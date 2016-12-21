أبراج اليوم الأربعاء 21-12-2016

قدم علماء الفلك توقعات اليوم الأربعاء 21-12-2016 للأبراج على عدد من الأصعدة أبرزها الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وجاءت التوقعات جيدة وتبعث الأمل والبهجة فى نفس الكثيرين.

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 21-12-2016.. علماء الفلك: ستشهد علاقتك بالشريك الكثير من التوتر والاضطراب

قدم علماء الفلك لمواليد برج العذراء لليوم الأربعاء 21 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، حيث أكدوا أنك قد يشعرك بالكثير من الاحباط خلال هذه الفترة فى العمل ، اما الشق العاطفى سوف تشهد علاقتك بالشريك الكثير من التوتر والاضطراب .

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى قد يشعرك بالكثير من الاحباط خلال هذه الفترة بسبب الطاقة السلبية التى تحيطك و تكليفك بالكثير من المهام التى سببت لك الاجهاد الشديد خلال الفترة الماضية فالعمل الشاق يجعلك دائما تتعامل بانفعال شديد وواضح.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك ان هذه الفترة ستشهد علاقتك بالشريك الكثير من التوتر والاضطراب ، فلا تتردد من اخذ بعض القرارات الحاسمة و ذلك بعد أن تفكر جيدا فى الامور .

الصعيد الصحى لمواليد برج العذراء

علماء الفلك يؤكدون انك قد تحتاج إلى تغيير كامل فى النمط الغذائى الخاص بك اليوم ، فتجنب تماما تناول الحلويات بكميات كبيرة ونشويات.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

يتوقع علماء الفلك ان هناك عدد من المفاجآت فى الطريق لك اليوم، ولكن لا داعى للقلق، من جهة اخرى عليك ان تكون اكثر تواصلا مع افراد عائلتك .

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 21-12-2016.. علماء الفلك: من الأفضل تجنب المواجهات فى العمل اليوم

قدم علماء الفلك لمواليد برج العقرب لليوم الأربعاء 21 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، حيث أكدوا أن التجربة هى أفضل معلم بالنسبة لك فلا تتجاهل دروس الماضى .

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى الاجواء فى العمل متقلبة لحد كبير هذه الفترة فالاهتمام بتنفيذ المهام أمر ضرورى ، و من الأفضل تجنب المواجهات فى العمل اليوم.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك ان يوم مثالى لتنقية الأجواء وحل جميع المشاكل التى ظهرت مؤخرا بينك وبين الشريك ، من جهة اخرى من الممكن ان تستفيد بجرعة الرومانسية التى قد تفيد الاجواء و جعلها اكثر هدوءا و استقرارا.

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

علماء الفلك يؤكدون ان تجاهلك للمشاكل الصحية الصغيرة قد يتسبب فى تفاقم المشاكل وجعلها تؤثر بشكل كبير على صحتك .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك ان التجربة هى أفضل معلم بالنسبة لك ، فلا تتجاهل دروس الماضى وتنقذ نفسك من آلام يمكن أن تتسبب لك فى المستقبل ، من جهة اخرى سيساعدك بعض المقربين من أجل الوصول للطريق الصحيح فاستعين بارائهم .

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 21-12-2016.. علماء الفلك: من الضرورى ان تحافظ على خصوصيتك

قدم علماء الفلك لمواليد برج الميزان لليوم الأربعاء 21 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، بالصعيد العاطفى شريك حياتك بهذه الفترة تحت ضغط كبير و بالضرورة ان تدعمه بطرق عديدة .

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى العمل يؤكد العلماء ان التركيز هو أفضل حل اليوم فأنت لست بحاجه إلى اللجوء لأتباع احدى الخطط من أجل إنجاز المهمة التى كلفت بها .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك ان شريك حياتك بهذه الفترة تحت ضغط كبير و بالضرورة ان تقوم بدعمه و اظهار مدى التعاطف معه والتفهم لمشاكلة .

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدوا انك هذه الفترة فى حاجة لتدليل نفسك فلا تتردد من اللجوء للاسترخاء والتوجه للـ SPA من اجل الوصول لأقصى حد من الراحة وتحسن الحالة المزاجية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك انه من الضرورى ان تحافظ على خصوصيتك و لا تجعل الآخرين يتدخلون فى حياتك الشخصية والمشاركة فى أدق تفاصيلها، وأعلم انك الوحيد القادر على رسم طريقك للمستقبل .

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 21/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اليوم مناسب للبدايات الجديدة

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج المعروف برومانسيته الشديدة والجاذبية بالإضافة إلى الذكاء الاجتماعى وخفة الظل على الرغم من تخوفه من الالتزامات.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

الاحتكاك بالأخرين يجعلك أكثر قابلية للتطور المهنى فحاول أن تكون منفتحا على تجارب الآخرين وأن تتعلم منهم ولا تتخوف من فقدان هويتك فى هذا الموقف ففى النهاية ستكتسب ما تحتاجه من مهارات دون أن تفقد شخصيتك المميزة فى العمل.

برج القوس على الصعيد العاطفي:

اليوم قد تحتاج إلى تعديل موقفك من شريك حياتك وقد يأتى هذا تحت ضغط من ظروف معينة أو حتى من مشاعرك الشخصية، وحاول أن تفهم وتستوعب شريكك قدر الإمكان.

برج القوس على الصعيد الصحي:

عملت فى الآونة الأخيرة كثيرا على الاهتمام بصحتك ولياقتك البدنية ولكن اهتمامك هذا بدأ يخبو ويقل لذلك أنت بحاجة للانخراط فى أنشطة جماعية مع آخرين يحمسونك على أن تبذل أقصى جهدك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

اليوم مناسب جدًا لبدء أى شيء جديد، سواء كان مشروعًا فى العمل أو تغيير وظيفتك باكملها ومجال عملك أو حتى علاقة حب جديدة حتى لو بدت لك الخطوة محفوفة بالمخاطر فخذ فرصة ومن المرجح أن تنجح

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 21/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تجنب أى نقاش مع شريك حياتك

نقدم لمولود برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج صاحب الشخصية القوية التى يصعب جدًا ان تتهاون فى اى شيء وهو شخص محب للآخرين ويتمتع بذكاء اجتماعى كبير.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني:

اليوم هو الأنسب للمغامرة والمجازفة فإذا كنت تعمل فى مجال الاستثمار فى الأسهم او أى مجال عمل ينطوى على المجازفة والحظ يمكن أن تكون محظوظًا للغاية اليوم وتحقق نجاحًا كبيرًا فى عملك هذا.

برج الجدى على الصعيد العاطفي:

حاول أن تبتعد قدر الإمكان عن شريك حياتك هذا اليوم وإن لم يكن من مفر لأن تلتقيا تجنب ان تدخل معه فى أية نقاشات فحركة الكواكب تجعل العلاقة بينكما محفوفة بالازعاج والخطر ويمكن ان يتحول أى خلاف صغير لمشكلة كبيرة.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

حالتك الصحية تتدهور باستمرار بسبب أسلوب حياتك غير الصحى، وخاصة إهمالك فى النوم، فمن المهم أن تدرك أن النوم لا يقل أهمية عن النظام الغذائى المتوازن وممارسة الرياضة المناسبة لصحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

لديك الكثير من الثقة فى نفسك اليوم ولكن يجب ألا تكون مفرطًا فى الثقة وألا تحاول فرض وجهات نظرك على الآخرين لأن هذا سيؤدى إلى نتائج عكسية جدًا وتحتاج للتصرف بطريقة جيدة دون الإساءة للآخرين.

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 21/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. توقف عن التبذير وضع حدًا لنفقاتك

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

الأوقات الصعبة على الصعيد المهنى قد ولت، ونجحت فى إدارة العقبات التى واجهتها، ومن المهم أن تحافظ على هدوء أعصابك فى مواجهة المشاكل العصيبة التى عانيتها، ويمكنك الآن البدء فى الاسترخاء والتخلص من الضغط الذى عانيته فى الأيام الماضية، ومن المتوقع أيضًا أن تحقق مكاسب مالية كبيرة.

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

هناك مؤشر قوى على تدخل طرف ثالث فى العلاقة العاطفية التى تعيشها الأن فأنت أو شريكك ، أحدكما ينجذب لشخص من الماضى مما يتسبب فى إفساد علاقتكما العاطفية، أو ربما يكون التدخل فى شكل نصائح غير صائبة من الأصدقاء المقربين أو الآباء.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

المشاركة فى مجموعة من الأصدقاء من أجل تبادل الأفكار بشأن لياقتكم البدنية وحالتكم الصحية ستكون فكرة رائعة تمنحكم ما يكفى من الحماس ومن المتوقع أن تصيبك أمراض خفيفة فحاول أن تلجأ للحلول الطبيعية لمواجهة هذه الأعراض البسيطة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

الحظ يبتسم لك على الصعيد المالى ولكن من المهم أن تنتبهإلى نفقاتك وأن تضغط الفرامل فى ما يتعلق بهذا الموضوع وتحد من التبذير وتعيد النظر فى سلوكك الإنفاقي.

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 21-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز مواليده بالحدس القوى لدرجة ملفتة وتقديس الصداقة وتقديم الدفعة الإيجابية للأصدقاء، ويعيبه أنه يتمسك برأيه فى النقاشات بشدة حتى لو شعر أنه على خطأ ونادرا ما يعترف بخطأه.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

أوضاعك فى العمل مستقرة إلى حد كبير، عليك أن تراعى كافة التغيرات التى حدثت لك مؤخرًا، كذلك عليك أن تهتم أكثر بالتفاصيل التى من شأنها أن تجعلك تحصل على ترقية.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

الحبيب يحتاج إلىيك كثيرًا، كن إلى جواره فى الفترة المقبلة، لأنه يحتاج إليك كثيرًا وكذلك إلى دعمك، كما أنه من المفترض أن تمر بأزمة مع الشريك ولكن حاول أن تتجاوزها.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

أوضاعك الصحية ليست على ما يرام بسبب الضغوط النفسية والعصبية التى تعرضت لها مؤخرًا فى العمل، عليك أن تكون أكثر هدوء، حتى لا تخسر صحتك أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يتوقع لك علماء الفلك اليوم أنباءً طيبة من المؤكد أنها تجلب لك الابتسامة وربما حتى تبكى من شدة الفرح ومن المتوقع أن تكون ذات صلة بالأهل وألأصدقاء ولكن فى خضم هذه السعادة لا تنس الالتفات لصحتك.

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 21/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

برج الحوت على الصعيد المهني:

عليك أن تكون أكثر مهنية فى التعامل مع المشكلات التى تمر بها خلال الفترة الأخيرة، كما أنه من المفترض أن تحصل على ترقية فى العمل نظرًا للجهد الذى بذلته مؤخرًا.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تحاول أن تهتم بحياتك العاطفية ولكن جميع المحاولات تبوء بالفشل، ربما اندماجك الزائد فى العمل كان سببًا فى شعورك بالضغط النفسى الذى أنعكس على حياتك العاطفية.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

على الرغم من أن حالتك الصحية أكثر استقرارًا من الفترة الماضية، إلا أنك كنت مهمل كثيرً، خصوصًا أنك تبقى لساعات متأخرة فى العمل، وهو ما أثر عليك سلبًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التغيرات على كافة المستويات، ومن المتوقع أن تتخذ قرار سيغير شكل حياتك المهنية.

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 21/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لك توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالمزاجية، كذلك يتمتعون بروح المرح التى تجعلهم محببين لدى الجميع

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

الحبيب قد يشعر بالخوف اتجاه العلاقة، خصوصًا أنها تأثرت كثيرًا فى الفترة الأخيرة، ربما عليك أن تعيد ترتيب أوراقك وتستمع أكثر إلى نصائح المحيطين بك حتى تحقق ما تريد من أحلام.

برج السرطان على الصعيد المهنى..

أوضاعك المهنية ليست سيئة ولكنك مازلت تحتاج إلى بعض الدعم الذى من شأنه أن يجعل أوضاعك جميعها فى أفضل وضع، كما أنه من المتوقع أن تسافر إلى بلد عربى.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

حياتك الصحية هى الأفضل على الإطلاق، ربما عليك أن تهتم أكثر بصحتك وتعود إلى المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، وكذلك الاستماع إلى نصائح الأطباء حتى تحمى أوضاعك الصحية.

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، ولكن حاول أن تستمع بها، وتقضى مع عائلتك أطول وقت كما كنت تفعل فى الماضى.

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 21/12/2016.. تغيير جذرى فى قائمة أصدقائك ومعارفك

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج الجوزاء على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الأمزجة المتقلبة فهم ذو الذكاء الفنى ولديهم خبرة جيدة بالأعمال الثقافية والحرفية و حدس قوى نادراً ما يخيب ونفور من كل شىء له علاقة بالروتين والقيود.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

سوء ظنك فى الكثيرين يشجعهم على اللعب بأفكارك بشكل أكبر، مشكلتك الأساسية فى التعامل مع الآخرين ناتجة عن عدم الثقة بالنفس بشكل كافى، وعليك أن تعيد تقييم علاقاتك فى الفترة القادمة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

لا تبحث عن نصف حبيب أو نصف علاقة، فأنت بداخلك تناقض يكفيك لذبذبة المشاعر بشكل دائم، فلا تعقد امورك العاطفية بعلاقات لن تكتمل.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

تغير حالة الطقس تزيد من فرصة ظهور أعراض نقص المناعة، الاستعداد بتناول الأطعمة الغذائية سيجنبك كثيراً من الوعكات الصحية المفاجئة.

توقعام علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يتصرف بشكل غير متوقع بعد تأكده من سقوط الأقنعة عن عدد من الشخصيات المقربة له، وإعادة هيكلة قائمة أصدقائه.

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 21/12/2016..تعود إلى قصة حبك القديمة

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج الثور على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الحس الفنى العميق فهم ذو آراء مميزة وخبرة جيدة بمجريات الأمور و حدس قوى نادراً ما يخيب وانتقادات لاذعة لمن لا يروق لهم.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى:

حظ غير موفق اليوم فى المشروعات الاستثمارية، أنت لا تجيد العمل فى حالة مزاجية سيئة، حاول أن تخرج اليوم بأقل خسائر ممكنة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى:

لقاء بشخص عزيز على قلبك يأخذك إلى قصة حب قديمة، ربما تكون هذه فرصة جديدة لإعادة تصحيح خطأك وعليك أن تفكر بشكل دقيق وسريع فيما يجب أن تفعل.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى:

ممارسة التمارين التى تقوى التركيز الذهنى مثل اليوجا ستساعدك كثيراً فى تحسى حالتك المزاجية التى تأثرت فى الأيام السابقة بضغوط العمل ومشاكله.

توقعام علماء الفلك لمواليد برج الثور:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أنيتمرد على عدد من الأوضاع التى أصبحت تمثل عبء كبير عليه، ليعود بعدها إلى طبيعته وريادته المهنية.

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 21/12/2016.. نجاح على المستوى المهنى ومفاجئات مالية كبيرة

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج الحمل على الصعيد المهنى فهم من محبى السفر والمغامرات والاكتشافات، ولديهم قدر عالى من الذكاء الفنى ولديهم خبرة جيدة بالأعمال التكنولوجية التى تأخذ قدراَ كبيراً من اهتمامهم.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى:

اليوم مناسب للانتهاء من أعمالك الأدبية التى أقدمت عليها منذ فترة، ومكالمة من شخص غريب تفتح أمامك أفق جديدة من التفكير.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى:

العلاقات الوسطية هى التى تروق لك، لكن عليك ان تحدد موافقك بشكل تام أمام بعض الأشخاص، فلن تسير الأمور كلها بشكل وسطى كما ترغب.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى:

نجاحك على الصعيدين المهنى والعاطفى يؤثرون بشكل جيد على حالتك النفسية، لكن عليك ان تهتم بحالتك الغذائية واختيار الأصناف الغنية بالأوميجا3 حتى تزيد من مناعتك وقوة تركيزك فى العمل.

توقعام علماء الفلك لمواليد برج الحمل:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش يومجاد فى حياته، ياخذ عدة قرارات لكن سريعاً ما تجبره الظروف على التارجع عنها ومفجآت كثيرة فى الفترة القادمة.