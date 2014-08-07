حظك اليوم الخميس 7 أغسطس 2014

الحمل



أصحاب برج الحمل حظك لليوم مهنياً:تزدهر أعمالك خلال هذه الفترة ولكن كن حذراً بنفقاتك عاطفياً:لا تضغط على الحبيب أكثر واعطيه المزيد من الوقت.

الثور



أصحاب برج الثور حظك لليوم مهنياً:عليك أن تفكر بمصلحة العمل قبل أن تتخذ أي قرار عاطفياً:لا تدع الحساسية تدخل بينك وبين الحبيب.

الجوزاء



أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم مهنياً:تبذل اليوم الكثير من الجهود لتتخطى مشاكل العمل عاطفياً:لا تتخلى عن الحبيب خلال هذه الفترة وتمسك به.

السرطان



أصحاب برج السرطان حظك لليوم مهنياً:توقع اليوم الكثير من التغيرات في مجال عملك والتى قد تكون ايجابية عاطفياً:تلاحظ تبدلاً في تصرفات الحبيب ولا تعرف كيف تتعامل معه.

الأسد



أصحاب برج الأسد حظك لليوم مهنياً:تمر بفترة صعبه في العمل يجب أن تتحلى بالصبر عاطفياً:تبذل الكثير من الجهود لتحافظ على علاقتك مع الحبيب.

العذراء



أصحاب برج العذراء حظك لليوم مهنياً:تبدو راضياً عن عملك خلال هذه الفترة وتحقق الكثير عاطفياً:احذر النقاشات العقيمة مع الحبيب.

الميزان



أصحاب برج الميزان حظك لليوم مهنياً:عليك أن تكون واضحاً بقراراتك كي لا تقع بأية أخطاء عاطفياً:الأمور تسير بالطريق الصحيح بينك وبين الحبيب.

العقرب



أصحاب برج العقرب حظك لليوم مهنياً:تشعر بالتعب اليوم بسبب كثرة الضغوطات التى تتعرض لها اليوم عاطفياً:عليك أن تضع الحدود لتدخل الآخرين بعلاقتك مع الحبيب.

القوس



أصحاب برج القوس حظك لليوم مهنياً:تواجه اليوم الكثير من المنافسات القوية عليك أن تعرف كيف تتعامل معها عاطفياً:تتأزم العلاقة بينك وبين الحبيب.

الجدي



أصحاب برج الجدي حظك لليوم مهنياً:عليك أن تستشير من يفوقك خبره بالعمل عاطفياً:لا تحمل فشل العلاقة على الحبيب.

الدلو



أصحاب برج الدلو حظك لليوم مهنياً:تتراكم عليك الأعمال ولا تعرف من أين تبدأ العمل عاطفياً:لا تطل فترة خصامك مع الحبيب وتصالح معه.

الحوت



أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً:تبدو فخوراً بأعمالك وانجازاتك بالعمل عاطفياً:شخص ما يثير اعجابك وتحاول أن تتقرب منه.

شبكةعيونالإخبارية

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