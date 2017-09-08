حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 9 سبتمبر 2017 مع ماغي فرح

برج الحمل

مهنياً: النوايا المبيتة عند بعض الزملاء لن تكون في مصلحتك، فسارع إلى توضيح وجهة نظرك من خلال رسائل حاسمة



عاطفياً: تحرك من الشريك يعيد تصويب الأمور، ويضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة



صحياً: همومك الفكرية تؤثر سلباً في قوة عطائك، خذ الأمور بإيجابية



برج الثور

مهنياً: يفرض هذا اليوم شروطاً جديدة ويكون عابقاً بالأحداث المتلاحقة والمناخ المتوتر والأخبار المزعجة عن فشل مشروع ما أو عرقلته



عاطفياً: تنقلب المعطيات في مصلحتك لتبدأ مرحلة جديدة، وإذا كنت تبحث عن علاقة فقد تتوافر لك فرص جيدة هذا اليوم تستفيد منها إلى أقصى حد



صحياً: قد يشتد الغضب وتشعر بعدم الأمان او تطالب بحقّ وتُقابل برفض فتنفعل وتنهار



مهنياً: لحسن الحظ ان هذا اليوم يرطّب الأجواء ويدعوك الى التنازل والتكيّف مع الآخرين



عاطفياً: أحد مواليد الحمل يعود من الماضي، إنما ليدفعك هذه المرة إلى القيام بأعمال الخير



صحياً: لا تهمل نوعية طعامك ولا تسترسل بالسهر فأنت معرض للإرهاق بسرعة بسبب تعثر الأوضاع



مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة، لا تستخف بمسؤولياتك، بل ابتعد عن التسرع والتهور والطيش والعبث بالحسابات



عاطفياً: تتمتع بوضع عاطفي واعد وبظروف إيجابية، وتعيش يوماً مشوقاً وحارّاً جداً تتوقع خلاله مفاجأة سارّة



صحياً: وضعك الصحي المتذبذب بعض الشيء أنت المسؤول عنه، إذا راجعت حساباتك جيداً عرفت السبب



برج الأسد

مهنياً: لا تصحح الخطأ بخطأ أكبر منه وأشد ضرراً، فالمعالجة الهادئة هي الأنسب للخروج بالنتيجة التي تتوخاها للوصول إلى الهدف المنشود



عاطفياً: لا تدع الشريك يفاجئك بقرار حاسم، بل سارع إلى الاطلاع على كامل التفاصيل، وادرسها بروية واتخذ القرار المناسب بشأنها



صحياً: تقرر السهر مع الأصدقاء أو ارتياد السينما والمسرح للتخفيف من ضغوط الحياة



مهنياً: تكون في أقصى حالة من النشاط والاندفاع والسعي واتخاذ إجراءات فعالة، وبعض القررات تتطلب الشجاعة والحسم زالسرعة والمبادرة



عاطفياً: سعادة كبيرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك والسير قدماً نحو الأفضل



صحياً: تقرر إجراء فحص طبي عام للتأكد من عدم إصابتك بأي مرض على صحة السلامة



برج الميزان

مهنياً: يلمع نجمك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك، وتكون اللولب في عملك، ويدرك المسؤولون أهمية وجودك



عاطفياً: عليك أن تكرّس المزيد من الوقت للشريك وتهتم أكثر بحياتك العاطفية ولا سيما اليوم على الرغم من كثرة مشاغلك



صحياً: أنت إنسان تقدر عواقب الأمور في كل شيء فكيف إذا تعلق الأمر بالوضع الصحي



مهنياً: لا تحسم أمراً أو توقع عقداً اليوم قبل أن تتحقق من صدقه وصحته وبنوده وشروطه وانعكاسه على الوضع المهني في المستقبل



عاطفياً: حاول أن تعالج الأمور بينك وبين الحبيب بهدوء، ولا تتهمه بالانفعال وسوء الظن، وخفف من عصبيتك في تعاطيك معه



صحياً: تكثر الفواكه في فصل الصيف ومنها البطيخ الذي ينعش ويفيد طبعاً دون الإكثار من تناوله



برج القوس

مهنياً: تجاربك السابقة في مجال العمل لم تكن جيّدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كلياً في غير مجال ويضعك أمام مسؤولياتك



عاطفياً: تريح الحبيب بطلباتك، ما يجعل الأجواء جيدة ولا ينذر بخطر الانفصال إذا عرفت كيف تعالج الأمور بحكمة



صحياً: لا تنفكّ عن التفكير في وضعك الصحّي وخصوصاً بعد خروجك من عارض صحي



برج الجدي

مهنياً: أجواء مشحونة ومضطربة وغير مبشرة بالخير، فطباعك متقلبة لا تسمح بالتعامل معك بصورة هادئة



عاطفياً: بعض الأسئلة التي كنت تود طرحها على الحبيب منذ وقت طويل، تجد لها الأجوبة الشافية



صحياً: لا تجعل التوتر والغضب يؤثران في صحتك، فالتزم الهدوء وعدم الانفعال لمجرد أمر تافه



مهنياً: على الرغم من أن كل شيء يسير بسلاسة، يقف شيء أو شخص ما في طريقك اليوم، حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات



عاطفياً: يجب أن تستخدم قوتك بحكمة، لا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة، لا تسئ استخدام طاقتك وقدرتك على الاحتمال بحيث لا يكون لها تأثير



صحياً: قد تواجه بعض الألم في عنقك أو ذراعيك، عليك التخفيف من الجلوس طويلاً أمام شاشة الكمبيوتر، والقيام بالتمارين الرياضية اللازمة



مهنياً: تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبون منك ، استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية



عاطفياً: مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أيّ خطوة



صحياً: تناول كوب حليب صباحاً كل يوم مفيد لأنه غني بالكالسيوم

