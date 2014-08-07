حظك اليوم الخميس 7 أغسطس 2014

الحمل
أصحاب برج الحمل حظك لليوم مهنياً:تزدهر أعمالك خلال هذه الفترة ولكن كن حذراً بنفقاتك عاطفياً:لا تضغط على الحبيب أكثر واعطيه المزيد من الوقت.
الثور
أصحاب برج الثور حظك لليوم مهنياً:عليك أن تفكر بمصلحة العمل قبل أن تتخذ أي قرار عاطفياً:لا تدع الحساسية تدخل بينك وبين الحبيب.
الجوزاء
أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم مهنياً:تبذل اليوم الكثير من الجهود لتتخطى مشاكل العمل عاطفياً:لا تتخلى عن الحبيب خلال هذه الفترة وتمسك به.
السرطان
أصحاب برج السرطان حظك لليوم مهنياً:توقع اليوم الكثير من التغيرات في مجال عملك والتى قد تكون ايجابية عاطفياً:تلاحظ تبدلاً في تصرفات الحبيب ولا تعرف كيف تتعامل معه.
الأسد
أصحاب برج الأسد حظك لليوم مهنياً:تمر بفترة صعبه في العمل يجب أن تتحلى بالصبر عاطفياً:تبذل الكثير من الجهود لتحافظ على علاقتك مع الحبيب.
العذراء
أصحاب برج العذراء حظك لليوم مهنياً:تبدو راضياً عن عملك خلال هذه الفترة وتحقق الكثير عاطفياً:احذر النقاشات العقيمة مع الحبيب.
الميزان
أصحاب برج الميزان حظك لليوم مهنياً:عليك أن تكون واضحاً بقراراتك كي لا تقع بأية أخطاء عاطفياً:الأمور تسير بالطريق الصحيح بينك وبين الحبيب.
العقرب
أصحاب برج العقرب حظك لليوم مهنياً:تشعر بالتعب اليوم بسبب كثرة الضغوطات التى تتعرض لها اليوم عاطفياً:عليك أن تضع الحدود لتدخل الآخرين بعلاقتك مع الحبيب.
القوس
أصحاب برج القوس حظك لليوم مهنياً:تواجه اليوم الكثير من المنافسات القوية عليك أن تعرف كيف تتعامل معها عاطفياً:تتأزم العلاقة بينك وبين الحبيب.
الجدي
أصحاب برج الجدي حظك لليوم مهنياً:عليك أن تستشير من يفوقك خبره بالعمل عاطفياً:لا تحمل فشل العلاقة على الحبيب.
الدلو
أصحاب برج الدلو حظك لليوم مهنياً:تتراكم عليك الأعمال ولا تعرف من أين تبدأ العمل عاطفياً:لا تطل فترة خصامك مع الحبيب وتصالح معه.
الحوت
أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً:تبدو فخوراً بأعمالك وانجازاتك بالعمل عاطفياً:شخص ما يثير اعجابك وتحاول أن تتقرب منه.