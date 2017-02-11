حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 12 فبراير 2017 مع ماغي فرح

توقعات جاكلين عقيقي

برج الحمل

مهنياً: تتعزّز قدراتك الخلاقة وتنفتح على بعض الآفاق رافضاً التقوقع في محيطك العملي، لا بل الانطلاق نحو خوض مجالات جديدة



عاطفياً: تبتسم لك الأقدار، وتجعلك متزناً وقادراً على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة والشعور بالراحة الكبيرة



صحياً: تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد



برج الثور

مهنياً: إن كنت من محبي المضاربة في البورصة عليك أن تستغل هذه الفرصة لأنك ستحصل على أرباح كثيرة



عاطفياً: التفكير بشأن علاقتك المتوترة بالحبيب لن يجدي كما تعتقد، حاول أن تنزل إلى أرض الواقع وتعتمد على المواجهة للتخلص من ظنونك



صحياً: ابتعد عن المشروبات المنبهة اليوم، فأنت بحاجة إلى التخلص من السهر لفترات طويلة والحصول على ساعات كافية من النوم



مهنياً: أخيراً يمكنك تحقيق خططك الكبيرة، فكل ما تحتاج إليه موجود ويشير إلى النجاح المهني



عاطفياً: أنت تشع ثقة وحماس وتستطيع الحصول على دعم الشريك فلا ترفض المساعدة منه فقد يجعلك أقرب إلى تحقيق أحلامك



صحياً: اليوم يكون من السهل أن تحصل على تشخيص وعلاج مرض مزعج كان إلى حد ما علاجه بعيد المنال منذ فترة طويلة



مهنياً: ارتياح الأجواء في العمل يظهر في تعاطيك مع الزملاء، والمصارحة تعطي ثمارها، وتتحول حياتك المهنية إلى سعادة كبيرة



عاطفياً: الغوص في بعض التفاصيل قد يكون مفيداً، لكنه ليس الهدف المحدّد لعلاقتك المقبلة للوصول إلى الغاية المنشودة



صحياً: تواصل تنفيذ حميتك الغذائية المترافقة مع ممارسة الرياضة بانتظام



برج الأسد

مهنياً: تكون متنوراً في تصرّفاتك وتعاملك خلال هذا اليوم، وتقدم على اتخاذ القرار السليم، وتتمتع بالهدوء والتروي والتفكير بعقلانية



عاطفياً: تتقبل النقاش ولا تفرض آراءك على الحبيب بالقوة، وتكون ليناً في تعاملك معه، وتمارس مبدأ خذ واعط معه لتعرف ماذا يريد بالضبط



صحياً: تقرر مع بعض الأصدقاء الذهاب في رحلة صيد خارج البلد بغية الترفيه وممارسة هوايتك المفضلة



مهنياً: إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكاسبك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق، لأنّ التجارب علمتك كيف تتصرف



عاطفياً: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالباً ما تكون ممراً إلزامياً بغية وضع النقاط على الحروف وإنهاء المشاكل



صحياً: حاول أن تمارس رياضة المشي باستمرار، فهذا يفيد كل أعضاء الجسم



برج الميزان

مهنياً: لا تخش التعبير عن رأيك جهاراً إذا كنت مقتنعاً به، حتى لو كان سيكلفك غالياً، السكوت عما تعتبره حقاً لك لا يجوز في هذه الحالة



عاطفياً: عليك اليوم قبل الغد مصارحة الشريك بما تفكر فيه، الصراحة تعبّد الطريق أمامك نحو خطوات مستقبلية



صحياً: الحساسية التي تصيبك سنوياً في هذه الأيام لن تكون قوية بسبب قوة مناعتك



مهنياً: تواجهك اليوم أفكار جديدة ، وتنجح إذا قابلت المخاطر بشجاعة، يمكنك الاعتماد على دعم زملائك في حال نجاحك



عاطفياً: يجب أن تُظهر بعض الصراحة في علاقتك، الأفكار غير العادية التي تراود شريكك قد تؤدي إلى فتح مسارات جديدة ، كاشفة لجانب جديد تماماً من ذاتك



صحياً: نوّع في لائحة طعامك، ولكن فلتكن مدروسة ومفيدة للصحة



برج القوس

مهنياً: روح الفريق التي تتمتع بها واضحة اليوم لأنك تضع الاحتياجات أولاً، وهذا ما يلاحظه زملاؤك ، إذا استمررت هكذا ، فسوف يعتبرونك القوة الدافعة



عاطفياً: اعتن بالشريك فالآن وقت مناسب لحل النزاعات، قد يكون الاتصال به مفيداً لإيجاد حل جذري لمشكلة مستعصية، فلا مجال للتردد أو التكاسل



صحياً: يجب ان تنتقل الى ممارسة الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيداً ويفيدك على المدى المنظور



برج الجدي

مهنياً: مهما سمعت من انتقادات لا تستسلم، فالشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة



عاطفياً: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها، والسبب يكمن في تعاطيك معه على نحو مستغرب



صحياً: لا تكثر من شرب المنبّهات، فهي تسبب لك آلاما في المعدة وأرقاً وقلة نوم



مهنياً: ابتعد عن كل أشكال التوتر، قد تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أوحزيناً، أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها منتقداً أو محاسباً



عاطفياً: تجد حلولاً مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة



صحياً: لا تتوتر بل حاول أن تمضي فترة من الراحة تبعدك عن التشنجات





مهنياً: تعمل فوراً على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك



عاطفياً: أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقداً أو محاسباً، بل ناقشه في أفكاره التي يريد طرحها عليك



صحياً: الصحة نعمة من الخالق، إنما التفريط فيها نقمة منك وخطأ كبير بحق نفسك

