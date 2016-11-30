توقعات اليوم الأربعاء 30-11-2016 للأبراج

قدم علماء الفلك اليوم الأربعاء 30 نوفمبر عددا كبيرا من التوقعات الخاصة بشتى المجالات، والتى تدعو أغلبها للتفاؤل، ونشر الطاقة الإيجابية بشكل ملحوظ .

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 30-11-2016.. يتوقع علماء الفلك أن تكون واثقا ومتفائلا بشأن المستقبل المهنى.. واهتم بإعطاء المزيد من الاهتمام للمقربين لك

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجدى لليوم الاربعاء 30 نوفمبر عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، فأكد العلماء أن عليك أن تكون واثقا ومتفائلا بشأن المستقبل المهنى، اما الجانب العاطفى أن عليك تجنب تعدد العلاقات.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى كن واثقا ومتفائلا بشأن المستقبل المهنى ، فشخصيتك الساعية دائما لتحمل المسئولية تجعلك تأخذ خطوات طويلة فى حياتك العملية .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن عليك تجنب تعدد العلاقات بحجه سعيك لأختيار الأفضل من بينهم ، فبمجرد ان تصل للقرار الصحيح ستتغير حياتك تماما وتشعر بالراحة.

الصعيد الصحى لمواليد برج الجدى

أكد علماء ان عليك ان تتذكر علاج مظهرك الوحيد هو ممارسة الرياضة بانتظام .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك ان هذه الفترة ان مؤهل لجنى ثمار مجهودك الذى بذلته مؤخرا ، من جهة اخرى هذه الفترة مناسبة جدا من اجل تحسين علاقتك بمن حولك ، و تعطى المزيد من الاهتمام للمقربين لك.

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 30-11-2016.. يتوقع علماء الفلك أنك تسعى لاستعادة ثقة شريك حياتك

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحمل لليوم الاربعاء 30 نوفمبر عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، الشق الصحى أكد العلماء أنتجاهلك للأعراض البسيطة الآن قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل ، وعن الجانب العاطفى فأنت تسعى لاستعادة ثقة شريك حياتك.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الصعيد المهنى أن تعمل فى مناخ جيد وهو ما يجعلك تعمل باجتهاد وتقضى ساعات طويلة فى العمل ، قد يسيطر اليوم عليك الشعور بالإحباط لكن بالضرورة ان تتصدى له وبقوة .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج انك تأمل فى هذه المرحلة ان تستعيد ثقة شريك حياتك وخاصة بعد وصول علاقتكما لمرحلة متطورة من التوتر و الاضطراب .

الصعيد الصحى لمواليد برج الحمل

الصعيد الصحى تحتاج منك للاهتمام ، فتجاهلك للأعراض البسيطة الآن قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل، و أعلم لجوئك للعلاجات المنزلية كانت مناسبة لك حتى الآن .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك انه اليوم المثالى من أجل توضيح رؤيتك ووجه نظرك لمن حولك ، و ذلك لتصحيح عدد من الاوضاع الخاطئة.

من جهه اخرى سوف تكون قادر على تقديم الحلول المبتكرة والسريعة لبعض المشاكل الرئيسية فى مكان عملك أو لأحد أصدقائك.

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد العملى والصحى والفنى.. انتظر ترقية فى الطريق

نقدم خدمة حظك اليوم لمواليد برج الحمل يوم 30 نوفمبر على المستوى المهنى والصحى والفنى، فأبناء هذا البرج يتسمون بالجدية المطلقة وعدم القدرة على اظهار مشاعرهم هذا الأمر الذى يجعلهم غير مستقرين عاطفياً خاصة فى المرحلة القادمة.

على الصعيد المهنى..

سيشهد الجانب العملى فى حياة ابناء هذا البرج طفرة كبيرة فى حياتهم، فعلى الرغم من بعض المشاكل والعراقيل التى واجهتهم طوال الفترات السابقة، إلا أنهم سيعودوا ويستعيدوا توازنهم مرة أخرى وسيحققون ما رغبوا فى تحقيقه طوال حياتهم، وسيكون نتيجة ذلك ترقية قادمة فى الطريقة.

على الصعيد العاطفى..

بالنسبة للحياة العاطفية فسترتفع ثقتهم بنفسهم وثقتهم بشركاء حياتهم وبعد مشاكل طويلة تعرضوا لها بسبب أمور مادية بحتة ستكون هذه الأيام هى نهاية المشاكل بينهم.

على الصعيد الصحى..

بالنسبة لحالتهم الصحية فلا داعى للإهمال وعدم الاستماع لبعض المشاكل الصحية التى تواجههم، لأن الاهمال سيكون له نتائج غير إيجابية على الاطلاق، لكن لا داعى للخوف فابناء هذا البرج سيتمتعون بصحة جيدة إنما الحرص واجب.

توقعات علماء الفلك..

هذا البرج سيشهد طفرة كبيرة فى حياته بشكل عام طوال الفترات القادمة وسيحقق الكثير من النجاحات على مستوى العمل والحب وحتى الصحة وعلى كافة باقية المستويات الأخرى.

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحتاج لتغيير أسلوبك فى التعامل مع زملاء العمل

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يتميز بالذكاء الفطرى وحب المغامرة والفضول نحو معرفة أشياء جديدة، ولكن من أبرز عيوبه أنه سريع الانسياق وراء رغباته ويتسرع أيضًا فى اتخاذ قراراته وتنفيذها.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

قد تحتاج إلى تغيير طريقتك فى التعامل مع الآخرين فى العمل اليوم، ومن الأفضل أن تتخلى عن قسوتك وتهتم بمشاعر الناس وحاول أن تفهم كيف تسير الأمور بدلاً من فرض منهجيتك الخاصة على سير العمل دون فهم.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

اليوم مثالى لتنحية العلاقات العاطفية جانبًا والتركيز قليلاً على الأصدقاء، هذا الوقت الذى تأخذه لنفسك ضرورى جدًا لإعادة الحيوية لعلاقتك العاطفية وسيجعلك أفضل كثيرًا ويفتح عينيك على أهمية هذه العلاقة وموقعها بالنسبة لك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

قد تضطر لاتخاذ إجراءات تأديبية قوية بشأن تهاونك المستمر فى نظامك الغذائى، حاول أن تحسن رعاية نفسك وتلتفت إلى صحتك قبل فوات الأوان.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

من المتوقع أن تتورط فى نسبة خطيرة غير متوقعة من النفقات غير الضرورية اليوم، ومن المحتمل أن تشترى شيئًا لا تحتاجه أو يناسب ذوقك فقط للتماشى مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج الحوت 30-11-2016 على الصعيد العملى والمهنى والعاطفى.. احذر اختلافك مع الآخرين

نقدم خدمة حظك اليوم لبرج " الحوت" فى يوم 30 نوفمبر وذلك على مستوى الحياة العملية والمهنية والعاطفية، فيجب أن يحذر أبناء هذا البرج على اختلافاتهم مع الآخرين التى ربما تضرهم فى العمل أو على مستوى حياتهم الأسرية، فللاختلاف حدود وإذا شعرت بأنه دائرة تكبر من حولك أقف مع نفسك وقفة محددة حتى تستطيع أن تقضى على مشاكلك مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

بالنسبة لمستوى الحياة المهنى فسيشهد بعض النهوض والانخفاض وسيكون غير مستقر على الاطلاق أحياناً يصل إلى قمة النجاح وأحياماً يصل إلى قمة الفشل، وهذا التذبذب سيكون نتجة لتأرجحك نفسياً وعدم استقرارك.

على الصعيد العاطفى:

على المستوى العاطفى انتظر شريك حياتك فى هذه الأيام ، فبعد وقت طويل من عدم الاستقرار ستجد من يفهمك ومن يشاركك حياتك وأحلامك وطموحاتك ولا يتخلى عنك مهما كانت الظروف.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

حاول أن تهتم بنفسك أكثر من ذلك فلا يمكن أن تتخلى عن متابعة حالتك الصحية ولا يمكنك أن تتجاهل بعض الأعراض مثل الألام الخفيفة والصداع فكلها أشياء بسيطة ربما تتصاعد فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حاول أن تهتم بنفسك أكثر من ذلك وحاول أن تكون متسامح مع من حولك ولا تدخل نفسك فى خلافات ربما تنقلب عليك .

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خيانة فى انتظارك فاحترس

نقدم لكم خدمة حظك اليوم وذلك فى يوم 30 نوفمبر على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى بالنسبة لبرج الدلو الذى يتسم ابنائه بالذكاء المطلق لكن ربما يكون هذا الذكاء هو سبب تأخرهم كثيراً وسبب فى خدعهم فى المحيطين بهم.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

الحب سيدعم موقفهم فى هذه الأيام فعلى الرغم من المشاكل الكبرى التى سيتعرضون لها على المستوى العملى والاجتماعى إلا أن سيقابله استقرار نسبى فى العلاقة العاطفية التى كانت متراجعة فى أيام سابقة، وسيكون ذلك سبباً فى تخطى هذه المرحلة الصعبة من حياتهم.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

بالنسبة للحياة العملية فربما يكون نسبة ذكائهم المرتفع من أكثر الأمور التى تضرهم فى الفترات القادمة، فذكائهم سيخونهم فى هذه الأيام وسيفقدون قدرتهم الحكم على الأخرين وربما يكتشفون خائن من بين أشخاص طالما وثقوا بهم.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

للأسف تراجع على مستوى الحالة الصحية بالنسبة لهذا البرج، وسيكون ذلك بسبب اهمالهم لبعض التحاليل والفحوصات الطبية التى ربما تتابع حالتهم الصحية، لذلك يجب أن يحرصوا على صحتهم أكثر من ذلك .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

للأسف تتعرض فى هذه الأيام إلى مشاكل كبيرة على مستوى حياتك الاجتماعية والأسرية وعلى مستوى العمل ربما ستتفاجأ بمن يخونك وهو سيكون شخص غير متوقع على الاطلاق.

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تنتظرك فرص جيدة لكنها تحتاج التزامك

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بقدرته التحليلية الكبيرة وهدوئه الشديد بالإضافة إلى الاهتمام بالتفاصيل، مع إحساس عميق بالمسؤولية، ولكن هذا الاهتمام الشديد بالتفاصيل يجعله مزعجًا أحيانًا للشريك الذى يخاف كثيرًا من قوة ملاحظته.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

كانت الأمور لا تسير على ما يرام على جبهة العمل خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنها ستتحسن لدرجة كبيرة اليوم، فقط ضع فى اعتبارك أن بعض المرونة مع زملاء العمل أمر ضرورى للحفاظ على الانسجام فى مساحة العمل الخاصة بك وستكون قادرًا على التمتع بجو مريح أكثر فى العمل.

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

عليك أن تجلس مع نفسك على انفراد فى محاولة لفهم مشاعرك نحو شريك حياتك بشكل أفضل، خاصة أن هناك عامل خارجى يؤثر على علاقتكما، فيجب أن تعرف أن هذا مجرد أمر عابر ويجب أن تتمسك بعلاقتك هذه وتقضى المزيد من الوقت مع شريك حياتك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

امنح نفسك متسعًا من الوقت لتعتاد على روتين اللياقة البدنية، خاصة أنك منشغل منذ فترة بالقضايا الصحية ولكنك لم تكن قادرًا على تحديد ما يجب أن تقوم به لتغير هذا الوضع.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

هناك العديد من الفرص الجيدة فى انتظارك ولكنها تتطلب قدرًا كبيرًا من الالتزام الذى يبدو أنه خيار متوفر خاصة أنك فى هذه الفترة من الوقت كنت فى انتظار فرصة قريبة

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ملل يسيطر على علاقتك العاطفية

نقدم لك توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالمزاجية التى تجعلهم يشعرون ببعض المشاعر المتناقضة فى الوقت ذاته.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

وجودك أنت وشريك الحياة فى العمل سبب لكما الكثير من المشكلات، عليك أن تكسر الملل الذى سببه هذا الأمر، والبحث عن طريقة لتجديد العلاقة بشكل أخر.

برج السرطان على الصعيد المهنى..

جميع خططك على مستوى العمل سيتم تنفيذها بكل براعة، كما ستحصل على المستحقات المالية المتأخرة منذ فترة طويلة، وهو ما يجعلك تشعر بالراحة اتجاه العمل أكثر من الفترة السابقة.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

ممارسة التمارين الرياضية أمر يحتاج منك إلى اهتمام أكثر من ذلك، ربما لم تعد تحتاج إلى راحة لفترات طويلة فى "السرير"، ولكن عليك ممارسة أكبر قدر ممكن من التمارين الرياضية التى تساعدك على استعادة نشاطك.

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، ولكن حاول أن تستمع بها، وتقضى مع عائلتك أطول وقت كما كنت تفعل فى الماضى.

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة صحية طارئة

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بأن ذاكرتهم حديدية تحديدًا مع من تعرضوا لأذى على أيديهم.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى..

علاقتك العاطفية تحتاج إلى أن تبذل جهد أكثر من ذلك لحمايتها، ربما تقصير الحبيب المتعمد أزعجك، ولكن عليك الصبر والتحمل حتى تتخطى هذه المرحلة وتبدأ من جديد.

برج العقرب على الصعيد المهنى..

القلق وحده كافِ لأن يفسد علاقتك بالجميع، مديرك فى العمل يقدم لك النصيحة عليك الاستماع إليه ولا تبذل جهد فى أشياء لن تفيدك فيما بعد، فقط عليك العمل ما سيكون له تأثير إيجابى على حياتك المهنية.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

أنت الآن فى فترة النقاهة، انتظر قليلاً حتى تتعافى لكى تعود إلى عملك وحياتك الطبيعية، كما أنه من المتوقع أن تحصل بعض المضاعفات التى عليك التصدى لها حتى لاتتطور الأمور أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك خلال المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كل المستويات الصحية والعاطفية، ولكن هناك بعض الأمور الطارئة التى ستحدث لك على مستوى الأسرة ولكنك ستتعامل معها بحكمة.

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .. وسوء تفاهم يفسد يومك مع الحبيب

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات مثل الهدوء.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

رغم أن النوايا حسنة إلا أنها لم تحميكما من الخلاف الذى سيحدث لكما اليوم بسبب سوء تفاهم، احتواء الحبيب هو الحل الأفضل لحماية علاقتكما من أى ضرر.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

ربما عليك أن تعرف أن كل الجهد الذى تبذله حاليًا سينعكس عليك بالإيجاب فيما بعد، ربما تتعرض لبعض الضغوط النفسية ولكنك فى النهاية ستحقق ما كنت تسعى إليه منذ فترة طويلة.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

تناول الطعام الصحى فى الفترة الماضية رغم أنه أزعجك كثيرًا إلا أنه حافظ على جهاز الهضمى بشكل جيد، لذا عليك الاستمرار حتى تتعافى تماماً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتطورات الخاصة بالعمل والحياة الخاصة، أصدقاء جدد سيغيرون شكل حياتك، وأزمة مالية فى الأفق.