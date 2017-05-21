حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الاثنين 22 مايو 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: كل شيء يسير بصورة أصحّ وأفضل في العمل، كما في حياتك الشخصية



عاطفياً: إحذر اليوم من حدوث المشاكل الزوجية، لا تكن منعزلاً وافتح قلبك للحبيب من جديد



صحياً: قد يطرأ أمر ما ينذر وضعك الصحي بالخطر ويبقيك في حال من القلق المستديم

برج الثور

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم التواصل مع مَن فقدت الاتصال بهم أو بزملاء جدد في العمل



عاطفياً: تشعر أنّ الحبيب يفرض عليك أموراً لا تحب أن تنفذها، لكنك تعده بتنفيذها



صحياً: إياك والاستسلام لليأس أمام التناقص البطيء في فقدان الوزن، عليك الصبر قليلاً

مهنياً: أنت مثال المشاغب وتمثل خطراً على استقرار المحيط المهني الذي تعمل فيه وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت



عاطفياً:عليك أن تخرج من أجواء العمل وتعطي المزيد من الوقت للحبيب وتهتم به كما يجب



صحياً: لا تثر أي خلاف وانسحب من أي نزاع قد يوتر أعصابك

مهنياً: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضية مالية أو على عائدات مشتركة وربما يتحدّث عن رحيل أو غياب



عاطفياً: لا تكن متناقضاً في تصرفاتك وأقوالك أمام الحبيب، ولا تقم بأمور تجعله يغضب عليك



صحياً: الإرادة مطلوبة بإلحاح في حالتك وعليك الصبر لتتخلص من مشكلاتك الصحية

برج الأسد

مهنياً: قد تضطر إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات



عاطفياً: لا تحقد، فأنت طيّب القلب، سامح الحبيب إذا اقترف خطأ ما بحقك، وابدأ صفحة جديدة معه



صحياً: لا تدّع أنك مشغول للتهرب من تلبية الدعوة إلى ممارسة المشي يومياً عند الصباح

مهنياً: قد تتحفظ عن التعبير عن مشاعرك لتصحيح بعض الأمور، لكن عليك التعامل مع الواجبات بصبر وبمسؤولية



عاطفياً: تعيش أسراراً في حياتك التي يحيط بها بعض الغموض، وهذا سلاح خطير لمواجهة الشريك



صحياً: أنت صاحب نخوة وعزيمة لا تلين، وهذا ما يتضح جلياً من خلال نشاطك الرياضي المتواصل

برج الميزان

مهنياً: تكون مزاجياً وغير قادر على ضبط انفعالاتك، الا ان الجو يتحدث عن عملية فنية خلاقة، تعود عليك بنتائج إيجابية جداً



عاطفياً: تزول الخلافات تدريجياً، وتصبح قادراً على فرض وجهة نظرك، فتنتصر على بعض المنافسة



صحياً: تجنب قدر المستطاع المأكولات الدسمة مساء، واستعض عنها بتلك الخفيفة والصحية

مهنياً: حاذر التسرع وكن مسيطراً على نفسك، قد ترتكب أخطاء، إنتبه لأوضاعك المهنية



عاطفياً: تعتزم قضاء وقت مع الحبيب في مكان هادئ بعيداً عن ضجة العمل ومشاغل الحياة



صحياً: لا تترك الأمور تتفاقم على الصعيد الصحي، أعرض نفسك على طبيب مختص بالتغذية الصحية

برج القوس

مهنياً: الروتين في العمل هو من الأمور التي تسبب لك انزعاجاً كبيراً، من الأفضل أن تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة



عاطفياً: تجتمع بالشريك وتناقش معه موضوعات متنوعة ومسائل عالقة وتبحثان عن حلول لبعض المشكلات الصغيرة



صحياً: الابتعاد عن ممارسة هواياتك من مشي وسباحة وركض خفيف يسبب لك الإزعاج، عد إلى سابق عهدك

برج الجدي

مهنياً: تواجه شكوكاً في غير محلها، وقد يصعب عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد مواجهة واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية



عاطفياً: تأتي أحداث لتترك انعكاسات جيدة على علاقتك العاطفية وتترسخ الصلات وتتقارب وجهات النظر بينك وبين الشريك



صحياً: خفف من حدّة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بتؤدة، ولن تكون إلا مرتاحاً

مهنياً: توقع اتفاقاً كبيراً، وتخوض مفاوضات في غاية الأهمية وتتلقى جواباً عن طروحات سابقة



عاطفياً: يجب أن تتسلح بالصبر والإيمان والثقة بالنفس لمواجهة بعض المستجدات والذبذبات الصغيرة الآتية من هنا وهناك



صحياً: أنظر إلى محيطك ترَ أن كثيرين انقلبت صحتهم رأساً على عقب وأصبحوا نشطين جراء ممارسة الرياضة يومياً

مهنياً: تعيش توتراً وتأسفاً، وقد تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها



عاطفياً: أدعوك الى تقديم بعض التنازلات في سبيل تهدئة الأوضاع بينك وبين الشريك



صحياً: خفف من رفع الأوزان الثقيلة ولا تكثر من المشي صعوداً