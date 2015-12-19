توقعات الأبراج يوم السبت 19/12/2015

برج الجدى.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

>برج الجدى على الصعيد المهنى:

>اليوم هو يوم حظك لذلك يجب أن تستغل أى فرصة تأتى لك حتى تحقق ما تمنيته دائما، لذلك حاول أن تكون حريصًا على مصلحتك المهنية ولا تدع شيئًا يفوتك.

على الصعيد العاطفى:

>الحب هو أكثر الأشياء التى من الممكن أن تعاونك على الحياة الفترة المقبلة فتمسك به على قدر المستطاع ولا تضحى به مهما كان.

على الصعيد الصحى:

>معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة المقبلة وخاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها نظرا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>الفترة المقبلة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.

برج الدلو.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

>حظك اليوم لبرج الدلو:>على الصعيد المهنى:>اليوم هو الأفضل بالنسبة لك فالفرح سيدق أبواب قلبك وسيجعل أمورك تتحسن على المستوى المهنى، ومن الممكن أن تتقلد أفضل المناصب.

على الصعيد العاطفى:

>سيشهد اليوم تقلبًا نوعًا ما بالنسبة لحياتك العاطفية لكن لا يعنى ذلك أنك ستفقد ما اكتسبته طوال الأيام الماضية إنما الأمر يتطلب منك بعض الصبر.

على الصعيد الصحى:

>بالنسبة لحالتك الصحية فمن المتوقع أن تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام، لكن أحرص دائما على الخضوع للفحص حتى تستطيع من السيطرة على أى حالة سيئة من البداية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>الأيام المقبلة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.

برج العذراء.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

>برج العذراء على الصعيد المهنى:>مر أبناء هذا البرج بفترات صعبة على الصعيد العملى، وشاهدوا تراجعًا كبيرًا لم يشهدوه من قبل، لكن سيتحول الأمر بعض الشىء وستجدون حياة مختلفة على المستوى المهنى.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

>الغيرة مازالت تسيطر على أبناء هذا البرج، لكن بنسبة أقل عن سابق الأمر الذى سيجعل موازين علاقتهم العاطفية تتغير قليلا إلى الأفضل، لذلك يجب أن يستغلوا هذه الفترة حتى يمروا بهذه المرحلة العصيبة.

على الصعيد الصحى:

>نظرا لبعض المشاكل التى تعرض لها أبناء هذا البرج في تلك الفترة، من الممكن أن يؤثر ذلك سلبا على حالتهم الصحية وسيفقدون جزءًا كبيرًا من تركيزهم، لذلك يجب أن يهتموا بالنهوض بحياتهم النفسية حتى يستطيعوا الهروب من أى أزمات صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام المقبلة.

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 2015/12/19

>حظك اليوم لبرج العقرب:>على الصعيد المهنى:>مشاكل كبيرة ستواجه أبناء هذا البرج، وسيشعرون بتراجع كبير على المستوى العملى، وقد يتلقون أخبارًا غير جيدة..

على الصعيد العاطفى:

>مازال الحب هو طوق النجاة بالنسبة لكم فحاولوا أن تحافظوا عليه لأنه هو الباقى لكم.

على الصعيد الصحى:

>للأسف سيعانى أبناء هذا البرج بعض المشاكل الصحية لكن لا داعى للخوف لأنها ستكون وعكات بسيطة ستمر سريعا.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام المقبلة.

برج القوس.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

>برج القوس على الصعيد المهنى:>الظروف غير مُشجعة على العمل، ولكنك تحافظ قدر الإمكان، فأنت من الأشخاص الذين يحاولون دائمًا التقدم، كما أن إخلاصك فى العمل بدرجة كبيرة سيجعل مديرك فى العمل يهتم أكثر بمستقبلك فى هذا العمل.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

>على الرغم من أنك تتفادى حدوث أزمات مع الشريك، إلا أن الأوضاع السيئة هى التى تذهب إليك، مما يؤثر سلبًا على علاقتك به.

على الصعيد الصحى:

>قدوم الشتاء هو بالنسبة لك خبر غير جيد، فلديك هناك فرصة كبيرة لكسب مزيد من الكيلو جرامات، والإصابة بأمراض مثل البرد أو الحساسية، الأمر الذى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، فحاول ان تتابع مع الطبيب حتى لا يحدث لك أى أزمة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>على مستوى العائلة، فإن علاقتك بالحبيب ستكون أفضل فى الفترة المقبلة، كذلك يمكن أن تحصل على ما تريد فى العمل، حسب ما يتوقع خبراء الأبراج لك، دون أن تبذل وقتًا ومجهودًا أكثر من أجل أن تظهر نفسك وتكون فى أفضل وضع.

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

>برج الأسد على الصعيد المهنى:>هذا هو الوقت المثالى لك للتألق والحصول على المزيد من النفوذ فى مكان العمل، أكثر بكثير مما تعتقد أنه بإمكانك أن تفعل. الآخرون يحترمونك ويؤمنون بأفكارك فثق بنفسك وادفع نفسك للتقدم وستحصل على نجاح ملحوظ.

على الصعيد العاطفى:

>تشعر بالرضا والسعادة على الصعيد العاطفى اليوم، ولكن وهج العلاقة قد يهدأ قليلاً اليوم وشعورك بالرومانسية والثقة قد تتضاءل لفترة من الوقت لذا حاول أن تبذل قصارى جهدك لعدم التركيز على الفشل.

برج الأسد على الصعيد الصحى:

>إذا كنت مريضًا بالحساسية من أى نوع كن حذرًا وحافظ على أدويتك فى متناول اليد. قد تعانى آلام الجيوب الأنفية والصداع خلال اليوم لذا حاول ألا ترهق نفسك فى العمل وتأكد من الحصول على الكثير من الراحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>شخص يهمك سيتسبب فى إفساد خططك لليوم وستضطر لبذل قصارى جهدك لتجنب الغضب والإحباط بسبب عدم حصولك على ما تريده. اعمل على حل مشاكل الآخرين وسيساعدك هذا على إزالة وجعك القديم وإعادة الأمور إلى مسارها.

برج الثور.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

>برج الثور على الصعيد المهنى:>عملك الحالى ينهار باستمرار لكن هذا لا يعنى أن تتمسك به، دعه يسقط وابدأ من جديد ولا تضغط على نفسك أبدًا ولا تحملها عناء التمسك بشىء سينهار مهما فعلت، فلن يجدى تمسكك به شيئًا.

على الصعيد العاطفى:

>الاهتمام الزائد الذى تحصل عليه من الشخص الذى تحبه فى الآونة الأخيرة يمنحك شعورًا جيدًا للغاية، ولكن عندما تنحسر عنك الأضواء ويخفت اهتمامه بك لن يعجبك ذلك وستفعل كل ما فى وسعك من أجل استعادة اهتمامه مجددًا، لكن يجب ألا تقلق وتحافظ على هدوئك وكن واثقًا بأن حبيبك سيستجيب أكثر بكثير عندما تلفت نظره خفية.

برج الثور على الصعيد الصحى:

>إذا كنت من مرضى السكرى، ستضطر لأن تبذل المزيد من الاهتمام بحالتك الصحية اليوم، حان الوقت لتدرك أن ما تفعله الآن له آثار طويلة الأجل قد تؤدى إلى مشاكل أخرى مستقبلاً لذا عليك التخلص من أية ضغوط وتزيد من مستوى نشاطك وتحسن عادات تناول الطعام الخاصة بك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>خطط السفر المثيرة تسيطر على عقلك اليوم ويمكنها أن تمنحك بعض الإثارة والحماس. بعض الناس متلهفون لإدخالك فى مشاريع عملك لكنك مشغول بالتفكير فى أمور أخرى فحاول ألا تفوت هذه الفرص الكبرى.

>من المهم أن تعيش فى الوقت الحاضر أكثر من تفكيرك فى المستقبل فالاهتمام بالحاضر هو الذى سيساعدك على تحقيق أحلامك المستقبلية.

برج الحمل.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

>برج الحمل على الصعيد المهنى:>تذكر أن قوتك تكمن فيما تملكه من طاقة داخلية، ففى حين يبحث الجميع خارج أنفسهم عن إجابات تملك أنت كل ما تحتاجه داخلك، فابحث فى نفسك وستجد الإجابات هناك دون أن تضيع الوقت فى محاولات غير مجدية.

على الصعيد العاطفى:

>تخليت عن زمام المبادرة فى علاقة حبك فى الآونة الأخيرة، ولكن مع انتقال القمر إلى برجك اليوم يمكنك استعادة شعورك القديم، وحاول أن تتذكر أن الشراكة الرومانسية ليست سباقًا تحاول إحراز النصر فيه.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

>ستتحسن صحتك بشكل عام اليوم، وجزء كبير من هذا التحسن يرجع إلى أنك ستكون بعيد عن التوتر النفسى تمامًا. ستلاحظ أن بشرتك مشرقة ومتوهجة وستجد الناس يسألونك فجأة عن سر تألقك حاليًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>لا تحاول أن تفرض آرائك ومشاعرك على الآخرين، حتى لو كانت إيجابية. إذا لم يكن أحدًا متحمسًا للأفكار والأشخاص الذين تشعر إزاءهم بحماس بالغ لا تشعر بالقلق، تحتاج فقط لتخفيف مشاعرك المتحمسة وتدع الآخرين يروا بأنفسهم ما هو عظيم فى هذا الشيء أو الشخص.

برج الحوت.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

>برج الحوت على الصعيد المهنى>تحاول السيطرة على كافة الظروف السيئة المحيطة، حتى لا يكون لها تأثير فيما عليك فى العمل، فالأوضاع المُحيطة بك رغم أنها غير مُشجعة إلا أنك تجتهد بقدر كبير حتى تحقق حلمك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى

>علاقتك بالحبيب جيدة بعض الشىء، إلا أنك من الممكن أن تجعلها أفضل من ذلك ببعض التصرفات البسيطة التى تجعلك تحل كل الأزمات النفسية التى يمر بها الشريك الآن، وكذلك المشاكل التى تشوب علاقتك به.

على المستوى الصحى

>وضعك الصحى جيد بشكل عام، ولكن لا تضغط على نفسك فى العمل، لأن هذا سيعرضك لكثير من الأزمات الصحية قريباً، فلا تلقى بنفسك فى التهلكة، واحرص على صحتك.

توقعات علماء الفلك لك

>على الرغم من أن هذا العام كان غير جيد على أصحاب هذا البرج، إلا أنه من المتوقع أن يكون القادم أفضل بكثير من 2015، وأن 2016 ستكون جيدة على كل المستويات.

برج السرطان.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

>برج السرطان على الصعيد المهنى:>ستجرى اتصالات رائعة هذه الأيام بشخص آخر، وستساعدك هذه الاتصالات على الوصول إلى آفاق جديدة فيما يتعلق بحياتك المهنية. هذا الشخص قد يكون زميل عمل أو حتى الحبيب، وفى كل الحالات يجب أن تثق فى هذه العلاقة فستساعدك كثيرًا على النمو.

على الصعيد العاطفى:

>موقفك الإيجابى يساعدك على التركيز بشكل أفضل اليوم خاصة إذا كان لديك مهام أخرى. يجب أن يكون هدفك هو تفادى انقطاع التواصل بينك وبين من تحب حتى لو كنت مشغولاً بشكل رهيب، الغضب لن يصلح وضعك ولكن بعد محادثة من القلب إلى القلب عن احتياجاتكما والحدود بينكما ستفعل المعجزات.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

>الخبر السار بالنسبة لك هو أنه من المحتمل أن تتخلص من مشكلة عسر الهضم التى تعانيها، ولكن يجب ألا تكتفى بذلك بل يجب أن تعدل عاداتك الغذائية وأسلوب حياتك قليلاً لتحافظ على تحسنك، سيعطيك هذا قسطًا من الراحة ويمنع عنك أى ضرر دائم.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>هل سبق أن فكرت كيف تواجه الآخرين؟ يجب أن تفكر الآن فى هذه النقطة وأن تدفع الناس للتعرف على شخصيتك أكثر، خاصة فى الحياة المهنية.

يجب أن تعيد النظر فى الطريقة التى تعامل بها الناس وتستعين بمهاراتك فى قراءة الناس وتضبط نفسك حسب فراستك فى التعامل مع الناس.

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>برج الميزان.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

>حظك اليوم برج الميزان:>لا تضعف أمام الأعداء وأظهر قوتك قدر إمكانك، فالضعفاء لا مكان لهم، واجعل الصبر طريقًا لك، فالصابرين فقط هم من يحققون الانتصار.

برج الميزان على الصعيد العاطفى

>الحب يمنحك القدرة على الخروج من المشاكل، لا تستحى من الاختباء فى أحضان حبيبك، واستمتع قدر الإمكان بالأمان الذى يعطيه لك.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

>حان الوقت لتبدأ فى ممارسة التمارين الرياضية، والقيام بنشاط صحى، خاصة أن صحتك فى تدهور، والدهون بدأت فى إصابتك بعدة أمراض، لا تستسلم لحب الطعام، والتزم بالنظام الصحى المفيد.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يتوقع علماء الفلك والأبراج أنك تقف فى مفترق طريق، وتبحث عن الإجابة فى الأماكن الخاطئة،لا تستمر فى تكرارها بنفس الطريقة دون أن تتعلم الدرس.

برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 19/12/2015

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:>تبدأ فى مشروع يمثل انطلاقة فى حياتك، وتستكمل الطريق إلى النجاح، مسلحًا بالأمل، لذا ابقى يقظًا فالأعداء حولك كثيرون، ومن يتمنون فشلك أكثر بكثير ممن يتمنون نجاحك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

>الحب يدق بابك، ويخبرك بأن الوقت قد حان لتبحث عن شريك الحياة، لا تتوقف فى رحلة البحث، واستكمل طريقك حتى النهاية.

على الصعيد الصحى:

>وضعك الصحى غير جيد تعانى من بعض المشاكل النفسية، وحافظ على نشاطك بممارسة الرياضة، والقيام بكل التمارين اللازمة للحفاظ عليها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>الأيام المقبلة هى الأسوأ بالنسبة لك، حاول أن تمر منها بسلام ولا تدع أحدًا يخبرك بما عليك فعله، وتجنب المحرضين ومفتعلى المشاكل.