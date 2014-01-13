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قنوات "الحياة" تقدم تغطية خاصة للاستفتاء على الدستور

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قنوات "الحياة" تقدم تغطية خاصة للاستفتاء على الدستور قنوات "الحياة" تقدم تغطية خاصة للاستفتاء على الدستور

كتب : فاطمة النشابي منذ 23 دقيقة

تقدم قنوات "الحياة" تغطية متواصلة لمتابعة الاستفتاء على الدستور، حيث ستبدأ التغطية من قبل فتح باب التصويت وحتى ساعة متأخرة من الليل.

وتتضمن التغطية متابعة ونقل بالكاميرا أولاً بأول من كافة محافظات مع متابعة مستمرة من مراسلي القناة في كافة المحافظات.

وتستضيف "الحياة" في الاستوديو عددًا كبيرًا من السياسيين وأعضاء لجنة الخمسين والشخصيات العامة والمحللين السياسيين والفنانين.

ويشارك في التغطية من الاستوديو الإعلاميون معتز الدمرداش، ولبنى عسل، وعمرو عبد الحميد، ونوران سلام في أول ظهور إعلامي لها على شاشة "الحياة".

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