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بالفيديو..مسيحية تطلق "زغرودة" لفوز زملائها بتأشيرات الحج وتهنئ: حج مبرور

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بالفيديو..مسيحية تطلق "زغرودة" لفوز زملائها بتأشيرات الحج وتهنئ: حج مبرور بالفيديو..مسيحية تطلق "زغرودة" لفوز زملائها بتأشيرات الحج وتهنئ: حج مبرور
فى مشهد يدل على رواسخ المحبة والمواطنة بين عنصرى الدولة المصرية، أطلقت سيدة مسيحية “الزغاريد” بعد فوز عدد من زملائها المسلمين بتأشيرات الحج، خلال الاحتفالية التى أقيمت تحت رعاية الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، والخاصة بتوزيع تأشيرات الحج على بعثة حجاج الجمعيات الأهلية.

ومن جانبها، قالت حنان فهمى “صاحبة الزغرودة”، أنها جاءت تعبيرا لمشاركة شركاء الوطن فرحتهم بالفوز بتأشيرات الحج، مضيفة: “ربنا يتقبل منهم جميعا.. حج مبرور”.
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