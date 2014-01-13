أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:هناك بعض القيادات الجمهورية في الكونجرس تنتقد سياسات ترامب -
بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة -
الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها -
رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية -
تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد -
«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

بالصور| انطلاقة فيفي عبده وهشام عباس في "أحلى مسا" على "MBC مصر" مع مي عزالدين

Google+ Print
بالصور| انطلاقة فيفي عبده وهشام عباس في "أحلى مسا" على "MBC مصر" مع مي عزالدين بالصور| انطلاقة فيفي عبده وهشام عباس في "أحلى مسا" على "MBC مصر" مع مي عزالدين

كتب : سهيلة حامد منذ 6 دقائق

شهدت أولى حلقات برنامج المنوعات"أحلى مسا" الذي بدأ عرضه على قناة "MBCمصر"، أجواء من البهجة والمرح من جانب الفنانين "هشام عباس، وفيفي عبده" في أول تجربه لهما في تقديم البرامج التليفزيونية، والإعلامية سلمى الدالي، وشاركت النجمة مي عز الدين نجوم البرنامج لحظات الإنطلاق الأولى.

وقدم هشام عباس وفيفي عبده، مشهد تمثيلي حول أحد الأفلام القديمة، في محاولة لتواصل المشاهدين والمشاركة في معرفة اسم الفيلم؛ للفوز بالجائزة المالية الضخمة وقيمتها 100 ألف جنيه، والتي تنطلق من خلال برنامج "أحلى مسا" على مدار ساعة يوميا في سهرة فنية واجتماعية مميزة ومتنوعة تجمع بين الفن والدراما والمسابقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم .. ودورها بالغ الأهمية

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب: إدارة ترامب والشركات الأمريكية لديها الرغبة في تعزيز العلاقات مع مصر

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك

تغطية خاصة -عماد الدين:إذا كانت روسيا لا تتحمل الدخول في صراع مع أمريكا فبالتأكيد مصر لا تتحمل ذلك