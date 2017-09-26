حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: تتلقى عرضاً مغرياً قد يوصلك إلى تحقيق ما كنت تطمح إليه دائماً، وتحقق مكاسب كبيرة



عاطفياً: إرتباط عاطفي بدأت تلوح بوادره في الأفق فاستعد لاستقباله بكل رحابة صدر



صحياً: قد تكون متضايقاً بعض الشيء من التعليمات الغذائية التي عليك التقيد بها، لكنك بدأت تتكيف مع هذا الواقع

برج الثور

مهنياً: عليك التأقلم مع كثافة الضغوط، استرح بعيداً عن الأضواء فأنت تفتقد الحصانة وأرجئ الخطط الكبيرة



عاطفياً: تسامح مع الشريك لأنّه عفوي وطيّب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك



صحياً: وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدره العمل، وقد يسبب لك تشنجاً في الأعصاب

مهنياً: ابتعد عن الزملاء الذين يثيرون الشكوك واحذر حسد أحدهم فقد ينصب لك كميناً لن تنجو منه بسهولة



عاطفياً: تتعرف إلى شخص تتفق معه وتكون أفكاركما متشابهة ويبادلك مشاعر الحب



صحياً: أنت متيّم بالملذّات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منها أن تعشق الاهتمام بها

مهنياً: حضورك اللافت وشخصيتك القوية يسهمان في تعزيز موقعك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع



عاطفياً: إعمل برأي الشريك في أمور حساسة، التفرّد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى



صحياً: ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن حذراً تجاه وضعك الصحي

برج الأسد

مهنياً: تكون فرص المصالحة قويّة جدّاً ولا تقبل الشّك، وخصوصاً إذا كنت صبوراً ولطيفاً ومتفهّماً



عاطفياً: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالباً ما تكون ممراً إلزامياً



صحياً: لا تدع نفسك تنجر وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام المضر بصحتك في المناسبات

مهنياً: تتمكّن من إنجاز الأعمال العالقة بسرعة وسهولة ما يثير إعجاب بعض الزملاء وحسد بعضهم الآخر، فانتبه



عاطفياً: تملك خبرة طويلة في العلاقات العاطفية تخوّلك عدم الوقوع في الحب بسرعة



صحياً: الامتناع عن بعض المأكولات المفضّلة لديك مفيد، ولا سيّما إذا كانت مشبعة بالدهنيات والنشويات المسببة للبدانة

برج الميزان

مهنياً: يعرض أمر مستجد علاقة شخصية لك أو مهنية للمساءلة ولبعض الشروط الجديدة، وقد تطرأ مسائل ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير



عاطفياً: إذا كنت لا تحتمل الارتباط، يستحسن أن لا تطلق الوعود لأنك لن تكون قادراً على الوفاء بها



صحياً: لا تقلق من التشنجات الخفيفة، فهي ناتجة من كثرة الضغط والإرهاق في العمل والمنزل

برج القوس

مهنياً: معاكس مارس للقمر في برجك كما لساتورن يعكر عليك صفو هنائك ويطرأ ما يخفف من اندفاعك لإنجاز المشاريع المنتظرة



عاطفياً: لا تدع الشريك يستفزّك بتصرفاته ويثير عصبيتك كي يحصل منك على ما يريد



صحياً: إذا مارست الرياضة ربحت صحتك، وإذا أهملتها عرّضت نفسك للأمراض وغيرها

برج الجدي

مهنياً: كن منتبهاً لكل شيء ودقق في كل عقد أو مشروع يعرض عليك هذا اليوم



عاطفياً: ينتقدك الحبيب بسبب عاداتك السيئة والمثيرة للإزعاج، حاول تغييرها لأنه لم يعد يحتمل



صحياً: وفر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون افضل الحلول الممكنة

مهنياً: تزعجك طريقة معاملة أحد الزملا لك، لذا حاول تجاهله واحذر العصبية



عاطفياً: تطوي صفحة الماضي وتستعيد ثقتك بنفسك فتبدو مع الشريك على أحسن حال



صحياً: أنت حساس ومرهف، ومجرد أمر شاذ يثير عصبيتك، ويدفعك إلى النفور، خذ الأمور بروية

مهنياً: تجنّب الأمور التي توقعك تحت الضغط النفسي وركّز على مشاريعك المهنية واعطها الأولوية



عاطفياً: ينتظر منك الحبيب الإقدام على خطوة جديدة فلا تتردّد لأنها طريقكما إلى الارتباط



صحياً: واصل ممارسة الحمية التي بدأتها، ولن تحصل إلا على النتائج الجيدة

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى فرص جديدة آتية وإعادة تنظيم أفكارك والتخطيط للمستقبل المهني الذي تطمح إليه



عاطفياً: تمضي يوماً مميزاً مع الحبيب وتفكّران جدياً في الارتباط وتأسيس أسرة



صحياً: تمضية ساعات وساعات وراء المكتب غير جيد صحياً، فحاول أن تخفف بعض الشيء