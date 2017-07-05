حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 يوليو 2017 مع ماغي فرح

شيماء مصطفى

برج الحمل

مهنياً: تتعزّز قدراتك الخلاقة وتنفتح على بعض الآفاق رافضاً التقوقع في محيطك العملي، لا بل الانطلاق نحو خوض مجالات جديدة



عاطفياً: تبتسم لك الأقدار، وتجعلك متزناً وقادراً على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة والشعور بالراحة الكبيرة



صحياً: تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد

برج الثور

مهنياً: تحلم بجديد وتخوض تجربة مهمّة وتوسع الآفاق محاطاً بالأصدقاء، وتحدث تغييرات إيجابية تصب في مصلحتك



عاطفياً: قد تجتمع حول طاولة مع الشريك، وتُتاح لك فرص يجب ألا تتكتّم حولها، بل أطلعه عليها فهو أحق الأشخاص لمعرفتها



صحياً: تطّلع على معلومات وأفكار جديدة لها علاقة بالشأن الصحي وتحاول تطبيقها

مهنياً: يجب أن تغيّر سلوكك اذا شعرت بالخطر، حذار الحرب المفتوحة إذ قد يكون بانتظارك يوم يثير في نفسك الشكوك



عاطفياً: مشاعر الغيرة تتحرك في قلب الحبيب مما يدخل السرور إلى قلبك وتطمئن إلى حبه لك، لكن عليك معاملته بالمثل ليشعر هو بالاطمئنان أيضاً



صحياً: تمارس نوعاً من الرياضة الخفيفة التي تتطلب إجهاد عضلات القلب كثيراً ومفيدة

مهنياً: لا تتذمر مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الأزمات حتى لو كانت صعبة، فأنت قادر على الخروج منها



عاطفياً: يدخل فينوس إلى برج الجوزاء فيجعلك تعبد النظر ببعض العلاقات، وتشعر بأنك تعيش جو منافسة



صحيا: المحافظة على الصحة السليمة أمر مهمّ، وقرار الحفاظ عليها بيدك من خلال نمط حياتك

برج الأسد

مهنياً: حذار الانجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبية حتّى لو شعرت بتحدّيات واستفزازات كبيرة من بعض الزملاء



عاطفياً: لا تتسرّع في إلقاء اللوم على الحبيب واتهامه بما آلت إليه الأمور بينكما، فأنت تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية



صحياً: لا تتعب أعصابك وتنفعل بسبب أمور بسيطة لا تستحق منك ذلك

مهنياً: متطلبات العمل تتزايد بعدما تبوأت منصب المسؤولية، فكن حذراً لتحمّل المزيد



عاطفياً: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة والأحلام الجميلة



صحياً: حذار جداً التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك ونشاطك الكبير

برج الميزان

مهنياً: إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكتسباتك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق، فهذا أفضل



عاطفياً: يدخل كوكب فينوس إلى برج الجوزاء ليتناغم مع جوبيتير في برجك، ما يولد طاقة إيجابية وحالة من الرومانسية ويكسبك جاذبية كبرى



صحياً: لا تترك الإحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، فالتفاؤل سيكون هوالحلّ المناسب لكل الأمور العالقة

مهنياً: ضغوط روتينية في العمل، لكنك تملك القدرة على تسيير دفة الأمور كما تشاء، والتوصل إلى النتائج التي تبغيها



عاطفياً: لا تحمّل الشريك مسؤولية المشاكل بينكما، لأنك تتحمّل الجزء الأكبر منها بسبب إهمالك له والاهتمام بالشأن المهين أكثر من المطلوب



صحياً: لا تهمل صحتك، فهي العنوان الأهم لتتمكن من تحقيق خطواتك بثبات

برج القوس

مهنياً: تجد نفسك في الموقع المناسب، ما يزيدك تألقاً وثباتاً ويرتفع منسوب الاحترام لك من قبل الزملاء



عاطفياً: يخيّم على حياتك مناخ جميل من التفاهم والرومنسية والعذوبة. ترتاح إلى الأجواء وتخطط لمشروع جديد



صحياً: تختار الحل المناسب وسهل التحقيق بغية القضاء على الدهون من دون اللجوء إلى العلاج الطبي

برج الجدي

مهنياً: يعدك هذا اليوم بالمزيد من الأرباح المالية التي تحصل عليها من استثماراتك في أحد المشاريع الناجحة



عاطفياً: دخل فينوس إلى الجوزاء ما يجعل الأجواء رومانسية برفقة الحبيب، فتضعان الخطط الجديدة والمشاريع للمستقبل



صحياً: انتبه إلى طعامك ونشاطاتك الكثيرة، وحاول التوفيق في كل شيء ولا تبالغ في العمل

تبتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً، واسع للتركيز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل



عاطفياً: يدخل كوكب فينوس إلى برج الجوزاء ليبشر بفترة عاطفية مشرقة وبأفراح شخصية قد تقبل عليها طوال الشهر



صحياً: الوزن الثقيل يرخي بثقله على ركبيتك ورجليك ما يسبب لك تعباً كبير

مهنياً: كن أكثر تعقلاً مع الزملاء، وخصوصاً أنّ أي خطوة ناقصة تؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها



عاطفياً: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل



صحياً: ضبط الأعصاب المطلوب منك يمهد السبيل لإراحة نفسك من مشكلات عابرة لكنها مزعجة

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads