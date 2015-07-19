حظك اليوم الأحد 19 يوليو 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 19 يوليو 2015
>حاول أن تعقد الصداقات أو العلاقات مع برجى الأسد والقوس فهما مناسبان لك لإقامة علاقات سوية ومهمة فى مجالى العمل والعلاقات العاطفية، وخصوصا أن المرأة المولودة فى برج الحمل تنجذب بشدة إلى رجل برج الأسد، وغالبا تكون العلاقة بينهما رومانسية نظرا لأن اهتماماتهما مشتركة .
2-حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 19 يوليو 2015
>الرجل مولود برج الثور تناسبه جدا المرأة العذراء بينهما صفات مشتركة وهو غالبا ما يجد فيها الرومانسية والحب المخلص والدافئ ويختارها زوجة له فهى نعم الشريكة فى حياة مليئة بالمشكلات والضغوط ، كما أن برج الجدى مناسب أيضا للتعامل مع برج الثور سواء كان رجلا أو امرأة ، والحياة مع برجى الجدى والعذراء مناسبة جدا لبرج الثور.
3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 19 يوليو 2015
>برجا الميزان والدلو هما الأبراج المفضلة لمواليد برج الجوزاء سواء رجل أو امرأة ويمكن لامرأة الجوزاء أن تجد السعادة بسهولة مع مولود من أحد البرجين وخصوصا برج الميزان فتجمعهما صفات حميدة وهناك أوقات يتم التناغم فيما بينهما بين هذه الأبراج تكون مناسبة لإقامة علاقة ناجحة وقوية لأن الجوزاء دائما يشعر بعدم الآمان فى علاقاته مع الناس ، فمن المناسب أن يختار الشخصيات التى تشبهه وتنجح فى التعامل معه ولن يجد أفضل من الميزان والدلو .
4-حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 19 يوليو 2015
>برجا الحوت والعقرب هما البرجان المناسبان لإقامة علاقات طيبة مع برج السرطان، ويستطيع صاحب برج السرطان أن يشعر مع العقرب بالحب والانجذاب الدائم وغالبا ما يكون متبادلا فيما بينهما، لأن برج العقرب يحب أن يمتلك الحبيب والسرطان يشعر بلذة لهذا الامتلاك ولا يرفضه..
5 - حظك اليوم برج " الأسد " يوم الأحد 19 يوليو 2015
>علاقات الحب والعشرة والود غالبا ما تنشأ بين الحمل والقوس وأصحاب برج الأسد لأن هذا البرج يتوافق معهم بطريقة شديدة، برج الأسد يقيم علاقات ناجحة جدا مع الحمل لتوافقهما الشديد فى العلاقة العاطفية وعاطفتهم متشابهة والتفاهم بينهما سهل وبسيط ولا يحتاج إلى التعقيد، والبرجان يميزهما حبهم للطموح والنجاح وضرورة تحقيق أحلامهما على أرض الواقع.
6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 19 يوليو 2015
>الثور والجدى برجان ترابيان ولذلك فهم مناسبان لإقامة علاقات ناجحة ومهمة سواء فى مجال العمل أو العاطفة مع برج العذراء، والعذراء ينشط ويتفاعل مع برج الثور ويستطيع الأخير إقامة علاقات ناجحة جدا ومستمرة تقوم على الود والتفاهم مع العذراء، كما أن برج الجدى يشعر بالتوافق أيضا مع العذراء فلهما صفات مشتركة، الإيجابى منها أكثر من السلبى.
7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 19 يوليو 2015
>الأبراج الهوائية مثل الجوزاء والدلو مناسبان جدا لبرج الميزان ويستطيع مولود برج الميزان أن يجد من بينهما شريكا جيدا ومحبا وعطوفا يمتلك مميزات تجعل العلاقة تستمر إلى الأبد، والدلو والميزان يشكلان وحدة أسرية جيدة جدا كما يمكن أن تنجح شراكتهما فى العمل سواء كان الشريك رجلا أو امرأة لأن بينهما توافقا فكريا وذهنيا.
8- حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 19 يوليو 2015
>تتوافق أفكار وآراء مواليد برج العقرب لدرجة كبيرة جدا مع أبراج السرطان والحوت، كلما ارتاح مولود برج العقرب لشخص وجده من برج السرطان وبالفعل مولود برج السرطان يقيم علاقات ناجحة ومهمة مع العقرب يفهم طبيعة الحياة له ويستطيع أن يتواءم معها برغم من أن طباعهما مختلفة لكن بينهم ألفة غريبة، لأن الصفات المشتركة بينهما كثيرة وأهمها الوحدة والصمت.
9- حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 19يوليو 2015
>من أفضل العلاقات الناجحة التى يقيمها برج القوس هى من برجى الحمل والأسد، القوس يشعر مع مواليد الحمل بالحب والعطاء المتبادل المبنى على الشهامة والمروءة وليس المنفعة والمصلحة، كما أنه ينجذب كثيرا للجنس الآخر من مواليد الحمل وغالبا يكون زواجهما ناجحا.
10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 19 يوليو 2015
>البرجان المناسبان فى تعاملاتهما مع برج الجدى هما البرجان الترابيان الثور والعذراء، العذراء والجدى إذا ما تقابلا يشعران بانجذاب كبير فيما بينهما، ويعلنان الحب من أول يوم وسط دهشة المحيطين بهما، مولود الجدى يحب جدا امرأة برج الثور ويحاول أن يملك قلبها بأى شكل وفى كل وقت فمولود برج الجدى يقدر كثيرا الإخلاص الذى يتصف به الثور.
11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 19 يوليو 2015
>الحمل والميزان هما البرجان المناسبان لمواليد برج الدلو ويقيم معهما أفضل العلاقات وغالبا علاقاتهما لا تشوبها أى شائبة نظرا لأن بينهما توافقا فكريا وذهنيا وثقافيا، ومولود برج الدلو يعجب بكل تفاصيل برج الحمل ويحبها ويسعد كثيرا عندما يقترب منه أو يقيم معه أى علاقة سواء فى المجال العاطفى أو العملى.
12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 19 يوليو 2015
>أسعد اللحظات وأجملها هى التى يقضيها مواليد برج الحوت مع برجى السرطان والعقرب هما البرجان المناسبان لبرج الحوت ويمكن إقامة علاقات ناجحة فيما بينهما برح الحوت الحالم الرومانسى يستطيع أن يشعر بالسعادة مع السرطان لأن بينهما تفاهما تاما وموجة موحدة وكل منهما يفهم مشاعر الآخر ويقدر هذه المشاعر جدا .