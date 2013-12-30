حظك اليوم 30-12-2013

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الحمل:

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الحمل مهنيا :حاول ان تقرّب المسافات مع المسؤولين عنك في العمل، فهم ضمان أكيد لتقدمك مستقبلياً

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الحمل عاطفيا:النصائح التي يسديها لك الشريك صادقة، وهي تصبّ في مصلحتك لتمرير يوم غير مستقر

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الحمل صحيا:قد تشعر بعدم الاستقرار والقلق، لكنك تتخلص منهما بطريقتك الخاصة

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الثور:

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الثور مهنيا :تتمتع بنشاط كبير ما يساعدك على إتمام أعمالك كلها براحة وإتقان والتوصل إلى حل بعض المشاكل المهنية العالقة

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الثور عاطفيا:تفهم قلق الحبيب وتتواصل معه بطريقة دبلوماسية لإزالة كل التشنجات وتنجح في ذلك

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الثور صحيا:يوم مناسب للقيام بزيارات عائلية واجتماعية تنسيك متاعبك الصحية وترفه عنك

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الجوزاء:

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الجوزاء مهنيا :إنجازات متعددة تعطيك دفعاً إضافياً وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقاً في العمل.

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الجوزاء عاطفيا:بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الجوزاء صحيا:لقاء مع أصدقاء جدد يفتح لك أبواباً جديدة من التعاون الرياضي المفيد للصحة

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج السرطان:

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج السرطان مهنيا :فوائد مالية تعود عليك بربح وفير نتيجة وساطة أحد الزملاء واهتمامه

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج السرطان عاطفيا:وقت مناسب للقيام برحلة أو سفر مع الحبيب لإعادة وصل ما انقطع بينكما

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج السرطان صحيا:تمضي يوماً سعيداً وترتاح فيها من عناء العمل الطويل، أنت تستحق الراحة

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الاسد:

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الاسد مهنيا :إذا واجهتك مواقف متصلبة حاول السيطرة على انفعالاتك، لكن ذلك لن يدوم طويلاً

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الاسد عاطفيا:قد تحتاج إلى الهروب والذهاب ولقاء الحبيب في مكان آمن وهادئ

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الاسد صحيا:لا تكثر من تناول المكسرات والحلوى الغنية بالكريما

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج العذراء:

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الاسد مهنيا :مساعدة قيمة من زميل مخلص لك ووفي تعيد إليك الثقة التي فقدتها في العمل.

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الاسد عاطفيا:قد لا تسير الأمور كما تشتهي بل تشعر بأنك متعب وأن المناخ ضاغط قليلاً ويتسبب بتأخير وتسويف وعراقيل تزعجك.

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الاسد صحيا:تتمتع بحيوية ونشاط غير معهود، لأنك تقوم بما هو ضروري للبقاء في صحة سليمة.

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الميزان:

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الميزان مهنيا :يخدمك الحدس الذي لن يخدعك هذا اليوم وتستفيد منه في العمل كما في الشؤون المادية

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الميزان عاطفيا:لا تدع الارتباك يسيطر عليك لأن ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة.

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الميزان صحيا:قم بخطوات حاسمة بشأن التقيد بالإرشادات الصحية المطلوب منك تطبيقها

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج العقرب:

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج العقرب مهنيا :لا تتردد في اتخاذ قرارات صعبة إذا كان ذلك يسمح لك بالتقدم.

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج العقرب عاطفيا:لديك أفكار ثابتة قادرة على جعلك تتقدّم بسرعة في المجال العاطفي

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج العقرب صحيا:قد تواجه بعض المشاكل في الظهر، ما يستدعي منك زيارة الطبيب.

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج القوس:

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج القوس مهنيا :قد تبحث أوضاعاً مالية دقيقة فإحذر الغيرة الشديدة والتملكية.

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج القوس عاطفيا:لا تحاول أن تبقي العلاقة سطحية او تكون عابرة وتصطدم بلقاءات أخرى.

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج القوس صحيا:لا تضخم المشكلات الصحية التي تعانيها، باستطاعتك التخلص منها.

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الجدى:

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الجدى مهنيا :تستعيد معنوياتك قوية إلا أنك تميل إلى الوحدة والانزواء وتفتقر إلى الحيوية.

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الجدى عاطفيا:احتمال زواج سعيد إذا قررت حسم الأمر مع شريك كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الجدى صحيا:طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بها هذا اليوم فهنيئاً لك.

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الدلو:

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الدلو مهنيا :تشعر بالارتياح نوعاً ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك المهنية.

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الدلو عاطفيا:يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وأحلامك ولعل رحلة أو مشروعاً تقومان به معاً.

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الحوت:

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الحوت مهنيا :مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة.

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الحوت عاطفيا:توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم

برجك اليوم الاثنين 30-12-2013 برج الحوت صحيا:استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك.

شبكةعيونالإخبارية

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