حظك اليوم الاثنين وتوقعات الأبراج 17-10-2016

نقدم لكم توقعات الأبراج ليوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر والذى نتناول فيه توقعات علماء الفلك لكل الأبراج، سواء على المستوى العاطفى أو الصحى وكذلك المهنى، وتتناول كافى تفاصيل الحياة المتعلقة بهذه الأبراج، كما أنه يساعدهم فى التعرف على كل المتوقع لهم فى الفترة المقبلة..

برج الحمل

الصعيد المهني:

حياتك المهنية تسير بشكل جيدا ومستقر ، ولأنك بذلك الكثير من المجهود الفترة الماضية فهناك مكافأة فى انتظارك .

الصعيد العاطفي:

قد تصادف بعض المعلومات الهامة التى سوف تساعدك على فهم شريك حياتك ويوضح لك اتجاه العلاقة ويجعلها تشير بشكل أفضل .

الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحمل رغم تمتعك الفترة الماضية بصحة جيدة ، الا ان الشكاوى القديمة ستعود من جديد والخاصة بالجهاز الهضمى والصداع المستمر فى مؤخرة الرأس ، و عليك اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع اصابتك بالأنفلونزا .

توقعات علماء الفلك

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن هناك حالة من الصعود والتألق اليوم من نصيبك ، والنجوم تنبأت بأن لديك فرصة وظيفية هامة ستغير الكثير بحياتك .

برج الثور

الصعيد المهنى:

لا تيأس إذا لم تحصل على عمل خلال هذه الفترة، فقد بذلت مجهود خارق الفترة الماضية فى البحث عن وظيفة تلائم مهاراتك وميولك، فلا تيأس فالفرصة التى تنتظرها فى الطريق إليك.

الصعيد العاطفى :

حاول أن تجعل علاقتك بشريك حياتك مثالية كعلاقاتك مع الأخرين، وليس أقل منهم، فطريقة تعاملاتك وتواصلك مع أصدقاءك المقربين تشعل نار الغيرة قلب شريك ويتمنى أن يحصل على نفس الطريقة معك.

الصعيد الصحى:

لا تستشر أحداً فى أى أسئلة طبية سوى طبيبك الخاص، ولا تتناول أى أدوية إلا بمعرفة طبيبك، فالدواء الذى يؤدى لنتائج جيدة مع غيرك قد يكون غير مناسب لك.

توقعات علماء الفلك

فرصة كبيرة تنتظرها فى الطريق إليك، فاستعد لاغتنامها لأنها لن تتكرر، وإذا اضعتها فلن تستطيع الحصول عليها مرة أخرى، كن ذكياً ووظف مهاراتك فى استغلالها بالطريقة الصحيحة.

الصعيد المهني:

ستكون أكثر تركيزا فى عملك عندما تستمتع بوقتك، فتنجز كثيراً من الأمور بسبب تركيزك، قد يأخذ صديقك أو زميلك فى العمل اجازة وتقوم انت باعماله وهذا سيسبب لك بعض الضغط.

الصعيد العاطفي:

سيكون الحب بجوارك اليوم ولكنك لن تشعر به، حاول أن تجعل تركيزك اليوم على أن تعرف من حولك كيف يتكلمون ويتصرفون معك، سيكون هناك بعض الالتباس مع بعض الأشخاص، حاول أن تتحدث مع شريك حياتك فذلك سيكون له دور كبير فى حل المشكلة.

الصعيد الصحي:

ستكون صحتك اليوم جيدة جداً، حاول أن تذهب لسماع الموسيقى أو تذهب لحضور جلسة يوغا، قد يعانى أحد أفراد عائلتك من مرض بسيط وسيحتاج منك رعاية، كما أن الضغوطات العقلية ستكون قليلة اليوم.

توقعات علماء الفلك

مرت عليك كثير من الأمور الإيجابية والسلبية الفترة الماضية، ولكنك اقتربت من تحقيق أهدافك، حاول أن تظل متفائلا فتصير الأمور بشكل أفضل، سيساعدك من حولك اليوم، حاول أن تشغل نفسك حتى تنسى همومك.

الصعيد العاطفى

علاقتك بشريك حياتك اليوم مثالية وهادئة، فحاول استغلال تلك الفرصة فى حل مشكلاتكما القديمة وغلق تلك الصفحات وفتح صفحة جديدة مليئة بالحب والاهتمام والرومانسية.

الصعيد المهنى

تفصلك عن الترقية والمكافآة المميزة خطوات بسيطة، فقط تحتاج لمزيد من الجهد والالتزام بالمواعيد وعدم تأجيل المهام الموكلة إليك، لتزيد ثقة رؤساءك بك.

الصعيد الصحى

جسدك معرض للإصابة بالعدوى بأى فيروس اليوم، من الأفضل أن تجلس بمنزلك ولا تخرج اليوم حتى لا تصاب بأى عدوة تؤثر على صحتك ومن ثم على عملك.

توقعات علماء الفلك

غرورك وكبريائك سيضعك فى موقف محرج اليوم ويتسبب لك فى مشكلات كثيرة انت فى غنى عنها، وستخسر أصدقاء قريبين منك بسبب تلك الصفات، فحاول التخلص منها والتغيير من نفسك.

برج الجدى

الصعيد المهنى

يشهد عملك ازدهار اليوم فتجنى ما زرعت فى الأيام الماضية فتحصل على انفراجات كبيرة قد لا تعد ولا تحصى.

الصعيد العاطفى

يبدو أنك تستمتع اليوم بقضاء وقت ممتع مع أحبابك، ولكن شريك حياتك يحتاج إلى بعض الوقت ليمكنك من الوصول إلى التفاصيل التى تريدها منه، عليكما الخروج معا والتمتع ببعض الموسيقى.

الصعيد الصحى

لفترة طويلة كنت فد تجاهل صوتك الداخلى الذى يحدثك للخلود لحياة صحية، وكنت على علم بالشىء الصحيح الذى يجب عليك القيام به.

توقعات علماء الأبراج

تحتاج إلى أن تكون أكثر تواضعاً ولا تتعامل بغطرسة مع أصدقائك، كما أن هذا هو أفضل وقت للبدء فى تحليل الأنشطة السابقة الخصة بك بدلاً من انتقاد الآخرين، إنها فرصة نادرة من التأمل بالنسبة لك وعليك ان تستفيد استفادة كاملة من هذا المزاج.

برج القوس

الصعيد المهنى

التجارب العملية التى تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.

الصعيد العاطفى

تستطيع أن تضع حداً للماضى وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضى قدما نحو حياة جديدة.

الصعيد الصحى

الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات وقد تلجأ إلى استهلاك الوجبات المفضلة التى سبق وأعددتها.

توقعات علماء الأبراج

يشير الفلك إلى عوائق غير متوقعة تأتى فى مسارك الخاص، فقد تتعرض لاضطرابات تكون عقبة تؤثر على انتاجيتك ومزاجك وقد يصل الامر إلى توقف مشروع خاص بك.

برج الميزان

الصعيد المهنى

اتسم سلوكك بالتردد الفترة الماضية ولكن قد حان الوقت باتخاذ اجراءات والتخلى عن هذا الموقف إلى الأبد، وعليك اللجوء لاستشارة شخص قريب للنهوض بحياتك العملية والمهنية.

الصعيد العاطفى

النظام الشمسى والكواكب يجلب الشعور بالبريق فى برجك فتحب بشكل مريح وتشعر الحبيب بأهميته.

الصعيد الصحى

من الضرورى أن تنظم نظام غذائى خاص بك لتقوية مناعتك وحتى لا تكون عرضة للحساسية، فاحرص على تناول أطعمة غنية بالفيتامينات لحمياة صحتك.

توقعات علماء الأبراج

فى حين يشير اليوم إلى التمتع سيكون من الحكمة ان تأخذ بعض الوقت فى الصباح لانجاز المهمات المعلقة وتضبط وتنسق الجدول الزمنى الخاص بك مع أفراد الأسرة والزملاء، فيمكنك أيضاً الحصول على بعض الأخبار الجيدة اليوم.

حظك اليوم برج الأسد 17_10_2016

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

أنت دائماً قادر على التعامل مع مشاكل الحبيب بشكل جيد، الفترة المقبلة ستكون ممتلئة بالاضطرابات العاطفية، ولكنك تحرص على تفادى مثل هذه الخلافات التى من الممكن أن تجعل العلاقة فاشلة.

برج الأسد على الصعيد المهنى ..

اخلاصك فى العمل سيؤهلك خلال الفترة المقبلة للحصول على منصب فى العمل، كما ستحصل على مكافأة مادية من مديرك فى العمل فى القريب العاجل بسبب قدرتك على تحقيق ما هو مطلوب منك.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

الجلوس بشكل خاطئ له تأثير سىء جداً على عمودك الفقرى، عليك أن تتجنب العمل لساعات طويلة والجلوس بشكل خاطئ، حتى لا تصاب بأى أزمة قد يكون ثمنها غالى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

أوضاعك جميعها ستتحسن خلال الايام المقبلة، أما على مستوى العائلة فستحدث مجموعة من الأزمات ولكنها سرعان ما ستنقضى وتتغلب عليها بذكاء وصبر.

حظك اليوم برج الدلو 17_10_2016

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

الحبيب يمر بفترة صعبة عليك أن تجد طريقة مثالية للتعامل معه، الاحتواء هو الحل الأفضل، كما عليك أن تعرف أنه من الممكن أن تتخلى عن عصبيتك بعض الشىء لأنها ستجعل علاقتكما غير جيدة تماماً.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

أوضاعك فى العمل أفضل بكثير مما كانت عليه فى الماضى، تطورت كثيراً وأصبحت أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات الطارئة، كما أنه من المتوقع أن تكون هناك الكثير من التغييرات المتعلقة بعلاقاتك بالزملاء.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

النوم يجعل جسدك يحصل على الراحة، كما أنه يمنحك راحة نفسية ويخلصك من المشاعر السلبية التى تمكنت منك مؤخراً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

الأوضاع ستكون أفضل كثيراً خلال الفترة المقبلة، حاول أن تعيد ترتيب أمورك من جديد ولا تعلق أخطائك على الآخرين حتى تستطع تجاوز كل المشاكل التى تمر بها

حظك اليوم برج السرطان 17_10_2016

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى..

أنت شخص رومانسى وهو ما يجعل علاقتك بالحبيب جيدة جداً إلى حد كبير، كما أن اليوم مناسب جداً للقاء الحبيب أو جلسة رومانسية معه تستعيدوا فيها سوياً ذكرياتكما.

برج السرطان على الصعيد المهنى ..

الملل السريع من العمل سيخلف الكثير من النتائج السلبية، عليك الصبر والتحمل أكثر من ذلك، كذلك يفضل أن تحصل على إجازة سريعة من العمل وتعود من جديد، ربما يساعدك هذا على استعادة توازنك من جديد.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية على ما يرام، فقط توقف عن تناول الوجبات غير الصحية، والتى تؤثر على الصحة بشكل كبير، وتؤدى إلى زيادة الوزن.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

أوضاعك جيدة، هذا ما يتوقعه علماء الفلك لأبناء برج السرطان حيث، ستكون هناك الكثير من التغييرات التى ستحدث لك على مستوى العائلة والأصدقاء.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 17/10/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الرغم من أنك تدقق فى عملك بشكل منهجى إلا أنك تحصد نتائج أخطاء متراكمة من شخص آخر وتتحمل أنت مسؤوليتها لكن لا تجعل هذا يدفعك للارتباك وارتكاب الأخطاء.

على الصعيد العاطفي:

قد تضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة فى ما يتعلق بحياتك العاطفية، ورغم أنك لا تشعر بأهمية ذلك إلا أن هذا هو أفضل وقت للقيام بذلك فقط لا تسمح للتجارب السابقة أن تؤثر على قرارك وعلى ثقتك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

ممارسة التمارين الرياضية هى كل ما ينقصك لتتمتع بصحة جيدة، خاصة أن عقلك فى حالة تأهب ونشاط كبيرين، ولكن كن حذرا اثناء ممارستك الأنشطة اليومية فقد تواجه حوادث غير متوقعة لكنها على كل حال ستكون طفيفة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

ستشعر بالثقة بشأن توسيع آفاقك وعلاقاتك وعلى الرغم من أن عائلتك قد تشعر بالسخط إزاء هذا الموضوع إلا أنك تتجاهل ذلك وتواصل فى طريقك.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 17/10/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

تشعر بالملل من العمل فى المكتب خاصة أن الأضواء تنسحب عنك اليوم فحاول أن تمنح نفسك بعض الاهتمام ولا تجعل ذلك يزعزع ثقتك بنفسك، وتأكد من أن هذا مجرد مرحلة عابرة وكن لطيفًا ومتواضعًا مع الآخرين.

على الصعيد العاطفي:

يروق لك شخص يتمتع بروح الدعابة والسخرية ويجذبك إلى سحره الخاص، وهذا شعور جيد لم تجربه منذ زمن فحاول ألا تضيع هذه الفرصة من بين يديك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

جهازك الهضمى يحتاج للكثير من الرعاية والاهتمام منك فحاول أن تتجنب الأكلات التى قد تسبب لك مشاكل فى الجهاز الهضمى ومارس الرياضة بشكل معتدل.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

الصدق هو شعار اليوم، واليوم أيضًا مثالى جدًا للتركيز على التفاصيل والمهام الدقيقة التى تجنبتها طويلاً وتجاهل المهام الروتينية المملة.