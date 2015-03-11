توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 2015/3/11

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/3/11

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الحمل:

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015:

حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/3/11

توقعات ماجى فرح على مستوى العمل:

على مستوى العلاقات الاجتماعية:

على المستوى العاطفى:

على مستوى الأسرة:

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/3/11

على مستوى العمل والمال:

على مستوى العلاقات العامة:

حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/3/11

توقعات ماجى فرح لبرج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/3/11

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>يتميز أصحاب برج الحمل بسرعة البديهة والقدرة على المنافسة والبقاء فى الصف الأول دائمًا، فهو شخصية شجاعة وجريئة وحالمة فى نفس الوقت، كما أنه يحقق التوازن بين عمله وحياته الاجتماعية، وتوضح توقعات الفلك والمنجمين لبرج الحمل اليوم الأربعاء أنه يحمل أخبارًا سعيدة لك على المستوى المالى والعاطفى فاستمتع بهذه الأخبار المفرحة وحاول بقدر الإمكان تجنب ما يعكر صفو اليوم.>ترى ماجى فرح أن اليوم يحمل لك أخبارًا سعيدة عليك أن تنتظرها، وبشكل خاص فى المجال المالى والعاطفى، ولكن هذه الأخبار مرهونة بأعمالك السابقة، فإذا كنت قد اجتهدت فى عملك أو دراستك فستحصد الأخبار السعيدة، وتشير إلى أنك على المستوى العاطفى ستكون أحوالك جيدة اليوم الأربعاء، إلا أنك ستقع فى مشاجرة عائلية مع أسرتك، حاول أن تتجنبها بقدر الإمكان.>ترى خبيرة الفلك ماجى فرح، أن عام 2015 سيشهد حالة من الحفاظ على الحياة الاجتماعية الخاصة ببرج الحمل، وسوف تتحقق أمنياتك للسفر للخارج أو فى امتلاك سيارة أو منزل، والنصف الثانى من عام 2015 سيشهد وقوعك فى الحب والزواج، أما إذا كنت متزوجًا فسوف تستمتع بولادة طفل جديد، وهناك فرص لكسب المال جيدة هذا العام أيضًا، وإذا كنت طالبًا فسوف تحصل على أعلى الدرجات هذا العام إذا اجتهدت فى دراستك وأخذت بأسباب النجاح والتفوق.>أصحاب برج الثور، يتميزون بالقوة والصلابة فى مواجهة الحياة، فيمكن الاعتماد عليه فى كل المواقف الصعبة، وهو صارم فى عمله ولا يترك أى عمل تحت مسئوليته إلا وقد أتمه على أكمل وجه، وتتوقع ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أن اليوم سيكون يومًا جميلاً بالنسبة لأصحاب برج الثور على مستوى العمل والعلاقات الاجتماعية والحب، بشرط ألا تجر نفسك إلى مشاكل الآخرين أو الاحتكاك بالشخصيات العدوانية.>اليوم سوف تحصد ثمار عملك وسوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار فى عملك اليوم، كما ستعمل من خلال روح الفريق، وستتميز على من حولك من زملائك.>سوف تشهد نجاحًا كبيرًا فى تكوين صداقة جديدة، ولكن أظهر حبك للآخرين، حتى تقوى علاقتك بهم، وفى نفس الوقت عليك أن تحذر الشخصيات العدوانية فى حياتك، حتى لا تتشاجر معهم بعد الضغوط النفسية السلبية التى تعيش بها الأيام الماضية.>ترى ماجى فرح أنك قد تقابل اليوم حب حياتك، الذى ظللت تبحث عنه فترات طويلة، ولكن اعلم أن الصدق والإخلاص أهم شىء فى الحب، فيجب أن تكون جديرًا بثقة من يحبك.>سوف تتوطد علاقتك بأسرتك اليوم، من خلال المواقف التى تدعمهم فيها وتقف بجوارهم، ولكن سوف تنفق بعض الأموال على إصلاح الأجهزة المنزلية مثل: الغسالة والثلاجة.>يصف خبراء الأبراج برج الجوزاء بأنه شخصية بارعة، بالرغم من أنه مزدوج الشخصية أحيانًا، إلا أنه سريع البديهة وحاد الذكاء وفى نفس الوقت حساس وصادق، وهو من أروع الأشخاص الذين يمكن أن تقابلهم فى حياتك ومعه لن تشعر بالملل أبدًا.. وتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح اليوم لبرج الجوزاء أن اليوم سيشهد بعض الصعوبات على مستوى العمل والعلاقات، إلا أنك يجب أن تحفز ذاتك وتتغلب على اليأس الذى قد يصيبك اليوم.>ترى ماجى فرح، أنك ستواجه بعض المشكلات اليوم فى العمل، تتمثل فى عدم الأمان، والمواجهات، لذا حاول الحفاظ على هدوئك الخارجى حتى تتجنب تضخيم المشكلات، كما تواجه مشكلة فى تنفيذ مهامك اليومية فى العمل ولكن عليك أن تتغلب على اليأس الذى قد يصيبك، حتى تتحسن الأمور، وعلى المستوى المالى سوف تظهر لك بعض الأعباء المادية التى يجب أن تحلها فى أسرع وقت، حتى لا تتفاقم هذه الأعباء وتصبح ديونًا لك.>قد تواجه مشكلة فى علاقاتك مع الأصدقاء، ويكون التغلب عليها بتجنب تضخيمها ومحاولة تفادى هذه المشكلات والتساهل، حتى لا تتعقد الأمور، أما فيما يخص الحب فأيضًا تشهد حياتك العاطفية بعض الثبات والاستقرار بدون تجدد ولكم حاول أن تتأقلم على ما أنت عليه، مع محاولة البحث عن شريك حياتك الذى تتمناه قد يكون أمامك ولم تعرفه بعد.>عاطفته القوية وبديهيته ورومانسيته الشديدة هى من أبرز صفات برج السرطان، المحب لأسرته ومنزله كأولوية فى حياته، كما يتميز بإخلاصه ووفائه لأصدقائه، وهو ما يجعل علاقته مع الآخرين قوية، وترى خبيرة الفلك والأبراج ماجى فرح، أن اليوم الأربعاء سوف يكون مناسبًا لك للقيام بكل الأعمال المؤجلة فى حياتك، وخاصة فى المجالات العملية والتجارية.>ترى ماجى فرح أن برج السرطان اليوم يتميز بلياقة بدنية جيدة وتفتح ذهنى شديد، لذا فمن الأفضل أن يبدأ فى أعماله التجارية والعملية التى كان يؤجلها من فترة، لتوظيف طاقته فى البدء بمشروع تجارى جديد، لذا يجب أن يوفر لنفسه فرص النجاح فى المشروع الذى سيبدأه، بالتركيز على الهدف والبعد عن أى شىء يشتته.>يمتلئ أصحاب برج السرطان اليوم بالطاقة والحيوية، لذا ستجد الناس تحبك، لصراحتك وأسلوبك المنفتح، فاليوم أنت لا تشعر بالقلق والتوتر، حيث ستتغلب عليه بسهولة من خلال روح الدعابة التى تتميز بها، كما أن لديك الوقت والصبر للاهتمام بعائلتك، والتى تعتبر أهم شىء بالنسبة لك فى الحياة، وبالنسبة لشريك حياتك، يجب أن تحاول تجنب أسباب المشاكل بينكما قدر الإمكان، حتى لا تتطور الخلافات بينكما، وإذا كنت لم تتزوج بعد فإنك قد ترى شريك حياتك اليوم ولكن لا تعلم أنه هو الذى سيكمل معك الحياة.>يتميز برج الأسد بأنه صاحب شخصية ساحرة، فهو شخص يلفت الأنظار ويجذب اهتمام جميع من حوله، وإبداعه وانفتاحه وشجاعته وطموحه الشديد، سر جاذبيته وجماله، إلا أنه يتسم بالعند والغطرسة بعض الشىء.. ويتوقع خبراء الأبراج اليوم الأربعاء لبرج الأسد، أن يمر صاحب هذا البرج بفترة من الاختبارات المهمة فى حياته العملية والعاطفية، لذا يجب أن يتعامل بحذر لمواجهة المشكلات التى ستقابله.> ترى ماجى فرح أن المشروعات الجديدة التى تسعى إليها فى عملك تحتاج إلى شىء من الحذر والدقة قبل البدء فيها، حيث إن الأمور لن تسير كما تخطط لها أنت، وتوقع حدوث أى مشكلة فى أى وقت، لذا قم بإعداد خطط لتنجح فى مشاريعك وحدد أهدافك وأغلق المشاريع غير الهادفة أو التى لم تجن ثمارها.

وتوضح ماجى أنك يجب أن تثق فى قدراتك وإمكانياتك، ولا تتأثر بآراء الآخرين، حتى تنجح فى حياتك العملية والشخصية على حد سواء.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/3/11

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

>تتوقع ماجى فرح، على المستوى العاطفى لبرج الأسد، حدوث بعض الاحتكاكات مع شريك حياتك، يمكنك تجنبه هذه الاحتكاكات بتجاهلها تمامًا أو عدم التركيز على سلبيات شريك حياتك، خاصة أنك مثقل بالأعباء المنزلية التى ستؤثر على حالتك النفسية، كما ستواجه حالة من سوء التفاهم بينك وبين أصدقائك، لذا يجب أن تخصص وقتًا للفضفضة معهم وتعزيز علاقتك بهم.>حسه الإنسانى العالى يسيطر على حياته ويجعله شخصية كاريزمية محبة لمساعدة الآخرين، وهذا الأمر يميزه عن غيره من الأبراج، وبرج العذراء شخص لطيف وراقٍ ويفضل التفكير بتأنى وعمق قبل أن يتخذ أى خطوة نحو الأمام.. وترى خبيرة الفلك والأبراج ماجى فرح، أن اليوم سيشهد تقلبات مزاجية شديدة، ما بين الفرح السعادة وبين الحزن والاكتئاب، ولكن إذا فشلت فى أى شىء فى حياتك لا تشك فى قدراتك واعلم أن الظروف الخارجية تلعب دورًا فى ذلك.>ترى ماجى فرح أنك يجب أن تحل مشاكلك فى العمل بأسلوب معتدل، دون اللجوء للقوة، وقم بمعاملة زملائك بعدل واحترام أكثر اليوم، كما تميل اليوم إلى قبول الكثير من المشروعات فى عملك مرة واحدة، لذا يجب أن تكون جريئًا فى حل مشكلات العمل اليوم.

وتتوقع أن تشهد حياتك اليوم تقلبات مزاجية شديدة، ولا أحد يعرف ما الذى يجرى بداخلك، أنت تفرح وتغنى أحيانًا وبعد قليل سوف تشعر بالحزن، ويرجع ذلك بسبب حالتك السيئة فى عملك اليوم.

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/3/11

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية:

حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/3/11

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/3/11

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/3/11

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>تواجه مشاكل مع شريك حياتك وأصدقائك المقربين، وذلك بسبب الضغط النفسى الذى تواجهه فى العمل، لذا يجب أن تسمح لهم بمعرفة ما يدور بداخلك، ليتفهمونك بشكل أكبر، ويقدرون الضغوط التى تمر بها، ربما يساعدونك على حل مشاكلك فى العمل بتقديم النصيحة، التى يجب أن تصغى لها.>شخصية متوازنة بين العقل والقلب، فهو قادر على الموازنة بين كل الجوانب الحياتية، كما أنه مسالم بطبعه وعادل أيضًا ويكره الوحدة، كما أن أسلوبه الراقى يجذب الآخرين إليه.. هذا أبرز ما لخصه خبراء الأبراج عن أصحاب برج الميزان، ويتوقع خبير الأبراج محمد فرعون، أن يواجه برج الميزان اليوم مشاكل عديدة فى حياته وعلاقته بشريك حياته، والتى يمكن أن يحلها بتقديم التنازلات حتى تسير حياته فى إطارها الطبيعى.>تعيش حالة من حالات التراجع فى حياتك العملية والمهنية، إلا أنك يججب ألا تستسلم وتعامل مع الحياة بنوع من التحدى، خاصة أن أعمالك ومشاريعك لا تسير كما خططت لها، ولكن لا تدع خيبة أملك تمنعك من التقدم وركز على المستقبل لتصل لأهدافك بالإصرار والصبر، ولكى تعود لنجاحاتك فى العمل لا تكن متكبرًا واطلب المساعدة ممن حولك.>تواجه مشاكل عديدة مع شريك حياتك، ويمكن أن تحلها بالاحتفاظ بالهدوء النفسى والبعد عن العصبية وكذلك تقديم التنازلات والبعد عن التعجرف والكبر، واعلم أن الآخرين يمكن أن يكونوا على حق ويجب أن تتعلم تقبل وجهة النظر الأخرى، وبالنسبة لعلاقاتك مع الأصدقاء فتشهد علاقات طيبة مع الأصدقاء، خاصة أنهم يقدمون لك النصيحة والإرشاد فى المشاكل التى تواجهها.>شخصيته الموزونة والهادئة يختبىء وراءها قلب نابض بالانفعالات والعواطف، كما أنه شخصية قيادية وغامضة.. هذه أبرز صفات برج العقرب، بحسب خبراء الفلك، أما عن حظ أصحاب برج العقرب اليوم الأربعاء، فيرى خبير الفلك محمد فرعون، أنك لن تستطيع الوصول لأية قرارات نهائية فى مشاكلك، ولكن ستجد حلاً وسطًا يقبله جميع الأطراف، كما ستشعر بالسعادة فى حياتك العاطفية اليوم.>قد تشعر بالحيرة من أمرك فى العمل اليوم، خاصة إذا كنت مقدمًا على اتخاذ قرارات جديدة، فقد لا تستطيع الوصول للقرار النهائى إلا أنك ستنجح فى النهاية فى إيجاد حل وسط يرضى جميع زملائك، وإذا شعرت بأن أجواء العمل مشحونة ومتوترة يمكنك أن تتحدث مع زملائك وتوجه لهم الكلمات المشجعة والنصيحة، وبالتالى تعزز من ثقتك بنفسك فى مجال العمل وتصل للنجاح.>اليوم يشهد أجواء رائعة مع شريك حياتك، فسوف تقضى معه أسعد الأوقات، وتقومان بعمل أشياء جديدة سويًا من زيارات عائلية أو نزهة أو عشاء رومانسى، وبالنسبة لعلاقاتك بأصدقائك، سوف تكون جيدة بشكل كبير اليوم، وكذلك الأمر بالنسبة لعائلتك، فسوف تحادثهم محادثة هاتفية للاطمئنان على أحوالهم، وربما تسمع خبرًا يسرك منهم، فلا تنس أن تحادثهم اليوم تليفونيًا أو تزورهم لقضاء بعض الوقت معهم.>يتميز أصحاب برج القوس بالطفولية والمرح والبراءة وروح الدعابة والحيوية، ويحب الصراحة المتناهية التى قد تجعله يخسر من أمامه، إلا أنه صديق جيد من الدرجة الأولى، رغم لسانه السليط وكلامه الصادم أحيانًا، ويرى خبير الأبراج محمد فرعون، أن اليوم الأربعاء يشهد بعض العقبات التى ستواجهها فى عملك، إلا أن حياتك الشخصية ستسير على ما يرام.>قد تمر بمشكلة اليوم فى عملك، على الرغم من أن كل شىء كان يسير فى إطار جيد فى الأيام الماضية، لذا يجب أن تتغلب على العقبات التى تواجهها بالتجاهل وعدم تضخيم الأمور، ويمكنك أيضًا استخدام قوتك بحكمة شديدة، ولا تسمح لنفسك بأن تتعطل بسبب موضوعات تافهة، لذا احتفظ بهدوئك، حتى وإن بدت المشكلات مستحيلة الحل، إلا أن الروية والهدوء سوف يمكنك من إيجاد حل مناسب، وتقبل المساعدة من الآخرين وكن مرنًا.>ستعيش حالة من الاستقرار فى حياتك العاطفية، وتشعر بالأمان مع شريك حياتك، الذى يسعى دائمًا ليسعدك، وإذا كانت حياتك غير مستقرة، ركز على الاحتفاظ بما تبقى من هدوئك وركز على إيجاد حلول وسطية لشريكك، وبالنسبة لأصدقائك فقد تواجه خلافًا بسيطًا مع أحد أصدقائك وتحله بسهولة ولن يأخذ منك وقتًا طويلاً.>أكثر ما يميز أصحاب برج الجدى هو الجدية والإصرار على النجاح، فهو يحقق النجاح فى حياته العملية وفى حياته الشخصية، وهو برج لديه ثقافة عالية، فيحب أن يجمع معلومات عن كل شىء حوله والإطلاع على شئون الحياة العامة، ويتمسك بالقيم والعادات، وهذا حسب آراء علماء الفلك، ويتوقع عالم الفلك محمد فرعون، اليوم الأربعاء، لأصحاب هذا البرج بأن يكونون فى حالة جيدة على المستوى العام وينصحهم بتفعيل سياسة "الأخذ والعطاء" مع من حولهم، بدلاً من التضحية المستمرة من جانبهم تجاه الآخرين، والذين قد لا يقدرون لهم هذا الأمر.>تبدو اليوم بصحة جيدة، وهو ما ينعكس على نشاطك فى العمل، فيمكنك تحقيق أهدافك والتفوق على زملائك فى العمل، بل وتقوم بتحفيزهم أيضًا، وهنا ينصحك "فرعون" بألا تجعل عملك يؤثر على حياتك، لأن نشاطك يلحظه الآخرون، لذا لا يوجد سبب يمنع الاحتفال بأفكارك والاستمتاع بوقتك.

لا تجعل زملاءك فى العمل يستغلونك، وإذا لجأوا للحصول على مساعدتك فكن مساندًا لهم ولكن احرص على تبادل المنافع معهم.

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/3/11

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

>بالنسبة لحياتك الشخصية فإن علاقتك بشريك حياتك تبدو جيدة، إلا أنه على مستوى الأصدقاء يجب أن تتعلم سياسة "الأخذ والعطاء"، حتى يقوم أصدقائك برد الجميل لك فيما بعد بدلاً من أن تعطى ولا تجد من يساعدك فى وقت أزماتك.>شخصية مستقلة ومحبة للحياة والحرية قادرة على تحليل الأمور وحب مساعدة الآخرين، يمكن أن تراه بطريقتين مختلفتين، يمكن أن تراه شخصًا خجولاً وهادئًا ومن ناحية أخرى، يمكن أن يكون عاصفًا وحيويًا.. هذه ببساطة أبرز صفات برج الدلو، بحسب علماء الفلك والأبراج.. ويرى محمد فرعون، خبير الأبراج، أن برج الدلو اليوم الأربعاء سوف يحقق أهدافه فى العمل والحياة الشخصية وسوف يعيش فى نهاية اليوم بعالم من الخيالات بعيدًا عن ضغوط الحياة.>يحقق برج الدلو نجاحًا كبيرًا فى العمل من خلال روح الفريق ويحافظ على بيئة العمل الخلّاقة وينجح فى تحقيق أهدافه الشخصية أسرع، وهذا قد يساعده أيضًا فى التقدم فى حياتك العاطفية والاستمتاع ببعض الرومانسية مع شريك حياته.

واليوم ستتعاون مع زملائك ورؤساء العمل، حيث أنهم يرونك منتجًا، لذا يجب عليك أن تظهر لهم الأدب والاحترام ذاته، وسوف تحرز تقدمًا غير متوقع من خلال العمل ضمن فريق، فاستغل هذه الفرصة لصالحك.

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/3/11

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>على المستوى العاطفى سوف يؤثر نجاحك فى العمل بشكل إيجابى على حياتك الشخصية، فالناس الذين تقابلهم اليوم يتفاعلون بإيجابية تجاهك ويشعرون بأنك ودود، ما يسهل عليك تكوين الصداقات، كما يمكنك اليوم أن تقابل شريك الحياة الذى كنت تنتظره منذ سنوات عديدة.>أصحاب برج الحوت هم شخصيات حالمة ورومانسية عندما تراهم تعتقد أنهم قادمون من عالم آخر، عالم خيالى جميل، فهم يتسمون بالطيبة والحيوية وتفهم الآخرين وبحس إنسانى عالٍ يشعرون بغيرهم ويحبون العطاء.. وهذه أهم صفات أصحاب برج الحوت، كما يراها الفلكيون، ويرى محمد فرعون، خبير الأبراج، أن اليوم الأربعاء سوف يشهد عددًا من الأحداث لأصحاب هذا البرج على جميع المستويات، حيث يحقق نجاحًا على مستوى عمله وحياته الشخصية ويبدأ فى مجالات جديدة فى عمله.>تبدأ اليوم من خلال عملك فى طرق أبواب جديدة، حيث يوجد آفاق جديدة متاحة أمامك، واستخدم عقلك فى اختيار أفضل الخيارات المهنية المتاحة أمامك، ربما عليك أن تفكر فى عمل مشروع خاص بك أو تطوير مشروع قائم لديك فعلاً، وفى حالة بداية جديدة لمشروع عليك أن تطلب المساعدة ممن حولك والاستفادة من خبرات الآخرين ممن سبقوك، وتحقق نجاحات كبيرة غير متوقعة ولفترة طويلة فى عملك.>تعيش فى حالة من السعادة مع شريك الحياة، نتيجة الإيجابية التى تشعر بها فى عملك وتستطيع الآن الاقتراب بثقة من الأشخاص الجدد وإلهامهم، كما يظهر الكثير من الأشخاص الثقة بك واحترام أفكارك، لذا اقتنص فرصة البداية الجديدة فى حياتك الشخصية.