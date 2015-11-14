حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 14/11/2015

حظك اليوم لبرج الأسد

مهنيا: سوف تتمكن من اتخاذ مجموعة من القرارات التى ستمكنك من تجنب الخسائر الكثيرة التى كانت ستحدث لك فى الفترة الحالية.

عاطفيا: يشعر الحبيب بالاهتمام منك فحاول التفرغ له بعض الوقت حتى تقضى معه وقتا يعود بكما إلى المشاعر الرقيقة والشعور بالحب ، فهذا يسعده كثيرا.

صحيا: ربما تكون حالتك الصحية غير مستقرة هذه الفترة ، فيجب عليك الاهتمام بحالتك الصحية واتباع إرشادات الأطباء والابتعاد عن الأمور التى قد تؤثر على صحتك.

توقعات علماء الفلك :

يرى علماء الفلك أن عام 2015 من أهم الفترات التى مرت على مواليد برج الأسد، حيث يتمكنون من إيجاد طرق جديدة لتحسين أمورهم على المستوى المهنى، وهذا الأمر يساعدهم على التقدم ويخلصهم من حالة الملل التى قد تنتابهم من الروتين اليومى، وأضاف خبراء الأبراج أن العمل وإنجاز المهام كانا الشغل الشاغل لمواليد الأسد فى العام الماضى، لذلك فقد حان الوقت لتحويل التركيز إلى النفس، حيث يغلب عليهم الإحساس الدائم بالأنا، وأشار الفلكيون إلى أن أصحاب الأسد سيتمكنون من تحقيق أحلامهم كاملة وفى ظروف أفضل مما كانوا يتوقعون.

حظك اليوم لبرج الثور

>مهنيا: تشعر اليوم بالطاقة الإيجابية التى تمنحك القدرة على إتمام كل الأعمال المطلوبة منك، احرص على بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل ما لديك.

عاطفيا : تحدث بعض الخلافات البسيطة بينك وبين الشريك بسبب اختلاف وجهات النظر بينكما فى أمر ما ، لا تدع الأمر يأخذ أكثر من وقته ودعك من هذا الأمر حتى لا تتطور الخلافات.

صحيا : ربما تعانى اليوم من بعض المشكلات فى الجهاز التنفسى بسبب تغيرات الجو، فكن حذرا وتجنب الإهمال الذى يمكنه التأثير بشكل سىء على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك :

يرى علماء الفلك أن هذا العام بالنسبة لمواليد برج الثور هو عام التغييرات والتحولات، فسوف تواجههم بعض الأفكار الجديدة التى تجعلهم يعتمدون عليها ويتوقفون عن البحث فى بدائل أخرى ، وسوف يشعرون بالكثير من التحسينات فى الحياة العائلية والشخصية ، وعلى الصعيد العاطفى سوف يتمكنون من الحصول على الاستقرار مع شركائهم فى الحياة العاطفية ويبذلون الجهود الوفيرة من أجل تجنب المشكلات التى تفسد أجواء العلاقة الهادئة.

حظك اليوم لبرج الجدى:

مهنيا : تنفتح أمامك اليوم العديد من المجالات المختلفة والجديدة فى العمل فحاول أن تتعلم من كل المواقف التى ستواجهها، لأن هذا الأمر سوف يساعدك كثيرا فى حياتك.

عاطفيا : تواجه اليوم بعض المشكلات مع الحبيب فلا تقلقسوف تتمكن من تخطى كل المشكلات التى تواجهك، وتشعر بالاستقرار فى الحياة العاطفية.

صحيا:ربما ينتابك الشعور بالتوتر اليوم نظرا لتكدس الأعمال على عاتقك ، حاول الخروج من أجواء العمل بزيارة أحد الأقارب أو الأصدقاء وسوف يساعدك هذا على الشعور بالتحسن

توقعات علماء الفلك:

يقول خبراء الأبراج إن مواليد برج الجدى خلال هذا العام 2015 لديهم القدرة على التركيز بقوة فى أداء المهام الخاصة بأعمالهم وأكدوا أن الحظ سيكون حليفهم فى هذه الفترة حتى يتمكنوا من بلوغ الأهداف التى حلموا بها دوما ، ويمكنهم الاستمتاع بالنجاحات التى حققوها فى مجال العمل بعدما قضوا فترة من الكد والتعب، وهذه المثابرة والجهود التى بذلوها سيعترف بها الجميع ممن حولهم فى مجال العمل أو الحياة الشخصية والعائلية، وأوضح خبراء الأبراج أن مواليد الجدى لن يتوقفوا عن العمل، بل سيكملون المسيرة المهنية التى تمكنهم من الوصول إلى قمة النجاح.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

مهنيا : حاول أن تتفادى بعض المشاحنات فى العمل عن طريق اتخاذ عدة قرارات أجلتها منذ فترة ، ولا تقلق فأنت على الطريق السليم.

عاطفيا : ربما تلتقى اليوم بالشخص الذى طالما حلمت به وتمنيته أن يكون شريك حياتك ، وهذا الأمر يمنحك الشعور بالسعادة الشديدة والتفاؤل.

صحيا : قد تعانى اليوم من بعض الاضطرابات المعدية التى تسبب لك الانزعاج ، فحاول التخلى عن تناول الأطعمة الدسمة حتى تشعر بالتحسن وتستطيع أداء مهامك اليومية دون تعب.

توقعات علماء الفلك:

يرى علماء الفلك أن هذا العام سيشهد الكثير من التطورات الشخصية لمواليد برج الجوزاء ، حيث اضطروا إلى العمل بجدية خلال العام الماضى فى ظل المرحلة الانتقالية الطويلة والشاقة ، وتحملوا الكثير من المسئوليات، فهذه الفترة هى الوقت المناسب لجنى ثمار المجهود المبذول فى الفترة الماضية ، وأضاف خبراء الأبراج أن مواليد الجوزاء فى هذا العام سيحاولون بذل ما فى وسعهم للحصول على السعادة، فقد حان الوقت ليعرف كل شخص موقعة فى الحياة.

حظك اليوم لبرج الحمل :

مهنيا : تواجه اليوم الكثير من الضغوطات العملية أثناء القيام بالمهام الموكلة إليك ، حاول الحفاظ على هدوئك وتعامل معها بقدر من الحكمة حتى لا يعود الأمر عليك بالسلب.

عاطفيا : احرص على القيام بالأمور الجيدة التى تساعدك فى تحسين علاقتك بالحبيب، واحذر من القيام بالأمور التى تضايقه حتى تحافظ على هدوء العلاقة بينكما.

صحيا : حالتك الصحية جيدة ولكنك تعانى من بعض الضغوط النفسية التى تؤثر على يومك بشكل سىء فحاول الذهاب إلى أحد الأطباء المتخصصين حتى تجد حلا لتك المشكلة.

توقعات علماء الفلك :

أكد علماء الفلك أن هذا العام بالنسبة لمواليد برج الحمل سيكون واعدا وسوف يتيح لهم العديد من الفرص الجيدة على كافة الأصعدة، وربما يبدأ العام الجديد بداية بطيئة يواجهون فيها بعض المشكلات والعقبات إلا أنهم فى منتصف العام سيتحول مسار حياتهم إلى الأفضل وتتحسن أمورهم بمرور الوقت ، ويطالبهم علماء الفلك بالحفاظ على ثقتهم بالآخرين، حيث تدفعهم نحو التقدم إلى الأمام وتخلصهم من القلق والتوتر.

حظك اليوم لبرج الحوت:

مهنيا : تنجح اليوم فى اجتياز العديد من الخطوات المهمة فى مجال العمل وتسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات ، يمكنك تحقيق ذلك بفضل قدراتك العقلية الفائقة مع مراعاة الحفاظ على النجاحات التى قمت بها حتى الآن.

عاطفيا : حاول أن تطور طريقة تعاملك مع الشريك إلى الأفضل فى هذه الفترة حتى تتمكن من اكتساب ثقته مرة أخرى.

صحيا : ليس هناك أى مشكلات صحية فالأمور الصحية على ما يرام ، ولكن لابد من إجراء بعض الفحوصات على سبيل الاطمئنان، وتلاشى أى مشكلات صحية يمكن أن تحدث.

توقعات علماء الفلك:

يرى علماء الفلك أن أحوال مواليد برج الحوت فى هذا العام لن تتغير كثيرا عنها فى الأعوام الماضية ، ولكن هذا العام هو الأفضل من حيث القدرة على مواجهة التحديات وتجاوز العقبات على الرغم من كراهية مواليد الحوت للمواجهة، وأضاف خبراء الأبراج أنه لابد من تركيزهم على رفع مستوى مهاراتهم لأنها سوف تساعدهم على إنجاز أعمالهم بشكل منهجى وفعال فى ظل الحفاظ على العلاقات الودية مع المسئولين والمديرين فى مجال العمل، ولكنهم ينصحون بالابتعاد عن الأنشطة التى تعتمد على المضاربة.

حظك اليوم لبرج الدلو:

مهنيا : تبذل اليوم مجهودا خارقا فى أثناء إنجاز المهام التى كلفك بها مديرك فى مجال العمل، مما يشعره بالسعادة وتوجيه الشكر لك، وهذا الأمر يمنحك الحماس ويدفعك إلى مزيد من المجهود.

عاطفيا : ربما تدور بعض الشكوك حول الحبيب فى ذهنك فلا تستلم لها ودعك من هذا الأمر حتى لا يفسد عليك حياتك ويؤثر على استقرار العلاقة بنك وبين الشريك

صحيا : قد تعانى الليلة من ألم شديد فى صدرك وهذا الأمر يشعرك بالقلق الشديد، فحاول أن تذهب إلى الطبيب لإجراء بعض الفحوصات الطبية التى تطمئن من خلالها على صحتك.

توقعات علماء الفلك:

يؤكد علماء الفلك أن أشخاص برج الدلو سيواجهون العديد من التحديات التى تعودوا عليها على مدار الأعوام الماضية وأثبتوا فيها النجاح، ولكن فى هذا العام تسنح لهم فرص أعظم لتحقيق النجاح الساحق فى مواجهة التحديات والصمود أمامها، ويشير خبراء الأبراج إلى أنهم سوف يناضلون من أجل التحفيز الذهنى سواء خلال فترات العمل أو فى العلاقات الاجتماعية، وهناك البعض من أصحاب الدلو يحبون المغامرة، لذا فالحظ يتيح لهم الفرص التى تمكنهم من الاستمتاع بأجمل اللحظات.

حظك اليوم لبرج السرطان:

مهنيا : ربما تواجهك اليوم بعض الصعوبات فى مجال العمل ، كل ما عليك هو التركيز فيما تقوم به وسوف تتلاشى تلك الصعوبات تدريجيا دونأن تتسبب لك فى أى مشكلات.

عاطفيا : تتحسن اليوم علاقتك بالشريك وتصبح أفضل من قبل ، فاحرص على القيام بالأمور التى تسعده وتساعدك على التقرب منه.

صحيا : تتمتع اليوم بالطاقة والحيوية التى تؤثر إيجابيا على حالتك الصحية ، وتساعدك على التخلص من الأمور المزعجة وتخطى كل العقبات التى قد تقابلها على مدار اليوم.

توقعات علماء الفلك:

يرى علماء الفلك أن مواليد برج السرطان سيتمتعون هذا العام بمزيد من الثقة ، وسوف يتمتعون بتحقيق أحلامهم التى طالما خططوا من أجلها ، وأضافوا أن كل العقبات التى واجهت مواليد السرطان فى الفترة الماضية سوف يتخلصون منها، ويجب أن يستفيدوا من شخصيتهم الجريئة التى تكونت فى هذه الفترة ، وأكد خبراء الأبراج أن أصحاب السرطان يميلون إلى الرضا بالبقاء فى المنزل والحفاظ على الأمور كما هى، ولكن عام 2015 سيغير كل تلك الأمور ويمنحهم الفرص المتعددة للوصول إلى أمور أكثر جدية وانتشارا ، فعليهم أن يكونوا مستعدين للانتقال إلى آفاق بعيدة .

حظك اليوم لبرج العذراء:

مهنيا : تحقق اليوم العديد من النجاحات على الصعيد المهنى وهذا الأمر يمنحك الشعور بالرضا والسعادة ويزيد من ثقتك بنفسك كثيرا ، ولكن لا تجعل هذا الأمر يؤثر على تركيزك.

عاطفيا : تعيش حاليا فترة من الاستقرار العاطفى وهذا الأمر يؤثر على حياتك وعلاقتك بالشريك بشكل جيد ، ولكن احذر من القيام بالأفعال التى قد تفسد تلك الأمور.

صحيا : قد تعانى اليوم من بعض التشنجات التى تصيبك من حين لآخر ، حاول التواصل مع الأطباء فقد يتمكنون من إعطائك العلاج المناسب الذى يجعل حالتك الصحية هادئة ومستقرة .

توقعات علماء الفلك:

يرى علماء الفلك وخبراء الأبراج أن العمل الجاد والتفانى فى أدائه من الأمور التى تساعد مواليد برج العذراء على النجاح والوصول إلى الأهداف ، وعلى الرغم من تمتعهم بهذه الصفات إلا أنه يجب أن يزيدوا من حركتهم وأدائهم للأعمال ومواجهة المزيد من العقبات ليتمكنوا من تحقيق الأهداف قبل انتهاء هذا العام ، وصرح خبراء الأبراج أن مواليد العذراء سيتعرضون لاختبارات قدراتهم النفسية والعصبية والجسدية ولكنهم سيتمكنون من التغلب على كل تلك الاختبارات بفضل المعرفة الواسعة وقوة التحمل والصبر .

حظك اليوم لبرج العقرب:

مهنيا : قد تنشأ بعض الخلافات بينك وبين الزملاء فى مجال العمل وهذا الأمر يشكل خطرا على حياتك المهنية واستقرارك فى مجال العمل ، فحاول إصلاح الوضع سريعا.

عاطفيا : يقترح عليك الشريك اليوم بعض الأفكار المجنونة ، فحاول أن تشاركه تلك الأفكار حتى يشعر منك بالاهتمام وتستطيع التقرب منه أكثر.

صحيا : تشعر الآن بتحسن ملحوظ فى حالتك الصحية بعد فترة من المرض قد تعرضت لها الفترة الماضية ، فحاول الحفاظ على الاستقرار الصحى.

توقعات علماء الفلك:

يرى علماء الفلك أن هذا العام هو عام التغيير بالنسبة لمواليد برج العقرب، حيث يواجهون العديد من الصعوبات والاضطرابات على مدار العام، ولكن إذا اتبعوا غرائزهم وانتبهوا إلى العالم من حولهم فسيصبحون فى المقدمة دائما ، وأضاف خبراء الأبراج أن مواليد العقرب على الصعيد الشخصى سيتعرضون لفترة انتقالية فى حياتهم، وهذه الفترة هى المناسبة ليدركوا أهدافهم فى الحياة على الرغم من فقدانهم السيطرة على الأمور ومجريات حياتهم ، ولكن عام 2015 هو العام الذى يمنحكم الفرصة للإمساك بزمام الأمور مرة أخرى .

حظك اليوم لبرج القوس:

مهنيا : تتمكن اليوم من تحقيق النجاح على المستوى المهنى وتبدأ فى رسم خطوات أكثر توسعا ، سوف تعود عليك بالنفع والربح فيما بعد وتساعدك على تحسين أوضاعك.

عاطفيا : احرص على أن يكون التفاهم أساس العلاقة بينك وبين الشريك حتى تصبح حياتكم مستقرة وهادئة وخالية من المشكلات والخلافات.

صحيا : قد تشعر اليوم ببعض الإرهاق الذى يؤثر على حالتك الصحية بشكل سيئ فاحرص للحصول على فترة من الراحة حتى تشعر بالتحسن.

توقعات علماء الفلك:

يرى علماء الفلك أن مواليد برج القوس دائما ما يتذكرون المواقف الصعبة التى مرت عليهم فى العام الماضى، لذلك فهم قادرون على تقديم أفضل ما لديهم خلال هذا العام، ويمكنهم التعلم من الأخطاء التى وقعوا فيها فى الماضى ليتمكنوا من بناء قاعدة صلبة تساعدهم على الانطلاق والنمو ، وأضاف خبراء الأبراج أن الحظ سيبتسم لمواليد القوس فى عام 2015 حيث تتكون لديهم الكثير من المعرفة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرارات أكثر ذكاء ، وليس أمامهم سوى هذا الوقت لاغتنام مثل هذه الفرص واستغلالها.

حظك اليوم لبرج الميزان:

مهنيا : تزداد عليك اليوم الضغوط والمسؤوليات بشكل ملحوظ فى هذه الفترة ، ولكن لا تقلق فأنت قادر على تخطى هذه الصعوبات جيدا.

عاطفيا : حاول أن تبذل المزيد من الجهد من أجل إرضاء الحبيب ، ولا تفعل الأمور التى تخذله وتسبب له الانزعاج حتى لا يشعر بالفتور من علاقتكما.

صحيا : ربما تتعرض اليوم لبعض المشكلات الصحية التى تؤثر عليك بشكل سيئ فحاول الحصول على الراحة لكى تشعر بالتحسن.

توقعات علماء الفلك:

يرى علماء الفلك أن هذا العام يحمل الكثير من الأمل لمواليد برج الميزان، حيث يمكنهم استغلال العديد من الفرص فى تحقيق ما يتمنون من أهداف كانوا دائمى التخطيط لها ، وأوضح خبراء الأبراج أن الحظ سيحالف أصحاب الميزان وسيشعرون بتواجد الأصدقاء وأفراد العائلة بجوارهم ليساندوهم فى الوصول إلى تحقيق أحلامهم ، وأشارت التوقعات إلى أن هذا العام سيكون جيدا جدا على الناحية المهنية، حيث يشعر مواليد الميزان بالنشاط والحيوية اللازمين لأداء الأعمال المطلوبة منهم على أفضل نحو، مما يخلق انطباعا هائلا عنهم عند الرؤساء والمديرين فى مجال العمل.