حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 20/10/2016

نقدم لكم توقعات الأبراج ليوم الخميس 20 أكتوبر، حيث نقدم التوقعات الخاصة بهم على مستوى كل الأصعدة، حيث يتصادف هذا اليوم مع نهاية برج الميزان وبداية برج العقرب الذى يستمر إلى 22 من شهر نوفمبر المقبل.

هذا البرج هوائى للغاية ومزاجه متقلب جداً وهذا ما قد يعيق بعض علاقاتهم العاطفية والزوجية، فالثبات الانفعالى هو الأمر الوحيد الذى قد ينقذ علاقاتهم.

برج الدلو على الصعيد المهني:

الأمور لن تسير كما تخطط لها، فأنت دائماً ما تقدر ذكائك وتتعامل من خلاله، لكنك لا تفكر فى نسبة ذكاء الآخرين، خططك المستقبلية ستقابل بكثير من الرعاقيل، إياك والاندفاع فى الحديث فالأوضاع من حولك متوترة بما فيه الكفاية، كن هادئاً حتى لا تفقد صوابك بشكل تام.

على الصعيد العاطفى:

لن تعود علاقتك بالحبيب كما كانت، أخطائك فى العلاقات العاطفية لا يمكن غفرانها بسهولة، فأنت تبحث عما يوفر لك الراحة فقط، تظل الأنانينة من أبرز عيوبك التى لن تجلب لك أى منفعة مهما سعيت ومهما جعلتها فى مقدمة صفاتك فى تعاملاتك مع الآخرين.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

زيارة إلى طبيب أمراض نفسية قد تساعدك كثيراً فى هذه الفترة، ربما يكون اعترافك إنك تعانى من ضغوط كثيرة جعلت قراراتك وسلوكك مضطرباً فى الفترة الأخيرة هو أول طريق علاجك من هذه المشكلات، الصبر والالتزام بتعليمات الطبيب سيساعدوك كثيراً.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فى حالة متخبطة لا يعرف فيها كيف يتصرف مع المحيطين به، فهناك عدد من المشكلات فى النواحى العملية وانهيار علاقاته العاطفية والأسرية سببت له ضغوط كثيرة لم يعد قادراً على التعامل معها.

برج السرطان حظك اليوم الخميس 20/10/2016

برج السرطان من الأبراج المحظوظة هذا العام، لكن بدون ان يحرصوا على أعمالهم وعلى علاقاتهم الاجتماعية والعاطفية لم يحققون أحلامهم لذلك يفضل أن يكونوا أكثر هدوءاً حتى تديروا أموركم بذكاء.

برج السرطان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان مستقر جدا ، لكن لا تتردد اذا كنت فى حاجات لاى استشارة حتى لا تحدث أى اخطاء فى المهام التى تم تكليفك بها .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يسير بخطوات جيدة و خاصة انك تتعامل مع شريكك هذه الفترة بهدوء و عقلانية ، لا تتردد فى الاستمرار بهذه الطريقة منعا لاضطراب العلاقة وتوترها .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان الصعيد الصحى مضطربة لحد كبير وذلك لأنك لا تأخذ قسط كافى من النوم ، واعلم ان الراحة و الاسترخاء ضرورة بالنسبة لك فى هذه الفترة و خاصة انك تعرضت للإرهاق الفترة الماضية .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان ان هناك عدد من العروض من احدى المؤسسات المرموقة فى الطريق اليك ، عليك أن تفكر جيدا قبل ان تتخذ أى قرار.

حظك اليوم برج الجدى الخميس 20/10/2016

التعاون، صدق المشاعر، من أكثر الصفات المميزة لأبناء برج الجدى، فنقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء هذا البرج على المستوى العاطفى والصحى والمهنى.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

اليوم هو الوقت مناسب للقاء الحبيب وقضاء وقت رومانسى معه، كل ما عليك أن تتجنب العناد والانتقاد الدائم له، حتى لا يؤثر هذا على علاقتك بالحبيب، كما أنه سيشعره بضيق من العلاقة بأكملها.

برج الجدى على الصعيد المهنى ..

على الرغم من أن الفترة الماضية حدث بها الكثير من الخلافات على مستوى مديرك فى العمل، إلا أنك ستكون أكثر قدرة وذكاء للتعامل مع كل هذه الأمور، كذلك ستتخذ قرار حاسم من شأنه أن يساعدك على حل كل الأزمات الأخيرة.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

عليك مراجعة الطبيب، وكذلك اجراء الفحوص الطبية السنوية، لأنك قد أهملت كثيراً فى الأيام الماضية، كما أنك توقفت عن تناول الأطعمة الصحية، ولا مكان للرياضة فى حياتك وهو ما سيكون سبب فى إصابتك بالضعف.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

الأوضاع مستتبة، وكل شئ على ما يرام، ولكن ستحدث بعض الخلافات فى العمل وعلى مستوى الأسرة، ولكن لديك قدرة هائلة على امتصاص غصب الأخرين والتعامل مع الأزمات الطارئة.

برج الحوت حظك اليوم الخميس 20/10/2016

مشاعر مرهفة و ذكاء فطرى و قدرة مميزة على تحليل الأمور هذه هى أبرز صفات برج الحوت أحد الأبراج المائية الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى، والمهنى، بالإضافة إلى مهارته فى الأعمال الأدبية و الفنية.

برج الحوت على الصعيد المهنى..

شخص ما يقف فى طريق تحقيق حلمك، حاول التركيز جيداً فى من حولك ولا تثق كثيراً فى الأخرين ولا تروى أسرارك كلها لأصدقائك، فلا تدرى من يريد لك الشر، وحاول إنجاز مهامك فى هدوء وكتمان.

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

تشعر بحب كبير نحو شريك حياتك ولكنك دائماً لا تبوح بكل ما تشعر، فلا تكن أنانى فى مشاعرك، فالطرف الأخر لن يستطيع الاستمرار فى إعطاء مشاعره إذا لم يشعر بها أولاً.

على الصعيد الصحى ..

تحتاج الى راحة يومين للاسترخاء والخروج من أجواء العمل والتوتر والضغط النفسى، يمكنك السفر الى أى مكان لتهدأة أعصابك، وحاول الإكثار من تناول العصائر الطبيعية المفيدة للجسم.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

تخوض معركة كبيرة فى عملك وليس أمامك خيارات أخرى سوى النجاح فيها وإلا ستفقد وظيفتك، فكثق جهودك وطاقتك واستغل ذكاءك فى الخروج من المعركة بنجاح.

حظك اليوم برج القوس الخميس 20/10/2016

نقدم حظك اليوم لأبناء برج القوس، الذى يتميزون عن غيرهم من الأبراج بأنهم متفائلين إلى درجة كبيرة، ومهما مروا بأزمات قادرين على البدء من جديد، وهذه من أبرز صفات هذا البرج، الذى نقدم له اليوم توقعات علماء الفلك على كافة الأصعدة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

الحبيب راضِ كثيراً عن العلاقة بينكما، ولكن أنت مازلت غير قادر على الاستمتاع الشك والتوتر سيقودان العلاقة إلى منطقة مظلمة، حاول أنت تتفادى هذه الأفكار السلبية المسيطرة عليك، واستمتع بعلاقاتك العاطفية.

برج القوس على الصعيد المهنى ..

أوضاعك فى العمل جيدة إلى حد كبير، كل ما عليك أن تقوم بتنظيم وقتك أكثر من ذلك، كما يفضل أن تهتم بعلاقاتك بزملائك فى العمل، لأن هذا سيدعم موقفك كثيراً فى العمل.

برج القوس على الصعيد الصحى..

آلام فى الأعصاب هذه الناتجة عن المجهود الزائد الذى تبذله مؤخراً، كما أنك تعانى من نقص فيتامينات، لذا يجب أن تتواصل مع الطبيب المختص لكى تحصل على العلاج المناسب لحالاتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تغيرات على مستوى الأسرة، ولكن هذه التغيرات ستكون إلى الأفضل كما من المفترض أن تنتقل إلى منزل جديد فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الأسد الخميس 20/10/2016

نقدم لمولود برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يتمتع بثقة كبيرة فى النفس لكن يعيبه احتمالية تحولها إلى شكل من اشكال الغرور والشعور بأن الكون كله يدور حوله وهو ما يؤذيه على الصعيد المهنى كثيرًا.

برج الأسد على الصعيد المهني:

من الأفضل اليوم أن تعمل ضمن فريق عمل مع زملائك بدلاً كى تستطيع إنجاز مهامك بشكل أسرع، فتأجيل المهام أمر غير مستحب ويقلل من ثقة رؤساءك فى العمل بك ويضعك تحت ضغط مستمر.

على الصعيد العاطفي:

اليوم تحتاج الى إظهار حبك للأخرين سواء أصدقائك وأقاربك، فلا تتردد فى التعبير عن مشاعرك بطريقة ذكية لكسب ود الأخرين ولشحن طاقتك السلبية بمزيد من الأحاسيس العفوية الجميلة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

تعانى من الكحة الدائمة بسبب كثرة التدخين، فلم يعد أمامك خيار أخر سوى الإقلاع عن تلك العادة التى تدمر الصحة، يمكنك زيارة الطبيب ليساعدك فى طرق الإقلاع عن التدخين .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

تتعرض لموقف اليوم تحتاج فيه استشارة ونصائح أصدقائك وأقاربك فلا تتردد فى طلب النصيحة، للخروج من الموقف بذكاء ، فليس من الجيد أن تفكر دائماً وحدك.

حظك اليوم برج الثور الخميس 20/10/2016

نقدم حظك اليوم لمولود برج الثور المعروف بحبه للمغامرة وميله لاتخاذ قرارات تبدو للآخرين مجازفة ومتهورة ولكنها فى الحقيقة مدروسة جدًا ومحسوبة وتجعله يفوز فى النهاية.

برج الثور على الصعيد المهني:

تميل إلى التفكير العميق قبل اتخاذ أى قرار فى العمل هذا اليوم وهو شيء جيد ولكن إذا كان إيقاع عملك سريعًا للغاية قد يتسبب هذا الوقت الطويل فى التفكير فى خسارتك وتأخيرك إذا كنت مثلاً تعمل فى البورصة.

على الصعيد العاطفي:

حبك للمغامرة ينعكس على حياتك العاطفية وهو بالتحديد أكثر ما يقلق شريك حياتك بشأنك، وهو السبب فى عدم اطمئنانه لك وأنه لا يفصح لك عن مشاعره الحقيقية لأنه يخشى الجرح، حاول أن تطمئنه وتثبت له مدى وفائك وإخلاصك وستجد أن كل المشاكل الكبيرة بينكما اختفت.

برج الثور على الصعيد الصحي:

بسبب المجهود الكبير الذى تبذله والإرهاق الذى تعانيه فإن مناعتك ضعيفة للغاية خاصة أنك تهمل كثيرًا فى طعامك، ولذلك أنت أكثر عرضة للاصابة بالبرد أو الالتهابات والعدوى فحاول أن تأخذ حذرك قدر الإمكان وحاول أن تعيد النظر فى نظامك الغذائي.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

بعض الأحداث الطارئة والمفاجئة تسبب ارتباكًا فى خططك التى وضعتها من فترة طويلة وشعرت بالراحة تجاهها وهو ما يسبب لك التوتر والانزعاج ولكنك ستدرك فيما بعد أن ما خططه لك القدر كان أفضل وستكتشف فى نفسك قدرة فذة على التكيف مع أية متغيرات مهما كانت مفاجئة.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 20/10/2016

برج الحمل من الأبراج النارية التى تتسم بالحماسة وشدة وسرعة الانفعال، رغم طيبة قلوبهم والتعامل مع الغير بعفوية وهو أكثر توافقا مع الأبراج النارية مثله مثل الأسد والقوس، و الهوائية مثل الميزان والدلو والجوزاء، بينما أقل نسبة توافق بينه وبين الأبراج الترابية والمائية مثل الجدى والحوت.

برج الحمل على الصعيد المهنى

من الأفضل لك أن تفتح صفحة جديدة فى عملك وتتخلص من كل المشكلات التى تؤثر بشكل سلبى على طريقة أدائك وتقلل من ثقة رؤساءك بك، قد تكون بحاجة الى تغيير الأجواء فيمكنك فعل أى شيئ جديد لإعادة طاقتك الحيوية مرة أخرى.

برج الحمل على الصعيد العاطفى

دائماً ما تشعر بالخوف من فقدان شريك حياتك، وهذا الخوف يؤثر على طريقة تعاملك معه فيخلق بينكما العديد من المشاكل بسبب قلقك وتوترك المستمر، فحاول إيجاد حلول لتلك الأزمة لضبط علاقتك به وكى تستطيع الشعور بحلاوة الحب.

برج الحمل على الصعيد الصحى

تشعر ببعض ألام الظهر والمفاصل نتيجة جلوسك الدائم فى عملك وقلة الحركة، ولذلك تحتاج الى ممارسة الرياضة بشكل سريع على الأقل لمدة نصف ساعة فى المنزل ، ومن الأفضل زيارة الطبيب الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل:

هذه الفترة مهمة فى حياتك وتحسم فيها أمور كثيرة متعلقة بعملك، فدائماً ما تراودك فكرة عدم الاستمرار والبحث عن وظيفة أخرى، فلا تتسرع فى ذلك القرار المصيرى وحاول إيجاد حلول لمشكلاتك أولاً.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 20/10/2016

برج العقرب من الأبراج المعروفة بجاذبيتها الشديدة خاصة من الرجال، بالإضافة إلى الاهتمام بالتفاصيل البسيطة ولكن يعيبه الحساسية الشديدة التى تجعل التعامل معه مرهقًا بالنسبة للكثيرين، ونقدم حظك اليوم لمولود برج العقرب.

برج العقرب على الصعيد المهني:

اهتمامك بالتفاصيل يجعلك أشد إتقانًا لعملك من غيرك مما يثير إعجاب رؤسائك ويلفت الأنظار إليك اليوم وقد يكون ذلك سببًا فى أن يوكلون إليك المزيد من المهام الجديدة التى تنعكس إيجابًا على حالتك المادية وتقدمك المهنى وتتيح لك الكثير من الفرص فى العمل.

على الصعيد العاطفي:

حاول أن تتخلى قليلاً عن حساسيتك المفرطة مع شريك حياتك وألا تبالغ فى التدقيق فى معانى أبسط الكلمات لأن هذه الحساسية تزيد من الحواجز بينك وبينه وتزيد المشاكل بينكما خلال الفترة الأخيرة وتجعله يشعر بالقلق دائمًا ويتخوف كثيرًا قبل أن يصارحك بكل ما يخطر بباله تجاهك أو تجاه العلاقة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

حان الوقت للالتفات لصحتك والاهتمام بجسدك قبل أن تحدث بعض المشاكل الصحية التى تعجز عن التعامل معها بسهولة وقد تؤثر على نجاحك المهنى وتقدمك الوشيك فيه، خاصة أنها قد تؤثر على تركيزك وحماسك للعمل.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

يجب ان تفكر بحذر فى أية عروض تتلقاها خلال الفترة القادمة وأن تكون اختياراتك موزونة وقراراتك مدروسة بعناية فمن المحتمل أن تتلقى عرضا مفخخا يبدو مغريا للغاية ولكنه يؤدى إلى مشكلة كبيرة خاصة على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 20/10/2016

نقدم حظك اليوم لبرج الميزان وهو البرج الذى يتمتع بحظ كبير من اسمه حيث يتميز بحياديته الشديدة وقدرته على الحكم على الأمور بموضوعية حتى لو كانت تمسه بشكل خاص وشخصى ولكن يعيبه أنه يقسو على نفسه جدًا فى الحكم ويحاسب نفسه أكثر من اللازم.

برج الميزان على الصعيد المهني:

تنتظرك خلال الأيام القادمة طفرة فى مجال العمل خاصة إذا تمكنت من اتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب وإذا تحليت ببعض الصرامة والجدية فى التعامل مع هذه القرارات ستتمكن من تحقيق إنجازات كبيرة وستكتسب المزيد من الثقة بنفسك.

على الصعيد العاطفي:

الحيرة التى تشعر بها إزاء علاقة حب محتملة طبيعية جدًا ومبررة وذلك الخوف داخلك طبيعى للغاية، لكن لا تترك له الفرصة ليهز ثقتك بنفسك وبقدرتك على الحب، ولا تجعله مبالغًا فيه فيكون عائقًا بينك وبين أن تعيش الحب يومًا ما.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

مشكلاتك الصحية فى الفترة الأخيرة ترجع إلى القلق والتوتر الشديدين خاصة أنك تعانى القولون العصبى وتعانى مشكلات كثيرة بسبب هذا حاول ان تكون أكثر هدوئًا وأن تتبع عادات غذائية صحية أكثر..

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

موضوعيتك ووقوفك إلى جانب الحق هى سبب احترام الجميع لك حتى ممن لا يكنون لك المحبة لا يمكنهم أن ينكروا احترامهم لك، حافظ على هذه السمة الإيجابية للغاية ولا تتخلى عنها مهما بدا لك أن قولك الحقيقة يزعج الآخرين خاصة المقربين منك، واليوم تواجه اختبارًا كبيرًا فى هذه المنطقة فكن مستعدًا.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 20/10/2016

برج الجوزاء من الأبراج الهوائية الساحرة والمفعمة بالشباب ولكنه عصبى وسليط اللسان، وهو من أكثر الأبراج مراوغة وتناقض، وشهير بالتقلب والازدواجية ولكنه طموح وليس لديه سقف لطموحاته ولديه موهبة عالية فى اخفاء مشاعره الحقيقية، ونستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات علماء الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

قد تتعرض اليوم لمطالب مالية غير متوقعة، كما يجب التأكد من مراجعة جميع الفواتير والالتزامات الأخرى التى من المحتمل أن تكون نسيت تسديدها وستتراكم عليك فى المستقبل، فهنا تدجر الاشارة إلى حكمة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد حتى لا تقع فى العديد من المشاكل.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى :

اليوم عاطفى ورومانسى فقد تشهد علاقة قوية مع شريك الحياة، ولكن عليك احتواء الشريك وتفهم ما يمر به من أزمات فلا تكن أنانى عزيزى الجوزاء، حتى لا يصيب اسوء علاقتك مع من تحب،كما أنك بحاجة لزيارة الأصدقاء والعائلة والعيش فى ظل أجواء أسرية.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى :

مشكلاتك الصحية التى لازمتك خلال الفترة الماضية سوف تختفى، وهذا هو الوقت المناسب لإجراء الفحوصات الطبية السنوية، فاحرص على علاج أى حساسية طفيفة تظهر لديك على الفور لأنها قد تصبح أكثر تعقيدا فى وقت لاحق.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة :

اليوم تسط عليك الأضواء، فأنت تلفت الأنظار إليك، كما يظهر فى حياتك صديق جديد قد يغيرها كثيراً وهذا يساعدك على العيش وسط أجواء هادئة ،كما قد تتبدل الأوضاع فى عملك لذا عليك وضع هذا فى اعتبارك.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 20/10/2016

برج العذراء من الابراج الترابية شديدة الذكاء والتى تتسم بالدقة والحكمة والصبر فى التعامل مع الآخرين، وهم محافظون فى مختلف مجالات الحياة ولكن أبناء العذراء تعودوا على كبت مشاعرهم وإخفائها، ونستعرض حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات علماء الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى..

الفلك اليوم فى صالحك أيها العذراء وتحديداً أولئك الذين يعملون فى مجال العقارات أو مجال البناء، كما أن الوقت مناسب لشراء عقار جديد فقد تجد منزل الأحلام الذى سبق وحلمت به طويلا فلا تخشى الإقدام على خطوة تغيير محل اقامتك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى :

عليك أن تدرك يا عذراء أن وضع حدود للعلاقات المحيطة يصب فى صالحك وفى صالح استمرار العلاقة، فلا تتعدى على خصوصيات شريك الحياة ولا تتدخل فى شئونه وفى كل كبيرة وصغيرة لتحاول تبرير ذلك باسم الحب.

برج العذراء على الصعيد الصحى :

عليك أن تكون صبورا مع نفسك والآخرين، حتى لا تعود الأمور بالسوء على صحتك، كما عليك أن تحرص على المشى صباحا فى الحدائق لتستنشق هواء نقى فهذا سيؤثر كثيرا فى مسار يومك ويحوله إلى الأفضل.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة :

تتألق اليوم، والنجوم تبشرك بوظيفة هامة فى طريقها إليك فأنت اليوم حسن الحظ ولكن لا تقرض الأموال اليوم حتى لا تخسرها.