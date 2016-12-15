حظك اليوم برج العقرب الخميس 15/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تشعر بالثقة وتحقق النجاح بسبب ذلك

نقدم لمولود برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يعرف أصحابه بأنهم أشخاص لا يمكن الاستهانة بهم، حيث يتمتعون بشخصية مستقلة وذكاء شديد ولديهم قدرة كبيرة على الكتمان.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى:

من المحتمل أن تحصل على عرض عمل جيد للغاية اليوم، لكن فى مجال مختلف تمامًا وستضطر لإجراء الكثير من المقارنات لاتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالعمل وهذا لن يكون سهلاً ومن الأفضل ألا تغير مجال عملك تمامًا وتحتاج لأن تأخذ المشورة من أفراد أسرتك أو شريك حياتك بخصوص أى وظيفة.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

تواجه الكثير من المعاناة بسبب الحنين للماضى لقصة سبق وانتهت واتخذت قرارًا حاسمًا بشأنها فحاول ألا تقضى الكثير من الوقت وحيدًا كى لا تفكر كثيرًا فى هذا الموضوع وتتخاذل فى قرارك.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

أنت شخص هادئ بشكل عام رغم كل التوتر الذى يعصف بك وكل ذلك الزحام فى داخلك بالتالى جسدك يحاول أن يعبر بطريقة غير مباشرة عن هذا من خلال مشاكل صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

انت تشعر بثقة وسعادة شديدة وهذا ينعكس على لغة جسدك ومواقفك ما يجعلك تترك انطباعًا جيدًا عند الناس وعلى صعيد العمل ستكون اجتماعات العمل المهمة مثمرة وستذهب فى اتجاه إيجابى اليوم.