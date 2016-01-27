حظك اليوم توقعات الأبراج اليوم الخميس 28 يناير 2016

برج العذراء حظك الخميس 28/1/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

>المشاكل ستحاصرك فى هذا اليوم وستشعر أن حياتك العملية وطموحاتك فى العمل كادت ان تنهار بسبب بعض العوائق التى ستقابلك وستكون بمثابة حائط سد بين وبين تحقيق أحلامك، لكن لا تسرع فى الحكم على الأشياء ربما تجد فى الأيام القادمة حل .

على الصعيد العاطفى:

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بعد سلسلة من المشاكل التى واجهها أبناء هذا البرج بدأت الأمور على المستوى العاطفى ان تتحسن نوعا ما، وستجد شريك حياتك يقف إلى جوارك ويحمسك وسيخوض معك عدة تجارب قاسية ستكون دليل على إخلاصه وحبك لك، لذلك تمسك به ولا تتخل عنه يوم.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

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المشاكل فى العمل ربما تكون سبب فى بعض المشاكل الصحية المزمنة لذلك حاول ان تكون هادئ وتحافظ على ثباتك الانفعالى، لكن بالنسبة لحياتهم العاطفية فستكون طوق النجاة بالنسبة لهم فسيعوضهم الحب ما فقدوه فى باقية مجالات حياتهم .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

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للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .

حظك اليوم برج القوس الخميس 28/1 /2016

>برج القوس على الصعيد المهنى:

>يتميز مواليد برج " القوس" بأنهم قادرين على تحمل الصعاب بقدر كبير من الصبر والمرونة، تتعرض لبعض المضايقات فى محيط العمل ولكنك قادر على تخطيها بالصبر والعمل على تقديم أفكار أكثر ابتكار وتنوع من غيرك، لا تستسلم إلى المشاكل وحاول أن تتخلص من المشاعر السلبية حتى لا يكون ماتقدمه فى العمل ضعيف أو مشوش.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

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تبتعد عن الحبيب فقد قام بخذلانك أكثر من مرة فى عدة مواقف ، فأصبحت لا تشعر بالأمان معه، حاول حسم موقفك فى السير فى طريق العلاقة معه أو الانسحاب من العلاقة وسيكون لديك العديد من الأسباب المنطقية والواقعية التى تجعلك تفعل ذلك.

على الصعيد الصحي:

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تتعرض لبعض الضغوط النفسية فى محيط العمل والحياة العائلية مما أدى إلى ترك انطباعات سيئة على صحتك حاول أن تأخذ قسط من الراحة لتعود أعصابك إلى نصابها الطبيعى وتكون قادر على تحمل الصعاب من جديد.

توقعات علماء الفلك:

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تتوقع لك الأبراج أن تدخل مشروع جديد هذه الأيام يعوضك عما خسرته فى الأيام الماضية، لا تتعجل الأمور وكن على يقين أن ما فتك لم يكن لك يوما وأن مااصابك هو نصيبك الحقيقى من الدنيا حاول أن تكون قابل للأقدار هذا يجعلك أسعد الناس وتستطيع أن تستمر فى الحياة بدون مشاكل نفسية .

حظك اليوم برج الأسد الخميس 28/1 /2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:

>يعرف عن مواليد برج " الأسد" بأنهم من المغامرين المقاتلين لا يتقبلون فكرة الاستسلام للعقبات تجدهم طوال الوقت يتجاوزون المواقف بكل صبر وقوة فى ردود الأفعال ، فى الفترة القادمة سيكون الوقت ملائم أن تتقلد مواقف قيادية فى محيط عملك لا تتراخى أو تتراجع وكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

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لا تتوقع من الشريك مزيد من المواقف الرومانسية فقد قام بتقديم الكثير من الفترات السابقة ، أتى الدور عليك أن تقدم أنت أيضا أفكارك المضيئة فى هذا الجانب وأنت قادر على إشعال حرارة الحب من بقليل من المواقف الصغيرة ولكن تأثيرها سيكون كبير عند المتلقى .

برج الأسد على الصعيد الصحي:

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تحاول أن تتجنب أثار الوعكة الصحية التى مررت بها فى الأونة الأخيرة، لا تترد فى طلب المساعدة من المحيطين بك فى مجال العائلة الصغيرة فهم قادرون على ذلك بكل بساطة وسوف تجد نتيجة ذلك على صحتك فى الفترة القادمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

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تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح والتقدم فى مجال العمل فأنت قادر على صنع المعجزات بكل صبر وثقة بالنفس، حاول أن تعطى للعائلة جزء من وقتك فهم أولى الناس بهذا الوقت ، لا تتعجل الأمور وكن على يقين أنك أنسان ناجح وقادر على تخطى الصعاب بكل سهولة

حظك اليوم برج الثور الخميس 28/1 /2016

>الثور على الصعيد المهنى:

>رغم أن الأمور حولك مستقرة، إلا أن مخاوفك من الوقت تؤثر على تنفيذ خطتك، القلق لن يفيدك، واجعل خوفك يؤثر عليك بشكل إيجابى.

على الصعيد العاطفى:

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هدية من شخص قريب تسعد قلبك بشدة، وتسترجع معها ذكريات قديمة، ويؤدى ذلك إلى ارتفاع حالتك المعنوية بشكل كبير.

برج الثور على الصعيد الصحي:

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حالتك الصحية متوسطة، لكن التفكير الزائد من الممكن أن يؤثر عليك وعلى أدائك الزهنى، حاول أن تجعل أعصابك أكثر هدوءاً.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

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يتوقع علماء الفلك لمولد برج الثور أن يعيشوا يوم معتدل على الصعيد المهنى، قبالرغم من استقرار الأوضاع المهنية، الإ أن الخوف من مرور الوقت قبل إنجاز مهام بعنيها، يزيد من توترك، عليك تحويل خوفك إلى خوف إيجابى، وهدية مفاجئة من شخص قريب تسعد قلبك، وتعيدك إلى ذكريات أيام تفضلها، وتعيش حالة صحية متوسطة لكن يمكن أن يتسبب الخوف والتوتر فى ضعف أدائك المهنى

حظك اليوم برج الجدى الخميس 28/1 /2016

>الجدى على الصعيد المهني:

>أخبار سارة تجعلك فى مقدمة الراغبين فى انجاز مهامك بشكل أسرع..الترقيات فى طريقها إليك، وتحظى بتقدير خاص من زملائك المقربين، وتتجدد ثقة رؤسائك فيك.

على الصعيد العاطفى:

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تقضى اوقات جميلة مع شريك حياتك، بعد انتهاء الخلافات بينكم، احرص على التفاهم دائماً مع الحبيب ولا تجعل الصمت يحكم العلاقة بينكما.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

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حالتك الصحية جيدة جداً، لكن عدم الأهتمام بالناحية الغذائية يجعلك فى مشكلة حقيقية، حاول أن تختار طعامك بدقة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى، أن يعيشوا يوماً مميزاً خاصة بعد قدوم اخبار سارة فى محيط العمل، تجعلك فى الصفوف الأولى للراغبين فى إنجاز مهام صعبة، والترقيات إقتربت منك، تتجدد فيك ثقة رؤسائك، ويقابلك زملائك المقربين بتقدير خاص، وتقضى أوقات جميلة مع شريك حياتك بعد انتهاء الخلافات القديمة بينكم، أجعل التفاهم هو محور علاقتكما ولا تجعل الصمت يتحكم فيها، حالتك الصحية جيدة لكن أحذر تناول الأطعمة دون عناية.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 28/1 /2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

>كلمات من حولك تثير اشمئزازك، اترك الخلافات الجانبية والتزم بأفكارك فى العمل، وحاول أن تنفذها سريعاً.

على الصعيد العاطفى:

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تحتاج إلى الحديث مع الأصدقاء، والعودة إلى أجواء المرح التى كانت تجمعكم، فربما يؤثر ذلك على حالتك المزجية، بعد أجواء التوتر التى تعيش فيها.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

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تحتاج إلى استعادة طاقتك ونشاطك، والتخلص من الطاقة السلبية التى تؤثر على ادائك المهنى وحالتك المزاجية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

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يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيشوا أجواء مشحونة بسبب الخلافات الجانبية فى محيط العمل، والكلمات التى تصاحبها تثير اشمئزازك، حاول أن تضبط أعصابك وابتعد عن هذه الأجواء، تحتاج إلى الحديث مع الأصدقاء المقربين واسترجاع اجواء المرح التى كانت تجمعكم، ربما يؤثر ذلك على حالتك المزاجية، ويفيدك ذلك خاصة فى اجواء التوتر التى تعيشها، أدائك المهنى يقل تدريجياً، لذلك عليك ان تستعيد طاقتك ونشاطك وتخلص من طاقتك السلبية، تتأثر بعواطفك كثيراً لذلك أبتعد عن الأشياء التى تزعجك، وتزيد من طاقتك السلبية، لأنها تؤثر على أدائك المهنى وحالتك المزاجية، واترك العناد لأنه يضعف من موقفك، أن حافظ جيد للأسرار وغموضك يجعلك من محط أعين العديد من الأشخاص، تعامل الأشخاص الجدد بحذر، ولا تندفع بعواطفك تجاههم، وحافظ على علاقتك بالأصدقاء القدامى وكن على إتصال دائم بهم

برج العقرب حظك اليوم الخميس 28 /1/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

>من المحتمل أن يسير كل شيء فى مكان عملك بسلاسة وقد تتلقى مكافأة كبيرة تجعلك تغير من عاداتك فى الإنفاق وتتخلى عن حرصك قليلاً فى ما يخص المال وتشترى أشياء مكلفة، من بينها هدية غالية لشخص قريب منك تنعكس إيجابًا على عملك.

على الصعيد العاطفى:

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أنت فى مزاج سيء على صعيد الحب وأى كلمة من شريكك من المرجح أن تتسبب فى رد فعل سيء وعنيف من قبلك، وفى المقابل ستفاجأ بأن شريكك يتعامل معك بهدوء وليونة ويمتص غضبك وهو الأمر الذى سيجعلك تشعر بالدهشة ولكنه سيعزز فى نهاية المطاف العلاقة بينك وبينه.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

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من المحتمل أن تكون فى ذروة صحتك اليوم خاصة إذا كنت من الأشخاص الرياضيين الذين يشاركون فى المسابقات الرياضية ومن المحتمل أن تحقق درجة عالية من النجاح فى مجال اللياقة وستشعر بطفرة مذهلة فى الطاقة وعقلك سيكون أيضًا نشطًا ومنتعشًا.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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حركة الأبراج فى صالحك وتجعلك تفكر بطريقة هادئة وتجعل ردود فعلك هادئة وغير قاسية كما كان يحدث فى الماضى، وهذا يجعلك تمنح بعض الأشخاص المحيطين بك ممن أخطأوا فى حقك فرصة ثانية، وهذا يجعلك تشعر بالسعادة ربما أكثر منهم لأنك لم تريد أبدًا أن يخرجوا من حياتك.

برج الميزان حظك اليوم الخميس 28 /1/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

>اليوم ستعمل على تطوير علاقات بشكل أفضل وأكثر عمقًا مع زملائك فى العمل، مما يجعله يومًا جيدًا لاستكشاف أشياء جديدة فى شخصيات المحيطين بك وهو أيضًا يتطلب منك براعة شديدة فى فهم الآخرين، وتطوير العلاقات معهم لكسب ودهم، أما من يعملون فى المنزل هذا اليوم فإن آدائهم سيتحسن بشكل غير متوقع.

على الصعيد العاطفى:

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إذا كنت ترغب فى الاستقرار فى العلاقة فإن هذا اليوم هو الأكثر ملائمة بالنسبة لك للعمل على ذلك وتحقيق نتائج رائعة. حاول أن تعبر عن نفسك بوضوح وستشعر بطاقة إيجابية من شريكك الذى سيظهر لك اهتمامه بك ورعايته الشديدة.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تشعر بأنك فى قمة صحتك البدنية ونشاطك لذلك هذا هو أفضل وقت لوضع أهداف جديدة ودفع نفسك للتقدم للأمام أكثر، يبقى أمامك الاهتمام الضرورى جدًا بصحتك النفسية لتشعر بأنك خالى من الإجهاد وممتلئ بالحيوية والنشاط والحماس والتفاؤل.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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كن حذرًا فى أى خطوة تأخذها اليوم، بالمعنى المجازى والحرفى للكلمة، فتصرفاتك قد تواجه بردود فعل مزعجة وخطيرة، وتحركاتك الفيزيائية قد تسبب لك بعض الحوادث التى تنجم عنها بعض الإصابات والكدمات الخفيفة أثناء الحركة والتى قد تتطور إلى مشكلة صحية كبيرة إذا لم تتعامل بحرص.

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 2016/1/28

>حظك اليوم لبرج الجوزاء :

>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:

>على الرغم من المشاكل التى ربما تتعرض لها فى عملك، إلا أنك ستحقق ما تمنيت فى شخص قريب منك ، لذلك لا تتعجل ولا تنتظر الخير فى حياتك وحدك، فربما تعوض فى أقرب الناس لك وتجد به ما تمنيت تحقيقه طوال السنوات السابقة.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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الحب سيحل اللغز فى هذه الفترة، فأبناء هذا البرج من المحظوظين على مستوى الحياة العاطفية هذا العام، وخاصة فى بدايتيها فالمشاعر الصادقة ستحيط بهم سواء من المحبوب أو الأقارب وسيكونوا عون وسند لك .

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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الصحة الجيدة والتألق والتخلص من بعض المشاكل التى طالما وجهت أبناء هذا البرج طوال الفترات السابقة وفى العام السابق سيتخلصون منها وستكون أفضل الفترات بالنسبة لهم .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

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سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

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>برج الحمل حظك ليوم الخميس 28 /1/2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى..

>على مستوى العمل فأنت بحاجة إلى كثير من الوقت للتركيز على موهبتك الحقيقة، فعليك أن تعرف أنك فى مرحلة وردية، تنتصر فيها على الكثير من الأزمات والعقبات التى مررت بها فى الفترة الماضية، عليك كذلك أن تضع خطة لك تنجح من خلالها فى تحقيق المزيد والمزيد من النجاح.

برج الحمل على الصعيد العاطفى..

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تمر أوضاعك العاطفية ببعض الأزمات التى من الممكن أن تتجاوزها بسهولة، ولكن شعورك بالقلق والحيرة يجعلان الأمر صعب والمهمة مستحيلة، ينصح بأن تعود إلى عهدك السابق وتهتم أكثر بصحتك وتجد لنفسك طريقاً للحصول على جلسة عاطفية مع الحبيب أو شريك الحياة، تستعيد من خلالها نفسك الضائعة.

على الصعيد الصحى..

>الأزمات المتكررة التى تمر بها كل فترة قد ينتج عنها أزمة صحية كبيرة لن تحمد عقباها، فقط عليك أن تتبع نصائح الأطباء، وتتبع كورس العلاج كاملاً، كما أنه من الضرورى أن تتخلص تماماً من تناول الدواء بشكل عشوائى لأن هذا سيضر بصحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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يتوقع لك خبراء الأبراج لك فى المرحلة المقبلة أن تصل أخيراً إلى حل نهائى فى بعض القضايا العالقة منذ فترة طويلة، كما أنه من المتوقع أن تنتهى من كافة الأزمات سواء على المستوى الشخصى أو العمل، وهذا سيجعلك أكثر تفاؤل فى المرحلة المقبلة.

برج الحوت حظك ليوم الخميس 28 /1/2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى..

>اليوم يتوقع أن تحقق الكثير من النجاح فى العمل، خصوصاً إذا كنت واحد ممت يعملون باحثين أو صحفيين وغيرهم من تتصل أعمالهم بالكتابة أو التعليم، كما أنه هناك الكثير من التفاصيل التى تخبرك أن هذا اليوم جيد جداً ومناسبة لاستثمار الخطط على المدى الطويل، كما من المتوقع أن تجنى ثمار جهود بذلتها فى الفترة الماضية.

برج الحوت على الصعيد العاطفى..

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فجوة حادثة بينك وبين شريك الحياة منذ فترة طويلة، عليك أن تتدارك هذا الخطأ سريعاً ولا تدع المشاعر السلبية تؤثر عليك وتجعلك محبط وغير سعيد، كما أن العيوب تتمكن منك وتجعلك سئ فى نظر من تحب، فعليك أن تتخلص من كل هذا سريعاً قبل أن يهجرك الحبيب.

على الصعيد الصحى..

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من المحتمل أن تذهب اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية، لأن هناك الكثير من العلامات التى تؤكد لك أن صحتك ليست على ما يرام، وعليك أن تتخذ حذرك وتذهب إلى الطبيب فوراً، ومن أهم النصائح التى يجب أن تتبعها هو الحصول على نظام غذائى يتماشى مع نمط الحياة الصحيح، وكذلك من المفترض أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة حتى تتجنب المشاكل الصحية التى قد تؤرقك.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

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اليوم جيد على كثير من المستويات، فالحظ سيبتسم لك، من المتوقع أن كذلك أن تنجح فى الاستثمار وتحقق ما كنت ترغب فيه على كافة المستويات، تتخلص أخيراً من الأزمات العارضة التى تجعلك غير متحمس لتحقيق أى نجاح، كما يحذرك علماء الفلك من إهمالك المتعمد فى صحتك

برج الدلو حظك اليوم الخميس 2016/1/28

>حظك اليوم لبرج الدلو :

>على الصعيد المهني:

>تعانى من التراخى نوعا ما فى عملك وغير قادر على استعادة مستواك الطبيعى الذى كنت عليه من قبل بعض المشاكل التى واجهتك مؤخرا، لكن لا داعى للقلق لا يوجد شىء يبقى على كما هو عليه وستتغير الأوضاع على الأفضل مع الوقت والأمر لا يحتاج إلا إلى قليل من التركيز.

على الصعيد العاطفي:

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الحياة العاطفية تعيشها بكل مثالية فى هذا اليوم وفى هذا العام عامة، لأنك ستجد حب عمرك وشريك حياتك الذى طالما بحثت عنه ، وستكمل معه حساتك بكل سعادة، لذلك حافظ عليه حتى إذا انتابت حياتك بعض المشاكل البسيطة لأنك لم ولن تجد ما يعوضك حبه فيما بعد.

على الصعيد الصحي:

>

وفقا لارتياحك على المستوى العاطفى ستتحسن أحوالك الصحية، لأن هذا البرج عاطفى ورومانسى بطبعه ويؤثر ذلك بالإيجاب أو بالسلب على حياتهم الصحية، لذلك سيشهدون نهضة كبرى على مستوى حياتهم الصحية .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

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بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

شبكةعيونالإخبارية

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