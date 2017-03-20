حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 21 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: مواضيع مالية حساسة وقضية ديون ومستحقات ومشاكل تتعلق بسلفة او رهن، لا تراهن إلاّ على الصلب والأكيد والمتين



عاطفياً: تواجه تغييرات كثيرة، تصرف بذكاء ولا تقع تحت الانفعال والغضب لأن هذا مسيء إليك



صحياً: الموازاة بين العمل والاهتمام بالصحة تبقيك في حالة ممتازة ومريحة

برج الثور

مهيناً: تنتصر لقضاياك وتشعر بحماسة شديدة، وتنتقل إلى مواقع أكثر إيجابية والى يوم واعد جداً



عاطفياً: يساهم الجو الإيجابي في إحلال الطمأنينة بينك وبين الشريك وينقلكما إلى أجواء من الرومانسية



صحياً: إذا أحسست بتراخي عضلاتك فقم ببعض التمارين الخاصة بكمال الأجسام

مهنياً: تعيش تجربة حساسة ودقيقة، فإذا كان عملك يتطلب منك مجازفة او يضعك أمام أخطار معينة فما عليك إلا الحرص الشديد



عاطفياً: عليك أن تتعامل مع الحبيب بدبلوماسيه أكثر كي تكسب قلبه. لا بأس في تدليله بعض الشيء



صحياً: خفف من التدخين والمشروبات الروحية، ولا تفرط في تناول المأكولات الدسمة

مهنياً: لا تستغل الظروف الصعبة لزملاء العمل كي تحقق مآربك. قدر ظروف الآخرين



عاطفياً: حاول أن تخصص المزيد من الوقت للحبيب وامنحه ما يستحقه من حنان وعاطفة



صحياً: لا تكثر من شرب المنبهات مساء، واستعض عنها بمشروبات ساخنة مفيدة

برج الأسد

مهنياً: حذار مغبّة الخلافات والعدائية والكلام الجارح، فهي تهدّد العلاقة المتأرجحة أو الجديدة بالتراجع



عاطفياً: قلق الشريك مبرّر، ولا سيّما أنّ تعاملك معه يدفعه إلى القيام بخطوات مقابلة



صحياً: حاول أن تكون سداً منيعاً في وجه شهيتك المفرطة، وقاومها بالسبل الصحية السليمة

مهنياً: أرفض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعاً بما يعرض عليك، فالعشوائية لن تكون في مصلحتك



عاطفياً: يدعوك الشريك للخروج معاً في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، وربما تقومان بسفر



صحياً: تبذل في العمل جهداً لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي

برج الميزان

مهنياً: حماستك للوقوف إلى جانب الآخرين قد تورّطك في بعض الأخطاء، فتمهّل قبل فوات الأوان، وهذا أفضل



عاطفياً: قد تفكر في مغازلة أو تتفق مع الشريك على تمضية نهاية أسبوع بعيداً عن روتين الحياة العملية



صحياً: لا تتعب أعصابك وتنفعل أمام أمور تافهة لا تستحق سوى أن تمر عليها مرور الكرام

مهنياً: قد يبدو النمط بطيئاً نوعاً ما، ثم تتغيّر الأجواء ويولد مناخاً من التشويق والحركة الكبيرة



عاطفياً: قد تسافر والشريك في ظروف مريحة، لكن عليكما الحذر بشدة، ولازما مكانكما إذا استطعتما



صحياً: تحميك الأدوية من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار

برج القوس

مهنياً: لا تحاول أن تفرض آراءك بالقوة على زملاء العمل واقبل بالمناقشة. لا تشعر بالوقت اليوم بسبب كثرة ضغوط العمل من حولك



عاطفياً: لا تهمل الحبيب على حساب عملك. بل حاول التقرب اليه باستمرار.



صحياً: تجنب النشويات قدر الإمكان، واختر من المأكولات الأقل دسماً ودهنيات

برج الجدي

مهنياً: الصعوبات المادية التي كانت تقلقك في السابق، في طريقها الى الزوال، لكن الأفضل أن تكون حذراً في المستقبل



عاطفياً: حاول ألاّ تتسرّع في قراراتك تجاه الشريك، وخفف من العصبية لئلا تزداد الأمور حدّة بينكما



صحياً: تعامل مع صحتك باهتمام كبير، ولا تهمل كل ما يبقيها سليمة ومعافاة

مهنياً: الأمور أصبحت أكثر تنظيماً من السابق، وهذا يعتبر مكسباً لك ونقطة إضافية تسجل لمصلحتك



عاطفياً: تعجبك رومانسية الشريك، لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات على نحو كامل



صحياً: تناول كوب من الزهورات يومياً يبعد عنك عوارض الزكام ومفيد للمعدة

مهنياً: أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح



عاطفياً: تطورات كثيرة في العلاقة بينك وبينك الشريك وخصوصاً بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً



صحياً: اختيار الأحذية الرياضية الطبية أمر مهم، واستشر أصحاب الاختصاص قبل اختيارها

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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