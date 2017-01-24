حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 24/1/2017.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تبدأ بخطوة تقودك لمستقبل ناجح

يتميز بسرعة البديهة ويحب الشعر وعاطفى، إنه برج الحوت أحد الأبراج المائية، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

تبدأ بداية جيدة فى المشروع الذى تم تأجيله منذ فترة طويلة، وإنها خطوة واحدة فى وضع أساس جيد لمستقبل ناجح، فخذ الأمور بطريقة بسيطة، ولا تتعجل فى أى شىء دون التفكير مرتين، ولا تعتمد على الآخرين للقيام بعملك.

الحوت على الصعيد العاطفى:

نمط حياتك والأوساط الاجتماعية الخاصة بك تتحسن إلى حد كبير فى الوقت الحالى، فى حين أن شريك حياتك قد يجد صعوبة قليلاً فى التكيف مع الظروف المتغيرة، ولكن هذا سيؤدى إلى تعزيز العلاقة الخاصة بك.

الحوت على الصعيد الصحى:

الصحة النفسية هى مصدر قلق كبير لك أكثر من الصحة البدنية، وهذا هو أفضل وقت لاستشارة الطبيب المعالج حتى لا تتطور الأمور، وحتى لا يقودك الإجهاد إلى نوع من الانهيار الذى يجبرك على المساعدة المهنية.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة:

لن تشعر براحة البال فى التعامل مع العوامل غير المعروفة، ولذلك سوف تحاول التمسك بإتباع الطرق المجربة بدلاً من اتباع المنهج التجريبى، كما أن الفرص الجيدة تأتى فى طريقك، فخذ هذا الوقت لاستكمال المشاريع القديمة الخاصة بك.

حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 24-1-2017.. علماء الفلك: وضعك المالى مستقر.. واليوم ستقابل شخصا يتوافق معك فكريا

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجدى لليوم الثلاثاء 24 يناير عددا من التوقعات المهمة على الأصعدة المختلفة، ويقول الخبراء إن وضعك المالى مستقر بشكل ملحوظ، وذلك بعد أن وضعت خطة محكمة من أجل إدارة شئونك المالية.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أن حياتك المهنية مستقرة إلى حد كبير خلال هذه الفترة، سيطلب منك أحد زملائك المساعدة كونك محط ثقة بالنسبة له، ويعلم جيداً أنك ستقدم له الدعم الكامل.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أنك اليوم ستقابل شخصا يتوافق معك فكريا، وهو ما سيدفعك للتواصل معه والتقرب منه بنسبة أكبر.

الصعيد الصحى لمواليد برج الجدى

علماء الفلك يؤكدون أنك ستعانى من عدد من المشكلات الصحية، فعليك أن تتعامل بحذر شديد حتى لا تتفاقم تلك المشكلات، ومن جهة أخرى عليك أن تلتزم بممارسة التمرينات الرياضية بشكل منتظم، وذلك بهدف الحفاظ على جسدك من زيادة الوزن.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك أن وضعك المالى مستقر بشكل ملحوظ، وذلك بعد أن وضعت خطة محكمة من أجل إدارة شئونك المالية.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 24-1-2017.. علماء الفلك: من الضرورى أن تزيل الحواجز بينك وبين الشريك

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم الثلاثاء 24 يناير عددا من التوقعات المهمة على الأصعدة المختلفة، وتسعى لحسم الأمور مع أحد الأصدقاء التى زادت مشاكلكما سوياً خلال الفترة الأخيرة، وعليك أن تكون أكثر حكمة فى تخطى هذه المرحلة حتى لا تخسر الصديق.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أنه ستزداد المضايقات فى حياتك المهنية خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذى سيصيبك بكم كبير من الإحباط، لذا عليك أن تركز فى أداء مهام عملك، ومن جهة أخرى أكد علماء الفلك أن الجانب المادى الخاص بك سيكون غير مستقر خلال الفترة القصيرة المقبلة.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أنه من الضرورى أن تزيل الحواجز بينك وبين الشريك والسماع لوجه نظره ورأيه، وذلك تجنباً للمشاكل والخروج من مرحلة الاضطراب والتوتر.

الصعيد الصحى لمواليد برج الجوزاء

علماء الفلك يؤكدون أنك ستعانى هذه الفترة من آلام الرقبة والعمود الفقرى بشكل متكرر، لذا عليك استشارة طبيب مختص فى ذلك حتى لا تتفاقم مشاكلك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك أنك ستسعى لحسم الأمور مع أحد الأصدقاء، لذا عليك أن تكون أكثر حكمة فى تخطى هذه المرحلة حتى لا تخسر الصديق.

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكلك فى العمل تسبب لك توترا يؤثر على صحتك

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج النارى ذو الشخصية القوية التى تميل دائمًا للاستقلال، وعاطفته مشتعلة طوال الوقت، كما أنه يحب التحدى والانتصار.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

ستعيد اكتشاف الفرح فى عملك والضغط الذى كان يجعلك تشعر بالتعاسة فى العمل يتناقص هذه الأيام، وتمر ببعض المواقف التى تساعدك على أن تتذكر لماذا اخترت هذه المهنة وكم هى تناسبك، واليوم يوم عظيم لإجراء تغييرات فى مكان عملك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى

اليوم ممتلئ بالأفكار الجديدة والحيوية بالنسبة لك ولشريك حياتك، يمكنك أن تخطط معه لأشياء ممتعة أو ترتيب لقاء جماعى مع بعض الأصدقاء، وشريك حياتك يجعلك تستمتع معه بوقتك.

برج الحمل على الصعيد الصحى

يبدو أنك وقعت فى مشاكل معقدة تحطم هدوءك الروحى خلال الفترة الماضية، واليوم قد تتعثر فى بعض الذكريات الأليمة التى تتسبب فى زيادة توترك، وهو ما يؤثر سلبًا على حالتك الصحية وحالتك المزاجية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

هذا هو الوقت المناسب لبذل أفضل ما لديك من جهود فى سبيل ما تؤمن به، وقريبًا جدًا ستجنى مكاسب طائلة من عملك، فقط احرص على تنفيذ أفكارك الإبداعية التى تتطلب الكثير من الاهتمام منك.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن يقظا لعملك

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على الصعيد العاطفى والصحى والمهنى.

برج الدلو على الصعيد المهنى

من الممكن أن تنسى مكتبك مفتوحا بسبب كثرة عملك، وهذا يبيح للآخرين أن يعبثوا بأغراضك، وسيكلفك ذلك حياتك المهنية إذا لم تكن حذراً.

برج الدلو على الصعيد العاطفى

حرر نفسك من الضغوط العاطفية وحاول الاستفادة القصوى منها اليوم، وحاول أن تأخذ إجازة من شريك حياتك لتفكر بهدوء.

برج الدلو على الصعيد الصحى

فى نهاية اليوم قد تعانى من بعض الإجهاد، ولكن مع التمارين الروحية مثل اليوجا والتأمل والمشى يمكنك التغلب على كل العقبات.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يبدو أن اليوم يحتاج منك القليل من التعب، فأنت لا تستطيع أن تترك أى شىء لأحد آخر للاعتماد عليه حتى لو كانت الأعمال تافهة، ولكن اليوم سينتهى ببعض الأخبار العظيمة.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. هذا هو اليوم المثالى لكم

يقدم اليوم السابع أهم التوقعات برج السرطان، الذى يبدأ منذ 22 یونیو إلی 22 يولیو، ويعتبر كوكب القمر هو المتحكم ببرج السرطان، الذى يعطى مواليده صفات التقلّب والرقّة والمزاجية.

برج السرطان على الصعيد المهنى:

اليوم جيد بالنسبة لأولئك الذين يعملون فى مجال الأموال، فسوف تحظى أفكارك بالتقدير اليوم بعدما كنت محبطًا، ومن المرجح أن تشهد تقدمًا كبيرًا فى الحياة المهنية للفنانين والموسيقيين والمخرجين والكتاب والمصورين، بالنسبة لأولئك الذين يعملون فى وظائف أخرى، فهذا هو الوقت المناسب لطرح عدد قليل من الأفكار المبدعة.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

اليوم مثالى بالنسبة لك للخروج بعلاقتك إلى العلن، فهذا سوف يساعد على تطهير علاقتك وبث حياة جديدة، ويتوقع خبراء علم الفلك أنك ستتمتع ببعض رومانسية فى نهاية اليوم.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

يجب أن تأخذ اليوم بشكل بطىء، ومنذ الصباح الباكر يسيطر عليك الشعور بالخمول وانخفاض فى طاقتك، بالإضافة إلى ألم فى الظهر، لذا عليك أن تأخذ الاحتياطات الكافية لتجنب الأنشطة التى تزيد من الألم، فقد حان الوقت للحصول على استراحة من كل شىء.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

يومك مربك بعض الشىء بالنسبة لك، بسبب أوضاع مالية وعاطفية، كما أن عقلك سوف يظل قلق حول بعض المشاكل الكثيرة، ولكن لا جدوى من الإفراط فى التفكير.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انتظر مكاسب مادية تغير حياتك

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى لا يستطيع أن يتعامل مع المحيطين به دون أن يشغل عقله ويفكر فى كل كبيرة وصغيرة، وأحيانًا تكون هذه الصفة حسنة وفى صالحه وفى صالح من يحب، ولكنها أحيانًا أخرى تكون مصدر إزعاج للآخرين.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

بالنسبة للعمل فسيكون فى قمة تألقه طوال الفترات المقبلة، فعلى الرغم من التراجع الذى عانى منه بسبب الضغوط فى العمل الزائدة، إلا أن كفاحه وثمرة عمله وجهده سيحصدها فى تلك الفترة، وسينتظر مكاسب مادية كبيرة ربما تغير من حياته بالكامل. أن شعروا بالاستقرارأ

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

الحب سيشهد بعض المشاكل فى حياته، فعلى الرغم من مقدار التفاهم الكبير الذى يقع بينه وبين شريك حياته، إلا أن المشاكل المادية ستؤرق حياته، وستشعل بعض الأزمات بينه وبين حبيبه.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

برج العذراء قوى لأبعد الحدود لكنه يحمل نفسه أكثر من اللازم وعادة ما يجهد نفسه وعقله وكل قدراته فى العمل أو حتى فى الحياة الشخصية، وهذا ما قد يعرضه لأمراض مثل القولون أو الصداع المزمن.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

انتظر مكاسب مادية كبيرة طوال الفترات المقبلة، فمن الممكن أن تغير من حياتك تماماً.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تواجه مشاكل فى العمل فحاول أن تحتفظ بهدوء أعصابك

نقدم لمولود برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المائى الذى يتمتع مواليده بالشخصية الرصينة التى يمكنها استيعاب الجميع، ورغم هدوء مواليد هذا البرج إلا أنهم ذوو شخصية عصبية سهلة الانفعال وشديدة الغيرة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى:

قد يظهر خلاف فى الرأى اليوم فى المكتب سواء مع زميل لك أو مع رؤسائك فى العمل، وبغض النظر عن سبب الخلاف أو الشخص الذى تختلف معه، حاول أن تحتفظ بهدوئك اليوم وتتجنب كل المواجهات المحتملة وستكون قادرًا على الحد بشكل كبير من تطور المشكلة.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

لديك لقاء رومانسى مع شخص جذاب فحاول أن تحرر نفسك من الحدود العاطفية واستفد بالشكل الأقصى من لقاء اليوم، وإذا كان صاحب هذه الشخصية يريد الابتعاد فلا تكن غيورًا، سيعود حتمًا فى وقت ما فقط اسمح له بأن يأخذ القرار بنفسه.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

اهتمامك بصحتك ولياقتك البدنية يصل إلى الذروة اليوم خاصة حين تنجح فى التواصل مع شخص يشجعك بشدة على الاهتمام بهما، وهذا الحماس المتبادل بينكما يساعدكما كثيرًا على تحسين الصحة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

كنت تخطط لشىء كبير خلال الأيام القليلة الماضية، واليوم ستدرك أن العودة للوراء ليست خيارًا هذه الأيام، وسيكون عليك أن تأخذ الخطوات المقبلة بكل ثقة، وسترى قريبًا أن مهمتك ستزداد صعوبة ولكنها لن تكون مستحيلة.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. صراحتك ستشعل الأزمة مع حبيبك

نقدم لمولود برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى لا يستطيع أن يخفى مشاعره تجاه الآخرين، فإذا فكر فى أمر معين أو خطر على باله فكره تجاه الآخر، تجد أنه سريعًا ما يتفوه بها دون أن يحسبها جيدًا، وهذا ما قد يوقعه فى مشاكل لا حصر لها.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:

الحياة العملية ستكون فى قمة مجدها، فربما يصل إلى بعض المناصب التى طالما حلم بها.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

سيتعرض أبناء هذا البرج إلى مشاكل لا نهاية لها بسبب الصراحة المطلقة التى يتمتع بها، فربما يقوم شريكه ببعض الأفعال التى لا ترضيه، وللأسف لن يستطيع السيطرة على نفسه وسيردد بعض الكلمات الهجومية التى لا تروق له.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

استقرار كبير فى حياته الصحية فلا داعى للخوف بسبب بعض الآلام التى تراوده من حين لآخر فكلها عبارة عن ضغوط نفسية ليس إلا.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

للأسف الضغوط فى العمل ستتسبب فى توتر أبناء هذا البرج لذلك يجب أن يحافظوا على ثباتهم الانفعالى حتى لا يقعوا فى مشاكل هم فى غنى عنها.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 24/1/2017.. لا تستسلم لحالة الإحباط التى يفتعلها البعض

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج الثور على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الحس الفنى العميق فهم ذوو آراء مميزة وخبرة جيدة بمجريات الأمور وحدس قوى نادرًا ما يخيب وانتقادات لاذعة لمن لا يروق لهم.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى:

قد تكون الصعوبات كثيرة هذه الفترة لكن عليك ألا تستسلم لحالة الإحباط التى يحاول البعض افتعالها كى يفقدوك تركيزك فى تنفيذ مشروعاتك التى تعتمد بشكل أساسى على التنفيذ الإبداعى لها.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى:

المشاجرات دائمًا ما تظهر مدى قوة العلاقة وتحمل الطرفين لبعضهما، حاول أن تكون رد فعل فقط فى الفترة الآتية حتى ينتهى غضب الحبيب.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى:

ابحث عن الأزمات النفسية أولًا ثم اطلب العلاج لمشاكلك البدنية، خاصة أن كل ما تمر به مجرد أعراض جانبية لسوء حالتك النفسية.

توقعام علماء الفلك لمواليد برج الثور:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يشعر بعدم استقرار فى حياته على الصعيدين العاطفى والمهنى الأمر الذى يضطره إلى البقاء فى المنزل والعزلة بعيدًا عن الأصدقاء.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 24/1/2017.. يوم متوتر على الصعيدين المهنى والعاطفى

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج القوس على الصعيد المهنى فهم من محبى السفر والمغامرات والاكتشافات، ولديهم قدر عالٍ من الذكاء الفنى ولديهم خبرة جيدة بالأعمال التكنولوجية التى تأخذ قدرً كبيرًا من اهتمامهم.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

لا تتحدث عن أى شكاوى من الزملاء اليوم فالوضع به ما يكفى من التوتر، واكتفى بالابتعاد عن الدخول فى صدامات أو الاستماع إلى الأحاديث الجانبية.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى:

العلاقات الواضحة تروق لك، لكن لا تتوقع أن تصل إلى أهدافك بشكل سريع ربما تكون المراحل الأولية هى الأصعب فى العلاقة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحى:

حالتك الصحية مستقرة لكنك تحتاج إلى تقليل مقدار السكريات التى تتناولها حتى لا تتاثر صحتك على المدى البعيد، وربما تكون المتابعة مع طبيب بين الحين والآخر أفضل لك.

توقعام علماء الفلك لمواليد برج القوس:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يقبل على اتخاذ عدد من القرارات المهمة على الصعيد المهنى، ومن المحتمل أن يتجه إلى السفر للخارج فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 24/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الحظ يبتسم لك من الناحية المادية

اجتماعى من الدرجة الأولى يمتاز بالشجاعة والثقة بالنفس، إنه برج الأسد أحد مواليد الأبراج النارية، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد هذا البرج على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى:

تحقق اليوم نتائج أفضل بكثير سواء فى المنزل أو العمل إذا دخلت فى شراكة، فقد واجهت عقبات غير قابلة للتفسير نتيجة لجهودك الفردية، لذا فإن التعاون والجهد الجماعى فى نهاية المطاف هو النجاح بالنسبة لك فى أى مشروع.

الأسد على الصعيد العاطفى:

اليوم هو المناسب لعيش أجواء رومانسية، كما يمكنك تصور ما تريد وما يبدو عليه الشريك، وهذا سيساعدك على ما يجب عليك من خطوات لتحقيق هدفك.

الأسد على الصعيد الصحى:

عليك الانتباه لصحتك ولا تترك الأمور تسير كما تشاء، كما عليك ترتيب أولوياتك وجعل الصحة أول شىء تهتم به، حتى تتمكن من أداء مهامك بنجاح.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة:

اليوم الحظ يبتسم لك من الناحية المالية فهو وقت مناسب للاستثمار إذا كنت ترغب فى ذلك، كما أن الحب الحقيقى قريب منك للغاية، وحاول أن تكون حذرًا نحو صحتك، فقد تكون عرضة للسعال الأبدى والهجمات الباردة.