حريق الحظائر يأتي على 81 رأساً من الأغنام

أحمد الأنصاري (ينبع)

تسبب حريق اندلع في منطقة حظائر خاصة بالماشية شمال ينبع في نفوق 81 رأسا من الأغنام أحرقتها النيران، رغم محاولات عدد من أصحاب الصهاريج السيطرة على النيران قبل أن تصل إلى المواشي إلا أن سرعة الرياح ساهمت في انتشار الحريق في الموقع.واندلع الحريق إثر قيام أحد أصحاب الحظائر بإشعال النار في مخلفات روث الأغنام وفي اليوم التالي فوجئ باشتعال النيران مرة أخرى بسبب الرياح، وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع واستطاعت إخماد النيران دون إصابات تذكر.وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق بمنطقة حظائر للأغنام شمال محافظة ينبع ظهر أمس الأول.وأضاف: «أسفر الحريق عن نفوق 81 رأسا من الأغنام دون خسائر بشرية»، مشيرا إلى أن النيران انتشرت في الموقع بسبب سرعة الرياح.لافتا إلى أن فرق الدفاع المدني استطاعت إخماد الحريق قبل أن تصل النيران إلى بقية الحظائر وتمت إحالة الحريق إلى شرطة ينبع لوجود شبهة جنائية.