مجلس إدارة الجامع الأزهر يتجه إلى استبعاد غير الأزهريين من التدريس

كتب : وائل فايز منذ 12 دقيقة

يجتمع، حاليًا، في الجامع الأزهر، مجلس إدارة الجامع، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والمستشار محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر، والدكتور محمد عبد الصمد مهنا مستشار شيخ الأزهر؛ بهدف وضع خطة علمية يشارك فيها 11 عضوًا من أعضاء هيئة كبار العلماء ومجموعة من شباب علماء الأزهر، من أجل العودة بالجامع إلى سابق عهده.

وأكد وزير الأوقاف أن الهدف هو إعادة الجامع إلى سابق مجده العلمي وتدريس أمهات كتب التراث في العلوم الإسلامية والعربية والثقافية، وبناء الشخصية الإسلامية المتوازنة وفق المنهج الوسطي.

وعلمت "الوطن" أن مجلس إدارة الجامع يسعى إلى اتخاذ قرار باستبعاد غير الأزهريين من التدريس بالجامع، وسد أي فراغ دعوي في الجامع وغيره من المساجد والمعاهد بأبناء الأزهر.

وأشار مصدر إلى أن مؤسسات الأزهر تسعى إلى قصر الدعوة وأمور الفتوى والخطابة على المتخصصين وتعميم ما قامت به وزارة الأوقاف لقصر الخطابة والتدريس بالمعاهد على المتخصصين بالأزهر.