعاد عن المشاكل المختلفة والاسترخاء طوال الوقت، أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل اليوم الأحد فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الأحد أفضل أيام الأسبوع بالنسبة لك، حيث تسمع العديد من الأخبار الجيدة التى تحسن من مزاجك وتجعلك أكثر تفاؤلاً وحماسًا، فهو الأنسب لاتخاذ العديد من القرارات الحاسمة دون قلق أو توتر، فمزاجك المعتدل يساعدك على التفكير بشكل أفضل.>أما فعلى صعيد العلاقات العامة فتؤكد ماجى فرح أن هناك تحسنًا كبيرًا فى علاقاتك الاجتماعية بفضل اهتمامك بعائلتك وأصدقائك وتخصيص وقت لهم فى جدول أعمالك المزدحم، لذا استمر على السير فى هذا النهج حتى تنعم بالمزيد من الراحة والاستقرار النفسى الذى يساعدك فى باقى مجالات حياتك.>وتشير ماجى فرح أن شهر مارس يعد الأفضل لأصحاب برج الحمل فهو شهر الحظ بالنسبة لهم، لما يحمله من العددى من الأخبار والمناسبات السعيدة والمفرحة التى تساعدهم على تحمل باقى الشهور المقبلة التى قد لا تحمل ها القدر من الأخبار المفرحة مثل شهر مارس، لذا عليك اقتناص الفرص المختلفة وتقديرها، فالفرص الجيدة لا تأتى دائما بل تحدث مرة واحدة فى العمر.>أصحاب برج الثور من الشخصيات التى يعتمد عليها فى مختلف الأمور والمواقف، فهم الأصلح والأنسب فى إسداء النصائح المختلفة، بفضل شخصياتهم العاقلة الحكيمة التى يمكنها تحليل الأمور ورؤيتها بعمق، أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الأحد، فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم الحظ يساعدك فى الخروج من العديد من المأزق والابتعاد عن العديد من المشكلات التى تواجهك، وتفادى الكثير من العقبات فى العمل اليوم، لذا عليك عدم تكرار أخطائك فحظك لن يسعفك كل يوم.>تؤكد ماجى أن بخصوص يوم الأحد فهو الأنسب للخروج فى نزهة مع حبيبك وتجربة العديد من الأمور والنشاطات الجديدة التى تجدد من علاقتكم وتزيل حالة الملل التى تمر بها، فأنت فى أمس الحاجة للترفيه بعض الشىء والترويح عن نفسك، لذا حاول استغلال هذه الفرصة على أكمل وجه.>حياتك الاجتماعية تحتاج إلى الكثير من الاهتمام، فاهتمامك بعملك كان له تأثير ضار وسلبى على حياتك الاجتماعية، عليك بإعادة حساباتك فالعمل ليس كل شىء فالحياة الاجتماعية هى التى تساعدنا على تقبل مصاعب الحياة والمضى قدمًا.>أنت تحتاج إلى ممارسة الرياضة لتتمكن من استعادة لياقتك البدنية التى اهملتها فى الفترة الماضية، لذا حاول تخصيص بعض الوقت للقيام بنشاطات مختلفة تمكنك من استعادة جسدك الرياضى الذى بذلت مجهود كبير للوصول له.>يؤكد دائمًا خبراء الأبراج أن أصحاب برج الجوزاء من الشخصيات التى يصعب إرضاؤها بسهولة بسبب مزاجهم المتقلب وترددهم الشديد فى العديد من الأشياء، حيث من الصعب التعرف على حقيقة مشاعر أصحاب هذا البرج بسهولة مثل باقى الأبراج، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم تشهد العديد من الأحداث والتغيرات التى تجل مزاجك متقلب طوال اليوم وهو أمر غير مريح، فعصبيتك ومزاجك المتقلب لن يساعداك على الحكم على الأمور بحكمة وعقل.>تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم ستشهد العديد من الأحداث غير الجيدة المتعلقة بعملك وربما ستسمع اليوم العديد من الأخبار السيئة التى ستجعلك أقل نشاطًا وحماسًا ولن تشجعك على التفكير فى خططك الجديدة أو تحقيق أهدافك التى لطالما كنت تسعى لها.>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح بضرورة التوقف عن حميتك الغذائية بعض الشىء فالحرمان لن يساعدك على فقدان الوزن بل يصيبك بالإعياء وعدم التركيز ويؤثر على صحتك، فعليك بالتوازن حتى لا تسبب لنفسك العديد من الأمراض والمشكلات التى ستؤثر عليك فيما بعد.>أنت تسير على الطريق الصحيح، فاهتمامك بعائلتك وأصدقائك يجعلك أكثر استقرارًا وحبًا للحياة وأكثر تحملاً للمصاعب المختلفة التى تمر بها، فأنت تعرف جيدًا قيمة الناس والأصدقاء فى حياتك.>يصنف دائمًا برج السرطان أنهم من أكثر الشخصيات العاطفية التى قد تقابلها فى حياتك، فإحساسهم المرهف وطبيعتهم الهادئة والحساسة والرقيقة أكثر ما يميزهم ويجذب الآخرون لهم، أما بخصوص حظ أصحاب برج السرطان ليوم الأحد فتقول خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم يشهد العديد من الأحداث المهمة التى يجب ألا تتسرع بشأنها وعليك التفكير بروية وبهدوء حتى تصل إلى القرارات الصائبة وتتجنب الندم بعد فوات الأوان، لذا استمع لآراء من حولك لتصل للقرار الصائب فى أسرع وقت ممكن.>تنصح ماجى فرح أصحاب هذا البرج بالهدوء فمفاجآت عديدة فى طريقه إلى أصحاب هذا البرج، لذا عليهم الاستعداد لتقبل هذه المفاجآت السعيدة منها وغير الجيدة، ففى النهاية الأشياء الجيدة ستسعدك وتسحين من مزاجك والأشياء غير الجيدة ستجعلك أقوى وأكثر قدرة على تحمل الصدمات فيما بعد والتغلب على الصعاب التى لا مفر من مواجهتها.> علاقتك العاطفية تسير بهدوء وتشعر باستقرار كبير، فطبيعتك المسالمة وعاطفتك الشديدة تؤثر دائمًا على قراراتك وتجعلك تطور من علاقتك مع حبيبك وتجددها أولاً بأول، فأنت لا تدع للملل مدخلاً، فأصحاب برج السرطان هم الأفضل على الإطلاق فى الأمور العاطفية ويشعر شريكهم دائمًا بالأمان والاحتواء وعدم القلق على مستقبله.>الأسد برج قيادى يمكنه اتخاذ قراراته بحزم وبعد تفكير طويل دون تردد، فهو من الشخصيات القوية التى لا تهاب نتيجة أفعالها، هذه أهم صفات أصحاب برج الأسد، أما بخصوص حظ يوم الأحد لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح أن هذا اليوم ليس مناسب للتنزه أو الخروج من المنزل فمزاجك اليوم لا يشجعك على الاختلاط بالناس أو مقابلة أصدقائك، كما يجب عليك تفادى الدخول فى مناقشات مع أفراد عائلتك وتجنب المشكلات لتوفر على نفسك لكثير من العناء.>اليوم تشعر بحالة من الكسل الذى يمنعك كممن العمل بشكل جيد أو التفكير فى خططك المستقبلية، لا تدع هذه الأحاسيس تؤثر عليك وتؤثر على حياتك، بل حاول التغلب على هذا المزاج السيئ لتتمكن من المضى قدما والنجاح فى حياتك.> حياتك العاطفية فى أفضل حالاتها فأنت على أتم الاستعداد للدخول فى علاقة عاطفية جديدة تعوضك عما فاتك وتساعدك على رؤية الحياة بتفاؤل وأمل، لكن عليك بالتدقيق فى اختياراتك وانتقاء الشخص المناسب لك والذى تتفق معه فى الطباع والآراء حتى لا تندم فيما بعد، ولا تتسرع مثل عادتك فى الحكم على الناس من الوهلة الأولى، بل دع الأيام والمواقف المختلفة تكشف لك حقيقتهم.>الذكاء الشديد والقدرة على فهم الأمور بسرعة فائقة واستيعاب التلميحات بشكل كامل هذه هى الخطوط العريضة لمواليد برج العذراء، فعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم فتنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح أصحاب برج العذراء بضرورة التفاؤل بالمستقبل والتركيز على الجوانب الإيجابية فقط، فأمورك تتحسن بشكل تدريجى وستشد الأيام القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الجيدة التى ستنسيك الأحداث غير الجيدة التى مررت بها.>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح استغلال النشاط والحيوية التى تعشر بها اليوم للتقدم فى العمل والعمل بجد أكبر والاجتهاد، فأنت اليوم فى أفضل حياتك وطاقتك تدفعك للتقدم والتطور لذا ركز بشكل أكبر على أهدافك وخططك المستقبلية وضعها نصب عينيك لتصل إلى غايتك وأهدافك بشكل أسرع.> عليك تعلم كيفية التعامل مع حبيبك بشكل أفضل لتتمكن من حل مشكلاتك معه، فعنادك وأسلوبك الجاف وانتقادك الدائم له يجعلك تخسره ويزيد الأمر سوءا لذا عليك باحتوائه والتحدث معه بهدوء حتى تنعم بحياة عاطفية مستقرة وهادئة بعيدة عن التوتر والضغط.>أنت تحتاج إلى الذهاب إلى أماكن جديدة لتتعرف على أصدقاء جدد واكتساب علاقات جديدة تجعلك ترى الحياة من منظور أخر، فمعرفة الناس تكسبك خبرات جديدة لا تتخيلها، لذا اهتم بالانضمام إلى نشاطات جديدة تكسبك أصدقاء جدد.>التفكير العميق والتردد فى اتخاذ القرارات لحاجتهم للمزيد من الوقت للتفكير فى جميع جوانب الموضوع أو القرار، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، فهم بالرغم من ترددهم إلا أنهم أصدقاء أوفياء يعتمد عليهم فى حل المشكلات وإسداء النصائح المختلفة، أما بخصوص حظ يوم الأحد لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون أن اليوم هو الأنسب للتخطيط لعطلة طويلة تغير من مزاجك بشكل كامل، فربما السفر إلى إحدى الدول الأوروبية ورؤية المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية لمختلفة سيساعدك على التخلص من حالى الملل التى تعيش فيها.>أنت تحصد نتاج اجتهادك فى العمل الفترة الماضية، لذا عليك الاستمرار فى إثبات نفسك ولا ترضى بما حصلت عليه حتى الآن، فقدراتك تؤهلك للحصول على مكانة أكبر وأفضل، لذا استمر بالسعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية.>أنت فى حاجة إلى علاقة عاطفية جديدة تجدد من حياتك وتضفى عليها التفاؤل والأمل وتجعلك أكثر إشراقًا، فابتعادك عن العلاقات العاطفية فى الفترة الماضية جعلك أكثر عصبية، وكتمانك لعاطفتك الشديدة ومشاعرك يصيبانك بالتوتر والضغط النفسى الذى يؤثر على حياتك بشكل كامل ويجعلك غير قادر على تحمل الأحداث اليومية التى تم بها يوميًا.>القدرة على التعامل مع الآخرين بسلاسة والتعرف على الأشخاص بسهولة واكتساب صداقات جديدة بسرعة أهم ما يمز أصحاب هذا البرج، فهم يتميزون بالمرح واللباقة فى التحدث مع الآخرين، كما يمتلكون قدرة فائقة على الاقناع وإخفاء مشاعرهم بشكل كبير، فعن حظ البرج لهذا اليوم الأحد كما يوضحها خبير الأبراج محمد فرعون، فهو ملىء بالفرص الجديدة السانحة أمامك والتى يجب استغلالها والاستفادة منها.>تتعرض للعديد من الضغوطات والتوتر بسبب الكم الكبير من المسئولية الملقاة على عاتقك، لذا عليك تحمل هذه الضغوطات والمضى قدمًا فهو اختبار لصبرك وقوة تحملك عليك النجاح فيه لتثبت للجميع أنك شخص يمكن الوثوق فيه والاعتماد عليه، لذلك رتب وقتك واقتنص الفرص السانحة أمامك لتتمكن من النجاح والتفوق وانتبه لمحاولات بعض الأشخاص لإفساد خططك.> علاقتك بحبيبك غير مستقرة بسبب إهمالك له وترددك فى اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بحياتكم، لذا عليك العطاء فى الفترة المقبلة وبذل مجهود كبير لتحظى بثقته مرة أخرى وتشعره بالأمان وإصلاح ما أفسدته فى الأيام القليلة الماضية، لذا عليك التحلى بالصبر واحتواء شريكك حتى تنعم بالراحة والاستقرار.>خفة دمهم وطرافتهم الشديدة وقدرتهم على التغلب على الصعاب والمشكلات بالضحك والمزاح بعض الصفات التى يتميز بها أصحاب برج القوس، فهم من أفضل الشخصيات التى يلجأ إليها الجميع عند الشعور بالحزن والضيق، فلديهم قدرة كبيرة وفائقة على رسم الابتسامة على وجوه الجميع وإرغامهم على نسيان متاعبهم وأحزانهم، فعن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، يجب على أصحاب برج القوس الاهتمام بصحتهم ومظهرهم بعض الشىء، فالإهمال فى هذا الجانب يؤثر على علاقتهم بالجميع ويشعرهم بالإعياء والقلق طوال الوقت.>عليك الاهتمام بالبحث عن فرصة عمل أفضل، فالكسل والاسترخاء لن يفيداك ولن يجعلاك تتقدم، أنت تحتاج إلى تقدير نفسك بعض الشىء ومعرفة قدراتك المختلفة والإيمان بذكائك ومواهبك، لذا عليك بالبدء من اليوم فى التفكير فى المستقبل والتخلص من الكسل وحالة اللامبالاة التى تعيس بها.> حياتك العاطفية جيدة ومطمئنة فاسترخاؤك يجعلك أكثر قدرة على تفادى الأخطاء والتغلب على المشكلات، لذا استفد من هذا الأمر ولا تدع العصبية تتحكم بك أو تؤثر على مزاجك وتعكر حالة الصفاء الذهنى التى تعيش بها، وحاول الاهتمام بحبيبك بعض الشىء والتخطيط لنزهات وعطلات ربما السفر إلى إحدى الدول الأوروبية سيفيدك بشكل كبير ويحسن من علاقتكما>الصفات العامة لأصحاب برج الجدى هى أنهم أشخاص يمتلكون قلبًا طيبًا وروح محبة للآخرين، فهم من أكثر الأبراج التى تميل لمساعدة الناس والعمل على راحتهم، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، أن اليوم غير مناسب لدخول فى جدال ومناقشات لا داعى لها.>عليك تحسين علاقاتك مع زملاء العمل والتقرب منهم، حتى تتمكن من النجاح بشكل أكبر، فالتعاون شيء ضرورى وأساس للمضى قدمًا، كما يفيد العمل الجماعى الإنسان بشكل عام فى الابتكار والتطور ورؤية الأمور من جوانب مختلفة لم تخطر على بالك من قبل، كما ينصحك خبير الأبراج محمد فرعون بالالتزام بالحياد فى الحكم على بعض الأمور المتعلقة بالعمل أو عند التدخل فى ببعض النقاشات مع زملائك.> حياتك العاطفية غير مستقرة فتغير حبيبك معك يصيبك بالقلق والخوف من خسارته، لذا عليك التحدث معه والتعرف على الاسباب الحقيقة وراء هذا التغير المفاجئ، كما يجب عليك الجلوس بمفردك بعض الشيء والتفكير فى ما أفعالك فى الفترة الماضية، فربما بعض تصرفاتك قد تسببت فى شعوره بالضيق أو الانزعاج وقرر عدم التحدث معك حتى تشعر بخطئك لذا عليك بالإسراع قبل أن يتفاقم الأمر.>الغموض الشديد وعدم القدرة على التعبير عن المشاعر والكتمان الشديد أول انطباعات برج الدلو عند رؤيتها للمرة الأولى، فعلى عكس الانطباع الأول فهم يتميزون بشخصيات اجتماعية قادرة على التعامل مع كل أنماط البشر والتأقلم مع الظروف المحيطة بهم، فعن حظ برج الدلو ليوم الأحد كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم هو الأنسب للعمل باجتهاد للوصول إلى أحلامك وأهدافك، لذا عليك التحلى بالصبر حتى تصل إلى غايتك وتحقق حلمك الذى سيغير من حياتك.>حياتك العملية جيدة وتسير بخطى ثابتة بفضل الخطط التى أعدتها من قبل وتسير عليها بدقة شديدة منذ فترة، فحياتك العملية تسر نحو الأفضل وكل يوم يمر عليك بمثابة فرصة جديدة للتقدم والتطور والحصول على الفرص الجديدة والتعرف على أشخاص جدد يجعلونك تطور من مهاراتك وتتعرف على مجالات جديدة لم تسمع عنها من قبل.>حياتك العاطفية فى أفضل حالاتها بفضل صبرك وإيمانك بقدرات حبيبك وبفضل تمتعك بقلب حنون قادر على العطاء والاحتواء، فقدرتك على تفادى المشكلات وعملك على إصلاح الخلافات البسيطة أولاً بأول واحترامك لوجهات نظر حبيبك، تجعلك علاقتك مثالية وفى أفضل حال، لذا عليك الاستمرار فى ما تفعله ولا تجعل ضغوطات الحياة ومصاعبها تؤثر عليك.> يتمتع أصحاب هذا البرج بشخصياتهم الحنونة التى تستوعب جميع الأشخاص بشخصياتهم المختلفة، فهم الأكثر تفهمًا لمشاعر الآخرين والأكثر استيعابًا لظروفهم المختلفة وتقديرًا لانشغالهم أو تقصيرهم، بفضل طبيعتهم الهادئة التى دائما ما تسيطر عليهم، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب برج الحوت، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأحد كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم يشهد العديد من الأحداث التى ستغير من حياتك بشكل كبير، حيث تشهد نقلة كبيرة فى كل المجالات العاطفية والعملية والاجتماعية.>حياتك العملية غير مستقرة ولا تسير على الطريق الصحيح بسبب إهمالك لأصدقائك ولحياتك الاجتماعية بشكل عام، فأنت فى حاجة للترويح عن نفسك والخروج فى العديد من النزهات فى الكثير من الأماكن المختلفة التى لم تزورها من قبل، فأنت فى حاجة إلى بعض التجديد والتغيير فى حياتك.>حياتك العاطفية على المحك وتشهد العديد من التوترات والاضطرابات، فإهمال حبيبك لك يصيبك بالضيق والحزن ويجعلك غير مستقر وفى مزاج سيئ وغير متقبل للأحداث اليومية والمشكلات التى تتعرض بها فى حياتك العملية والاجتماعية، لذا عليك اتخاذ القرار الصحيح وهو التحدث مع حبيبك وإصلاح ما بينكما أو إنهاء هذه العلاقة فى أسرع وقت ممكن حتى لا تؤثر أكثر على حياتك.