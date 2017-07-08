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الهلال الأحمر الليبي: العثور على جثث مهاجرين يحملون هويات مصرية - (صور)

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مصراوي Masrawy

الهلال الأحمر الليبي: العثور على جثث مهاجرين يحملون هويات مصرية - (صور)

07:38 م السبت 08 يوليو 2017

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بالفيديو والصور- تواصل المظاهرات المناهضة لقمة العشرين في ألمانيا

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والصور- تواصل المظاهرات المناهضة لقمة العشرين في ألمانيا

 

كتب – محمد الصباغ:

أعلن مسئولون بالهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق، العثور على ما يقرب من 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين بالقرب من منطقة وادي علي بمدينة طبرق، مضيفين أنهم يحملون الجنسية المصرية.

ونشر موقع "ليبيا الآن"، اليوم السبت، صورًا لمتعلقات شخصية وبطاقات هوية وجوازات سفر بأسماء مصرية لأشخاص من صعيد ، قالت إنها وجدت بجوار الجثث التي عثر عليها مدفونة في الرمال.

وبحسب الموقع فتم دفن جميع الجثث فيما يعرف بالمقبرة الإسلامية بالمدينة.

كما صرح مدير عام مركز طبرق الطبي، فرج الجالي، أمس أنهم وجدوا جثث المهاجرين متحللة ولهذا رفضت مشرحة مركز طبرق الطبي استقبالها لأنها ستتسبب في نقل الجراثيم.

بينما صرح رئيس وحدة التحقيق في جهاز الهجرة غير الشرعية بالمدينة الليبية، العقيد مراجع محمد جبريل، لموقع "أخبار ليبيا 24" إن الجثث وجدت في الصحراء، وتم نقلهم إلى مركز طبرق بسبب عدم وجود أية سيارات دفع رباعي.

وبالتواصل مع المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، قال، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الوزارة تتواصل مع الجهات القنصلية المسئولة من أجل التأكد والوقوف على تفاصيل الواقعة.

 

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مصراوي Masrawy

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