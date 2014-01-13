بالصور| انطلاقة فيفي عبده وهشام عباس في "أحلى مسا" على "MBC مصر" مع مي عزالدين

كتب : سهيلة حامد منذ 6 دقائق

شهدت أولى حلقات برنامج المنوعات"أحلى مسا" الذي بدأ عرضه على قناة "MBCمصر"، أجواء من البهجة والمرح من جانب الفنانين "هشام عباس، وفيفي عبده" في أول تجربه لهما في تقديم البرامج التليفزيونية، والإعلامية سلمى الدالي، وشاركت النجمة مي عز الدين نجوم البرنامج لحظات الإنطلاق الأولى.

وقدم هشام عباس وفيفي عبده، مشهد تمثيلي حول أحد الأفلام القديمة، في محاولة لتواصل المشاهدين والمشاركة في معرفة اسم الفيلم؛ للفوز بالجائزة المالية الضخمة وقيمتها 100 ألف جنيه، والتي تنطلق من خلال برنامج "أحلى مسا" على مدار ساعة يوميا في سهرة فنية واجتماعية مميزة ومتنوعة تجمع بين الفن والدراما والمسابقات.