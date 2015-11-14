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حظك اليوم برج الحوت الأحد 15/11/2015

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 15/11/2015 حظك اليوم برج الحوت الأحد 15/11/2015
 

 

لبرج الحوت:
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مهنيا : تنجح اليوم فى اجتياز العديد من الخطوات المهمة فى مجال العمل وتسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات ، يمكنك تحقيق ذلك بفضل قدراتك العقلية الفائقة مع مراعاة الحفاظ على النجاحات التى قمت بها حتى الآن.
>عاطفيا : حاول أن تطور طريقة تعاملك مع الشريك إلى الأفضل فى هذه الفترة حتى تتمكن من اكتساب ثقته مرة أخرى.
>صحيا : ليس هناك أى مشكلات صحية فالأمور الصحية على ما يرام ، ولكن لابد من إجراء بعض الفحوصات على سبيل الاطمئنان، وتلاشى أى مشكلات صحية يمكن أن تحدث.
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توقعات علماء الفلك:


>يرى علماء الفلك أن أحوال مواليد فى هذا العام لن تتغير كثيرا عنها فى الأعوام الماضية ، ولكن هذا العام هو الأفضل من حيث القدرة على مواجهة التحديات وتجاوز العقبات على الرغم من كراهية مواليد الحوت للمواجهة، وأضاف خبراء الأبراج أنه لابد من تركيزهم على رفع مستوى مهاراتهم لأنها سوف تساعدهم على إنجاز أعمالهم بشكل منهجى وفعال فى ظل الحفاظ على العلاقات الودية مع المسئولين والمديرين فى مجال العمل، ولكنهم ينصحون بالابتعاد عن الأنشطة التى تعتمد على المضاربة.

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