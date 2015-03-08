حظك اليوم الأحد 8 مارس 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/3/8

يتميز أصحاب هذا البرج بأنهم شخصيات حالمة محبة للتأمل والاسترخاء والمناظر الطبيعية يميلون للهدوء والابتعاد عن المشاكل، وتوقعت خبيرة الأبراج ماغى فرح أن يكون اليوم الأحد مختلفًا كثيرًا عن الأيام السابقة، فعلى مستوى العمل ربما تتعرض لبعض المشكلات والأزمات التى ستؤثر عليك وتعكر مزاجك، فعلى مستوى الحب فى هذا اليوم فتتوقع خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه يوم مناسب لنزهة مميزة مع حبيبك للتغلب على مشاكل العمل والابتعاد عن الأحداث المزعجة والترفيه عن نفسك بعض الشىء.

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

فعلى صعيد العلاقات العامة فتؤكد ماغى فرح أن هناك تحسنًا كبيرًا فى علاقاتك الاجتماعية بفضل صداقات جديدة ستكتسبها وستجعلك أكثر إقبالاً على استكشاف العديد من المجالات الجديدة والرياضات المختلفة التى لم تجربها من قبل.

رؤية ماغى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015

وتشير ماغى فرح إلى أن شهر مارس يعد الأفضل لأصحاب برج الحمل فسيحمل الكثير من الأحداث المفرحة والسعيدة التى سيبقى أثرها لأشهر طويلة، فى كل المجالات فى حالتك العاطفية ستصبح أكثر استقرارًا وستجد شريك حياتك المثالى الذى كنت تبحث عنه وفى مجال العمل ستحصل على تريقة كبيرة ستجعلك تصل إلى منصب أفضل كنت تسعى من أجله منذ فترة وكنت تعمل فى الفترة الماضية إلى الوصول إليه وظلت تجتهد وتعمل لساعات طويلة وأيام طويلة للوصول إليه.

حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/3/8

يتميز أصحاب برج الثور بشخصياتهم القوية وعقولهم المفكرة، التى يمكنها تحليل الأمور وفهمها بعمق وتريث، وبخصوص حظ برج الثور ليوم الأحد، فتتوقع خبيرة الأبراج ماغى فرح أن هذا اليوم هو الأنسب للاستماع لآراء من حولك ومعرفة وجهات نظرهم فى مختلف الأمور، فمن الممكن أن تلهمك هذه الآراء المختلفة فهم الأمور بشكل أفضل من جوانب مختلفة لم تكن تخطر على بالك ولم تنتبه لها من قبل.

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

تؤكد ماغى أنه بخصوص يوم الأحد فيجب الاهتمام بالشريك بعض الشىء ومحاولة إصلاح ما تم إفساده خلال الأيام القليلة الماضية، والاستماع لرأيه ووجهة نظره لتتمكنا من الوصول إلى نقط مشتركة تسهل حياتكما المستقبلية وتجعلكما أقل عرضة للمشكلات والخلافات وتمهد الطريق نحو حياة عاطفية مستقرة خالية من المتاعب والضغوطات.

على مستوى العلاقات العامة

حياتك الاجتماعية ستشهد نقلة كبيرة بفضل العديد من الأشخاص الذين تعرفت عليهم خلال الأيام القليلة الماضية والذين سيساعدونك فى التعرف على نشاطات جديدة ومهارات مختلفة ستؤثر على مزاجك وتسعدك، وتجدد من حياتك وتخلص من الحياة الروتينية والتقليدية.

على مستوى الصحة

حياتك الصحية على المحك فإهمالك لصحتك على حساب عملك سيصيبك بالإجهاد والقلق والإعياء، لذا عليك مراقبة عاداتك الصحية الخاصة بالأكل والعودة إلى ممارسة الرياضة مرة أخرى حتى تتفادى بعض المتاعب الصحية.

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/3/8

أصحاب برج الجوزاء يتصفون دائمًا بالغرابة والمزاج المتقلب والشخصيات المتناقضة فتراهم يومًا بشخصية واليوم الآخر بشخصية مختلفة، فمن الصعب توقع تصرفاتهم وردة أفعالهم تجاه المواقف والأمور المختلفة، هذا دائمًا ما يؤكده خبراء الأبراج، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه اليوم الأمثل للكد والاجتهاد فى العمل والتفكير فى المشاريع الجديدة، فحاول استغلال نشاطك لهذا اليوم فى التقدم والتطوير من نفسك.

على مستوى العمل والمال

تؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح أن اليوم حماسك ونشاطك يؤثران عليك بشكل كبير ويساهمان فى تطوير مشروعاتك والتفكير فى بعض المشاريع والصفقات الجديدة التى ستأتى لك بأموال طائلة وأرباح كبيرة ستغير من حياتك، فهذه الفترة هى الأنسب للتركيز فى عملك وحياتك العملية لتتمكن من التقدم والحصول على الترقية التى طالما كنت تحلم بها.

على مستوى الصحة

تنصح خبيرة الأبراج ماغى الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية أو رياضة جديدة لتحسين لياقتك البدنية وبناء عضلاتك وتنشيط عقلك، بالإضافة إلى خسارة بعض الوزن الذى اكتسبته خلال الفترة الماضية نتيجة لعاداتك الصحية الخاطئة.

على مستوى العلاقات العامة

علاقاتك الاجتماعية ليست فى أفضل حال هذه الأيام، فاهتمامك بالعمل على حساب الأصدقاء تسبب لك فى العددى من المشكلات التى لم تكن تتخيلها، فلأصدقائك عليك حق أيضًا، ولا تدع نجاحك فى العمل يسيطر على حياتك بشك عام.

حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/3/8

عاطفى ومرهف الإحساس هكذا يصف خبراء الأبراج دائمًا أصحاب برج السرطان، كما أنه يصنف دائمًا من أكثر الشخصيات العاطفية التى تؤثر عاطفتهم عليهم حتى فى اتخاذ القرارات الصعبة والمصيرية، كما يتميز برقته وإحساسه بالآخرين فهو صديق مثالى ممكن الاعتماد عليه، أما بخصوص حظه ليوم الأحد فتقول خبيرة الأبراج ماغى فرح، أن يومك مضطرب وغير مستقر وستشهد العديد من الأحداث المقلقة وغير المطمئنة التى ستحزنك.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

تنصح ماغى فرح أصحاب هذا البرج بالحفاظ على الهدوء والصبر فى التعامل مع مشاكل العمل اليوم، فلا تدع عصبيتك وسرعة غضبك تتحكم بك وتجعلك تتصرف بشكل غير متزن، فتفاجئ بنتائج غير مرضية تسهم فى التأثير عليك، فيجب عليك أن تتحلى بالصبر الشديد ليمر اليوم دون خسائر كبيرة أو عواقب وخيمة، كما يجب عليك التفكير بتريث وهدوء قبل اتخاذ بعض القرارات المهمة المتعلقة ببعض المشاريع الجديدة.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

علاقتك العاطفية فى أفضل حالتها هذه الأيام، فعاطفتك ورقتك فى التعامل تساعدك دائمًا على التغلب على مشاكلك مع حبيبك وتفادى العديد من الخلافات التى تظهر فى العديد من العلاقات العاطفية حاليًا، فحافظ على هذه الرقة والطيبة فى التعامل، فصفاتك الطبية تجعل حبيبك أكثر راحة فى التعامل معك.

حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/3/8

برج الأسد من الأبراج التى تتميز بشخصياتها القوية وحس القيادة، فهو واثق من نفسه قادر على اتخاذ قراراته بحزم وصرامة دون تردد، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الأحد لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح أن هذا اليوم ستظهر لك حقائق بعض الناس فحاول الانتباه ولا تثق بأحد أكثر من اللازم، فالحياة مليئة بالصعاب التى يجب أن نتحداها ونتغلب عليها.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

اليوم ليس الأفضل على جانب الحياة العملية، فهناك العديد من المؤامرات التى تدبر لك من قبل بعض زملاء العمل، ستنصدم فى العديد من الأشخاص اليوم، وستكتشف أشياء لم تكن تتوقعها وستفاجئ بقرارات غير متوقعة، فانتبه لما يحدث حولك ولا تدع هذه الأمور تؤثر على ثقتك بنفسك أو على مزاجك طوال اليوم بل حاول الحفاظ على هدوئك والتعامل بحذر، فسيمضى اليوم فى النهاية.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حياتك العاطفية مضطربة وغير مستقرة هذه الأيام، بسبب خلافك مع شريك حياتك، لا تعد الأمر يتفاقم بينكم وبادر بالتحدث معه ومصالحته والتوصل إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف حتى لا تندم فيما بعد، فالخلافات البسيطة يمكن حلها بالتفاهم والكلمات الطيبة وباقة بسيطة من الورود مع عبارة تعبر عن مدى حبك وتقديرك له.

حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/3/8

الذكاء والانتباه الحاد من أهم مواصفات أصحاب برج العذراء، وأهم ما يلفت انتباه الناس إليهم، فلديهم قدرة كبيرة على رؤية الأشياء من منظور مختلف ورؤية العديد من الأشياء التى قد لا يلاحظها أحد أو يهتم بها، وهذه هى الخطوط العريضة لمواليد برج العذراء، فعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم فتنصح خبيرة الأبراج ماغى فرح أصحاب برج العذراء بضرورة الاهتمام بشئونهم وعدم التفكير فى الآخرين والانشغال بهم أكثر من اللازم.

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

تنصح خبيرة الأبراج ماغى فرح بالاجتهاد فى العمل بشكل أكبر فى الفترة المقبلة حتى تحصل على ما تريد وتحقق أهدافك، كما يجب أن تتغلب على مشاكلك التى تتعلق بالعصبية وسرعة الغضب، فهى مضرة وستسبب لك العديد من المشكلات التى يجب عليك تفاديها لتنعم بحياة عملية مستقرة وهادئة، فشخصيتك سر نجاحك لذا عليك بالتغلب على عيوبك.

على مستوى الحياة العاطفية

عليك أن تهتم بحبيبك فى الفترة المقبلة وتقوم بالعديد من الأفعال التى تثبت له محبتك وحبك، فالكلام وحده لا يفيد، بل الأفعال هى الفيصل والأساس للحصول على حياة عاطفية مستقرة وناجحة بعيدة عن الخلافات.

على مستوى العلاقات العامة

حتى تطور من علاقاتك بالآخرين وتحظى بحبهم وتقديرهم يجب عليك تقليب وجهات النظر المختلفة وعدم التعصب لرأيك ولوجهة نظرك، فكل شخص يرى الشىء من وجهة نظره، كما يجب ألا يؤثر اختلاف وجهات النظر فى علاقاتك بمن حولك.

حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/3/8

الحكمة والعقل والتفكير فى الأمور بشكل عميق وبتريث هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، فهم دائمًا اليد الحنونة لأصحابهم، فهم بمثابة اليد التى تمد العون للجميع وتساعدهم بالنصائح والآراء السليمة المحايدة، أما بخصوص حظ يوم الأحد لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون أن اليوم سيشهد تغيرات كبيرة تؤثر على حياة أصحاب البرج، وعلاقة عاطفية جديدة فى طريقها إليهم لتكسب حياتهم الكثير من الاستقرار والراحة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

أنت تسير على الطريق الصحيح فاجتهادك فى العمل ومحاولاتك للتغلب على مزاجك المتقلب وعدم السماح له للتأثير على حياتك العملية، يؤديان إلى نتائج مبهرة، فزملاؤك يشعرون بأنك قدوة ومثال يحتذى به فى الالتزام والكد والكفاح للوصول إلى أهدافك، حاولت الاحتفاظ بهذه الصفات لفترة طويلة حتى تجد ثمار عرقك وتعبك.

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

علاقة عاطفة فى طريقها إليك تأتى إليك فى الوقت المناسب، فأنت فى أشد الحاجة إلى علاقة جديدة تغير من حياتك وتضيف البهجة والسعادة عليك، بدلاً من المناخ العملى الذى يحيط بك، لكن احذر ولا تتسرع ولا تجعل عواطفك تغلبكم وتسيطر عليك، فعليك أن تفكر فى مدى جدية العلاقة ومستقبلكم سويًا، ولا تنظر للبهجة والسعادة التى تعيش بها هذه الأيام.

حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/3/8

الغموض والحدة فى التعامل خطوط عريضة تعد من أبرز صفات هذا البرج، فهو يظهر للآخرىن بشكل جافٍ وقاسٍ لكنه يحمل قلبًا طيبًا يؤثر فيمن يعرفه ويتحدث معه، فهو لا يثق فيمن حوله بسهولة لذا لا يظهر معدنه الطيب من البداية بل يجب الغوص فى أعماقه واستكشافه، فعن حظ البرج لهذا اليوم الأحد كما يوضحها خبير الأبراج محمد فرعون، فحالتك المادية غير مستقرة بسبب إسرافك الزائد ونفقاتك على العديد من الأشياء غير الضرورية.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

أنت تحتاج إلى العمل بشكل أكبر وبذل طاقات أكثر لتتمكن من الترقية أو الحصول على مكافأة مادية كبيرة تحل أزماتك المادية الكبيرة وتمكنك من دفع جزء كبير من الأموال التى تحتاج لدفعها والفواتير المتراكمة التى لا مفر من مواجهتها، فالهروب لفترات طويلة لن يفيدك، لذا عليك الضغط على نفسك بعض الشىء لتنعم بحياة أفضل.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

لا تدع ترددك يؤثر على حياتك العاطفية ويجعل تخسر حبيبك، عليك بالتفكير طويلاً فى ما تريد وتحديد أهدافك حتى لا تصعب الأمر على نفسك، فحبيبك لن ينتظرك طويلاً وترددك يصيبه بالقلق والشك فى مشاعرك تجاهه، لذا اتخذ قرارك على الفور إما إنهاء علاقتك معه أو المضى قدمًا بشكل جدى.

حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/3/8

المرح والطرافة والدم الخفيف، بعض الصفات التى يتميز بها أصحاب برج القوس، فبالرغم من لسانهم السليط وصراحتهم الكبيرة القاسية فى الكثير من الأحيان إلا أن طيبة قلبهم وخفة دمهم تجعلهم أصدقاء مثاليين ومصدر سعادة لمن حولهم، لا يمكن تخيل الحياة بدونهم، فلديهم قدرة كبيرة على تحويل المواقف الصعبة والمحزنة إلى نكات تثير الضحكات وتغير من مزاج الجميع وتسعدهم، فعن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، يجب على أصحاب برج القوس الترويح عن أنفسهم بعض الشىء والخروج عن النمط التقليدى والحياة الروتينية المتعبة التى تصيب بالإزعاج والملل، حتى لا يؤثر ذلك على كل جوانب الحياة العملية والاجتماعية والعاطفية.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

حياتك العملية غير مستقرة على الإطلاق، فالملل يسيطر عليك ويجعلك غير قادر على الإبداع فى عملك أو التفكير فى مشاريع جديدة، لذا عليك الانتباه فحالتك ستؤثر عليك بشكل أكبر وستجعلك تفشل فشلاً ذريعًا فى الفترة المقبلة، لذا ابدأ من الآن واستعد حياتك العملية مرة أخرى قبل فوات الأوان.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حياتك العاطفية تسير بشكل طبيعى وفى تقدم ملحوظ، لذا عليك الاستمرار فى الاهتمام بشريك حياتك ومعرفة متطلباته أولاً بأول، واستغلال علاقتكم السليمة والجيدة فى العمل بكد واجتهاد والتطور فى مجال عملك، فلحبيبك تأثير كبير على تحسين مزاجك وتعديل حياتك بشكل كبير.

حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/3/8

الجدى شخصية عملية محبة للعمل مجتهدة للغاية، تسعى وراء النجاح وتبذل أقصى طاقتها لتحقيق أهدافها والوصول إلى أحلامها بخطوات ثابتة وأهداف محددة، هذه بعض الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، ستشهد خلال الأيام المقبلة العديد من الأخبار المفرحة والتى تؤثر على مزاجك وتسعدك خلال الفترة المقبلة وتجعلك أكثر تقبلاً لمصاعب الحياة وأكثر استرخاءً.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

الفترة المقبلة مليئة بالمفاجآت والعديد من الأحداث التى ستغير من حياتك العملية، حيث ستصلك أخبار جديدة ومفرحة بشأن صفقة كبيرة أو وظيفة كنت تبحث عنها منذ فترة طويلة، فأخيرًا ستتمكن من تحقيق أهدافك والحصول على الحلم الذى كنت تسعى للحصول عليه.

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حياتك العاطفية غير مستقرة، أنت تحصد نتيجة قراراتك الخاطئة وأفعالك المشينة مع شريك حياتك، فلم تنتبه وسط زحمة الحياة ومشاغلها أن لحبيبك العديد من الحقوق عليك، فكان يجب عليك الاهتمام به، والاستماع إلى مشاكله بدلاً من الإهمال الذى أدى إلى الفتور والمشاكل التى تفاقمت ولم تتمكن من السيطرة عليها.

حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/3/8

الألفة والمحبة هى أول انطباعات العديد من الأشخاص عن أصحاب برج الدلو، فهم الأكثر تفهمًا لمن حولهم بالرغم من فهمهم فى بعض الأحيان بطريقة خاطئة بسبب غموضهم وعدم ثقتهم فى الأشخاص من حولهم إلا بعد معرفتهم بشكل كامل، فعن حظ برج الدلو ليوم الأحد كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم تتعرض للعديد من المواقف المفرحة التى ستزيد من تفاؤلك وتسهم فى ارتفاع معنوياتك وزياد ثقتك بنفسك بدلاً من الطاقة السلبية التى كانت تسيطر عليك فى الفترة الماضية والتى تسببت فى تعكير مزاجك والتأثير على حياتك بشكل عام.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

تتعرض للعديد من المشكلات فى العمل والتى تتمكن من حلها بعد تفكير طويل ومناقشات طويلة بفضل ذكائك وحنكتك وحبك لعملك وإخلاصك الذى يلمسه كل من حولك، بالإضافة إلى اجتهادك المستمر فى التطوير من مهاراتك والتسلح بكل العوامل التى تجعلك الأفضل والأكثر تفوقًا

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حياتك العاطفية مستقرة وهادئة منذ فترة لكن عليك بالتجديد من علاقتك مع شريك حياتك والتنزه فى أماكن جديدة وتجربة أشياء مختلفة معًا حتى لا تتحول حياتك إلى ملل ورتابة، يؤديان إلى خلافات دون أسباب واضحة، لذا فالتغيير سلاحك وكلمة السر فى علاقتك مع حبيبك هذه الأيام، فعليك باستغلال هذه النصائح وسرعة تنفيذها لتوفر على نفسك الكثير من العناء والتعب فيما بعد.

حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/3/8

شخصية برج الحوت طيبة وحنونة تميل إلى تفهم الآخرين واحتوائهم، كذلك يتمتع أصحاب هذا البرج بأنهم يميلون للاسترخاء ويحبون الموسيقى والرقص والحياة الممتعة، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب برج الحوت، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأحد كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، حيث يرجح أن برج الحوت سيشهد أيام صعبة مليئة بالمتاعب والمشكلات التى سيتمكن من التغلب عليها بسهولة تخطيها بنجاح وتفوق بفضل صفاته الهادئة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

حياتك العملية غير جيدة وتشهد اضطرابات كبيرة بسبب عدم اهتمامك بعائلتك وأصدقائك وعدم سعيك للترويح عن نفسك ومقابلة أشخاص جدد لتكوين صداقات جديدة تكسبك مهارات جديدة وتعلمك أشياء لم تكن تعرفها من قبل، فمعرفة أشخاص جدد كل فترة يساعدك على المضى قدمًا ويحسن من مزاجك ما يؤثر على حياتك العاطفية والعملية ويساهم فى تحسنها ويجعلك أكثر تفاؤلاً وأكثر تقبلاً للمصاعب والمشاكل اليومية التيتحيط بك من جميع الجوانب والاتجاهات.

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

حياتك العاطفية تشهد تحسن كبير، فاهتمامك بشريك حياتك فى الفترة الماضية أدى إلى تقديره لظروف حياتك وعملك بشكل كبر وأكثر تفهمًا لطبيعة حياتك المزدحمة بالمواعيد والارتباطات الكثيرة، فالاهتمام دائمًا مفتاح الوصول إلى قلب من تحب والطريقة نحو حياة عاطفية مستقرة خالية من المشاكل والخلافات.