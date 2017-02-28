حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 1 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: تترك انطباعا سيئا مع بعض زملائك بسبب تعاملك بتكبر وأنانية، من جهة أخرى عليك أن تضع المزيد من التركيز في تنفيذ مهام العمل وذلك حتى لا تقع في أي أخطاء



عاطفيًا: عدد من المشاكل في الطريق إليك مع الشريك وذلك بعد أن تصلك عدد من المعلومات التي ستثير التوتر والقلق بالعلاقة



صحياً: الكسل يسيطر عليك، وهو ما يمنعك من ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، عليك أن تكون أكثر حماسة لأخذ خطوة جادة للعودة مجدداً إلى الرياضة



برج الثور

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة، لا تستخف بمسؤولياتك، بل ابتعد عن التسرع والتهور والطيش والعبث بالحسابات



عاطفياً: تتمتع بوضع عاطفي واعد وبظروف إيجابية، وتعيش يوماً مشوقاً وحارّاً جداً تتوقع خلاله مفاجأة سارّة



صحياً: وضعك الصحي المتذبذب بعض الشيء أنت المسؤول عنه، إذا راجعت حساباتك جيداً عرفت السبب



مهنياً: يخلق هذا اليوم فارقاً كبيراً بين الأمس واليوم في الأفضلية، وتبقى الأولوية للمعالجة الأكثر رواجاً



عاطفياً: كل المعطيات تشير إلى قدرة الشريك على تحمّل كل شيء من أجلك، فتبادر إلى التقرب منه أكثر من أي وقت مضى وتقف إلى جانبه في أدق الظروف



صحياً: تقرر السفر مع الشريك إلى إحدى الجزر الجميلة للقيام بمغامرات شيقة



مهنياً: يجب أن تغيّر سلوكك إذا شعرت بالخطر، حذار الحرب المفتوحة إذ قد يكون بانتظارك يوم يثير في نفسك الشكوك



عاطفياً: مشاعر الغيرة تتحرك في قلب الحبيب مما يدخل السرور إلى قلبك وتطمئن إلى حبه لك، لكن عليك معاملته بالمثل ليشعر هو بالاطمئنان أيضاً



صحياً: تمارس نوعاً من الرياضة الخفيفة التي تتطلب إجهاد عضلات القلب كثيراً ومفيدة



برج الأسد

مهنياً: تتميز بسرعة بديهتك وبأفكارك المقنعة وتنجز أعمالاً ناجحة تثير دهشة أرباب العمل



عاطفيا: تستعيد مع الشريك ذكريات الماضي، وتستحضر أسرارًا باتت اليوم مضحكة



صحياً: تشعر بغضب وبتوتر أعصاب يهد من عافيتك وابتعد عن صب غضبك على الآخرين



مهنياً: يسهم أحد الزملاء في تحسين وضعك المادّي، عليك تحضير الشروط المناسبة لطرحها على المعنيين اليوم قبل الغد



عاطفياً: تتوالى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على ترسيخ علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكما



صحياً: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك، حذار ما ينتظرك في الأيام المقبلة فهي قد تحمل الكثير من المفاجآت



برج الميزان

مهنياً: تستعيد ابتداء من اليوم الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة، وتسترد أوراقاً ضائعة وتتوصّل إلى تسوية معينة



عاطفياً: أجواء ممتازة تحيط بك وبالشريك من جميع الجوانب، ما يفتح الطريق أمامكما نحو مستقبل أفضل



صحياً: لا تقصّر في ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على التخلص من البدانة والدهون



مهنياً: تبرز مسألة مالية تتعلق بمستحقات لم تكن على علم بها، ما يجعل طباعك متقلبة وقد تسبب لك المشكلات



عاطفياً: كن دبلوماسياً في التعاطي مع الشريك، وحاوِل أن تستوعب الأمور من دون غضب، ولا تترك للشك مجالاً



صحياً: قد تنقم على وضعك الصحي المتفاقم، لكن باستشارة أصحاب الاختصاص تحل الأمور



برج القوس

مهنياً: تجتاز العقبات وتكون سعيداً بإنجازك وترتفع المعنويات مجدداً، وتبرهن للجميع أنك صاحب موهبة فذة وقدرة كبيرة على الابتكار



عاطفياً: تبدو الأفكار واضحة وتكون قادراًعلى تحقيق ما تريد وترغب في أخذ المبادرة بعد تعب الأيام



صحياً: إذا أردت أن تكون في حالة صحية ممتازة، ما عليك سوى اتباع إرشادات الطبيب المعالج



برج الجدي

مهنياً: تشكو هذا اليوم من ضعف مردودك المالي وتطالب بالزيادة التي تستحقها، لكنك تصطدم بواقع مؤلم يزعجك كثيراً



عاطفياً: طلبات الحبيب ترهقك ولا تعرف كيف تلبّيها، ومع ذلك تراعي مشاعره وتقدر ظروفه



صحياً: تكثر من تناول الخضراوات وتخفف من تناول اللحوم والنشويات، وهذا جيد



مهنياً: تجرب اليوم أشياء جديدة في العمل وتتعلم منها دروساً مفيدة جداً للمستقبل



عاطفياً: الحبيب ينظر إليك بعين الوقار والاحترام فلا تخذله، بل بادله بأفضل ما يكون



صحياً: سواء أكنت مهتماً للرياضة أم لا، فإن لا مهرب لك من ممارستها بعد وصول وضعك الصحي إلى مرحلة تتطلب منك ذلك





مهنياً: تماطل في مشروع أو تعاني مماطلة وتبذل جهوداً مضاعفة بغية المحافظة على موقع أو دفع عمل نحو الإنجاز



عاطفياً: لا تقدم على أي تصرّف قد يسيء إلى الشريك، فهو حسّاس ولا يحتمل التشكيك في نيّاته مع أنها سليمة دائماً



صحياً: أنت إنسان آخر أمام المأكولات الشهية، حاول التخفيف منها للحفاظ على سلامة صحتك