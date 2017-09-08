حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 8 سبتمبر 2017 مع ماغي فرح

برج الحمل

مهنياً: يجعلك بعض الأمور المستجدة تعالج مسألة غامضة أو مخفية أو سرية وتصحح بعض الأوضاع بصورة متكتّمة



عاطفياً: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوة اليوم، والأيام المقبلة تكون أفضل وتحمل مفاجآت



صحياً: يستحسن مراجعة الطبيب اليوم لإجراء بعض الفحوص الروتينية، لكن لا داعي إلى القلق والخوف

برج الثور

مهنياً: يدعوك أرباب العمل إلى الابتعاد عن بعض الزملاء وعن الفوضى والالتباس لئلا تتورط في موقف صعب



عاطفياً: يوم مناسب لاستعادة ثقة الحبيب بك، ولو لم تكن متأكداً من تجاوبه معك



صحياً: إيجاد الوقت اللازم للقيام بتمارين رياضية يكون عاملاً مؤثراً من أجل صحة أفضل

مهنياً: يساعدك محيطك العائلي والأصدقاء على إنجاز مشروع كبير تجني ثماره سريعاً وتكون نتائجه ممتازة



عاطفياً: لا تركّز على الجمال لدى اختيار الشريك، ستكتشف أنه ليس أساسياً على الإطلاق



صحياً: إذا كنت تشعر بأنك في وضع صحي ممتاز فهذه نعمة نادرة اليوم

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالأخبار الطيبة والسعيدة، فلا تكن متذمّراً مهما سعى بعضهم للضغط عليك



عاطفياً: العلاقات العابرة لا تدوم، من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل المسيرة معه



صحياً: التوتر والانفعال والضغط والعصبية الزائدة تبقيك في حالة نفسية متعبة

برج الأسد

مهنياً: يساعدك هذا اليوم على تحمّل بعض المسؤوليات الصعبة في العمل لأن الاتكال عليك كبير جداً



عاطفياً: تشعر بشوق نحو الشريك بسبب بعده عنك وبأنك تريد تمضية كل دقيقة إلى جانبه



صحياً: إذا شعرت أنك تحك بشرتك باستمرار عليك زيارة اختصاصي الأمراض الجلدية بسرعة

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى الهدوء ولا تسبب إحراجاً كبيراً لزملائك أمام أرباب العمل لأنهم قد يردون لك الصاع صاعين



عاطفياً: يسود الملل علاقتك بالشريك وتحاول إضفاء بعض التغيير عليها، لكن يبدو أن الأمر صعب نوعاً ما



صحياً: حاول يا عزيزي التوفيق بين أعمالك ونشاطك الرياضي، فكلاهما مهم في حياتك

برج الميزان

مهنياً: تبدأ مسيرة يغمرها الحظ وتستمر سنة كاملة وتصحح بعض الأخطاء وتنجز المطلوب منك لتبقى مرتاحاً



عاطفياً: لا تحاول إحراج الشريك، لأن ذلك سيؤدّي الى عواقب ثقيلة قد لا تحتملها لاحقاً



صحياً: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال

مهنياً: تنهمك في إدخال تعديل على موازنتك وتحديد مصاريفك، وبانتظارك فرصة مؤاتية لتحقيق مكسب مالي



عاطفياً: تلتقي شخصاً تقع في حبه من النظرة الأولى وتتطور الأمور بينكما بسرعة ومن دون تخطيط



صحياً: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وساعة مشي يومياً خير من النوم ساعات طويلة

برج القوس

مهنياً: يخلصك التجديد في العمل من الروتين والملل وتشعر بضرورة أخذ إجازة لالتقاط أنفاسك واستعادة نشاطك



عاطفياً: تعيش مع الحبيب يوماً صعباً يسوده القلق والتوتر وتفكّر في إعادة حساباتك معه



صحياً: اتبع الأساليب التي تؤدي إلى نتائج صحية جيدة، وإذا لم تنجح استشر أخصائي التغذية

برج الجدي

مهنياً: يطرأ هذا اليوم ما يحتم عليك أن تكون أكثر حزماً في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تتعلق بأمورك المهنية



عاطفياً: تعامل بجدّية مع الحبيب ولا تنسَ الوعود التي قطعتها له، فهو يعتبرها بمثابة دين عليك



صحياً: كل ما يدور حولك ينعكس على نفسيتك وصحتك، وتبدو في أحسن حالاتك

مهنياً: قد يسبّب لك أحد الزملاء اليوم مشكلة في العمل، فتواجهها بحزم وقوة وتتغلب عليها وتعيد الأمور إلى نصابها وتضع حداً للتطاول عليك



عاطفياً: تسوء العلاقة نوعاً ما بينك وبين الحبيب بعد الخلاف الذي حصل في المدة الأخيرة على أمور بسيطة



صحياً: تتابع باهتمام البرامج المتعلقة بالنظام الغذائي، وتحاول تطبيق إرشادات أهل الاختصاص

مهنياً: يحعلك هذا اليوم تعيش حالة من الاكتفاء الذاتي إلا أن هذا الأمر لا يبعد القلق والتوتر عن أجواء العمل



عاطفياً: ابتعد عن أحد الأصدقاء المقرّبين جداً فهو قادر على قلب علاقتك بالشريك رأساً على عقب بسبب غيرته



صحياً: لا تحاول العودة إلى نظامك الغذائي السابق العشوائي، فإنك تهدم كل ما بنيته بسرعة

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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