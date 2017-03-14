حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 15 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: يثير مركور في نفسك الرغبة في الاستثمار والبدء بمشروع جديد أو القيام بعملية شرائية، ما يستدعي نقاشات واسعة وعملية إقناع تستنفد طاقتك



عاطفياً: لا تتوقع أن يجاريك الشريك في افكارك، وخصوصاً إذا لم تقنعه بها أولاً



صحياً: لا تتشبث بآرائك في كل ما يتعلق بالشأن الصحي، الكلمة النهائية لأصحاب الاختصاص

برج الثور

مهنياً: أجواء مهنية رائعة تحمل تحولاً يعجبك كثيراً وتخفف الضغط وتجنّبك الاشتباكات مع أحد الزملاء



عاطفياً: انطلاقة واعدة بانفراجات وحلول وتسويات ويوم غنيّ بالمشاعر اللطيفة والجياشة



صحياً: أسباب شخصية أو مهنية أو غيرها تكون لها تأثيرات إيجابية على وضعك الصحي، هذا من حسن حظط

مهنياً: تشاطر احدهم فكرة جديدة تناقشها باهتمام. تثير الغيرة من حولك، وتدفع بعضهم إلى نصب الشراك لك



عاطفياً: ابحث عن الشريك الحقيقي الذي يساعدك في بناء حياتك كما تريد، ولا ترفض رأيه لأنه قد ينجّيك من قرار صعب



صحياً: لا تتردد في نشر التوعية الصحية بين محيطك، وشجع الآخرين على ممارسة الرياضة

مهنياً: تبرز مسألة مالية تأخذ حجماً كبيراً، وترى أن الحاجة إلى رعاية من الآخرين تسيطر عليك، وقد تعاني صعوبات مهنية



عاطفياً: لا تكن فضولياً وتتدخل في بعض شؤون الحبيب الخاصة. اهتم بشؤونك فقط



صحياً: تكثر العوائق التي تحول دون ممارستك الرياضة. حاول التخلص منها

برج الأسد

مهنياً: تشارك وتستعد للقاءات متنوعة وتضيق ذرعًا بالمهملين أو المتقاعسين، لذلك ستجد نفسك برفقة وجوه وشخصيّات جديدة تتفهمّك وتماشي اندفاعك



عاطفياً: كل ما يدور حولك يدفعك إلى حسم الأمور مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ونتيجته مضمونة



صحياً: تابع نشاطك الرياضي اليومي، وشجع الآخرين للقيام بالمثل واشرح لهم أهمية ذلك

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من المعوقات والمطبّات، والبقاء في حالة مريحة جداً في العمل



عاطفياً: التعامل مع الشريك باستخفاف يرخي بظلاله على العلاقة بينكما، فحاول تدارك الوضع بسرعة قبل تفاقم الأمور



صحياً: نظّم حياتك، خصص للعمل وقتاً، وللرياضة وقتاً، وأنت الرابح في نهاية المطاف

برج الميزان

مهنياً: القمر المكتمل اليوم في برج الأسد يجعلك تشعر بثقة بالنفس ويكون عاملاً أساسياً لتطوير قدراتك في العمل.



عاطفياً: الشريك يثير اهتمامك بقدراته الذهنية، لكن لا تدع ذلك يضعف موقفك تجاهه



صحياً: كل خطوة تقدم عليها على الصعيد الصحي مهمة جداً، واستشر اصحاب الاختصاص

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تحت الضوء ومشهوراً، وتخوض مواجهات مهمّة تعزز موقعك في العمل وتحصل على ما تريد



عاطفياً: تقرّب الشريك منك على نحو مفاجئ يثير إعجاكب، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك



صحياً: لا تتوقف عما بدأت به لتخففيف وزنك، والنتائج في القريب العاجل، فلا تقلق

برج القوس

مهنياً: تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطراً أو يستحق القلق



عاطفياً: لا تضغط على الحبيب وتطلب منه أموراً لا يستطيع تنفيذها. لا تتورط في مشاكل تزعجه



صحياً: اختر التوقيت الذي يناسبك للقيام بأي نشاط رياضي ينعكس إيجاباً على صحتك

برج الجدي

مهنياً: يطرح تصرف أحد الزملاء تجاهك بعض التساؤلات حول إمكاناتك في الإبداع. لذا، عليك إيجاد الأجوبة الملائمة



عاطفياً: فرص التقرّب من الشريك تزداد يوماً بعد يوم، فحاول أن تبذل جهوداً مضاعفة ليزداد التواصل بينكما



صحياً: تمضية ساعات طويلة في النقاشات غير المجدية ترهق أعصابك وتتعب نفسيتك

مهنياً: تركز هذا اليوم على شراكة لك أو علاقة، وتحاول أن توظف أموالك في استثمارات مناسبة كي تحقق الأرباح التي تبتغيها



عاطفياً: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين



صحياً: سعيك المتواصل للحصول على الرشاقة لن يخيب إذا نفذت التعليمات الضرورية

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى مكافأة أو ربح أو جائزة معينة، وتزداد شعبيتك إذا كنت تدافع عن فكرة أو تريد كسب التأييد



عاطفياً: تنتابك مشارع جميلة تجاه الحبيب ولا تشعر أنه غامض وتكون معه أكثر وضوحاً وشفافية



صحياً: لا تتململ من النصائح والإرشادات المفيدة للصحة، نتائجها ستكون إيجابية بعد حين

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