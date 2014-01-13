البحر الأحمر: تشديدات أمنية.. والإخوان اختفوا بعد القبض على القيادات

كتب : صلاح عبدالله منذ 18 دقيقة

استعدت محافظة البحر الأحمر للاستفتاء على الدستور الجديد، بإعلان مديرية أمن البحر الأحمر انتهاءها من تحديد اللجان العامة بجميع مدن المحافظة والتى يبلغ عددها 7 لجان عامة؛ لجنتان بمدينة الغردقة شمال وجنوب المدينة، ولجنة بكل مدينة من مدن المحافظة «غارب وسفاجا وحلايب وشلاتين والقصير ومرسى علم»، وتحددت 64 لجنة فرعية فى مدن المحافظة، ويبلغ عدد الذين لهم حق التصويت 240 ألف مواطن. وتنسق مديرية أمن البحر الأحمر مع القوات المسلحة لتأمين اللجان العامة والفرعية.وتُعتبر محافظة البحر الأحمر أقل محافظة فى الجمهورية، شهدت أعمال عنف من الإخوان، نظراً لطبيعتها السياحية التى لا تُعتبر معقلاً للإخوان، والدليل على ذلك أنه عقب القبض على قيادات الإخوان بالمحافظة اختفت كل أنشطة الجماعة بشكل كامل بجميع مدن المحافظة، ولم تشهد المحافظة أى أحداث من أنصار المعزول، سوى مسيرات يشارك فيها العشرات كل جمعة عقب الصلاة.

المناطق التى يُحتمل أن تشهد أحداثاً أثناء الاستفتاء هى مدينة الغردقة، كونها عاصمة المحافظة، وهى التى دوماً ما تشهد الحراك السياسى.