توقعات الأبراج ليوم الجمعة 2015/3/6

حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 6/3/2015

يعد أبناء هذا البرج من أكثر الشخصيات الرومانسية والحالمة التى تبنى غلافًا خاصًا بها يعزلها عن عالم الواقع ومشاكله، ما قد يصدمهم كثيرًا عند احتكاكهم بالعالم الواقعى، وتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن يكون اليوم الجمعة بداية لحياة سعيدة قد تغير أفكارهم وتعيد مفاهيمهم للحياة، فسيشاهدون طفرة على مستوى الحياة العاطفية سواء مع الحبيب أو الأهل والأصدقاء ما قد يعيد ثقتهم فى العالم.

توقع عبير فؤاد لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

سيشاهد أبناء هذا البرج طفرة كبيرة على مستوى علاقاتهم العملية فسيحاطون بالحب والاهتمام من حولهم، وسيعيد ذلك ثقتهم بنفسهم وبمن حولهم، الأمر الذى قد يعيد تعاملهم مع الواقع بعيدًا عن طابعهم الحالم.

رؤية عبير فؤاد لأصحاب برج الحمل عام 2015

2015 هو عام النصر بالنسبة لهم على كل المستويات خاصة على مستوى الجانب العاطفى الذى سيساعدهم على تحقيق نجاحاتهم على المستوى العملى أو الدراسى، كما سيشكل اهتمام الآخرين بهم غلافًا وهالة ضوئية تنير أيامهم طوال العام وتجعلهم فى تقدم دائم حتى إذا تعرضوا لبعض المشاكل الزائلة.

حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 6/3/2015

يعتبر أبناء هذا البرج هم الأكثر صبرًا وصمودًا لكنهم الأكثر عاطفة فى الوقت نفسه، ما قد يؤثر على حياتهم العملية ويسبب بعض العراقيل، وبخصوص حظ برج الثور ليوم الجمعة، فتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن هذا اليوم مناسب للنجاحات والتقدمات على مستوى العمل أو الدراسة لأن أبناء هذا البرج سيتمتعون بطاقة كبيرة تجعلهم يتمتعون بعملهم ويرغبون فى الارتقاء بمستواهم والظهور فى أبهى حالتهم.

توقعات عبير فؤاد لبرج الثور على المستوى العاطفى

تؤكد "فؤاد" أن بخصوص يوم الجمعة سيتعرض أبناء هذا البرج إلى هبوط على مستوى حالتهم النفسية وسيكون بسبب ظروف اجتماعية بعيدًا عن الحياة العملية التى سيحققون بها مستوى جيد، لكن هذه الحالة لم تستمر كثيرًا وسيستطيعون بفضل تألقهم فى العمل الخروج السريع منها.

على مستوى العلاقات العامة

ستكون هذه المشاكل الاجتماعية التى سيتعرضون لها سببًا غير واضح فى ثبات بعض علاقاتهم العامة والخاصة، لأنهم سيجدون من يقف بجانبهم لإخراجهم من هذه الحالة.

على مستوى الصحة

سيتمتعون بطاقة كبيرة تجعلهم يرهقون أنفسهم فى العمل بشكل مبالغ به ما قد يتطلب الاهتمام بحالتهم الصحية على قدر الإمكان حتى يستمروا على نفس مستوى هذه الطاقة.

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 6/3/2015

أصحاب هذا البرج دائمًا ما يتصفون بتقلب المزاج وتأرجح حالتهم النفسية نتيجة لانقسام شخصيتهم، ما يؤثر على حالتهم وردود أفعالهم بشكل عام، هذا ما يؤكده خبراء الأبراج، أما فيما يخص حظهم يوم الجمعة لأصحاب، فتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "يجب أن يحتفظ أبناء هذا البرج بثباتهم الانفعالى حتى يستطيعوا تخطيه لأنهم سيواجهون استفزازات كبيرة قد تخرجهم عن هدوئهم لذلك يجب أن يلتزموا الصمت حتى يمر اليوم".

على مستوى العمل والمال

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "على الرغم من الاستفزازات النفسية والمعارك التى قد تحدث لهم طوال اليوم إلا أنهم سيستطيعون التغلب عليها فى حالة التزامهم بهدوئهم النفسى، ما قد يزيدهم تألقًا فى عملهم وسيؤهلهم لحصد المزيد من النجاح والمال.

على مستوى الصحة

تنصح "فؤاد" بالذهاب إلى المستشفى وعمل فحص طبى كامل للاطمئنان على صحتهم وعدم الاهمال فى بعض الأمراض البسيطة التى تلزمهم مثل السكر والضغط وهكذا.

على مستوى العلاقات العامة

سيواجهون أزمات ومشاكل على مستوى العلاقات العاطفية وسيكونون هم السبب فيها نتيجة لتقلبهم وعدم استقرارهم، لذلك يجب الحفاظ على هذه العلاقات حتى لا يظلوا وحيدين فى عزلة عن العالم من حولهم.

حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 6/3/2015

الحساسية المفرطة الناتجة عن الصدق الداخلى من أكثر الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج، والتى قد تجذب البعض لهم بينما قد تنفر البعض اللآخر نتيجة عدم المقدرة على التواصل بسبب سرعة الغضب التى يعانون منها، وعلى مستوى حظهم اليوم تقول ماغى فرح خبيرة الأبراج: أبشروا سوف تأتيكم بعض المفاجآت السارة التى قد تقلب موازينكم وتجعلكم الأكثر حظًا فى هذا اليوم.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

تقول "ماغى": "النجاح لهذا البرج يتوقف على التركيز والجهد المبذول فكلما عملوا واستغلوا كل طاقتهم سواء فى العمل أو الدراسة كلما حصدوا ما يريدون من أهداف لذلك تنصح بالتركيز على قدر الإمكان طوال الفترة المقبلة للوصول إلى أمانيهم المنشودة.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

لم يتمتع هذا البرج بحظ كبير على مستوى الحياة العاطفية، فعلى الرغم من المستوى المتقدم الذى سيصل له فى الدراسة أو العمل لكنه سيمر بأزمة عاطفية كبرى ربما تدفعه لإلهاء حالة فى العمل حتى يتناسى مشاكله.

حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 6/3/2015

يعد أبناء هذا البرج من الأفراد الذين يميلون إلى الظهور والسيطرة على أى مكان يتواجدون به، وإن لم يشعروا بأهميتهم فى أى جلسة يحضرونها سواء كانت فى العمل أو الدراسة أو حتى الجلسات العائلية والخاصة بالأصدقاء، وإن لم يشعروا بقيمتهم يبتعدون عن المكان تمامًا ويميلون إلى الوحدة، أما عن حظهم اليوم فتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "سيقابلون بعض التخبطات فى بداية اليوم ولكن سيبدأون فى حل مشكلاتهم فى وسط اليوم وسينهى باستقرار نوعًا ما".

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

ستواجه بعض المشاكل على مستوى العمل لكن مع غروب الشمس سيعود أبناء البرج إلى حالتهم الطبيعية وسيفرضون سيطرتهم على أجواء العمل وسينتهى اليوم بتمهيد إلى الاستقرار العملى والتألق فى اليوم الذى يليه.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

سيشهد أبناء هذا البرج حالة من التألق والتجلى على مستوى الجانب العاطفى، فبعد حالة من السكون والركود عانوها طوال الفترات السابقة سيعود قلبهم ينبض بعاطفة جارفة ومتبادلة بينهم وبين الأطراف الأخرى، لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم لتجديد رومانسيتهم من جديد أو الدخول فى علاقة عاطفية أخرى.

حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 6/3/2015

هم الأكثر رومانسية، فمن المعروف عن برج العذراء أنه يؤمن بالحب العذرى ويتبع خطوات أفلاطون فى الحب دون غاية أو هدف، ما قد يعرضهم لمشاكل لا حصر لها، حتى فى الزواج فدائما ما ينتظرون المزيد من شركائهم بعيدًا عن العلاقات الخاصة، ما قد يخلق أزمات زوجية كبرى، أما عن حظهم اليوم تقول ماغى فرح: "لا جديد فى هذا اليوم بالنسبة لهم على كل المستويات فسيكون يومًا تقليديًا حتى وإن حدثت به بعض المواقف التى لا تؤثر على مصائرهم بشكل عام".

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

اليوم تقليدى جدًا بالنسبة لحياتهم العملية فلا جديد، سيكون يوم فى العمل أو الدراسة خاليًا من الأحداث أو المواقف المهمة، بعيدًا عن المشاكل أو حتى تحقيق الأهداف لذلك سيعد يومًا غير مؤثر بالإيجاب أو السلب.

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على مستوى الحياة العاطفية

أيضًا ستسيطر مسيرة الركود على حالتهم العاطفية اليوم وفترة طويلة فيما بعد، فحتى مشاعرهم الداخلية ستتجمد تجاه شخص ما ولا يستطيعون اتخاذ قرار عاطفى فى هذه الفترة نظرًا لهذا الركود.

على مستوى العلاقات العامة

وفقًا لسلسلة الركود التى يعانى منها أبناء البرج فلا جديد على مستوى الحياة العامة، حتى إن حدثت بعض المواقف التى قد تسير أعصابهم وتجعلهم عرضة إلى العصبية والتوتر لكنهم سريعًا ما يسيطرون على أنفسهم.

حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 6/3/2015

التوتر الدائم والتأرجح بين الأمور من أكثر السمات والصفات التى يتسم بها أبناء البرج، كما أنهم معروفون بالقوة والجمود نوعًا ما، الأمر الذى يجعلهم متمسكين بحقوقهم ولا يسامحون سريعًا، وبالنسبة لحظهم اليوم تقول ماغى فرح، سيمرون بيوم صعب لكن سيحصدون تقديرًا ماديًا يجعلهم يعيدون ترتيباتهم ويشعرون بتحسن نفسى كبير.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

على الرغم من الأزمات التى سيتعرضون لها إلا أنهم سيحصلون على تقدير مادى مرضٍ سيجعلهم يعيدون ترتيبهم وسيسترجعون طاقتهم العملية مرة أخرى بناءً على هذا التقدير الذى سيؤثر عليهم معنويا أكثر من أى شىء آخر.

توقعات "ماغى" لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

تقلبات وتغيرات عاطفية تصاحب أبناء هذا البرج على مدار اليوم، لكنهم سيجدون صداقة عاطفية غير متوقعة فى نهايته تكون بمثابة بداية جدية لحياتهم العاطفية المبنية على أساس من العقل والمنطق.

حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 6/3/2015

الغموض والبعد عن الأضواء والتحكم فى كتمان الأسرار، من أكثر الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج، والتى تجعلهم يتميزون عن غيرهم، وتجعل ردود أفعالهم اليومية غير متوقعة، فعن حظ البرج لهذا اليوم كما توضحها خبيرة الأبراج "ماغى فرح" سيتمتعون بقدر عالٍ من الحظ على كل المستويات وستدخل الفرحة على قلوبهم بعد فترة طويلة من الحزن.

توقعات "ماغى فرح" لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

ستحدث بعض التغيرات فى مكانتهم العملية وسيواجهون مشاكل لكنها بسيطة يمكن السيطرة عليها واتخاذها كدافع وقوة تحركهم إلى الأمام، لذلك فهم محظوظون عمليًا وسيحققون جزءًا كبيرًا من أمانيهم وطموحاتهم.

توقعات "ماغى" لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حاول أن تساير حظك اليوم واجعل من يومك الأكثر رومانسية فيمكنك صنع المفاجآت لمن تحب أو مصالحة شريك حياتك، وحاول أن تستغل تألق برجك عاطفيًا فى إصلاح مشاكل قد تكون ارتكبتها بسبب غموضك الزائد وكتمان عاطفتك بالنسبة له، كما يجب أن تتبع المصارحة وتوضيح مشاعرك إذا أردت أن تحتفظ بحبك إلى الأبد.

حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 6/3/2015

من الشخصيات الفكاهية والمبهجة التى تستطيع إخراج نفسها وإخراج المحيطين بها من كبوتهم لكنها عفوية بشكل كبير ما قد يجعلها ترتكب الحماقات دون قصد، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح ماغى فرح خبيرة الأبراج: "يوم صعب بالنسبة لهم خاصة على مستوى الحياة العاطفية وسيواجهون مشاكل مع من يحبون لا يستطيعون السيطرة عليها سوى بالبهجة والفكاهة مفتاحهم فى الحياة".

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

حياتهم العملية ستتأثر بشكل كبير وفقًا للسلبيات التى يمرون بها على مستوى حياتهم العاطفية، لكن الفكاهة والبهجة التى يتسمون بها ستكون مفتاحهم الوحيد للتخلص من هذه المشاكل سريعًا والرجوع إلى تألقهم مرة أخرى.

توقعات "ماغى" لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

تأرجح كبير على مستوى حياتهم العاطفية ومشاكل لا حصر لهم ستؤثر على مسيرتهم بشكل عام وتجعلهم يفقدون جزءًا كبيرًا من طاقتهم لكن سريعًا ما يعودون إلى حالتهم الطبيعية لأنهم من أكثر الأبراج التى تستطيع السيطرة على الموقف من خلال طاقتهم التفاؤلية الكبيرة.

حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 6/3/2015

شخصيات تتحمل المسئولية وقادرة على الاعتماد على نفسها وتحمل أعباء الآخرين، فهم من أكثر الشخصيات التى تميل إلى التضحية من أجل الآخرين لكن دائما ما ينتظرون مقابل للتضحية ومن هنا تحدث المشكلة، هذه بعض الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما توضحها لنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد، ستشهد هذه الفترات تراجعًا بسيطًا على مستوى الحياة العملية نتيجة لتأثر الحالة النفسية ببعض المشاكل مع القريبين منهم الناتجة عن شعورهم بالإهمال من حولهم، لكن لم يستمر ذلك كثيرًا وستنقلب الأمور لصالحهم على كل المستويات.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

سيمرون ببعض المشاكل على مستوى حياتهم العملية وسيكون السبب فيها تراجع علاقاتهم الشخصية التى قد تؤثر سلبًا على دراستهم أو عملهم، لكن فى مقابل ذلك سيكتشفون محبة زملائهم فى العمل ورؤسائهم ما قد يهيئهم للرجوع إلى مستواهم مرة أخرى.

توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

بعد الكثير من المشاكل والمهاترات مع شركائهم فى حياتهم العاطفية نتيجة لشعورهم بالإهمال وعدم وجود أى مقابل لتضحياتهم إلا أنهم سيجدون الاهتمام أخيرًا بعد طول انتظار ما قد يعيد قلبهم ورومانسيتهم إلى الحياة.

حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 6/3/2015

يتمتع أبناء هذا البرج بعلاقات اجتماعية ناجحة وفقًا لإخلاصهم وانتمائهم لمن يحبون، لذلك يتمتعون بحب كبير وطاقة إيجابية من المحيطون بهم تدفعهم للأمام، وتقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عن حظهم اليوم، سيتعرض البرج لصدمة كبيرة فى بداية اليوم قد تخل ميزانه لكن سريعًا ما يتمالك أموره ويسيطر على نفسه وسيساعده على ذلك حب الناس المحيطين بأبنائه.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

من أكثر الأبراج التى ستحصل على فارق إيجابى فى حياتهم العملية على مدار العام، وسيبذلون كثيرًا من الجهد والطاقة وسيحصدون ثمار نتاج عملهم بجدية وإخلاص، لذلك سيتطلعون إلى مكانة مرموقة وسيحصلون على ثقة رؤسائهم ما يدعهم لتكملة مسيرة نجاحاتهم.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

سيواجه البرج مشاكل فى حياتهم العاطفية ستجعلهم أكثر ترددًا فى الاختيار بين حياتهم العملية والعاطفية وسيكون اختيارهم مائلاً إلى كل الحياة العملية نظرًا للنجاحات الملحوظة التى سيحققونها والتى ستبعدهم عن التفكير فى مستقبلهم الأسرى.

حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 6/3/2015

أبناء هذا البرج شخصيات يملون إلى المغامرة والتمسك بأحلامهم وأهدافهم مهما كانت الظروف والعوائق، لذلك يعدون من أكثر الناس المتطلعة لمستقبل أفضل والطموحة، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الجمعة طبقًا لكلام خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "سيشهد هذا اليوم بداية لفترة من التوتر لكن سيجتاحها برج الثور وسيحارب العوائق بالطموح وقدرة التحمل على تخطى المشكلات".

توقعات عبير فؤاد لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية

مشاكل كثيرة ستواجه هذا البرج وستعرقل خططه لتحقيق أحلامه وطموحه، وسيشعر بحالة من اليأس والتراجع لكن سريعًا ما يستعيد توازنه ويعود لتحقيق أحلامه وأمنياته، ومع الوقت سيحقق جزءًا كبيرًا منها وسيكون عامًا مليئًا بالانتصارات على المستوى العاطفى.

توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

حالة من الركود سيشعر بها أبناء البرج، فلم تتغير حالتهم العاطفية كثيرًا وسيظلون فترة كبيرة بعيدين عن التجديد ما قد يشعرهم بالملل والشعور بالسام الذى سينتهى بمجرد انتهاء الشهر، لذلك لا داعى من اليأس فستتحرك مشاعرنا سريعًا وتعود المياه الراكدة إلى مجراها.