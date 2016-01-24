توقعات الأبراج وحظك اليوم الإثنين 25 يناير 2016

حظك اليوم برج الثور الإثنين 25 /1/2016

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برج الثور على الصعيد المهني:

>تفخر طوال الوقت بأنك تقوم بعمل جيد ودقيق، وهذا الأمر سيلفت نظر رؤسائك الآن وقد يترتب عليه توليك مسؤوليات إضافية ومهام جديدة ولكنه سيفتح لك الباب أيضًا لتقدم كبير فى حياتك المهنية ومن المرجح أن يزداد دخلك أيضًا.

على الصعيد العاطفى:

>علاقتك العاطفية تسير بشكل جيد ولديك انطباع بأنها فى أفضل حال ممكنة، وهذا قد يقودك إلى الرغبة فى تطوير العلاقة وأن تطورها إلى الزواج ولكن قبل أن تصل إلى هذه المرحلة يجب ان تأخذ نفسًا عميقًا وتقرأ ما بين السطور فقد تغير رأيك حين تعرف شيئًا كنت تجهله.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>تحتاج لاستشارة مختص فى الرعاية الصحية اليوم، خاصة فى ما يخص مشاكل فى الرأس قد تتطور إلى مشكلة خطيرة إذا لم تبحث عن علاج لها.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>المشاعر هى المسيطرة على مزاجك اليوم، ولهذا يمكن لأشياء صغيرة جدًا أن تؤدى بك إلى الكآبة أو الحزن، ولكن اتصال مع شخص قديم فى حياتك قد يساعدك على التحسن وحل مشكلتك.

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 25 /1/2016

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برج الحمل على الصعيد المهني:

>لم يفت الوقت بعد للاستفادة من الفرصة الرائعة التى سنحت لك أمس، ابدأ التفكير فى استغلالها واتخذ خطوة كبيرة نحو مستقبلك وتخلص من القيود التى تواجهها.

على الصعيد العاطفى:

>هناك الكثير من التطورات تحدث فى حياتك العاطفية فى الآونة الأخيرة، وقد لا تكون متأكدًا مما إذا كنت تريد المواصلة فيها أم لا، لا تتسرع فى اتخاذ أى قرار فى هذا الوقت لأن هناك المزيد من التغيرات بانتظارك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>ستستفيد من تبنى العادات الجيدة والحفاظ على الانضباط الذاتى الخاص بك اليوم وإذا تمسكت بنظامك فى الأكل الصحى وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ستكون قادرًا على تحقيق جميع تطلعاتك فى اللياقة البدنية الخاصة بك دون أى صعوبة.

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>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>هذا الصباح المحاداثات البريئة بالنسبة لك قد تحمل دلالات مختلفة تمامًا عند الآخرين فعليك أن تنتبه لكلماتك وتحرص على ألا يكون لها أكثر من معنى واحد فهذا هو أهم ما يمكنك القيام به لمنع أى شخص من إساءة فهمك.

حظك اليوم برج الأسد الإثنين 25 /1/2016

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برج الأسد على الصعيد المهني:

>على الرغم من العمل المتراكم أمامك إلا أنك تنشغل بالكثير من المهام والأنشطة التى لا تثمر فى النهاية عن نتائج وهذا لن يساعدك فى الشعور بالإنجاز أو الاسترخاء فيما بعد، خاصة أنك تشعر بقلق شديد بشأن المهام غير المنجزة.

على الصعيد العاطفى:

>هناك شخص مقرب منك يود أن ينتقل بالعلاقة لمستوى أخر ويصبح حبيبك، ولكنك تريد الحفاظ على علاقة الصداقة بينكما بالتالى من الأفضل أن تجعل هذا الشخص مشاعرك بصراحة وكلما أسرعت فى ذلك كلما كان أفضل.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>تنشغل بصحتك النفسية والعصبية أكثر من صحة جسدك، فابدأ بتخفيف الضغط والتوتر المتراكم فى عقلك لتحسين حالتك ومن الأفضل أن تحصل على بعض التدليك ليساعدك على الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>العلاقات الأسرية القوية هى حجر الأساس فى نجاحك، فحافظ على متانتها ولا تنشغل عن أسرتك فى خضم انشغالك بالعمل اليوم وسترى نتائج إيجابية تسعدك.

حظك اليوم برج السرطان الإثنين 25 /1/2016

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برج السرطان على الصعيد المهني:

>هناك فرصة قوية لإجراء تغييرات كبيرة فى حياتك المهنية اليوم، فبعض الأشياء التى تتعامل معها كهواية يمكن أن تكون مصدرًا للدخل وهو ما يجعلك تفكر فى تغيير مجال عملك والنتائج ستكون مشجعة للغاية، على الرغم من أن ذلك سيستغرق وقتًا طويلاً.

على الصعيد العاطفى:

>شراكتك العاطفية تعمل بشكل جيد وتعطيك ميزة فى الحياة المهنية كذلك، ويمكن أن تحقق أنت وشريك حياتك نجاحًا كبيرًا على الصعيد العاطفى وكذلك فى الأعمال التجارية خاصة أنكما تتمتعان بفهم جيد للاختلافات بينكما.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>فى الفترة الأخيرة كنت تعانى من مشاكل صحية مزمنة أو مستمرة لفترة طويلة ولكن من اليوم تبدأ حالتك الصحية فى التحسن وستكون قادرًا على الوصول إلى حل على المدى الطويل سيساعد فى تحسين وضعك الصحى، كما أن نظامك الغذائى يساهم كثيرًا فى تسريع عملية التعافى.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>أنت فى أحسن أحوالك الإبداعية فى الفترة الحالية وخيالك الواسع سيجلب لك الحظ والسعادة، فاسمح لعقلك أن يتحكم بك واطلق لخيالك العنان واترك الفرصة لمواهبك الذهبية الخفية للظهور واستثمارها.

حظك اليوم برج الجدى الإثنين 25 يناير 2016

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برج الجدى على الصعيد المهنى..

>اليوم تضطر لمواجهة بعض الزملاء فى العمل، والذى كان لهم دوراً كبيراً فى إيذائك فى الفترة الماضية، فى محاولة منك لتحقيق مكاسب فى العمل، كما أنه سيكون كل شئ على ما يرام، وتحصل على ترقية منتظرة.

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

>تميل فى الفترة الأخيرة إلى تجاهل الحياة وحبك للشريك، فى مقابل تكريس المزيد والمزيد من الوقت للعمل، ولكن عليك أن تنتبه إلى أن الحبيب سينفذ صبره وسيكون لهذا تطور سئ على مستوى العلاقة بينكما، فينصحك الخبراء بأن تهتم به كثيراً.

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>على الصعيد الصحى..

>من المتوقع أن تبدأ نظام صحى خلال فترة قليلة من الآن، كما أنه سيكون شخص يحفزك على ذلك، وهذا سيكون له تأثير رائع على صحتك، وفى النهاية ستضع خطة محكمة لممارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>يبتسم لك الحظ فى الفترة المقبلة، وتشهد حياتك تحسن على مستوى الأحوال المادىة، تتخلص أخيراً من هذه العادة السيئة التى دائماً ما تعانى منها وهى إنفاق الأموال وتبديدها بطريقة خاطئة، ستبدـأ مرحلة من التدبير، ستشعر بنتائجها فى القريب العاجل.

حظك اليوم برج القوس الإثنين 25 يناير 2016

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برج القوس على الصعيد المهنى..

>اجتماع طارئ فى العمل، قد ينتج عنه الكثير من التغيرات المفاجئة والتى لم تكن تسحب لها أى حساب من قبل، ولكن سيكون هناك الكثير من التغيرات الإيجابية التى ستشهدها فى محيط العمل خلال الفترة المقبلة.

برج القوس على الصعيد العاطفى..

>علاقات صداقة جديدة فى الأفق، تسعى لإقامة علاقة مع شخص تنجذب إليه كثيراً وترى أنه سيكون وجوده إلى جوارك فى الفترة المقبلة، شئ جيد، هذه العلاقة كذلك ستساعدك على تجاوز الملل الذى تسلل إلى حياتك مؤخراً.

برج القوس على الصعيد الصحى..

>تتعرض لوعكة صحية فى الفترة المقبلة، بسبب إصرارك على تناول الدهون، التى تؤذى جسدك، كما أنه يجب أن تتبع نظام صحى جيد، وتخصص يومياً من وقتك فترة للراحة أو الاسترخاء، ولا يجب أن يكون اليوم مشغول بالكامل للعمل.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>تسعى لتحقيق شراكة خلال الأيام المقبلة، قد تحصل على مبلغ مالى كبير فى الفترة من هذه الشراكة، كما سيقدم لك أحد الزملاء المقربين فى العمل التحية على ما قدمته إلى العمل مؤخراً.

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 25 يناير 2016

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برج الحوت على الصعيد المهنى..

>هناك الكثير من التداعيات التى ستحدث خلال الأيام المقبلة، والتى ستكلفك الكثير من الوقت لكى تندفع إلى الأمام من جديد وتحقق ما كنت تحلم به طوال الفترة الماضية، كما أنه مطلوب منك أن تستشير أى شخص على دراية بوضعك فى العمل ليقدم لك النصائح التى يجب أن تتبعها حتى تخرج من أى أزمة بسهولة.

برج الحوت على الصعيد العاطفى..

>علاقة ستأخذك إلى طريق مختلف تماماً، من المفترض أن تنتهى بالزواج لأنها ستكون مختلفة تماماً عن أى علاقة مررت بها من قبل، لذا عليك أن تستعد جيداً لها وتكون حذر جداً ولا تتسرع فى اتخاذ أى قرار قد يكون له تأثير سئ عليك فيما بعد.

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>على الصعيد الصحى

>ستمر ببعض الأوضاع والمواقف الغريبة والمثيرة للجدل هذا اليوم، مما يكون لها تأثير سئ عليك وضغطاً نفسياً على صحتك، فأفضل طريقة لمعالجة هذا الأمر هو الاسترخاء، وزيادة عدد ساعات النوم، حتى تنعم براحة.

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>توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>ابتعد عن الأناس الذين ينقلون لك طاقة سلبية طوال الوقت، لأن هذا سيكون له تأثير سئ على حياتك فيما بعد، حدد هدفك جيداً واقترب منه بطريقة.

ببساطة الابتعاد الناس جيئة وذهابا الذين الكامل من السلبية. انهم يحاولون حفر نفسه فى عقلك والتى سوف تجعلك بالشلل عندما كنت قريبا جدا من هدفك. حاول أن تكون فى المنزل مع عائلتك لأكثر من مرة اليوم من أجل السلام وحتى الانتهاء من جميع الأعمال المعلقة. تزيين غرفتك مع الصور لنكهة بعض ذكريات حلوة جدا

حظك اليوم برج العقرب الإثنين 25 يناير 2016

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برج العقرب على الصعيد المهنى..

>على عكس الأيام الماضية، أنت الآن لديك القدرة على تحقيق الكثير من الأهداف فى الفترة المقبلة، فأنت بكامل طاقتك هذه التى ستمنحك القدرة على كسب الكثير من الأموال وتكون أكثر قدرة على تقديم الدعم لكل من هم حولك فى العمل.

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

>من المحتمل أن تكون مشغولا بأمور أخرى، مما يؤثر على مدى اهتمامك بشريك حياتك، ولكن أنت بحاجة للحصول على الكثير من الدعم العاطفى من شريك حياتك.

على الصعيد الصحى..

>تشعر اليوم ببعض التوتر والضغوط فى العمل التى من الممكن أن يكون لها تأثير مباشر على نومك وبالتالى على صحتك بشكل عام، أحصل على قدر كبير من الاسترخاء، وينصح بتناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم يومياً.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>تشعر بكثير من التحسن فى الفترة المقبلة، على مستوى العلاقات الاجتماعية تكون قادر على كسب ثقة كل من هم حولك، خصوصاً أنك لديك القدرة دائماً على حل أى أزمة بشكل سريع، كما أنك ستحدث لك الكثير من التطورات فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم الإثنين برج الدلو 25/1 /2016

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الدلو على الصعيد المهنى:

>مفاجئة سارة فى محيط العمل، وتحسن ملحوظ فى احوالك المالية، تنتظر تنفيذ خطة ستطور كثيراً من أدائك المهنى.

على الصعيد العاطفى:

>التعاون المشترك بينك وبين شريك حياتك يخفف كثيراً من أعباء الحياة، ولحظات رومانسية تتجدد بتجدد ذكريات تجمعك بشريكك.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>أنت من محبى الأكل، لذلك احرص دائماً على تحقيق التوازن بين رغباتك فى الوجبات التى تفضلها، وتأثيرها الصحى عليك.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش اجواء سعيدة ومتميزة فى محيط العمل، وتنفيذ مشروعات سابقك تجلب كثيراً من الخبرة، التى تطور فى أدائك المهنى، وحالة التعاون المشترك بينك وبين شريك حياتك يخفف عليكما أعباء الحياة، ويجعل شكل الحياة بينكما أكثر مرونة، وتجدد ذكريات خاصة بينكما يؤدى إلى تجدد لحظات رومانسية سعيدة، لكن احذر من الأفراط فى تناول وجبات دسمة كى لا تؤثر مستقبلاً على حالتك الصحية .

حظك اليوم برج الميزان الإثنين 25/1 /2016

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الميزان على الصعيد المهني:

>أنت على موعد مع الترقيات اليوم، أحداث سارة فى انتظارك، ستجدد طاقتك الايجابية وتدفعك إلى الأنتاج

على الصعيد العاطفى:

>اترك التردد المسيطر على جميع قرارات حياتك، احسم موقفك وحدد مشاعرك ولا تجعل التردد يتسبب فى خسارة أشخاص لن يعوضوا.

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>برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تعيش حالة صحية جيدة جداً لم تصل إليها منذ فترة، فقط أحصل على قسط مزيد من ساعات النوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>تعود حياتك إلى شكلها الطبيعى وتجنى ثمار عملك فى الأيام القليلة القادمة، طاقتك الأيجابية كافية لانجاز مهام صعبة فى محيط العمل، لكن ما يعكر صفو يومك هو ترددك المبالغ فيه فى امور تبدو بسيطة، احسم مشاعرك وقرر بشكل صريح وواضح، تعيش حالة صحية جيدة وتحتاج إلى ساعات كافية من اليوم كى تحافظ على طاقتك وقوتك الذهنية.

حظك اليوم برج العذراء الإثنين 25 /1 /2016

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العذراء على الصعيد المهنى:

>تعيش حالة من الضغط النفسى غير مسبوقة، تحاول إثبات نفسك فى ظروف مهنية صعبة جداً، و تواجه مشاكل مع زملائك المحيطين بك فى محيط العمل

على الصعيد العاطفى:

>تحتاج للحديث مع أحد الأصدقاء المقربين، فى جو هادىء ومرح بعيداً عن ضغط العمل، يجب أن تفرغ مشاعرك الغاضبة سريعاً حتى لا يفلت منك زمام الأمور

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>برج العذراء على الصعيد الصحي:

>احذر خلل فى ضغط الدم فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها، تناول المشروبات المهدئة واستمع إلى أغانيك المفضلة.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

>تحملت أكثر من طاقتك، وقدرتك على استيعاب المواقف التى تغضبك اوشكت على النفاذ، المشكلات لا تنتهى، وصمتك الذى تلتزمه أحياناً يكسبك مزيداً من الضغوط النفسية وأنت فى غنى عنها، تحدث مع اصدقائك المقربين فى اجواء مرحة وهادئة، أقرأ كثيراً واستمع إلى أغنياتك المفضلة انت بحاجة إليها الآن.

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 25/1 /2016

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برج الجوزاء على الصعيد المهني:

>تعانى من مشكلات كثيرة فى محيط العمل هذه الفترة، حاول ان تتحكم فى أعصابك، فالظروف لا تحتمل العصبية والانفعالات.

على الصعيد العاطفى:

>تحتاج إلى قضاء أوقات رومانسية مع شريك حياتك، فالتوترات قد أخذت من حياتكم وقتاً طويلاص فى الأيام الماضية

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>برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>ضغوطك فى العمل تجعل منك شخصاً منفعلاً طوال الوقت، أهدأ قليلاً وتعامل مع الوضع بمرونة

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

>تعيش حالة مرتبكة فى العمل بسبب المشكلات المتجددة التى تحدث يومياً بسبب بعض المحيطين بك، الأمور لاتحتمل العصبية والشجار، فالوضع متوتر جداً، حاول أن تحتفظ بهدوء اعصابك واستخدم ذكائك فى التعامل مع المور بحكمة اكثر من ذلك، جدد طاقتك وعيش اوقات رومانسية مع شريك حياتك، فانت تحتاج هذه الأوقات جداً فى هذا التوقيت.

شبكةعيونالإخبارية

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