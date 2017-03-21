حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 22 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: تتاح فرص كبيرة أمامك ولكن انتبه من أن تكون مستغلاً من قبل الزملاء



عاطفياً: طموحك يسهل عليك الأمور العاطفية ويفتح امامك مجالات كثيرة لكسب قلب الشريك بسرعة



صحياً: حان الوقت لتبرهن للجميع أنك قادر على العودة إلى ما كنت عليه بالنسبة إلى وزنك

برج الثور

مهنياً: لديك الكثير من اللقاءات التى تتخذ خلالها قرارات حاسمة، في الجو جدل بسبب وجهة نظر جديدة تُطرح عليك



عاطفياً: تزداد قوّتك الساحرة وتكون متلهّفاً جداً للمحبّة ولأن تحبّ. تعاون وتفاعل مع الحبيب



صحياً: لا تبالغ في الضغط على نفسك في أثناء العمل والا وقعت ضحية الإرهاق

مهنياً: تعيش تجربة حساسة ودقيقة، فإذا كان عملك يتطلب منك مجازفة او يضعك أمام أخطار معينة فما عليك إلا الحرص الشديد



عاطفياً: عليك أن تتعامل مع الحبيب بدبلوماسيه أكثر كي تكسب قلبه. لا بأس في تدليله بعض الشيء



صحياً: خفف من التدخين والمشروبات الروحية، ولا تفرط في تناول المأكولات الدسمة

مهنياً: لا تحاول أن تستفز الآخرين، فهذا لن يكون في مصلحتك، بل سيؤدي الى خلق متاعب أنت بغنى عنها



عاطفياً: تعاون مع الحبيب وحاول أن تتخطى مشاكلك معه. لا تفسح في المجال أمام الآخرين للتدخل



صحياً: لا ترفض أي دعوة للسفر إذا كانت تريح أعصابك وتبعدك عن هموم العمل

برج الأسد

مهنياً: الوقت غير ملائم للقيام بمغامرة جديدة، حذار الفوضى والغش، لا توسّع دائرة التحرّك قبل درس المعطيات بدقة



عاطفياً: أنشد الهدوء والسلامة والتناغم مع الشريك. ثابر على ما بدأت به، فهو وحده القادر على تغيير نمط حياتك



صحياً: إياك والتدهور الصحي الذي يصيبك منذ مدة، استشر طبيبك بأسرع وقت



مهنياً: تحفظ قليلاً وحاول أن تصوّب بعض الأعمال بهدوء. كن متفهماً للمحيط وتجنب النزاعات. قد تضع حداً لبعض الذبذبات والخلافات



عاطفياً: تقرّب قدر المستطاع من الشريك، فهذا سيريح الجميع ويمنحك مزيداً من التفاؤل للمستقبل



صحياً: كما عليك واجبات في العمل، عليك أيضاً واجبات تجاه صحتك. اختر المناسب لذلك

برج الميزان

مهنياً: إرادتك قوية وصلبة لتخطي العقبات واختراق الحواجز السابقة، وتُفتح أمامك الطريق واسعة لعلاقات مهنية تجذب الناس إليك



عاطفياً: الرغبة في مصارحة الشريك مهمّة، لكنّها تؤدي إلى كشف الأوراق كلها، فكن مستعداً لذلك



صحياً: أنت صاحب إرادة لا تلين عندما تنوي الإقدام على أمر ما، وهذا ما تبرهنه بالنسبة إلى اتباع حمية صحية

مهنياً: أخبار سارّة وانفراجات مهمّة تطال الوضع المهني في الدرجة الأولى. كما تشهد حياتك الاجتماعية تقدماً وارتياجاً كبيرين. تتحمّس لكل ما هوجديد وجريء



عاطفياً: تشعر بالجاذبية الزائدة وتترك أثراً لدى الجنس الآخر. تتأجج العواطف وتفجر مشاعرك بقوة



صحياً: انتبه لصحتك وسلامتك، واحرص على وصول رسالتك من دون تحوير أو تهميش

برج القوس

مهنياً: قد تتمكن قريباً من توسيع دائرة نشاطك العملي، وهذا ستكون له الكثير من الفوائد على غير صعيد



عاطفياً: تبدو مرتاحاً اليوم وتعرف كيف تتخذ القرار المناسب، وتهدئ من روعك بعض الشيء



صحياً: الاضطراب الذي يلازمك منذ مدة يظهر جلياً من خلال تصرفاتك مع الآخرين

برج الجدي

مهنياً: تحاول أن تحسن من دخلك المادي من خلال القيام بمشاريع جديدة. لا تقم اليوم بأي مجازفات وأنت تدرك أنها لن تكون في مصلحتك



عاطفياً: يسود جوّ من الرومانسية مع الحبيب، ولن تصاب بالخيبة على أثر تصرّف بدر منه



صحياً: تتمتع بصحة وعافية ممتازتين، ولا غرابة بذلك فأنت رياضي من الدرجة الأولى

مهنياً: تتحسن وتيرة عملك وتبدأ ورشة عمل تهدف الى ترميم بعض العلاقات. لكنّك لن تحصل على الفرصة المناسبة للمباشرة بتنفيذ مشروع في الوقت الحاضر



عاطفياً: تنجح علاقتك بالحبيب وتناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة حول مستقبلها.





صحياً: تبادل الأفكار المفيدة للصحة مع الأصدقاء، ولا سيما إذا كانوا أخصائية تغذية

مهنياً: تنهمك بجدول أعمال مكثف وعليك أن تنجز القسم الأكبر منه سريعاً، لكنك قادر على إنجاز المهمة على أكمل وجه



عاطفياً: أجواء ممتازة مع الشريك خلال هذه الفترة، ولعل الصدق يساهم في خلق هذه الأجواء



صحياً: انتعال الكعب العالي بكثرة يسبب آلاماً للظهر، يستحسن الاستعاضة عنه بكعب متوسط الارتفاع