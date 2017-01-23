حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الاثنين 23/1/2017.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدى الإثنين 23-1-2017.. علماء الفلك: هذه الفترة حياتك العاطفية مفعمة بالرومانسية مع الشريك

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجدى لليوم الإثنين 23 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أن التزامك بالنوم مبكراً هو أفضل قرار من أجل استعادة نشاطك وحيويتك.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أن حياتك المهنية ستتأثر خلال الفترة المقبلة بسبب عدد من المشاكل التى ستظهر بالمكان، عليك أن تتعامل مع من حولك بحذر شديد وتتعامل مع المشاكل بحكمة.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن هذه الفترة من حياتك العاطفية مفعمة بالرومانسية مع الشريك، واعلم أنه يبحث دائماً عن كل ما يرضيك ويدعمك فى نفس الوقت.

الصعيد الصحى لمواليد برج الجدى

علماء الفلك يؤكدون أن التزامك بالنوم مبكراً هو أفضل قرار من أجل استعادة نشاطك وحيويتك، ومن جهة أخرى ينصحك علماء الفلك بضرورة تدليل نفسك والاهتمام ببشرتك بشكل خاص.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك أنه يوم مثالى من أجل التواصل مع أفراد عائلتك التى انقطع الاتصال بينك وبينهم منذ فترة طويلة.

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 23-1-2017.. علماء الفلك: سيعرض عليك أحد المشروعات التى ستضيف إليك عائدا ماديا جيدا

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء لليوم الإثنين 23 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، سواء المهنية أو العاطفية أو الصحية.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أن حياتك المهنية فى طريقها للوصول لأفضل حال، وعليك أن تقوم بتنفيذ مهام عملك على أكمل وجه، وتبرز مهاراتك فى الجانب القيادى، وهو ما سيضيف لك الكثير خلال هذه الفترة.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن شريكك سيقدم لك دعوة لحضور لإحدى الحفلات، وهى الخطوة التى تدخل التجديد لحياتك العاطفية، ومنع الملل من التسرب لهذه العلاقة.

الصعيد الصحى لمواليد برج الجوزاء

علماء الفلك يؤكدون أن الجانب الصحى يستحق الكثير من الاهتمام خلال هذه الفترة حتى لا تزداد مشاكلك الصحية، ويرجع ذلك للتدخين المستمر وتناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين بكميات كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك أن هناك عددا كبيرا من الأخبار الجيدة فى الطريق إليك، وهى التى تبعث الفرحة والتفاؤل فى نفسك، ومن جهة أخرى سيعرض عليك أحد المشروعات التى ستضيف إليك عائدا ماديا جيدا.

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 23 /1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تهتم قليلا بحياتك العاطفية ولا تنساها من أجل العمل

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج النارى المعروف بعصبيته الشديدة، ولكنه رغم ذلك فإنه حنون للغاية ومحب للآخرين، ويتميز أيضًا بإخلاصه للعمل وعلى الصعيد العاطفى فهو برج معروف بالغيرة الشديدة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

خيبات الأمل التى شهدتها فى الأيام القليلة الماضية تصل إلى نهايتها ويمكنك أن تتنفس أخيرًا الهواء النقى، وتشعر بالتفاؤل والاسترخاء والراحة، ويمكن أن يكلفك رؤساؤك فى العمل بمهمة خاصة نظرًا لثقتهم فى قدرتك على معالجة القضايا بشكل جيد.

برج الحمل على الصعيد العاطفى

فى الأيام القليلة الماضية انشغلت بالقضايا المهنية والعمل وأهملت الأسرة والعلاقة العاطفية، وحان الآن الوقت لتبدأ فى منح هذه الجوانب من الحياة المزيد من الاهتمام وإلا ستواجه مشاكل فى المستقبل.

برج الحمل على الصعيد الصحى

هناك عدد قليل من المفاجآت بانتظارك اليوم على الصعيد الصحى، ولكن لا داعى للقلق ستمر بسلام فقط لو تعاملت مع الأمر بطريقة صحيحة، ولجأت للمختصين للحصول على استشارة طبية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

حاول أن تتحلى بالصبر قدر الإمكان، وأن تضع أهدافك الشخصية جانبًا من أجل الالتزام فى علاقتك الشخصية، وحاول أن تتجنب النزاعات وسوء التفاهم مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجنب ضغوط العمل

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على الصعيد العاطفى والصحى والمهنى.

برج الدلو على الصعيد المهنى

هناك احتمال قوى أن يسود سوء الفهم فى العمل اليوم بينك وبين زملائك، ولكن يجب أن تكون حريصا على عدم انتقادهم، فهم يشعرون بغيرة منك، ويجب أن تعمل بوعى لتجنب هذا الأمر لأنه سيخلق ضغوطاً إضافية لا داعى لها فى مكان عملك بل وربما يؤثر على صحتك.

برج الدلو على الصعيد العاطفى

تراجع علاقتك العاطفية، ولن تصبح من أولياتك اليوم، فأنت تحتاج إلى المزيد من المشاركة فى العلاقات الأسرية الأخرى، لو كنت من الآباء فأطفالك يحتاجون إلى الكثير من وقتك واهتمامك.

برج الدلو على الصعيد الصحى

تتمتع بصحة بدنية جيدة جدا، ولكن الإجهاد الذهنى قد تصاعد فى الآونة الأخيرة، وفى أمسّ الحاجة للبحث عن حل، لذا يجب تغيير بعض طرق العمل، وخلاف ذلك، قد يكون الإجهاد تراكمى، وهو ما يؤثر بشكل كبير على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

صعود وتألق اليوم، حيث تنبأ خبراء الفلك بأن يكون لديك وظيفة مهمة اليوم، تحتاج إلى مساعدة قريب منك، وهذه المساعدة تفتح لك بابا، ولا تقرض المال اليوم فأنت عرضة لأن تخسره إلى الأبد.

حظك اليوم برج السرطان الإثنين 23/1/2017.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك لقاء رومانسى مع شخص جذاب

يقدم "اليوم السابع" أهم التوقعات لمواليد برج السرطان، الذى يبدأ منذ 22 یونیو إلی 22 يولیو، ويذكر أن كوكب القمر هو المتحكم بهذا البرج، الذى يعطى مواليده صفات التقلّب والرقّة والمزاجية.

برج السرطان على الصعيد المهنى

قد يكون هناك اختلاف فى الرأى اليوم فى المكتب، والإجهاد يؤثر على صحتك، لذلك تحتاج إلى الاحتفاظ بهدوئك اليوم، وتجنب كل المواجهات المحتملة، وسوف تكون قادرا على الحد بشكل كبير من مستوى التوتر.

برج السرطان على الصعيد العاطفى

يتوقع علماء الفلك أن يكون لديك لقاء رومانسى مع شخص جذاب اليوم، ولكن يبدو أنه منفعل، فلا بد أن تحرر نفسك من الحدود العاطفية، فإذا كان يتمتع بشخصية تريد الابتعاد فحاول ألا تكون غيورا، وقل لنفسك إنه سوف يعود لك فى وقت ما، بمجرد السماح له بتحقيق قيمته الخاصة.

برج السرطان على الصعيد الصحى

تبحث عن شخص ليكون رفيقك فى ممارسة الرياضة، وأنت تعرف هذا الشخص من قبل، ولكن الآن سوف تكتشف أن هناك اهتماما مشتركا، وسوف يؤدى إلى حماس متبادل.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

تقوم بالتخطيط لشىء كبير خلال الأيام القليلة الماضية، أما اليوم فسوف تبدأ فى إدراكه بالضبط، ولكن عودتك إلى الوراء ليس خياراً جيداً، وستكون لديك خطوات مقبلة يجب أن تأخذها بكل ثقة.

حظك اليوم برج العقرب الإثنين 23 /1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. جرب بعض المغامرات وافصل نفسك عن المشاكل لبعض الوقت

نقدم لمولود برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتمتع بشخصية عاطفية جدًا وديناميكية للغاية، بالإضافة لقوة الملاحظة، إلا أنه غيور ولا يثق بالآخرين حتى أن الأمر قد يصل إلى حد الوسوسة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى

تكرس لعملك أفضل ما لديك من جهود، وكنت دائمًا داعمًا للآخرين وترعى مصلحتهم، ولكنك لا تجد تقديرًا منهم لمساعيك فلا تهتم بذلك وحافظ على شخصيتك الخدومة الداعمة.

برج العقرب على الصعيد العاطفى

علاقتك العاطفية الحالية قد تتطور إلى الزواج، ولكن يجب أن تبذل المزيد من الجهد، وأن تحلل المواقف ما بين السطور وتتجاهل المعلومات الخاطئة التى تصلك عن شريك حياتك، ولا تقبل أى تدخلات من الآخرين دون أن تحللها وتفندها جيدًا.

برج العقرب على الصعيد الصحى

استمرار التوتر فى مكان عملك وحياتك الشخصية يؤثر على صحتك، وكذلك قدرتك على التفكير بوضوح، وأنت بحاجة لأن تدرك أن جذور المشكلة تكمن فى عاداتك الغذائية والصحية المستقرة للغاية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

الحياة بالنسبة لك رتيبة وباهتة منذ فترة طويلة، فحاول أن تضفى بعض الحيوية على حياتك بالقليل من المغامرة، أو الخروج لزيارة مكان مفضل بالنسبة لك، وافصل نفسك عن المشاكل لبعض الوقت.

حظك اليوم برج الميزان الإثنين 32/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تحافظ على ثباتك الانفعالى

نقدم لمولود برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتمتع بصراحة مطلقة قد توقعه فى مشاكل، لكنه راض عن حاله بهذا الشكل، كما أنه يمتلك الكثير من القدرات العقلية التى تجعله مميزاً فى عمله وتعطيه هبة العدل والقدرة على الحكم بين الناس.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

هذا البرج سيتألق الفترة المقبلة لكنه سيكون أكثر توتراً نظراً للضغوط الممارسة عليه، لذا لا داعى للقلق الزائد فكل الأمور ستكون على ما يرام، لأن العصبية المفرطة أو الدخول فى معارك أشياء ستكون مضادة لمصلحتك الشخصية، لذلك يجب أن تحافظ على ثباتك الانفعالى.

برج الميزان على الصعيد العاطفى

بالنسبة للحياة العاطفية فستكون فى قمة تألقها، فشريك الحياة سيقوم بدوره كما يجب أن يكون، والحب سيكون من أهم عوامل النجاح.

برج الميزان على الصعيد الصحى

الحياة الصحية ستكون مستقرة لأبعد الحدود، إلا فى حال الإهمال أو المبالغة فى ممارسة بعض العادات غير الصحية مثل التدخين وغيرها.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

للأسف الضغوط فى العمل ستتسبب فى توتر أبناء هذا البرج، لذلك يجب أن يحافظوا على ثباتهم الانفعالى حتى لا يقعوا فى مشاكل هم فى غنى عنها.

حظك اليوم برج الثور الإثنين 23 /1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. دعم معنوى كبير من زملائك فى العمل

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل.

برج الثور على الصعيد المهنى

جو من الألفة والمودة يسيطر على محيط عملك اليوم، وتجد دعما معنويا كبيرا من قبل زملائك فى عدد من المهام المنوط بتنفيذها، وتنتهى من عدد من الأعمال المعلقة.

على الصعيد العاطفى

تتلقى دعوة لعشاء رومانسى مع الحبيب وتفصح عن كثير من مشاعرك التى حاولت أن تخفيها من قبل، وعليك أن تستفيد من هذه الفرصة وتتجه نحو خطوات جادة فى العلاقة.

برج الثور على الصعيد الصحى

تحتاج إلى هيكلة العادات الصحية الخاصة بك لأن النتيجة ستكون اعتلال الصحة، وسوف يكون من الصعب التعامل مع مشاكلك الصحية المتراكمة.

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يكرس وقته فى قضاء أعمال مهنية، الأمر الذى ينعكس بشكل سلبى على صحته، ويحتاج مولود الثور إلى الاهتمام بأسرته ومشاكلهم فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج القوس الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ابحث عن مهاراتك واستغلها جيدا

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بحبه للأصدقاء والسفر والترحال، فضلا عن خفة ظله التى تجعل الجميع ينجذب له، ويتميز أيضًا بشجاعته فى المواجهات، إلا أنه يخشى التورط فى المسئوليات الكبيرة خاصة على الصعيد العاطفى.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى

لا تبحث عن فرص جديدة فى مجال العقارات، فأنت لا تمتلك القدرة على التسويق والتعامل مع تضاربات هذا المجال، ابحث عن مهاراتك واستغلها فى مكانها الصحيح.

برج القوس على الصعيد العاطفى

ابتعد عن الأصدقاء هذه الفترة حتى لا تتسبب انفعالاتك الدائمة فى الصدامات معهم، ولا تتعامل مع الأشخاص بناءً على وجهة نظرك فقط.

برج القوس على الصعيد الصحى

حساسية الصدر من الأمراض التى تتعارض مع استمرارك فى التدخين حتى الآن، الإقلاع عن هذه العادة أصبح ضروريا بعد التدهور الصحى الذى عانيت منه.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

لا تملك قرارات قاطعة بشأن علاقتك بالحبيب، ولا يمكنك أن تظل فى تلك الحالة من التردد التى تمنعك عن التركيز فى العمل وتسبب لك خسائر مادية.

حظك اليوم برج الأسد ليوم الإثنين 23

/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. التغيير يدب فى حياتك المهنية

ذكى، شجاع، كريم، يتسم بالرومانسية، تلك هى مواصفات برج الأسد أحد الأبراج النارية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد هذا البرج على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم الأسد على الصعيد المهنى

التغيير يدب فى حياتك المهنية فأنت تتطلع إلى الاستمتاع، وقد تحصل على عرض عمل أو إدارة جديدة، وسوف تحب مسئولياتك الجديدة لإثبات نفسك، فتحصل على إعجاب الجميع فى العمل بقدراتك الخاصة.

الأسد على الصعيد العاطفى

شريك حياتك يدعمك فاذهب إليه وشاركه مخاوفك بدلا من الحفاظ على القلق بداخلك، وتتفاعل مع شريك حياتك كثيرا فى الأماكن العامة، وتعبر له عن مشاعرك بسهولة.

الأسد على الصعيد الصحى

تحتاج إلى ممارسة اللياقة البدنية فى الهواء الطلق مثل السباحة واليوجا، ويجب أن تحافظ على تقوية عضلاتك للحفاظ على سلامة الرئة، وتجنب البقاء فى الخارج لفترات طويلة إذا كان الطقس باردًا، وفى هذه الحالة حاول الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أفضل شىء.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

الوقت مناسب لتقديم أفضل ما تبذله من جهود وما تؤمن به، وقريبًا سوف تجنى مكاسب طائلة، والمكافآت تأتى فى وقت قريب وستتجاوز توقعاتك.

حظك اليوم برج الحوت ليوم الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتغلب اليوم على أى عقبة تأتى فى طريقك

عاطفى، صبور، يتميز بسرعة البديهة والخيال، إنه برج الحوت أحد الأبراج المائية، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى لمواليد برج الحوت.

حظك اليوم الحوت على الصعيد المهنى

تحقق شراكة أفضل مع نظرائك فى العمل، كما أنك قد تحصل على جائزة نقدية نتيجة لهذه الشراكة، وستتوالى عليك كلمات الشكر والدعم فى هذه الفترة.

الحوت على الصعيد العاطفى

الذين لا يعيشون فى علاقة عاطفية يتذكرون الحب القديم وأفكار الماضى تحاصرهم، ويعد الانتقال هو السبيل الوحيد للخروج من تلك الحالة.

الحوت على الصعيد الصحى

عانيت فى الفترة الماضية من الأمراض المزمنة ولكن اليوم سوف تكتشف طريقة مرضية للتعامل مع هذه المشكلة، وإذا كنت تتبع حمية صارمة سوف تكون قادراً على التخلص من التذمر المزمن منها.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

تتغلب اليوم على أى عقبة تأتى فى طريقك، وسوف تكون قادراً على إعادة شحن وتأسيس علاقات صحية مع الآخرين قبل نهاية اليوم، ومنح المساواة للجميع يجعلك محبوبا.

حظك اليوم برج العذراء الإثنين 23/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الذكاء سيخرجك من مشاكلك العاطفية

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتمتع بالمزيد من الذكاء والذى يجيد استخدامه فى كل مجالات حياته مثل العمل والحب، وعلى الرغم من أن ذكاءه أحيانا يخونه إلا أنه يعود مرة أخرى وينصفه.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

بعض المشاكل ستواجه هذا البرج بسبب غيرة المحيطين به بفضل تقدمه ونجاحه وتحقيقه لأحلامه، إلا أنه سيتغلب على أى مشاكل قد تواجهه بفضل الحكمة وعدم التهور التى تعد من أهم صفاته.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

الحياة العاطفية أيضا ستمر ببعض المشاكل لكنها ستعود مرة أخرى فى قمة تألقها، لأن رجل أو فتاة العذراء يحكمون عقلهم ولا يدعون الأمر أو الحكم فى يد قلبهم فقط، فبذلك يستطيعون السيطرة على غيرتهم وعلى كل المشاكل التى تواجههم.

برج العذراء على الصعيد الصحى

يجب أن يخضعوا للفحوصات والتحاليل الطبية حتى يستطيعون الوقاية من أى مشاكل صحية قد تواجههم.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

الذكاء سيكون طوق نجاتهم فى معظم المشاكل التى قد تواجههم الآن، سواء كانت عاطفية أو عملية.