توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 10/3/2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/3/10

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/3/10

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/3/10

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/3/10

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/3/10

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 10/3/2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 10/3/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 10/3/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 10/3/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 10/3/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 10/3/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 10/3/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>لديهم رغبة دائمًا فى الانعزال عن العالم المحيط بهم، يهتمون فقط بما يدور فى فلكهم الخاص، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح إن اليوم الثلاثاء مختلف بعض الشىء عن الأيام الماضية، وتحديدًا على مستوى الحياة العملية وكذلك الحياة العاطفية أيضًا فحاول أن تستمتع بالمستجدات.>أما فعلى صعيد العلاقات العامة فتؤكد ماجى فرح أن هناك بعض التوتر فى علاقات الصداقة الجديدة، وستتعرض لكثير من المشكلات التى ستغير من خريطتك فى المرحلة المقبلة، لذا من الأفضل أن تتخلص من الطاقة السلبية المؤثرة عليك فى الفترة المقبلة.>وتشير ماجى فرح أن شهر مارس لهذا العام هو أفضل بكثير ما كانت عليه فى السنوات الماضية، فعلى الرغم من أن أصحاب هذا البرج يتعرضون لكثير من الضغوط والمشكلات فى هذا الشهر من كل عام إلا أن هذا المرة سيكون هناك انفراجة على كل الأصعدة، خصوصًا على مستوى العمل.>رمز الصمود هكذا يصنف دائمًا مواليد برج الثور، حيث يرى من حولهم أنهم قادرون على تحمل الصدمات بشكل كبير، أما بخصوص حظ مواليد هذا البرج ليوم الثلاثاء، فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم سعيد على عدة مستويات، خصوصًا فيما يخص مجال العمل، كما سيكون هناك مقابلة ستغير لك مسارك فى الأيام المقبلة، على حد كبير.>تؤكد ماجى أن بخصوص يوم الثلاثاء سيشهد لقاءًا لطيفًا بينك وبين الحبيب، بعد فترة من المشكلات كانت على مدار الأيام الماضية، لذا تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح بضرورة استغلال هذه الفرصة التى قد تساعدك على تفهم سبب المشكلات التى عكرت صفو علاقتكم مؤخرًا.>سيكون هناك تطور كبير على مستوى العلاقات الاجتماعية، خصوصًا بعد لقاء مثمر مع أحد الأصدقاء، قد يغير لك مسار حياتك فى الفترة الماضية.>عليك أن تهتم بحالتك الصحية، خصوصًا أنك أهملتها فى الفترة الماضية، لأن هذا سيضر بحالتك الصحية ويعرضك للخطر.>لا يوجد الكثير من الأبراج القادرة على التوافق مع مواليد برج الجوزاء، فهم غالبًا يغضبون دون سبب ويفرحون أيضًا دون سبب واضح لذلك، حسب ما يوضح خبراء الأبراج فى هذا الشأن، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم قد يكون مختلفًا تمامًا على عكس الأيام الماضية، وتسير الأمور بشكل أفضل، حاول أن تستغل الفرصة وتعيد حساباتك فى كل الأمور العالقة.>تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم سيشهد لقاء مفاجئًا مع أحد الأصدقاء القدامى، والذى قد ينقل لك خبر سعيد للغاية، اليوم أيضًا فرصة جيدة لاسترداد أموال قديمة تساعدك على حل عدد من المشكلات المالية التى قد مررت بها سابقًا.>على الرغم من أن الأيام الماضية قد شهدت اضطرابًا فى علاقاتك الاجتماعية بسبب غضبك السريع وعدم قدرتك على التحكم على مجريات الأمور، فيجب أن تنتبه إلى هذا الأمر لأنك محاط بالمتربصين، والذى قد يعرضك إلى مشكلات لا حصر لها.>على الرغم من أنه شخص حساس إلا أنه دائمًا ما يعبر عن رأيه بطريقة شديدة العنف هكذا يصف خبراء الأبراج دائمًا أصحاب برج السرطان، أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء فتقول خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم أفضل مما سبق ومناسب للقيام بالكثير من المهام المؤجلة خصوصًا على مستوى العائلة.>تنصح ماجى فرح أن تهتم بعض الشىء بالأمور المادية، خصوصًا أنك قد كنت مسرفًا بشكل كبير فى الفترة الماضية، كما أنها تنصح بضرورة سداد الديون الخاصة بك قبل أن تتورط فى أى أزمة من أى نوع، فكنت حذر قدر الإمكان وحاول أن تكون على قدر المسئولية.>ربما يشهد اليوم توتر بسيط على مستوى علاقتك العامة، بسبب خلافات قديمة خصوصًا على مستوى الأصدقاء، فعليك أن تنهيها فى وقت حدوثها، كذلك تنصح ماجى فرح بالتريث قليلاً قبل التسرع واتخاذ أى قرارات متسرعة.>دائمًا ما يرغبون فى أن تسلط الأضواء عليهم، فهم محبون للسلطة أكثر من أبناء أى برج آخر، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم سيكون هناك انفراجة بعض الشىء خصوصًا أن كانت الأيام الماضية ليست كما كان يتوقع مواليد برج الأسد، وتعرضوا لكثير من المشكلات أيضًا.>اليوم هو أفضل بكثير من الأيام الماضية تحديدًا على مستوى الحياة العملية، ولكن عليك أن تركز اليوم على الأعمال المطلوبة منك ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فعلى الرغم من أن هناك بعض العراقيل التى واجهتك فى الأيام الماضية، إلا أنه كما تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم هو أفضل بكثير فكن مقبلاً على الحياة، وستجد الكثير من الخير.>مشكلات كثيرة حالت بينك وبين الحبيب فى الفترة الماضية، ولكن اليوم هو أفضل على الصعيد العاطفى، بعد مرورك ببعض التوترات التى جعلت علاقتك بالحبيب سيئة للغاية.>مؤمنون بالحبيب الأول، قادرون على العيش فقط من أجل الحب، فهذه هى الخطوط العريضة لمواليد برج العذراء، فعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هناك أخبارًا سعيدة فى طريقها إليك.>على الرغم من أنه فى الفترة الماضية تعرضت لكثير من المشكلات، إلا أن سيكون هناك أخبار سعيدة ومختلفة فى هذا الوقت من الشهر على مستوى الحياة المهنية، حاول أن تستمتع بالحياة قدر الإمكان، بعد فترة طويلة من التوترات منعتك من العمل بطريقة صحيحة، حاول أن تتجاوز هذه الفترة وتبدأ مرحلة جديدة فى المستقبل.>الهدوء والسكينة قد يساعدانك على العودة إلى طبيعتك فى علاقتك بالحبيب، فعلى الرغم من أنه فى الفترة الماضية قد شاب العلاقة توتر بشكل كبير، إلا أن التفاهم قد يقدم إليك حلول على طبق من ذهب ويخفف عنك الكثير من الضغوط النفسية والعصبية، فالحبيب يحتاج فى هذه الفترة من يستمع إلى مشكلاته ويساعده فى حلها.>يشعرون بالتوتر والقلق بشكل دائم، كما أنهم لا يسامحون بسهولة، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون أن هذا اليوم سيكون مهمًا على عدة مستويات لذا يجب أن تعمل على استثمار الفرص المتاحة لك.>ربما اليوم يشهد الكثير من التطورات فى العمل، خصوصًا أن هناك مشكلة فى الأفق بينك وبين رئيسك فى العمل، لذا ينصح خبير الأبراج محمد فرعون يجب أن تكون على قدر المسئولية حتى لا تفقد ما تم إسناده إليك فى الفترة الأخيرة، هذا العام يشهد الكثير من التطورات الإيجابية لمواليد برج الميزان.> توتر فى علاقتك بالحبيب فى الفترة الأخيرة إلا إنك قادر على تجاوز هذا الأمر بسهولة، وتشعر بالتحسن أيضًا على مدار الأيام القادمة، خصوصا عندما تشعر أنك اتخذت القرار الصحيح.>مخلصون لأقصى درجة على الرغم من أن الكثير قد يفسر تصرفاتهم على كونها عدائية، قادرون على العطاء إلى درجة كبيرة، ولكن لا يسامحون من يعتدى على كرامتهم، فعن حظ البرج لهذا اليوم الثلاثاء كما يوضحها خبير الأبراج محمد فرعون، فسيكون هناك سبب قوى قد يجعل حالتك النفسية أفضل مما كانت عليه، كذلك تنجح فى بناء صدقات جديدة، خلال الفترة الماضية.>تشعر ببعض التقلبات على مستوى الحياة العملية، حاول أن تتغلب على شعورك بالإحباط، خصوصًا أن طبيعة الشخصية تتمتع بكثير من الصفات الجيدة والتى قد تجعلك تتحسن بشكل أفضل دون مساعدة من حولك، عليك السير إلى الأمام والبحث عن فرص أكثر مناسبة لك، فعلى مستوى المادة فقد تتعرض لبعض المشكلات المادية بسبب ظروف العمل، ولكن سيأتيك الدعم من أحد المقربين.>يجب أن تكون اليوم مستمعًا إلى الحبيب وتنهى كل الخلافات القديمة، فأنت لديك القدرة على فعل ذلك من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، فحاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان.>صادقون ومبهجون إلى أقصى درجة، فهم دائمًا مصدر للسعادة وأمان للمحيطين بهم، بعض الصفات التى يتميز بها أصحاب برج القوس، فعن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، تحملت فى الفترة الماضية كثيرًا من المشكلات التى عرضتك للضغط النفسى والعصبى، حاول أن تتخلص من بعضها لكى تنعم بحياة طبيعية.>تتخلص أخيرًا من ضغوط العمل، فحاول أن تحصل على فترة من الراحة أو الإجازة لكى تستمتع بحياة أفضل، ولكن كما ينصح خبير الأبراج محمد فرعون أنه يجب أن تعرف كيف تنظم أمورك جيدًا وتتخلص من كل الأعباء التى تفوق طاقتك، وتعمل على استغلال طاقتك بشكل خاطئ.>استقرار إلى حد ما على مستوى علاقتك بالحبيب، خصوصًا أن شريك الحياة يعانى من بعض المشكلات الطارئة على مستوى العمل إلا أنك قادر على مساعدته فى تجاوزها.>قادر دائمًا على تحمل الصعاب والمشكلات، واحتواء كل من حوله، هذا هى الصفات التى يتحلى بها أصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، تنعم هذه الفترة بالراحة بعد فترة من التوتر والمشكلات كانت على أصعدة كثيرة، كذلك يساعدك من حولك على تجاوزها بشكل أفضل.>استقرار على مستوى الحياة العملية، بعد فترة صعبة مررت بها فى الأيام الماضية، تحاول تحقيق الكثير من النجاحات خصوصا أنك تتمتع بخلو ذهن وراحة بال غير مسبوقة، ذلك بعد فترة من التوتر والقلق التى مررت بها فى الأيام الماضية، فحاول أن تتغلب على كل هذه الأمور لكى تبدأ من جديد.>استقرار إلى حد ما على مستوى علاقتك بالحبيب، حاول أن هذه الحالة من الهدوء فى إعادة العلاقة إلى قوتها من جديد.>دائمًا ما يسعى إلى الوحدة، على الرغم من أنهم محبون إلى الحياة، إلا أنهم يخشون من فشل العلاقات الاجتماعية، فعن حظ برج الدلو ليوم الثلاثاء كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، الذى يؤكد أن هذا اليوم سيكون هو الأفضل فى هذا الشهر على الإطلاق.>تواجهك بعض الأمور السيئة على مستوى العمل، ولكنك لديك الكثير من الأشياء التى تدعم موقفك وتساعدك على الحياة بشكل أفضل فى الفترة المقبلة، خصوصًا فيما يخص علاقتك برئيسك فى العمل، قد يكون هناك انفراجة على مستوى العمل وتنول ما كنت تسعى إليه منذ فترة.>تمر بحالة من الاستقرار العاطفى فى علاقتك بشريك الحياة، حاول أن تشمل الحبيب بالحب والآمان والاهتمام، لأنه يمر بظروف سيئة قد يساعده على تجاوزها وجودك إلى جواره.>على الرغم من أنهم حالمون إلى أبعد الحدود، إلا أن هذه الصفة لم تحد من القلق الذى يسيطر عليهم ليل نهار، ويجعلهم لا يتذوقون طعمًا للحياة، هذه هى بعض الصفات المتعلقة بأصحاب برج الحوت، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأبراج كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، حيث ينصح بضرورة أن تتخلص من الطريقة القديمة التى تتبعها فى حل المشكلات، كما أن التسرع لن يساعدك على حلها بل سيزيد الأمور تعقيدًا.>يرى خبير الأبراج محمد فرعون أن هناك شبه استقرار على مستوى الحياة العملية، على الرغم من وجود بعض التوتر والمشكلات فى الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد سوء علاقتك بمديرك فى العمل، أما فى الفترة المقبلة، فسيكون هناك الكثير من التطورات الإيجابية التى قد تدعم موقفك فى العمل.>استقرار على مستوى العلاقة العاطفية كما يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون، لذا احرص على التعامل بشكل صحيح مع شريك الحياة، خصوصا أنه محتاج إليك فى هذه الفترة الصعبة.