حظك اليوم يوم السبت 7/3 /2015

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 7/3/2015

برج الحمل من يأتى الأول بين الأبراج وهذا ينعكس على شخصيته التى تكون دائما متفتحة ومليئة بالحيوية والنشاط، وأصحاب هذا البرج لديهم العديد من الأشياء والصفات الجيدة مثل سرعة البديهة والقدرة على المنافسة ويتحمل المسئولية فى الحياة العملية والاجتماعية.

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توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الثور يوم السبت 7/3/2015

>هناك العديد من التحديات التى ستواجهها مع شريك حياتك هذه الفترة، لذلك عليك أن تكون بجانبه ولا تتركه يواجه الأمر وحده، إذا كان بيدك شىء فعله للتخفيف عليه لا تتردد فى ذلك، فهذا سيرفع من مقدار حبه لك، كما أن الشعور بالضيق من المشكلات مع شريك حياتك لا يحل الأمر بل يعقده لذلك حاول أن تستوعبه ولا تغضب منه بشكل مستمر.>شخصيتك الاجتماعية تساعدك فى الحصول على العديد من العلاقات الجديدة التى ستكون مفيدة الفترة القادمة، خاصة بعد بعدك عن أصدقائك القدامى بفعل العمل لذلك حاول الحفاظ على العلاقات الجديدة وتنمينها وإذا اتيحت لك الفرصة لتستعيد بعض العلاقات القديمة مع أصدقاء الدراسة قم بذلك على الفور.>أنت تحتاج إلى العمل داخل جماعة وفريق والعمل بشكل فردى لا يفيدك هذه الفترة لا تتردد فى طلب المساعدة، وستجد العديد من زملائك يقدمون يد العون لك، ولا تستعجل الأمور المالية، فكل شىء سيأتى بالتدريج.>أنت الآن تتمتع برغبة فى الحرمة والنشاط وليديك حيوية كبيرة لذلك استغل ذلك فى ممارسة الرياضة والاهتمام بلياقتك البدنية وهذه الفترة جيدة جدا لعمل رجيم واتباع نظام غذائى صحى يجعلك تحصل على مظهر جذاب.

مواليد برج الثور يتمتعون بالعديد من الصفات والمزايا الهامة التى تجعل لهم شخصية جذابة ومحبوبة من الآخرين مثل قوة الاحتمال، الوفاء، الثراء، كما يحب مواليد هذا البرج أن يكون لديهم ثورة كبيرة وينعكس ذلك على طريقة عيشهم والاقتصاد والعمل بشكل متواصل، كما أنهم مخلصون لأقصى حد ويحبون أن يكونوا مركز اهتمام الآخرين ولا يقبلون بالمركز الثانى فى أى شىء خاصة الصعيد العملى.

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توقعات هالة عمر لبرج الثورة على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 7/3/2015 015

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى

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على مستوى العلاقات العامة

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 7/3/2015

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 7/3 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 3/73 /2015

توقعات هالة عمر لبرج العذاء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 7/3 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الميزان على العمل والمال

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى الحب

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 7/3 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج القوس يوم السبت 7/3 /2015

توقعات ماغى هالة عمر الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 7/3 /2015

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 7/3 /2015

بقدر كبير من الحب والرومانسية.

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 7/3 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

>شريك حياتك يعلم جيدا أنك شخص محب للسيطرة ولكن الأمر فى بعض الأوقات يسبب له ضيقا ومللا من طبيعة العلاقة، لذلك اسمح ببعض النقاش ولا تكون متسلطا وتفقده مع مرور الوقت، وتأكد من أنك ستجد ترحيبا من جهته للنقاش والتحدث بشكل هادئ بعيدا عن الخلافات أو الأوامر.>أنت شخص تحب أن تعتمد على نفسك فى كثير من الأمور ولديك مهارة فى حل المشكلات وإيجاد طرق لحل أغلبها، وهذا يجعلك محل تقدير من أصدقائك وأقاربك ويطلبون دائما من المساعدة والنصيحة، لذلك لا تخذلهم وقدم ما لديك من مساعدة دون تكبر أو تعالٍ.>حياتك العملية الآن جيدة ومديريك يفخرون بذكائك وقدرتك على تحمل المسئولية والابتكار فى العمل بشكل مستمر وهذا يساعد فى تحسين حالتك المزاجية، ويجعلك تفخر بنفسك ويزيد من ثقتك فى نجاحك، لذلك حاول أن تحافظ على هذه الروح ولا تجعل أى شىء يغيرها.>طبيعة شخصيتك تحب دائما أن تكون صحيا وتغضب من المرض بشكل كبير، لذلك أنت شخص تهتم بصحتك ولياقتك البدنية ومحب للطعام الصحى المفيد هذا جيد استمر عليه ولا تتراجع عن الاهتمام بنفسك وجسدك.>برج الجوزاء من الأبراج المحيرة التى يصعب على الفرد فمهما بسهولة غامضة إلى أبعد حد وهوائية للغاية لا تعرف كيف ترضيها شخصية برج الجوزاء تحب السلطة، وتريد دائما أن تكون قائدة على فريق وفى بعض الأوقات تكون أقل من أن تتولى القيادة ولكن تحارب للوصل إليها وتنجح فى ذلك لشخصيتها الجذابة والمقنعة.برج الجوزاء عاطفى للغاية ويحب أن يكون فى علاقة عاطفية رومانسية دائما وطبيعته التى تحب السيطرة تحرمه من هذا مما يؤدى إلى فشل العلاقة وهذه الفترة هناك العديد من الأفكار التى تدور فى عقلك عن علاقة عاطفية جديدة لا تتردد، واتخذ الخطوة، ولكن حاول ألا تظهر طابعك المسيطر فى البداية حتى لا تعطى انطباعا سيئا للطرف الآخر يجله يهرب.>أصدقاؤك الآن فى حاجة كبيرة لوجودك بجانبهم خاصة أصدقاءك من أيام الدراسة الذين ابتعدت عنهم بسبب الأعمال وانشغلت عن لقائهم، فحاول أن تتواصل معهم وتعتذر وتسمع منهم لكى تقدم لهم المساعدة التى يحتاجونها، ووجودك بجانب أصدقائك دائما ما يشعرك بالأمان والحب.>لا تركز تفكيرك على جمع الأموال هذه الفترة ولا تشغل بالك كثيرا بما سيعود عليك لأنك الآن فى حاجة على كسب خبرة وثقة من مديريك فى العمل والاجتهاد، لكى تحصل فى النهاية على المال الذى ترى أنك تستحقه لذلك لا تشتكِ كثيرا من قلة الأموال وركز اهتمامك على اكتساب الخبرة والابتكار فى مجال عملك.>أنت شخص لديك هوس فى أن يكون لديك جسم ممشوق وصحى وتراعى دائما نوعيات طعامك وتحب أن يكون لديك ذوق خاص مميز، هذا أمر جيد ولكن إذا زاد عن حد معين يسبب لك ضيقا وغضبا بدون سبب.>شخصية برج السرطان عاطفية للغاية عاطفته قوية والأسرة والمنزل لديه مكانة كبيرة وأولوية فى حياته قد تكون أهم من العمل، يحيا كثيرا من أجل إسعاد أسرته على حساب نفسه شخصية يمكن الاعتماد عليها والثقة فيها، فهو يحاول تفهم الآخرين من حوله ويحصل على حبهم بسبب إخلاصه لهم دون تردد، وعلى الرغم من ذلك هو محب للسيطرة والتملك ولا يقبل أن يتدخل أحد فى حياته دون إذن.>هذه الفترة تدخل فى علاقة عاطفية جديدة وتشعر أنك تتغير وتقبل أشياء كنت لا تهتم بها من قبل الحب الجديد يسيطر على عقلك وقلبك ويجعلك مقبل على الحياة وأكثر قدرة على العطاء وشريك حياتك الجديد يتفهمك بشكل كبير، ويعرف ما تقوله من عينك وهذا أمر يفرحك كثيرا وتشعر أنك أخيرا مع الشخص السليم، لذلك حافظ على هذه العلاقة ولا تكرر ما حدث فى الماضى.>أسرتك وأقاربك يضعون ثقتهم فيك ويحاولون جاهدين تشجيعك على فعل ما تحبه لذلك حاول أن ترد إليهم الجميل وتحضر لهم مفاجأة وتقضى معهم بعض الوقت لكى تسمع منهم وتهتم بهم مثل ما كنت تعتاد على ذلك.>عملك يسير بشكل متطور وهناك العديد من الأمور فى انتظارك والعديد من المشروعات التى تحتاج فى أن تتكاتف مع أصدقائك فى العمل من أجل إنجازها والسيطرة عليها فى أقرب وقت ممكن.>كثرة العمل والمشاغل اليومية والسهر كثير يؤثر على صحتك ويجعلك تهملها باستمرار لذلك حاول أن تراقب نفسك حتى تتمكن من الاستمرار فى العمل وتكملة سلسلة نجاحاتك فقط حاول أن تعيد الاهتمام بصحة جسدك العامة.>مواليد برج الأسد هم من الشخصيات التى تجذب الانتباه وتجعل الجميع يريد التعرف عليها والتقرب منها كما أنه تكمن جاذبيته فى انفتاحه، إبداعه ودراماتيكيته، ولديه مقدار كبير من الحماس والثقة فى النفس التى تتوفر فى العديد من الأشخاص وتخلق لديه سحرا لا يقاوم، يثمر دائما أينما كان سواء مع عائلته أو فى مجال عمله.>عليك أن تختار بين المواجهة والابتعاد وعليك أن صارح شريك حياتك بما يقلقك من أجل أن تجد إجابات للأسئلة التى تسبب مشكلات دائمة بينكم وستجد عنده الأجوبة المفيدة لكل الأمور العالقة، كما عليك أن تبتعد عن المواضيع الحساسة التى تزعج الحبيب ومراعاة شعوره.>حافظ على توازنك مع أصدقائك ومعارفك ولا تقترب كثيرا من أشخاص لا تعرفهم جيدا لأنك فى بعض الأوقات تضع الثقة فى الأشخاص الخطأ بشكل سريع، وهذا بدأ أن يسبب لك عقدة نفسية لذلك حاول أن تتوازن فى علاقاتك مع الآخرين.>إذا كنت تشعر بضيق من العمل ومللا شديدا ولم تجد حلا بعد للخروج من هذه الحالة، فأنت فى حاجة إلى تغير القسم الذى تعمل فيه وتغير طريقة عملك ونظرتك للأمور، لأن إذا استمر الملل يمكن أن يخسرك عملك بالكامل.>حالتك الصحية جيدة فقط إرهاق التفكير يمكن أن يسبب لك ضيقا فى الحالة النفسية، وتحتاج فقط إلى تغير جو والخروج بعيدا عن الروتين، فكر فى إجازة مع الاصدقاء أو مع شريك حياتك تغير فيها بعض الأفكار وتحاول الاستجمام مرة أخرى.>برج العذراء يتميز بامتلاك البراعة فى التخطيط والتنظيم والترتيب، محب للعمل إلى أقصى حد ولا يخشى الأعمال الشاقة، كما يمكن الاعتماد عليه فى العديد من الأشياء سواء العمل أو الحياة الاجتماعية فهو لا يخذلك بسهولة، يسعى دائما إلى تحسين أوضاعه ولا يطمع فى كسب كثير من المال على قدر ما يهتم بكسب صداقات.>الأجواء مع شريك حياتك هذه الفترة تبقى متوترة وهناك العديد من الأشياء التى ظهرت مؤخرا، تجعلك غير متأكد من حقيقة مشاعرك لذلك أجمع أكبر قدر من المعلومات قبل إجراء أى تعديل عاطفى، ولا تجعل نفسك فى مواجهة مع الشريك وحاول أن تتفهم ما يدور داخل عقله لإصلاح الأمور بينكم.>على مستوى العلاقات العامة>هناك الكثير من الأصدقاء الذين يقدمون يد العون بشكل مستمر ولا يريدون أن يروك متشائما وغاضبا، لذلك حاول أن تستمع إليهم ولا تسمع فقط صوت عقلك فهم يرون أشياء لا تراها بعينك عليك إعطاؤهم بعض الثقة.>الأموال لا تعنيك كثيرا ولا تهتم بجمع كميات كبيرة منها ولكنك أيضا تكره الفقر ولا تريد أن تكون مدانا لأى شخص، وهذا يدفعك للعمل أكثر هذه الفترة من أجل إصلاح أمورك المالية، ويسبب لك ضغطا كبيرا على أعصابك.>عليك أن تهتم بصحتك ولا تجعل ضغط العمل يؤثر عليك حتى إذا كان الوقت غير مناسب لإجازة، قم بعمل نزهة بعد العمل من أجل الاسترخاء وإعادة التفكير بهدوء دون عصبية وغضب يؤثر على صحتك.>شخصية برج الميزان محبة للحياة وتحب أن تكون ناجحة فى العمل بشكل كبير وتتمتع شخصية الميزان بالثبات والعقل والقدرة على حل المشكلات، ويمكن الاعتماد عليه فى العمل لأنه يريد أن يكون له شأن كبير ويحب أن ينظر إليه الآخرون على هذا الشأن كما أنه متعلقة بأسرته ويحب أن يكون محل اهتمام الجميع ويغضب من التجاهل.>أنت شخص بارع فى التقاط الفرص من لا شىء وهذه الفترة تحصل على دعم من الأشخاص فى محيط حياتك، وهذا يؤدى إلى تشعب الاتجاهات وقد تطل على مرفق جديد لم تتطرق إليه من قبل وقد تتلقى عروض عمل جديدة، لذلك عليك التفكير جيدا من أجل حسم الأمر بشكل سليم ولا تخسر فرصة هامة.>هناك الكثير من العلاقات داخل حياتك ولذلك العديد من الأصدقاء المقربين الذين يحتاجون دائما لمساعدتك فى التغلب على الأمور، وعلى الرغم من انشغالك فى العمل هذا لا يؤثر على علاقتك معهم بل إنك تجد أى فرصة من أجل التواصل معهم.>شريك حياتك يحتاج لمزيد من الاهتمام وهذا يشعرك بالضغط هو الآن يحاول أن يصل معك إلى حل ولكن خوفك من التقرب بشكل أكبر يسبب فجوة بينكم حاول أن تعرف ماذا تريد دون أى خوف.>فى هذا الوقت أنت تحتاج إلى أن تراعى صحتك ولا تجعل حياتك منحصرة فى العمل حتى لا تتأثر حالتك النفسية فى المستقبل، وإذا كنت تريد أن تفقد مزيدا من الوزن فهذه الفترة غير مناسبة على الإطلاق.>برج العقرب من الأبراج الملهمة التى يمكن أن تكون قدوة فى كثير من المجالات تتمتع شخصية برج العقرب بالذكاء والاجتهاد والموهبة والقدرة على التأثير فى الآخرين دائما محل اهتمام وتجذب من حولها بشخصيتها الساحرة، مواليد برج العقرب سريعو الغضب ولكن لديهم روحا مرحة ويمكن إرضاؤهم بسهولة.>امنح شريك حياتك مجالا أوسع للتعبير عن آرائه واجعل هناك مساحة من النقاش ولا تفرض رأيك عليه بشكل يجعله يبتعد ولا تضغط على نفسك أكثر وتحملها ما هو أكثر من طاقتها لا تفكر كثيرا فى سلبيات العلاقة، وركز على الإيجابيات.>أنت شخص اجتماعى لا يستطيع أن يعيش وحيدا تحب السفر والخروج من نطاق المجتمع ولا تعترف بالتقاليد وتعتبرها قيودا على شخصيتك المتحررة، وهذا يجعل الآخرين ينجذبون إليك للتعرف على ما يوجد فى عقلك وهذا يساعدك على كسب مزيد من المعارف التى لا يجب الوثوق فيها بشكل كامل.>حالتك المالية جيدة فأنت تسير بشكل ثابت وخطواتك جيدا حققت الكثير بالنسبة لعمرك الصغير وهذا يجعلك تفجر بنفسك وتطمع فى تحقيق المزيد وأنت تستطيع فعل ذلك بكل سهولة، فقط عليك التركيز على نفسك وتطوير مهاراتك فى العمل وفى الحياة الاجتماعية التى تكسبك معارف يساعدونك فى عملك.>فى هذه الفترة أنت تحتاج بشكل كبير إلى تغير حياتك ومظهرك والاهتمام أكثر بصحتك من أى وقت مضى لأن ضغوط الحياة فى الفترة الماضية والعمل بدون راحة جعلك تهمل صحتك وهذا يجب أن يتغير لتقوى على الاستمرار فى العمل.>برج القوس شخص قادر على تحمل المسئولية محب للآخرين أسرته تحتل المرتبة الأولى فى حياته ولا يفضل عليها أحدا، مهما كان درجة تعلقه به، لديه العديد من الأفكار المختلفة والقدرة على التميز التى تجعله محل إعجاب من الآخرين وهذا يساعده كثيرا فى الحصول على أصدقاء من مختلف الطبقات، من أهم صفاته أنه قادر على التضحية والعطاء دون توقف.>العلاقة مع شريك حياتك الآن مليئة بالثقة والتفاؤل والصراحة المتبادلة بينكم تخلق نوعا من الراحة والأمان، فقط عليك أن تستمر فى ذلك ولا تخبئ مشاعرك عن شريك حياتك، ومن الجيد أن تقضى مزيدا من الوقت معه من أجل أن تكتشف إلى أى مدى يحبك ويخلص لك وتعبر عن ما تكنه له.>تعانى هذه الفترة من حالة من الضيق وهذا بسبب البعد عن أصدقائك المقربين الذى شغلتهم الحياة عنك، وهذا يسبب لك ضيقا كبيرا فقط لا تستسلم للأمر، وعليك وضع أعذار لهم أو البحث عن أصدقاء جدد، فأنت شخصية يحب الجميع من أن يتقرب منها والتعرف عليها كما أنك مصدر ثقة.>أنت تحتاج إلى العمل داخل جماعة وفريق والعمل بشكل فردى لا يفيدك هذه الفترة لا تتردد فى طلب المساعدة وستجد العديد من زملائك يقدمون يد العون لك، ولا تستعجل الأمور المالية فكل شىء سيأتى بالتدريج.>هذه الفترة تعتبر جيدة جدا من أجل وضع حل حاسم لوضعك الصحى، فالمستقبل غير مطمئن إذا استمرت الأمور على هذا النحو وأنت لا تهتم بصحتك على قدر ما تهتم بصحة الآخرين فقط خذ الخطوة وحاول أن تطمئن على نفسك.>برج الجدى يمتلك شخصية متصارحة مع نفسها يعرف جيدا ما يميزه وما العيوب التى يعانى منها ولا يحاول أن ينكر ذلك، لديه قدرة على الاستماع بحياته على الرغم من الضغوط التى يمر بها لديه طبيعة ساحرة وهو شخص رومانسى يريد أن يكون محور حياة الشخص الآخر، كما أنه عنيد للغاية وعصبى لأبعد حد ولكن وقت الحاجة وليس بشكل مستمر.>علاقاتك المتعددة تجعلك تشعر أنك شخص سىء وتحاول هذه الفترة فى البحث عن حل يرضى جميع الأطراف وهذا أمر عليك تجنبه وعليك التركيز فى الشخص الذى تحبه وتهتم لأمره فقط ومراعاة شعوره والاهتمام بأمره من أجل أن تحافظ عليه ولا تجعله يشعر بالغيرة وعدم الثقة فى العلاقة.>هناك الكثير من الأشخاص المقربين الذين يقدمون الدعم المادى والمعنوى الذى تحتاجه وقت الضيق وهناك الكثيرون الذين يريدون أن تكون أفضل حال وهذا لأنك شخصية محبوبة من الآخرين ولا تترك أحدا من أصدقائك دون أن تقف بجانبه وقت الحاجة.>أنت الآن فى أشد الحاجة للتركيز فى العمل أكثر من أى وقت مضى هناك الكثير من الإخفاقات والعوائق التى وقعت فيها ومؤخرا ومن المؤكد أنك لا تريد تكرارها مرة أخرى، لذلك ركز فى عملك الجديد وتمتع ببعض الصبر على المال.>الوقاية أمر مفيد فى كثير من الأحيان وعليك أن تكف عن إهمال صحتك بهذا الشكل لأن هذا له أخطار كبيرة من الممكن أن تعانى منها بشكل كبير فى المستقبل، وهذا أمر لا تريد أن يحدث.>مواليد برج الدلو شخصيات متناقضة ولكنها جذابة وغموضها يزيد من جاذبيتها فى بعض الأوقات يسىء البعض فهمها، وهذا يسبب لمواليد هذا البرج حالة من الغضب، من أهم مميزاتهم الوفاء والمثابرة والصبر والاجتهاد فى العمل كما أن علاقاتهم مع الآخرين قوية ولديهم قدرة على مفاجأة شريك حياتهم>توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى>هذه الفترة عليك أن تراجع حساباتك مع الطرف الآخر والتفكير جيدا فيما تريده بالفعل، وهذا لأن خلال هذه الفترة تنتابك شكوك تجاه الحبيب وتشعر أنه غامض ويخفى عنك شيئا، لذلك يجب أن تقدم بعض التنازلات كى نحافظ على العلاقة وأن تسمع منه جيدا ما يريد قوله حتى لا تستمر فى حالة الغموض التى تثير غضبك.>أنت شخصية اجتماعية للغاية وتحب أن تكون قريبا من الآخرين وأن تكون محل ثقتهم، ولا تبذل مجهودا كبيرا فى كسب الصداقات، لأن شخصيتك الجذابة تجعل الآخرين يريدون التقرب منك، لذلك حاول أن لا تخيب ظنهم وكن مستعدا للمساعدة وتقديم النصائح.>حياتك العملية تسير بشكل روتينى وهذا يبدأ فى أن يزعجك وعلى الرغم من أنك تحب عملك كثيرا ولكن مؤخرا تشعر أنك مكينة ذلك هذا هو الوقت المناسب للإبداع والتجديد، فاجئ زملاءك ومديرك بفكرة مختلفة وانتظر لتحصد النجاح.>من الأفضل أن تراعى صحتك بشكل جيد وألا تستمر فى إهمالها فى كثير من الأوقات ترى أن ذلك أمر مبالغ فيه، ولكن يجب أن تكف عن التفكير بهذا الشكل والاهتمام أكثر بصحة جسدك.>مواليد برج الحوت لديهم العديد من الصفات والمزايا الهامة فشخصية برج الحوت متفهم ومتقبل للآخر، تجده غالبا برفقة أشخاص من مختلف الطبقات والأفكار لديه قدرة على التقرب من الآخرين وإقناعهم بآرائه، حنون جذاب يحب العمل، وجوده إيجابى ومطمئن دائما وحتى لو لم يكن فى مركز القيادة، يبقى مثابرا ونابضا بالحياة على الدوام.>فى عقلك الآن العديد من الشكوك فى شأن قدرتك على معالجة أمور خاصة مع شريك حياتك تشعر أنك بعيد عنه، وأن هناك ما يخفيه عنك لا تمشى وراء هذه الشكوك لأن الضغوطات التى تتعرض لها تجعلك تتصرف بقسوة مع الحبيب وتجعلك تشعر بأنه غامض هو فقط لا يريد أن يثير غضبك لذلك كن حنون معه.>أصدقاؤك دائما متواجدون لدعمك كل ما عليك فعله هو اللجوء إليهم وعدم الابتعاد أو البقاء وحيدا، وستجد لديهم قدرة على الاستماع إليك وتقديم يد العود دون تردد، وعليك أن تبقى بعيدا عن التراجيديا التى تسيطر على عقلك ولا تشعر أن الجميع ينفر منك لأن العكس هو الصحيح.>بعدك هذه الفترة عن العمل يجعلك تشعر أنك بخير أو أفضل ولكن هذا غير صحيح لأنك شخص تحب أن تبدع فى العمل وتجتهد، فقط احصل على إجازة واستجم فيها بعيدا عن الضغوطات وبعد ذلك عد للعمل بعقل متفتح.>أنت شخص تحب أن يكون لديك صحة جيدة وجسد صحى نشيط ولا تنجرف مع الأشياء التى تضركن لذلك لا تجعل أحدا يغير من هذا وابق على هذا الحال.