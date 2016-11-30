حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 1 ديسمبر 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: نتائج إيجابية جداً بعد الذي قدّمته لتطوير منهج عملك، وتوقع تأخر بعض التحويلات المطلوبة

عاطفياً: تغزّلك المفرط بالشريك يثير دهشته وإعجابه بك، وقد تقومان برحلة تجددان خلالها شهر العسل

صحياً: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي يومياً

برج الثور

مهنياً: محاولات متتالية للحد من اندفاعك في مجالك المهني، لكنّ ذلك لن يؤثر في معنوياتك العالية جداً

عاطفياً: لا تحاول الاحتكاك بالشريك لأن أعصابة تعبة بعض الشيء، وقد يفاجئك بردّة فعل تنفرك منه

صحياً: تستمتع بأوقاتك الجميلة مع بعض الأصدقاء وتستغلها للترفيه عن نفسك قدر الإمكان

برج الجوزاء

مهنياً: يبتسم لك الحظ وقد يعني نجاحاً، لذا من الأفضل أن تبحث عن الأنسب لتفادي الوقوع في الخطأ

عاطفياً: كثرة الاندفاع قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، فتريث وفكّر ملياً قبل القيام بأي خطوة

صحياً: إذا شعرت بألم في عنقك أو ذراعيك، فاقصد طبيبك بأسرع ما يمكن

برج السرطان

مهنياً: قد ترغب في تقديم خدماتك وتنوب بملء إرادتك عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة وصعبة

عاطفياً: قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة مع الشريك، وقد تفرض عليك الظروف بعض الخضوع

صحياً: حاول النهوض باكراً وقم بساعة مشي مع الأصدقاء قبل التوجه إلى العمل

برج الأسد

مهنياً: تنتظر ربما جواباً فيأتيك ولن تصطدم بمعاكسة ما واحتجاج او استمهال يربكك، وكن منتبهاً لأدق التفاصيل

عاطفياً: مكاسب مهمّة تساعدك في تخطّي أزماتك العاطفية، وهذا يكون درساً لك لتحديد خطواتك المستقبلية

صحياً: تجنب القيام بأعمال مرهقة ساعات طويلة، وخصوصاً أن الجميع حولك لمساعدتك

برج العذراء

مهنياً: يوم صعب وأجواء متوترة قد تحمل خلافًا أو عقبة كبيرة تهدّد الاستقرار العام بعض الشيء ثم تعود الأمور إلى سابق عهدها

عاطفياً: مشكلات بسيطة تعيق تطوّر العلاقة بالشريك، لكنّ الحلول سهلة وبسيطة

صحياً: إصابة أحد أفراد الأسرة بوعكة صحية بسيطة تقلقك وترهق أعصابك بعض الوقت لكنه سرعان ما يتعافى

برج الميزان

مهنياً: تظهر للآخرين أنّ الاعتماد عليك كان في محله، ونتائج أعمالك تثمر قريباً نجاحاً وتقدماً على الصعد كافة

عاطفياً: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين

صحياً: عليك بمتابعة أحد البرامج الرياضية، فأنت تحتاج إلى ذلك لتفصل نفسك عن الإرهاق الذهني

برج العقرب

مهنياً: عدم التدخل في خصوصيات الآخرين، من شأنه أن يمنحك مساحة أكبر للتعبير عن قدراتك الذاتية

عاطفياً: إذا كنت مجبراً على مصارحة الشريك، فلا تتردّد ولا سيما إذا كان الأمر يساهم في توضيح الأمور العالقة

صحياً: ترفض اليوم الانصياع لنصائح الطبيب، لكنك سرعان ما تعود إلى تنفيذها خوفاً على صحتك

برج القوس

مهنياً: قدّم خدمة إلى من يطلبها منك ولا تتهرب، فقد ترتد عليك إيجاباً في ما بعد، وتتحقق أحلامك بالسرعة التي تتوخاها

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر صبراً في التعامل مع الشريك، فالعصبية غير مبرّرة وهي تضعك في مواجهة غير مجدية معه

صحياً: لا تكثر من تناول الفيتامينات من دون استشارة الطبيب، فلهذا الأمر مضاعفات سلبية

برج الجدي

مهنياً: تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك، على أن تتمكّن من استثمارها لاحقاً في مسيرتك

عاطفياً: سعادة كبيرة إلى جانب الشريك، على الرغم من بعض الغيوم التي تلوح في أفق العلاقة بينكما، لكنّها بسيطة وعابرة

صحياً: قد تصاب بتقلصات في المعدة، سببها التعصيب والإرهاق، استشر طبيبك

برج الدلو

مهنياً: تشعر بأنّ النمط يتسارع وأن المشكلات السابقة بدأت تجد حلحلة لها، كذلك قد تسوّى بعض المشكلات المالية

عاطفياً: غيوم عابرة لن تؤثر في العلاقة بالشريك، ويلي ذلك سعادة غير مسبوقة تعيد إليكما البسمة المفقودة

صحياً: قد تواجه وعكة صحية تتعلق بآلام المفاصل والظهر والتهابات الحنجرة والأنف

برج الحوت

مهنياً: الخوف قد يكون في معظم الأحيان مجرّد وهم، وذلك يدفعك حتماً إلى التردد، فحاول أن تتخطى ذلك ببعض الصبر والإيمان

عاطفياً: تجمعك المصادفات بشريك قديم، وهذا قد يعود بك بالذاكرة إلى الماضي وتفرح كثيراً

صحياً: إنتبه إلى الغشاوة التي تنتابك بين حين وآخر، وعليك زيارة طبيب العيون لمعرفة سببها

ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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