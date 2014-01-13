روسيا: الأسد يبحث فتح ممر إنسانى آمن

يقول وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن الحكومة السورية تبحث فتح ممر إنسانى آمن وتبادلا للسجناء فى الفترة السابقة على مؤتمر سلام يجمع بين المعارضة والقيادة السورية لأول مرة.

والتقى لافروف ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الاثنين فى باريس فى ثانى يوم من المحادثات لزيادة الضغط على المعارضة السورية لحملها على حضور مؤتمر السلام المقرر أن يبدأ خلال نحو أسبوع فى سويسرا.

وقال كيرى إنه ولافروف - وكانا قد وضعا مسودة اتفاق يتخلى الرئيس السورى بمقتضاه عن أسلحته الكيماوية - اتفقا على الحاجة إلى الضغط من أجل فتح ممر إنسانى آمن ووقف لإطلاق النار وتبادل للسجناء، ووافق الأسد على إرسال وفد للمؤتمر.

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