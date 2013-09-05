فتــوى بنقــل رفــات خدمات مركــزيــة حلي

إبراهيم المتحمي، أحمد الغبيشي (القنفذة)

وجه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بنقل رفات القبر الواقع بالقرب من منطقة الخدمات المركزية في مركز حلي بمحافظة القنفذة إلى المقبرة العامة، صيانة لها من الامتهان.وأوضح لـ «عكاظ» رئيس بلدية حلي المهندس علي محمد القرني أن توجيهات المفتي تقضي بنبش القبر ووضع الرفاة في لفافة ونقلها إلى المقبرة العامة. وأضاف أنه عند تلقي بلدية حلي البلاغ من شابين من أهل المنطقة عن وجود بقايا عظام بشرية في قبر وحيد يقع بالقرب من منطقة الخدمات المركزية تم إخطار مركز الإمارة في حلي وتم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لمعاينة الموق، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيلها مرة أخرى الأسبوع القادم للوقوف على الموقع وتنفيذ توجيهات سماحة المفتي.