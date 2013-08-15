الدقهلية: الأمن المركزى يطارد الإخوان فى شوارع المنصورة والقبض على 32 منهم

تحطيم سيارة شرطة بعد هجوم أنصار المعزول عليها.. وتفريقهم من محيط سجن المنصورة العمومى

كتب : صالح رمضان الخميس 15-08-2013 03:17

طاردت قوات الأمن المركزى بالدقهلية أنصار الرئيس المعزول «مرسى» أمام الاستاد الرياضى بشارع الجيش، ورشقوا سيارة تابعة لسجن المنصورة العمومى، واعتدوا على من فيها، فيما أطلقت القوات المكلفة بالحماية قنابل الغاز المسيل للدموع، لإبعاد أنصار المعزول عن محيط السجن، إلا أنهم حاولوا الاقتراب من مبنى المحافظة، فى محاولة منهم لاقتحامه، فطاردتهم القوات بالغاز.

وانضمت تشكيلات الأمن المركزى إلى قوات السجن، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم بعد تجمهرهم بالشارع، احتجاجاً على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وأجبرت القوات المتظاهرين على التراجع حتى شارع مجمع المحاكم وانحسرت الاشتباكات بالشارع، بينما توافد العشرات من أنصار المعزول من القرى المجاورة إلى مكان الاشتباكات.

وسادت حالة من الكر والفر بين الشرطة والمتظاهرين الذين يرددون الهتافات المطالبة بعودة الرئيس المعزول، ووقعت عشرات الإصابات والاختناقات نتيجة إطلاق قنابل الغاز.

ونقلت قيادات الإخوان المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة إلى منطقة جامع النصر، فى محاولة منهم لحصار مبنى المحافظة، إلا أن قوات الأمن المركزى أطلقت الغاز بغزارة لتفريقهم. وكان عدد كبير من ثوار المنصورة موجودين بميدان الشهداء وانتشروا بالميدان للتصدى لأى محاولات من أنصار المعزول لاقتحامه، وأعلنوا تصديهم لأى محاولات من جماعة الإخوان الاقتراب من الميدان. وكثفت مديرية أمن الدقهلية من الوجود الأمنى أمام أقسام الشرطة وسجن المنصورة، خوفاً من أى محاولات للاقتحام وانتشرت القوات بشكل مكثف.

وصرح الدكتور أسامة عبدالعظيم، مدير مستشفى المنصورة الدولى، بوصول 3 من المجندين، من قوات الأمن المركزى، مصابين باختناقات إلى قسم الاستقبال، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الدقهلية، أن الاشتباكات أسفرت عن تحطم سيارة للشرطة جراء إلقاء أنصار المعزول زجاجات المولوتوف والحجارة.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على 7 من أنصار المعزول، بالإضافة إلى القبض على 25 أيضاً أمس، على خلفية الاشتباكات التى نشبت مساء أمس بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول فى محيط الأمن الوطنى ومنطقة توريل وشارع قناة السويس، التى نتج عنها إصابة 6، بينهم لواء شرطة.

وأضاف المصدر أنه تم إلقاء القبض على 4 أثناء الأحداث، كما أنه تم القبض على 21 آخرين فى كمين بمدخل المنصورة أثناء استقلالهم «أوتوبيس»، وبحوزتهم أسلحة بيضاء وطوب وحجارة.