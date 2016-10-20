حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 21 أكتوبر 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: العودة إلى ملفّات الماضي قد تفتح أمامك آفاقاً جديدة تساعدك على مواجهة بعض المصاعب في العمل

عاطفياً: تحسّن ملموس في العلاقة بالشريك، بعد الأزمة التي نشبت بينكما بسبب تدخلات المقرّبين

صحياً: تختار الحل المناسب الذي يخلّصك من الآلام المزعجة والقلق الذي ينتابك

برج الثور

مهنياً: تتعزز قدراتك الفكرية وقد تتبدل الظروف لمصلحتك وتطلع على معلومات وأفكار وتسافر أو تتصل بجهة أجنبية فتشعر بالأمان والارتياح

عاطفياً: حان الوقت للبحث عن علاقة جدية مع شخص تشعر تجاهه بمشاعر حقيقية

صحياً: بعدما أنقصت وزنك إلى الحد المطلوب منك بت تشعر بارتياح كبير في تنقلاتك وحركاتك

برج الجوزاء

مهنياً: مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيراً في العمل، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك

عاطفياً: عليك أن تكون شفافاً مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً، ولن تنطلي عليه ألاعيبك

صحياً: تبدو على وجهك علامات الارتياح وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي افتقدتها منذ مدة

برج السرطان

مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية

عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك قد تتخطاها بمساعدة الشريك، وستظهر النتائج سريعاً

صحياً: طموحك للتخلص من السمنة الزائدة لن يثنيك عن التوصل إلى الهدف المنشود

برج الأسد

مهنياً: عليك أن تكون هادئاً لتتمكّن من معالجة ضغط العمل بروية، وهذا يبعدك إلى حد كبير عن الوقوع في الخطأ

عاطفياً: عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية تجاهه

صحياً: تجنب المأكولات التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح، وأكثر من تناول الخضراوات والفواكه

برج العذراء

مهنياً: قد يتحدث هذا اليوم عن بعض التأجيل في سفر أو موعد أو اتصال مهم جداً

عاطفياً: تعيش يوماً قلقاً لأنك لا تعلم حقيقة شعور الطرف الآخر، ولا بد من الانتظار لجلاء الأمور

صحياً: تضع حداً لتقاعسك وتكاسلك، وتقرّر الانطلاق بمشاريع تعود عليك بالفائدة صحياً، هنيئاً لك

برج الميزان

مهنياً: عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، وهذا يساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه منذ مدّة طويلة

عاطفياً: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من المشكلات، ويساهم في توطيد العلاقة بينكما

صحياً: الاضطرابات المعوية سببها عدم التأني في اختيار لائحة طعام مفيدة، انتبه لهذا الأمر جيداً

برج العقرب

مهنياً: عليك أن تكون أكثر ليونة وتسامحاً في العلاقة بالزملاء، وهذا يضمن النجاح للمجموعة كلها

عاطفياً: لن تجد أفضل من الشريك لتفهم الظروف التي تعاكسك، ومن المؤكد أنه لن يتوانى عن مساعدتك لتخطيها

صحياً: مارس ركوب الدراجة الهوائية ولو ثلاث مرات في الأسبوع إنما في الطرقات السهلة لا صعوداً

برج القوس

مهنياً: يجب أن تفكر إيجابياً لتتخطى المصاعب التي تواجهك، فالسلبية غالباً ما تكون أكثر ضرراً

عاطفياً: وضع الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه الموضوعات التي تشغل بالك، وستجد الردود المناسبة

صحياً: عينك ساهرة دائماً على العمل، لكنها غافلة عن المحافظة على سلامة الصحة لكي تستمر في ممارسة العمل

برج الجدي

مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المحقة وقد تبلغ الهدف المنشود

عاطفياً: تتحسّن العلاقة بالشريك على مختلف الصعد، ذلك بعد الخلاف البسيط الذي استجد بينكما أخيراً

صحياً: مارس أي نوع من الرياضة أنت قادر عليه، فهو مفيد لك على الدوام

برج الدلو

مهنياً: فارق كبير بين القديم والمستقبل، إلا أن المهم هو الاستفادة من العبر والدروس

عاطفياً: صارح الشريك بحقيقة مشاعرك، فهو متفهّم وقادر على استيعابك

صحياً: عليك أن توفر لنفسك بعض الراحة، حتى تستعيد نشاطك تدريجياً وتواصل جهدك لتحسين وضعك

برج الحوت

مهنياً: أمور غير منتظرة تثير بعض المشكلات، لذا عليك القيام ببعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاً

عاطفياً: الأجواء التي يمر بها الحبيب تسبب نوعاً من التوتر العابر بينكما، فتسارع إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الوضع

صحياً: ميّز بين الصحي وغير الصحي، واختر ما تشعر بأنه مناسب لك ومفيد

ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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